Все отличия MacBook Pro с OLED-экраном и обычного MacBook Pro

Миша Королев

Выбрать MacBook Pro этой осенью стало сложнее, чем обычно. Apple не убрала с витрины привычную модель, а поставила рядом версию с экраном PROLED XDR, которая стоит заметно дороже, хотя процессоры в ней на первый взгляд те же самые. Мы уже писали, как Apple показала первый сенсорный MacBook Pro, но рассказ о новинке не отвечает на вопрос, за что именно берут деньги. Если разложить обе модели по пунктам, отличий набирается немало, и одно из них заметят даже те, кто ни разу не сядет за ваш ноутбук. Ниже разберем, где разница настоящая, где она только на бумаге и кому переплата окупится.

Обычный MacBook Pro с челкой и MacBook Pro с PROLED XDR и Dynamic Island стоят рядом на деревянном столе

Обычный MacBook Pro с челкой и MacBook Pro с PROLED XDR и Dynamic Island стоят рядом на деревянном столе

Под крышкой у них больше общего, чем кажется

Начнем с неожиданного. Оба ноутбука работают на одних и тех же чипах M5 Pro и M5 Max, тех самых, что Apple выпустила еще в марте. Никакого M6 Pro в новинке нет, и, судя по данным Марка Гурмана из Bloomberg, его пока не будет вообще. Так что по скорости PROLED-версия обычной ничем не лучше. Совпадает почти вся начинка, поэтому сначала соберем характеристики в одну таблицу, а дальше пройдемся по тому, что отличается.

Параметр MacBook Pro с PROLED XDR MacBook Pro
Экран Tandem OLED, сенсорный Mini-LED, без сенсора
Диагональ 14,2 и 16,3 дюйма 14,2 и 16,2 дюйма
Пиковая яркость 2000 нит 1600 нит
Вырез в экране Dynamic Island Челка
Чипы M5 Pro, M5 Max M5 Pro, M5 Max
Память до 16 ТБ до 8 ТБ
Вес 14 дюймов 1,36 кг 1,59 кг
Вес 16 дюймов 1,81 кг 2,13 кг
Логотип на крышке Светится Не светится
Цена в США от 2899 долларов от 2499 долларов

По объему оперативной памяти разницы нет: у M5 Pro от 24 до 64 ГБ, у M5 Max от 36 до 128 ГБ. Автономность тоже одинаковая. 14-дюймовый ноутбук держит до 22 часов на M5 Pro и до 20 часов на M5 Max, а 16-дюймовый — до 24 и 22 часов соответственно. До 50% оба заряжаются за полчаса.

Порты те же самые: три Thunderbolt 5, HDMI, слот для SD-карт, MagSafe 3 и разъем для наушников. Touch ID на месте, а вот Face ID Apple так и не добавила ни в одну из моделей. Получается, все отличия сосредоточены снаружи: в экране, корпусе и паре деталей, о которых ниже.

Главную доплату Apple берет за экран

Mini-LED в обычном MacBook Pro до сих пор считается одним из лучших экранов в ноутбуках. Но у него есть врожденная беда: подсветка разбита на зоны, и вокруг белого курсора на черном фоне иногда виден легкий ореол. В tandem OLED каждый пиксель светится сам, а два слоя органических светодиодов стоят друг на друге, поэтому экран получается ярче. Контраст Apple оценивает в 10 000 000:1, черный цвет здесь просто черный.

По яркости новинка выдает до 2000 нит в пике против 1600 у mini-LED. Причем, по данным Apple, эти 2000 нит доступны и в обычном SDR-режиме, а не только в HDR-роликах. На солнечной веранде кафе или у окна в офисе такой запас точно пригодится. Частота обновления в обеих моделях до 120 Гц.

Крупный план экрана MacBook Pro с PROLED XDR: тонкие рамки и Dynamic Island вместо челки

Крупный план экрана MacBook Pro с PROLED XDR: тонкие рамки и Dynamic Island вместо челки

Для фотографов и видеомонтажеров важнее другое. В PROLED XDR появился охват Adobe RGB вместе с привычным P3, больше 80% Rec. 2020, заводская калибровка и эталонные режимы для профессионалов, включая медицинские пресеты DICOM. Apple даже называет экран портативным референсным монитором. Антибликовое покрытие нано-текстура осталось опцией, только теперь его вытравливают прямо в покровном стекле.

Еще одна профессиональная мелочь — поддержка Genlock. Эта функция синхронизирует частоту экрана с подключенной камерой, чтобы на съемочной площадке картинка не мерцала. Обычному пользователю она не нужна, а вот операторам и цветокорректорам пригодится. Разрешение экрана Apple, кстати, пока не раскрыла.

Челку сменил Dynamic Island, а по экрану можно водить пальцем

Сенсорный ввод Apple готовила давно: еще в бете macOS 27.2 нашли жесты для управления пальцем. Теперь они работают на деле. Экран можно прокручивать, растягивать, перетаскивать файлы и раскладывать окна, а старые приложения не ломаются: macOS просто превращает касание в клик. Сенсор встроен прямо в панель, а не наклеен сверху, поэтому задержка минимальная. У обычного MacBook Pro ничего такого нет, по экрану там можно разве что оставить отпечаток.

