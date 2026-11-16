iOS 27.3 beta 2 уже вышла. Ну что, пора обновляться или лучше подождать?

Apple готовит вторую тестовую сборку iOS 27.3 для iPhone. С момента запуска тестирования прошло почти две недели, и за это время разработчики успели обнаружить немало интересного. Мы уже рассказывали, чем удивила первая бета iOS 27.3, но теперь ситуация изменилась. В системе обнаружили серьезную уязвимость, а часть новых возможностей еще нуждается в доработке. Поэтому вторая бета особенно интересна. Разбираемся, что изменилось, какие функции можно попробовать и кому стоит обновляться в первую очередь.



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Apple продолжает дорабатывать большое обновление

Первая бета iOS 27.3 появилась 3 ноября, а через два дня Apple открыла доступ к публичному тестированию. Теперь пришло время следующего этапа. Обычно такие сборки не приносят десятки новых возможностей, зато устраняют ошибки предыдущих сборок, обнаруженные разработчиками и обычными пользователями. Именно поэтому вторую бету иногда имеет смысл устанавливать даже тем, кто не собирается тестировать новые функции.

На этот раз есть и дополнительный повод. Apple готовит поддержку видеоподкастов в приложении Apple TV. Новая возможность должна появиться у разработчиков 16 ноября, одновременно с очередным этапом тестирования операционных систем компании. Правда, пока неизвестно, заработает ли она непосредственно в iOS 27.3 beta 2 или появится немного позднее. Зато в официальной документации Apple уже перечислены другие изменения, которые затрагивают привычные возможности iPhone:

определение неизвестных номеров. Apple улучшила механизм защищенных запросов, который используют приложения для распознавания входящих звонков. Это должно помочь таким сервисам корректнее обрабатывать запросы, хотя более точное определение спама компания не обещает;

фильтрация интернет-адресов. Изменились правила работы приложений, которые проверяют посещаемые сайты и ограничивают доступ к определенным ресурсам. Разработчикам некоторых программ придется адаптировать их под новые требования;

групповые подписки в App Store. Разработчики смогут продавать одну подписку нескольким пользователям, а покупатель — приглашать других людей. Это отдельная возможность, которая не зависит от семейного доступа Apple;

отображение интерфейса приложений. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые программы, созданные с использованием инструментов iOS 26, неправильно показывали эффект смягчения краев при прокрутке.

Впрочем, полного списка исправлений нет. Перечисленные изменения относятся к iOS 27.3 в целом, и Apple не уточняет, какие из них появились именно во второй бете. Поэтому обещать улучшенную автономность или отсутствие вылетов приложений преждевременно. Но времени до декабрьского релиза остается немного, и следующие тестовые сборки должны показать, насколько компания продвинулась в работе над стабильностью системы.

Новых функций хватит не на одно обновление

В отличие от небольших технических прошивок, iOS 27.3 действительно есть чем заинтересовать владельцев iPhone. Apple одновременно меняет несколько стандартных приложений, дорабатывает интерфейс и расширяет возможности искусственного интеллекта. Причем многие изменения вполне практичные и не требуют знакомства с нейросетями.

Мы уже собрали все новые функции iOS 27.3 beta 1, а здесь напомним самые интересные:

Safari получил вертикальное расположение вкладок, адаптивную темную тему для сайтов и дополнительную настройку конфиденциальности;

режим StandBy обзавелся новыми циферблатами, календарем, погодой и дополнительными вариантами оформления. Эти возможности теперь доступны и на других совместимых iPhone;

приложение «Здоровье» получило переработанные разделы Insights и Longevity, а также инструменты для анализа состояния организма и оценки биологического возраста;

Siri AI научилась выполнять больше действий в 14 стандартных приложениях, включая Почту, Фото, Safari, Заметки и Календарь;

в Пункте управления появилась возможность быстро переключаться между несколькими VPN-подключениями;

iPhone Duo получил новый жест для управления внешним экраном одной рукой и измененную раскладку клавиатуры;

Apple Music обзавелась функцией Selfie Sing, позволяющей записывать собственные караоке-видео.

