Apple сделала почти идеальный MacBook Pro с OLED. Но пара странностей портит все

Первый сенсорный MacBook Pro поступает в продажу уже сегодня, а главный вопрос к нему никуда не делся со дня анонса. Apple 16 лет убеждала, что тянуться пальцем к экрану ноутбука неудобно, и вот теперь просит за эту возможность доплатить. Только журналисты, которые несколько дней пожили с новинкой, спорят совсем о другом: одну часть ноутбука хвалят почти хором, а к другой придираются даже его поклонники. Ниже разберемся, что говорят первые обзоры о касаниях, экране и звуке и кому стоит доплачивать. А если вы еще не видели, чем модели отличаются на бумаге, у нас есть разбор всех отличий MacBook Pro с OLED от обычной прошки.



Пальцем тыкать почти не хочется

Когда Apple объяснила, зачем MacBook Pro сенсорный экран, она говорила о касаниях как о дополнении к трекпаду, а не о его замене. Первые обзоры это подтверждают почти дословно. Общий вывод звучит так: сенсор опыт работы не меняет. Ноутбук от этого хуже не становится, просто покупать его ради касаний смысла мало.

Полезные сценарии все же нашлись. Удобнее всего пальцем масштабировать фото щипком при обработке, ставить видео на паузу и листать страницы, когда ноутбук стоит на коленях на диване. Еще касания пригодились, когда показываешь что-то на экране человеку рядом: проще ткнуть в нужное место, чем водить курсором. Один из авторов признался, что через пару дней просто забывал о сенсоре, а переключаться между рабочими столами все равно привычнее жестом на трекпаде.

Отдельно хвалят зеркалирование iPhone. Свайпнуть вверх по окну айфона на экране Mac куда естественнее, чем делать то же самое курсором. Правда, отклик там заметно медленнее, чем на самом смартфоне.

Ограничений у сенсора хватает, и они удивляют сильнее всего. При нажатии на текстовое поле экранная клавиатура не появляется, всплывающего меню «Скопировать — Вставить» тоже нет, а Apple Pencil с ноутбуком не работает вовсе. Выходит, что macOS по-прежнему рассчитана на мышь, а палец здесь гость.

Черный здесь наконец-то черный

Зато про экран спорить никто не стал. PROLED XDR — это двухслойная тандемная OLED-панель, у которой нет подсветки: на черных участках пиксели просто выключаются. Отсюда глубокий черный, повышенный контраст и детали в тенях, которые на mini-LED иногда терялись. В HDR яркость доходит до 2000 нит, и на глаз новый экран заметно ярче, чем у прошлых прошек.

Сильнее всего выиграют фотографы. У панели шире цветовой охват, и снимки с яркими светами и темными провалами выглядят так, как задумывались. Поначалу у одного из рецензентов были вопросы к равномерности картинки, но, по его словам, через короткое время они просто исчезли.

Если вы работаете с HDR-видео или смотрите фильмы с ноутбука по вечерам, разница с mini-LED будет видна сразу. А вот в таблицах и почте вы вряд ли ее заметите. Так что именно экран, а не сенсор, в обзорах называют главной причиной брать новинку.

Челка ушла, а яблоко снова светится

Вырез в экране сменился на Dynamic Island, и это второе изменение, которое понравилось почти всем. Из островка выезжают Spotlight и Siri, туда же уходит «Исполняется» с раскрывающимися кнопками управления, а еще там появляются Live Activities с подключенного айфона. Кстати, Live Activities скоро появятся и на обычных Mac, так что ради одной этой фишки переплачивать не обязательно.

Рамки вокруг экрана стали тоньше, а шарнир переделали: крышка теперь держится увереннее. Сами ноутбуки немного похудели и стали легче, систему охлаждения перекроили, а в конфигураторе появился вариант с 16 ТБ памяти. Про 16-дюймовую версию один из авторов написал, что она больше не ощущается танком, и он всерьез думает брать ее вместо 14-дюймовой.

Вернулось и светящееся яблоко на крышке. Его яркость зависит от яркости экрана и освещения вокруг, а с закрытой крышкой логотип выглядит как полированный металл. Мелочь, но для тех, кто помнит старые MacBook, очень приятная.

Единственное, к чему придираются, это звук. Apple поставила шесть динамиков и обещает басы на 50% глубже. В кино это работает отлично, а вот в музыке, подкастах и роликах на YouTube низких частот часто оказывается слишком много. Быстро убавить их нечем, удобной настройки в системе нет. Если у вас что-то не так со звуком на новом Mac или хочется посоветоваться, какие колонки взять, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Чипы те же, а за экран просят 400 долларов

Внутри новинок стоят те же M5 Pro и M5 Max, что и в версиях с mini-LED. Поэтому никакого прироста в скорости нет: если сравнивать одинаковые чипы, ноутбуки работают одинаково. Новый экран и сенсор на производительность не влияют, а значит, ждать от OLED-версии чудес в монтаже или играх не стоит.

С батареей ситуация похожая. Своих замеров рецензенты пока не публиковали, а Apple заявляет для PROLED-версий ровно те же цифры, что и для mini-LED. Емкость тоже не изменилась: 72,4 Вт·ч у 14-дюймовой модели и 100 Вт·ч у 16-дюймовой. Чтобы было проще сравнить, свел заявленную автономность в таблицу.

Модель Просмотр видео Веб-серфинг 14 дюймов, M5 Pro до 22 часов до 14 часов 14 дюймов, M5 Max до 20 часов до 13 часов 16 дюймов, M5 Pro до 24 часов до 17 часов 16 дюймов, M5 Max до 22 часов до 16 часов

Это цифры производителя, а не реальные тесты. На OLED многое зависит от картинки: темный интерфейс и черный фон тратят меньше энергии, а яркий HDR, наоборот, больше. Хотите узнать, как прошка покажет себя в реальных замерах автономности? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, результаты тестов там появятся сразу, как только их опубликуют.

В США 14-дюймовый MacBook Pro с PROLED XDR стоит от 2899 долларов, а 16-дюймовый от 3399 долларов. Версии с mini-LED на тех же M5 Pro стоят 2499 и 2999 долларов соответственно, то есть за новый экран просят 400 долларов сверху. Если же нужен M5 Max, 14-дюймовая модель обойдется уже в 4499 долларов. Официально в России ноутбук не продается, так что ориентироваться придется на серый рынок, где к американской цене традиционно добавляется наценка.

По обзорам картина получается довольно ясная. Доплачивать имеет смысл тем, кто работает с фото и HDR-видео или много смотрит фильмы с ноутбука: для них OLED даст заметную разницу каждый день. Тем, кто ждал сенсорный экран ради работы пальцами, лучше сначала потрогать ноутбук вживую, потому что macOS к такому пока не готова.

Если вы берете прошку для кода, текста и браузера, mini-LED-версия с тем же чипом сделает все то же самое, а сэкономленные деньги можно пустить на память или аксессуары. Подставку, хаб с портами или чехол для нового Mac удобно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, такие вещи там выкладывают постоянно. Ну а судьбу сенсорного Mac, похоже, решит не железо, а то, насколько быстро Apple научит macOS понимать палец.