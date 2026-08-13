Wildberries могут удалить из App Store. Как сохранить приложение на iPhone уже сейчас

После санкций Евросоюза против WB Банка у владельцев айфонов резонный вопрос: что будет, если приложение Wildberries однажды пропадет из App Store. Накануне оно уже на несколько часов пропадало из американского App Store, и это тревожный звоночек. Пока в российском магазине программа на месте и обновляется, но подстраховаться стоит заранее.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

В санкционный список ЕС попал именно WB Банк, а не сам маркетплейс. Но банковские функции давно живут внутри приложения Wildberries: кошелек, оплата покупок, специальные цены. Поэтому вопрос о судьбе программы в App Store возник сам собой.

Не удаляйте Wildberries с айфона прямо сейчас

Если Wildberries уже стоит на вашем айфоне, оставьте его на месте. Приложения, которые исчезают из App Store, обычно продолжают работать на тех устройствах, где их успели установить. Иконка не пропадает сама по себе только из-за того, что Apple убрала страницу программы из магазина.

Проблемы начинаются потом. Если приложения уже нет в App Store, привычная повторная установка может оказаться недоступна. Так что сейчас точно не время удалять Wildberries ради чистки памяти или борьбы с мелким багом.

Под тем же риском уже оказались Ozon Банк, а Яндекс Пэй благополучно удалили, так что перестраховка тут точно не лишняя.

Держите приложение в самой свежей версии

Пока Wildberries остается в App Store, держите его обновленным. Проверять апдейты удобнее всего так:

Откройте App Store. Нажмите на аватар своего аккаунта в правом верхнем углу. Потяните список вниз, чтобы обновить доступные версии. Если рядом с Wildberries появилась кнопка обновления, установите его.

Заходить в App Store достаточно раз в несколько дней. Свежая сборка обычно лучше готова к текущей инфраструктуре сервиса и дольше сохраняет совместимость. Разработчики при необходимости меняют встроенные финансовые функции, так что стоит следить за апдейтами внимательно.

Чтобы не пропустить момент, когда статус приложения изменится, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Выключите автоматическую сгрузку неиспользуемых программ

В iOS есть функция, которая сама освобождает место: система удаляет редко используемые приложения, но оставляет их документы и данные. Обычно это удобно, но с Wildberries может сыграть злую шутку. Отключите Сгружать неиспользуемые:

Откройте Настройки. Перейдите в раздел Приложения. Выберите App Store. Найдите пункт Сгружать неиспользуемые и выключите его.

Так система не тронет Wildberries, даже если вы давно его не открывали. Не нашли нужный пункт или настройка ведет себя странно? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Если приложение пропадет из магазина, не трогайте установленную копию

Представим, что страница Wildberries в App Store однажды перестала открываться. Если приложение уже стоит на айфоне и запускается, просто продолжайте им пользоваться.

Не удаляйте его. Не сгружайте вручную через меню хранилища. Не переустанавливайте ради эксперимента. Само по себе исчезновение программы из магазина не значит, что установленная копия сразу отвалится. Так уже было со многими российскими приложениями.

Со временем ограничения возможны: старая версия может перестать поддерживать новые функции сервиса. Точный срок работы установленной сборки заранее не назовет никто. Wildberries тем временем развивает собственную экосистему и даже готовит собственный мессенджер.

Заведите запасную иконку сайта через Safari

Даже если приложение пропадет из App Store, сам маркетплейс из интернета никуда не денется. Wildberries открывается через Safari и любой другой браузер. Сайт можно заранее вынести на главный экран, и он будет запускаться почти как отдельное приложение:

Откройте wildberries.ru в Safari. Нажмите кнопку Поделиться. Выберите пункт На экран Домой. Если появится переключатель Открывать как веб-приложение, включите его. Нажмите Добавить.

Apple официально поддерживает такой режим: сайт получает свою иконку и открывается в отдельном окне. Каталог, корзина, заказы и личный кабинет останутся под рукой. На сайте тот же каталог, где, к слову, встречаются и поддельные iPhone, так что с покупками будьте внимательны.

Как вернуть приложение, если его все-таки удалят

Отдельно про восстановление. Резервная копия iCloud не хранит установочный файл приложения. Apple сохраняет только сведения о программах и после восстановления заново качает их со своих серверов. Значит, бэкап сам по себе Wildberries не спасет.

То же самое важно помнить перед полным сбросом айфона. Если приложение уже пропало из App Store, после стирания вернуть его привычным способом может не выйти. Поэтому старый iPhone с рабочим Wildberries не стирайте сразу после покупки нового. Сначала настройте новый аппарат и убедитесь, что все нужное запускается.

Если приложения в магазине уже нет, вернуть его получится обходным путем. Такой сценарий мы подробно разобрали на примере мессенджера МАКС. Тем же способом при необходимости можно поднять и Wildberries на новом или старом айфоне. А если что-то нужно прямо сейчас и подешевле, нередко тот же товар дешевле на AliExpress.

Пока вокруг Wildberries ничего критического не случилось. Приложение в App Store, ставится и обновляется. Так что достаточно нескольких простых шагов:

не удалять Wildberries с айфона;

установить последнюю доступную версию;

раз в несколько дней проверять обновления в App Store;

отключить автоматическую сгрузку приложений;

вынести wildberries.ru на экран Домой как запасной вариант.

Если приложение однажды все же уберут из магазина, правило простое: сохраните уже установленную копию и не рассчитывайте, что бэкап айфона вернет ее по первому желанию. А пока просто держите Wildberries обновленным и не удаляйте с устройства.