Человек касается пальцем экрана серебристого MacBook Pro с PROLED XDR

Человек касается пальцем экрана серебристого MacBook Pro с PROLED XDR

Чтобы экран не качался от каждого тапа, Apple переделала петлю. А для видеозвонков придумала стабилизацию: когда вы тыкаете в экран посреди созвона, картинка с камеры не дергается. Сама камера при этом одинаковая в обеих моделях: 12 Мп, Center Stage, «Обзор стола» и запись в 1080p.

Вместо челки в новинке появился Dynamic Island как на айфоне. В нем живут Spotlight, Siri AI и «Живые активности»: одним касанием можно принять AirDrop или поставить музыку на паузу. Правда, Spotlight переедет в «остров», только если на Mac доступна и включена Siri AI. Нет ее — поиск останется на привычном месте.

Dynamic Island на экране MacBook Pro с PROLED XDR показывает плеер с текущим треком и кнопками управления

Dynamic Island на экране MacBook Pro с PROLED XDR показывает плеер с текущим треком и кнопками управления

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Яблоко на крышке снова светится

А теперь про ту самую деталь, которую увидят все вокруг. В MacBook Pro с PROLED XDR вернулся светящийся логотип Apple на крышке. Последний раз яблоко светилось у MacBook Pro 2015 года: в 12-дюймовом MacBook его убрали еще раньше, а в MacBook Pro 2016 года логотип стал просто зеркальным.

Раньше яблоко подсвечивала сама подсветка экрана: свет пробивался через вырез в крышке. У OLED общей подсветки нет, каждый пиксель светится отдельно, поэтому логотипу понадобился собственный источник света. Можно ли его выключить, Apple не уточняет. В обычном MacBook Pro яблоко осталось зеркальным, так что в кофейне вашу покупку опознают с другого конца зала.

Человек работает за MacBook с подсвеченным белым логотипом Apple на крышке в темной комнате

Человек работает за MacBook с подсвеченным белым логотипом Apple на крышке в темной комнате

Корпус Apple переделала впервые с 2021 года. 14-дюймовая версия весит около 1,36 кг против 1,59 кг у обычной и стала на полмиллиметра тоньше. У 16-дюймовой разница ощутимее: 1,81 кг против 2,13 кг и почти миллиметр в толщине. Треть килограмма в рюкзаке к концу дня чувствуется. Рамки вокруг экрана тоже стали тоньше, а цвета прежние: серебристый и «космический черный».

Мелочи, о которых вспоминают уже после покупки

Звук в новинке переработали. Динамиков по-прежнему шесть, но вуферы новые и, по данным Apple, дают на 50% более глубокий бас, а твитеры тоже заменили. Есть и отдельная настройка звука для работы с закрытой крышкой, когда ноутбук подключен к монитору. Для тех, кто держит MacBook на подставке под столом, это приятная мелочь.

С памятью история такая. M5 Pro в обеих версиях идет с SSD на 1, 2 или 4 ТБ, M5 Max — на 2, 4 или 8 ТБ. Вариант на 16 ТБ есть только у PROLED-версии на M5 Max, и это единственное различие по накопителям. Нужен ли кому-то такой объем внутри ноутбука? Видеомонтажерам с 8K-исходниками, пожалуй, да.

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400 долларов окупятся не у всех

Разница в цене одинаковая для обеих диагоналей. 14-дюймовый PROLED стоит от 2899 долларов против 2499 у обычного, 16-дюймовый — от 3399 против 2999. С M5 Max новинка начинается от 4499 долларов. А если и обычный MacBook Pro кажется избыточным, посмотрите наше сравнение MacBook Pro на M5 и M6: базовая 14-дюймовая модель на M6 стоит от 1999 долларов. Официально в России Apple ноутбуки не продает, предзаказ в 30 странах открылся 28 октября, а поставки начнутся 6 ноября. Рублевые цены появятся у продавцов только после этого, и с наценкой.

MacBook Pro с PROLED XDR на 14 и 16 дюймов в цветах «космический черный» и серебристый

MacBook Pro с PROLED XDR на 14 и 16 дюймов в цветах «космический черный» и серебристый

Брать PROLED-версию есть смысл тем, кто работает с цветом: фото, видео, дизайн. Эталонные режимы, Adobe RGB и Genlock тут не маркетинг, а реальная экономия на отдельном мониторе. Еще один повод — вес, если вы постоянно носите 16-дюймовый ноутбук с собой. Ну и сенсорный экран с Dynamic Island понравится тем, кто привык к iPad и тянется к экрану пальцем.

Обычный MacBook Pro остается разумным выбором для программистов, аналитиков и всех, кто проводит день в коде, таблицах и браузере. Производительность та же, батарея та же, а сэкономленные 400 долларов можно потратить на память или хороший монитор. К новому ноутбуку все равно понадобится хаб, чехол или подставка, а такие вещи часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так за что Apple просит доплату? За экран, касания, легкий корпус и светящееся яблоко. Скорости за эти деньги не прибавится ни на процент, так что прежде чем платить, честно спросите себя, сколько раз за день вы будете трогать экран.

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