Отдельного внимания заслуживает приложение «Здоровье». Его обновленный интерфейс должен был появиться еще в iOS 27.2, но Apple неожиданно отказалась от нововведения перед финальным релизом. Теперь разработчики получили дополнительное время для доработки, и есть надежда, что в декабре функция наконец доберется до всех совместимых iPhone.

Впрочем, доступны пока не все возможности. Некоторые изменения Siri AI по-прежнему не работают на русском языке, а отдельные функции зависят от модели смартфона или региона. К тому же перечисленные нововведения появились еще в первой бете. Какие именно дополнительные изменения принесла вторая сборка, станет понятно после ее полноценного изучения.

Вопрос безопасности стал особенно актуальным

Пока Apple занимается новыми функциями, появилась еще одна причина внимательнее относиться к обновлениям. Недавно Binance предупредила владельцев iPhone об уязвимости, которая при определенных условиях позволяет вредоносным приложениям получать доступ к чужим файлам. Мы уже подробно разбирали, чем эта проблема опасна для криптокошельков на iPhone. Особенно неприятно, что уязвимость обнаружили даже в бете iOS 27.3.

Почему важно обновить iPhone на iOS 27.2.1

Разумеется, это не означает, что любой установленный криптокошелек обязательно окажется взломан. Для использования ошибки злоумышленнику сначала необходимо добиться установки вредоносного приложения. Кроме того, наличие доступа к файлам еще не гарантирует возможность прочитать зашифрованные данные. Однако риски все равно существуют, особенно если пользователь устанавливает программы из непроверенных источников.

Есть и другая проблема, которую Apple сама упоминает в документации. Siri AI в некоторых ситуациях может показать защищенную информацию из приложения, не запросив разблокировку iPhone. Такое поведение возможно даже тогда, когда разработчик предусмотрел дополнительную проверку владельца. Ошибка пока остается в списке известных проблем.

Поэтому откладывать следующие обновления нежелательно, если вы уже пользуетесь тестовой iOS 27.3. Новые сборки могут содержать дополнительные исправления безопасности, хотя подтверждений устранения конкретно этих проблем во второй бете пока нет. В любом случае лучше использовать наиболее актуальную доступную сборку своей ветки, чем продолжать работать на первоначальной версии с известными недостатками.

Стоит ли устанавливать iOS 27.3 beta 2

Все зависит от того, какая прошивка сейчас установлена на смартфоне. Если вы уже тестируете iOS 27.3, обновиться до второй беты разумно. Промежуточные сборки обычно содержат исправления обнаруженных ошибок, а оставаться на первой версии особого смысла нет. Установить новую прошивку можно через стандартные настройки iPhone:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Основные» — «Обновление ПО». Убедитесь, что в разделе «Бета-обновления» выбрана iOS 27 Developer Beta. Дождитесь появления iOS 27.3 beta 2. Нажмите «Обновить сейчас» и дождитесь завершения установки.

А вот владельцам стабильной iOS я бы пока не советовал экспериментировать. Недавно мы сравнили iOS 27.2.1, iOS 26.7.3 и iOS 27.3, чтобы разобраться, какую версию лучше использовать прямо сейчас. Для основного iPhone стабильная система остается более предсказуемым вариантом. Даже вторая бета может неприятно удивить повышенным расходом аккумулятора, проблемами с уведомлениями или несовместимостью отдельных приложений.

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Тем более до финального релиза недолго. iOS 27.3 ожидается в декабре 2026 года, предположительно в первой половине месяца, хотя точную дату Apple пока не объявила. Поэтому я бы поступил просто: если первая бета уже установлена, переходите на следующую сборку после ее появления. Если же iPhone работает на стабильной версии и никаких серьезных проблем нет, лучше дождаться полноценного релиза.