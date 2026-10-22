Высокий сезон поднял ставки, но они остались ниже прошлогодних

Август стал самым активным месяцем сезона долгосрочной аренды 2026 года. Общая медианная ставка по 16 городам-миллионникам увеличилась за месяц на 5,2% и достигла 49 тыс. рублей. При этом в десяти из 13 городов, доступных для сопоставления, цены оставались ниже уровня августа прошлого года.



Актуальные предложения представлены на arenda.yandex.ru. Ситуация показывает, что сезонный рост может сочетаться с более низким годовым уровнем: рынок в 2026 году подошел к пику с большим объемом предложения и более плавной весенне-летней динамикой.

Основное ускорение пришлось на август

В мае общая медиана по миллионникам составляла 45,4 тыс. рублей, в июне — 46,3 тыс., в июле — 46,6 тыс. До конца июля рост был постепенным, а в августе заметно ускорился. Годом ранее траектория выглядела иначе: показатель увеличился с 51,2 тыс. рублей в мае до 52,6 тыс. в июле, после чего снизился до 51,7 тыс. рублей в августе.

Отставание от прошлогоднего уровня последовательно сокращалось. В мае оно составляло 11,3%, а к августу уменьшилось до 5,2%. Выше значений годичной давности ставки оказались только в Москве, Красноярске и Омске. В остальных десяти сопоставимых городах сезонный подъем пока не компенсировал предыдущее снижение.

Лидером месячного роста стала Москва: плюс 6,9%, до 96,3 тыс. рублей. В Челябинске медиана увеличилась на 6,5%, до 24,5 тыс., в Волгограде — на 5,2%, до 26,4 тыс. рублей. Екатеринбург, Красноярск и Омск прибавили 3,1-3,3%.

В Самаре и Перми рост был умеренным, а в Санкт-Петербурге показатель почти не изменился. Воронеж, Новосибирск и Ростов-на-Дону сохранили июльские значения. Единственное снижение произошло в Краснодаре — на 2,7%, до 25,2 тыс. рублей.

Большой выбор сдерживает рынок

С мая по август число доступных квартир в 16 миллионниках сократилось на 15,6%, что соответствует сезонному увеличению активности арендаторов. Однако относительно августа 2025 года предложение оставалось выше на 16,4%. Поэтому даже на пике у будущих жильцов сохранялся выбор, а арендодатели продолжали конкурировать между собой.

Эта конкуренция проявляется и в корректировке объявлений. За январь-август собственники снижали ставки в 24% предложений по России. Средняя скидка составляла 10,6%, или 5,8 тыс. рублей. Наиболее часто цену меняли в Екатеринбурге и Краснодаре, реже всего — в Красноярске и Омске.

По словам руководителя Яндекс Аренды Андрея Зайко, собственникам важно оценивать квартиру относительно похожих объектов и отслеживать первые отклики. Рыночная стартовая ставка помогает сократить срок поиска жильца. Для арендаторов текущая ситуация означает, что даже в активный период имеет смысл сравнивать несколько предложений и обсуждать условия, особенно если объявление находится в экспозиции продолжительное время.