Как смотреть Netflix и слушать Spotify в России без VPN — новый способ от МТС

МТС запустил сервис «МТС Глобальный доступ»: он открывает вход на зарубежные платформы прямо из приложения «Мой МТС», без прокси и VPN. На старте это Spotify, Netflix, Ticketmaster и Strava, а подписки можно оплачивать прямо со счёта телефона. Тема доступа к иностранным сервисам на Айфоне всегда болезненная: приложения то пропадают из App Store, то возвращаются, и лучше заранее знать, какие настройки включить, чтобы не потерять приложение при удалении из App Store. Разбираемся, как работает новинка и стоит ли ради неё менять тариф.



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Что предлагает «МТС Глобальный доступ»

Технически сервис опирается на решение, которое МТС запатентовал ещё в 2025 году. Работает всё через личный кабинет в «Мой МТС»: оттуда пользователь переходит на зарубежные ресурсы и оплачивает подписку прямо со счёта телефона, без сторонних кошельков и виртуальных карт. По словам оператора, раньше такая возможность была у ограниченного круга абонентов, а теперь ей смогут воспользоваться все, кто подключил подходящий тариф.

Важный нюанс: это не классический VPN, который вы запускаете отдельным приложением, а встроенный механизм доступа на стороне оператора. Ничего настраивать вручную не нужно. Чтобы попробовать, зайдите в «Мой МТС», откройте личный кабинет и найдите раздел с «Глобальным доступом». Раз доступ завязан на мобильную сеть, стабильность интернета на Айфоне тут важна, а если Айфон упрямо держится за Wi-Fi и не переключается на сотовую связь, это знакомая многим отдельная история.

Каким абонентам открыли сервис

Пока «Глобальный доступ» работает только на тарифах Топ и Топ+, то есть на верхних, самых дорогих линейках МТС. Абонентам с более простыми пакетами сервис недоступен, по крайней мере на старте. Оператор не уточняет, берётся ли за саму опцию отдельная плата или она входит в стоимость тарифа, так что этот момент стоит проверить в приложении перед тем, как переходить на новый пакет. Сделать это можно на этой странице.

К слову, если у вас уже подключены платные опции оператора, ненужную подписку МТС Премиум на Айфоне можно отключить буквально в пару шагов. Логика оператора при этом понятная: премиальную функцию привязывают к премиальным тарифам, заодно подталкивая абонентов к переходу на пакет подороже. Если ради «Глобального доступа» придётся каждый месяц переплачивать, выгода по сравнению с недорогим VPN уже не так очевидна.

Заменит ли это VPN

VPN у многих работает через раз: сервисы его блокируют, скорость проседает, а за стабильные варианты приходится платить отдельно. У подхода МТС плюсы очевидны, это доступ без VPN и оплата подписки прямо с мобильного счёта, а сам оператор напирает на легальность и уверяет, что технология даёт стабильный доступ к платформам, использование которых не противоречит российскому законодательству.

Но и ограничения никуда не делись. Список пока короткий, всего четыре сервиса, и завязан он на конкретные дорогие тарифы. Ни игровых платформ, ни App Store, ни других зарубежных магазинов в анонсе нет. Так что полноценной заменой VPN на все случаи жизни это назвать сложно, скорее это удобный ярлык к нескольким популярным сервисам.

Что это значит для владельцев Айфона

Владельцы Айфона от таких новостей выигрывают чаще других: именно у них сильнее всего болит тема с оплатой зарубежных подписок после проблем с картами, которые нередко не проходят в зарубежных магазинах. Возможность заплатить за Spotify или Netflix прямо со счёта, не поднимая VPN, тут реально экономит нервы.

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Правда, есть о чём спросить заранее. Netflix и часть других сервисов давно свернули официальную работу в России, поэтому важно понять, что именно даёт МТС: только сетевой доступ или ещё и рабочую оплату с привязкой к аккаунту. Одно дело открыть сайт, другое, чтобы корректно работала подписка внутри приложения из App Store. Пока оператор таких деталей не раскрывает. Если пользуетесь этими сервисами с Айфона, присмотреться однозначно стоит, но для начала нужно поинтересоваться, как всё работает в реальной жизни.