Как смотреть Netflix и слушать Spotify в России без VPN — новый способ от МТС

Иван Герасимов

МТС запустил сервис «МТС Глобальный доступ»: он открывает вход на зарубежные платформы прямо из приложения «Мой МТС», без прокси и VPN. На старте это Spotify, Netflix, Ticketmaster и Strava, а подписки можно оплачивать прямо со счёта телефона. Тема доступа к иностранным сервисам на Айфоне всегда болезненная: приложения то пропадают из App Store, то возвращаются, и лучше заранее знать, какие настройки включить, чтобы не потерять приложение при удалении из App Store. Разбираемся, как работает новинка и стоит ли ради неё менять тариф.

МТС нашла способ дать абонентам доступ к неработающим сервисам. Фото.

МТС нашла способ дать абонентам доступ к неработающим сервисам

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ ТОВАРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Что предлагает «МТС Глобальный доступ»

Технически сервис опирается на решение, которое МТС запатентовал ещё в 2025 году. Работает всё через личный кабинет в «Мой МТС»: оттуда пользователь переходит на зарубежные ресурсы и оплачивает подписку прямо со счёта телефона, без сторонних кошельков и виртуальных карт. По словам оператора, раньше такая возможность была у ограниченного круга абонентов, а теперь ей смогут воспользоваться все, кто подключил подходящий тариф.

Что предлагает «МТС Глобальный доступ». Благодаря новому сервису популярные западные приложения будут доступны без VPN. Фото.

Благодаря новому сервису популярные западные приложения будут доступны без VPN

Важный нюанс: это не классический VPN, который вы запускаете отдельным приложением, а встроенный механизм доступа на стороне оператора. Ничего настраивать вручную не нужно. Чтобы попробовать, зайдите в «Мой МТС», откройте личный кабинет и найдите раздел с «Глобальным доступом». Раз доступ завязан на мобильную сеть, стабильность интернета на Айфоне тут важна, а если Айфон упрямо держится за Wi-Fi и не переключается на сотовую связь, это знакомая многим отдельная история.

Каким абонентам открыли сервис

Пока «Глобальный доступ» работает только на тарифах Топ и Топ+, то есть на верхних, самых дорогих линейках МТС. Абонентам с более простыми пакетами сервис недоступен, по крайней мере на старте. Оператор не уточняет, берётся ли за саму опцию отдельная плата или она входит в стоимость тарифа, так что этот момент стоит проверить в приложении перед тем, как переходить на новый пакет. Сделать это можно на этой странице.

Каким абонентам открыли сервис. Упс. А вот цена кусается. Фото.

Упс. А вот цена кусается

К слову, если у вас уже подключены платные опции оператора, ненужную подписку МТС Премиум на Айфоне можно отключить буквально в пару шагов. Логика оператора при этом понятная: премиальную функцию привязывают к премиальным тарифам, заодно подталкивая абонентов к переходу на пакет подороже. Если ради «Глобального доступа» придётся каждый месяц переплачивать, выгода по сравнению с недорогим VPN уже не так очевидна.

Заменит ли это VPN

VPN у многих работает через раз: сервисы его блокируют, скорость проседает, а за стабильные варианты приходится платить отдельно. У подхода МТС плюсы очевидны, это доступ без VPN и оплата подписки прямо с мобильного счёта, а сам оператор напирает на легальность и уверяет, что технология даёт стабильный доступ к платформам, использование которых не противоречит российскому законодательству.

Заменит ли это VPN. VPN эта опция не заменяет. А заодно — не нарушает законов РФ. Фото.

VPN эта опция не заменяет. А заодно — не нарушает законов РФ

Но и ограничения никуда не делись. Список пока короткий, всего четыре сервиса, и завязан он на конкретные дорогие тарифы. Ни игровых платформ, ни App Store, ни других зарубежных магазинов в анонсе нет. Так что полноценной заменой VPN на все случаи жизни это назвать сложно, скорее это удобный ярлык к нескольким популярным сервисам.

Что это значит для владельцев Айфона

Владельцы Айфона от таких новостей выигрывают чаще других: именно у них сильнее всего болит тема с оплатой зарубежных подписок после проблем с картами, которые нередко не проходят в зарубежных магазинах. Возможность заплатить за Spotify или Netflix прямо со счёта, не поднимая VPN, тут реально экономит нервы.

БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЦИЕЙ? ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ В НАШЕМ ЧАТЕ В МАКС

Правда, есть о чём спросить заранее. Netflix и часть других сервисов давно свернули официальную работу в России, поэтому важно понять, что именно даёт МТС: только сетевой доступ или ещё и рабочую оплату с привязкой к аккаунту. Одно дело открыть сайт, другое, чтобы корректно работала подписка внутри приложения из App Store. Пока оператор таких деталей не раскрывает. Если пользуетесь этими сервисами с Айфона, присмотреться однозначно стоит, но для начала нужно поинтересоваться, как всё работает в реальной жизни.

App StoreApple в РоссииОбзоры приложений для iOS и Mac
Новости по теме: App Store
Приложение Wildberries вернулось в американский App Store. Фото.
Приложение Wildberries вернулось в американский App Store
Яндекс Пэй удалили из App Store: что делать владельцам iPhone. Фото.
Яндекс Пэй удалили из App Store: что делать владельцам iPhone
Какие российские приложения скачать из App Store, пока их не удалили. Фото.
Какие российские приложения скачать из App Store, пока их не удалили