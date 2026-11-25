Казалось бы, за последние несколько лет мы уже привыкли к тому, что Авито регулярно придумывает новые способы заработать на своих пользователях. Платное размещение объявлений, продвижение, различные комиссии и ограничения давно никого не удивляют. Но то, до чего додумались в компании на этот раз, даже сложно было представить. С 1 декабря 2026 года на Авито начнут действовать новые правила, которые могут превратить обычное общение с потенциальными покупателями в весьма дорогое удовольствие. Причем самое возмутительное во всей этой истории заключается в том, с кого именно будут списывать деньги.



Покупатель передумал, а деньги уже списали

Представьте себе вполне стандартную ситуацию. Вы выставили товар на Авито, вам написал потенциальный покупатель, задал несколько уточняющих вопросов, попросил дополнительные фотографии, а потом передумал что-либо покупать. Раньше в такой ситуации вы просто тратили свое время. Теперь же некоторые продавцы будут терять еще и собственные деньги. Именно такую модель монетизации Авито начнет тестировать с 1 декабря 2026 года. На первом этапе изменения затронут владельцев бизнес-профилей в пяти категориях товаров, связанных со строительством и обустройством дома. Обычных пользователей площадки пока решили не трогать.

В компании решили отказаться от платы за просмотры и размещение объявлений в пределах установленных лимитов в пользу оплаты за так называемые целевые обращения. То есть продавец будет отдавать деньги площадке за то, что кто-то заинтересовался его товаром и вступил с ним в диалог. На первый взгляд может показаться, что это даже выгоднее, чем платить за просмотры объявления людьми, которые никогда ничего не купят.

Вот только между заинтересованным человеком и реальным покупателем есть огромная разница. Авито совершенно неважно, договорились ли вы о продаже, устроила ли клиента окончательная стоимость товара и получили ли вы хоть какую-то прибыль. Если общение соответствует установленным площадкой критериям, деньги спишут с продавца. Покупатель же может спокойно закрыть переписку и отправиться дальше изучать предложения конкурентов. Получается, что теперь на Авито можно не только ничего не продать, но еще и остаться в минусе из-за обычного разговора с другим человеком. Если Авито расширит эксперимент на другие категории, расскажем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.

Десять звонков по объявлению могут стоить 9 900 рублей

Еще интереснее становится, когда смотришь на предварительные расценки. Официального единого прайс-листа пока нет, однако в СМИ уже появились ориентировочные суммы, которые продавцам придется отдавать за одно обращение потенциального клиента. И назвать их символическими у меня язык не поворачивается.

На первом этапе эксперимент затронет пять категорий товаров. Вот сколько предположительно будет стоить один контакт с покупателем в каждой из них:

кухни — 190 рублей;

бытовки — 390 рублей;

хозблоки — 460 рублей;

бани — 590 рублей;

дома — 990 рублей.

Фактические расценки могут отличаться от приведенных выше. Узнать точную стоимость продавцы смогут в разделе «Тариф» в личном кабинете Авито. Участников эксперимента переведут на новую систему автоматически, а средства за обращения будут списывать с их баланса на площадке.

А теперь представьте, что вы занимаетесь продажей готовых домов. За день с вами связались десять человек, которые просто интересовались стоимостью строительства, возможностью доставки и дополнительными услугами. Если все эти обращения признают целевыми, то при указанных расценках вы потратите 9 900 рублей. И совершенно необязательно, что хотя бы один из этих людей в итоге закажет у вас дом. Причем на следующий день история вполне может повториться.

Для списания иногда хватит ссылки в чате

В Авито, конечно же, постарались успокоить пользователей и объяснили, что деньги будут списывать далеко не за каждое обращение. Площадка обещает автоматически отсеивать спам, случайные и слишком короткие звонки, а также повторные обращения. Но стоит посмотреть на критерии, по которым переписку могут признать платной, и оптимизма сразу становится значительно меньше.

Согласно опубликованной информации, платной переписка может стать в следующих ситуациях:

покупатель и продавец обменялись как минимум тремя сообщениями;

в переписке передали контактные данные;

стороны обсудили место встречи или сообщили адрес;

в чат отправили ссылку, например на каталог товаров или фотографию.

Вы наверняка хотя бы раз покупали что-нибудь на Авито и прекрасно представляете, как обычно выглядит общение с продавцом. Иногда даже для того, чтобы выяснить окончательную стоимость товара, приходится отправить несколько сообщений. А если речь идет о кухне на заказ или строительстве дома, то без полноценной консультации вообще невозможно принять решение о покупке.

Получается довольно абсурдная ситуация. Покупатель имеет полное право задавать вопросы, сравнивать предложения разных продавцов и в конечном счете отказываться от покупки. Вот только теперь каждый такой содержательный разговор может оборачиваться для бизнеса вполне реальными расходами. И продавцу еще предстоит разбираться, насколько корректно Авито определяет заинтересованность покупателя и как оспаривать ошибочные списания, если таковые возникнут. Если вы уже работали с оплатой за обращения, расскажите в наших чатах в Telegram или МАКС, за какие диалоги у вас списывали деньги.

Старый Айфон пока можно продавать как раньше

На данный момент все описанные выше изменения касаются исключительно бизнес-профилей в пяти перечисленных категориях. Эксперимент продлится два месяца, после чего в Авито оценят его результаты. Если новую модель посчитают успешной, ее могут закрепить на постоянной основе в соответствующих категориях. О распространении этих правил на остальные товары компания пока не сообщала.

Поэтому, если вы собираетесь продать свой старый Айфон, ненужный телевизор, игровую приставку или какие-нибудь вещи, которые давно лежат без дела, платить за общение с покупателями по новым правилам вам не придется. Для частных продавцов в рамках декабрьского эксперимента ничего не меняется. Но ключевое слово во всей этой истории — «пока». А если продаете Айфон ради обновления, чехол на новую модель можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Безусловно, для некоторых компаний новая система действительно может оказаться выгоднее прежней оплаты за просмотры. Однако не стоит забывать и о том, что любой бизнес старается компенсировать свои расходы за счет стоимости товаров и услуг. Если привлечение клиентов станет обходиться дороже, то в конечном счете за это могут заплатить уже сами покупатели. А некоторые продавцы наверняка начнут экономить на консультациях, чтобы не тратить деньги на людей, которые еще не определились с покупкой.

Лично мне совершенно не нравится направление, в котором движется Авито. Когда-то это была простая и удобная доска объявлений, позволявшая одним людям продавать товары, а другим — находить их и свободно общаться с продавцами. Теперь же даже обычный диалог постепенно превращается в предмет монетизации. И хотя пока изменения затрагивают ограниченное количество пользователей, сам факт появления такой модели заставляет задуматься, что еще на Авито в будущем могут сделать платным. Казалось бы, куда уже дальше.