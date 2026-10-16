Перерыл топ бесплатных игр для iPhone и нашел 5 неожиданно крутых

Кирилл Пироженко

Если открыть топ бесплатных игр в российском App Store, глаза быстро разбегаются. Сотни иконок, у каждой рейтинг под пятерку и тысячи оценок, а понять по скриншотам, во что там на самом деле играют, почти невозможно. При этом первые строчки чарта не всегда означают, что игра хорошая: иногда она просто громче всех рекламируется. Поэтому я пролистал список поглубже и отобрал пять штук, которые реально зацепили, причем одна из них совсем не похожа на остальные. Ниже расскажу, о чем каждая игра, что в ней нужно делать и насколько удобно управлять ей одной рукой.

Снайперский шутер на iPhone: винтовка с оптикой и экранные кнопки управления

Снайперский шутер на iPhone: винтовка с оптикой и экранные кнопки управления

Amaze GO! — стрелки, которые нужно выпустить с поля по очереди

Весной у нас уже выходила подборка популярных бесплатных игр из топа, и там хватало стратегий про выживание. Amaze GO! из другой оперы. Перед вами сетка, плотно забитая стрелками, и каждая смотрит в свою сторону. Стрелка может улететь с поля только в ту сторону, куда указывает, и только если на пути у нее никого нет. Задача — найти правильный порядок и очистить сетку целиком.

Amaze GO! на iPhone: заставка игры и уровень, где стрелки нужно по очереди убрать с поля

Amaze GO! на iPhone: заставка игры и уровень, где стрелки нужно по очереди убрать с поля

Звучит как пятиминутное дело, но на поздних уровнях стрелки так переплетаются, что одна неудачная попытка запирает половину поля. За ошибку игра забирает каплю, а когда они кончаются, уровень начинается заново. Если застряли, можно долго удерживать палец на экране: включится подсказка и подсветит направления. Работает игра полностью без интернета, так что в метро или в самолете ее можно смело запускать.

С управлением тут все просто: одно касание, и стрелка улетает с поля. Свайпать ничего не нужно, поэтому играть одной рукой удобно даже на большом айфоне. Из минусов скажу честно: реклама все-таки появляется, хотя обещали обойтись без нее, а темной темы пока нет.

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Meowdoku! — судоку, в котором вместо цифр расставляют кошек

Если вы любите головоломки на логику, у нас есть отдельная подборка бесплатных головоломок для iPhone, но Meowdoku! я бы поставил выше многих из них. Поле разбито на цветные области, и в каждую нужно посадить ровно одну кошку. Правила у кошек строгие: две кошки не могут стоять в одной строке или одном столбце и не должны касаться друг друга, даже по диагонали.

В Meowdoku! кошек рассаживают по цветным областям, а лишние клетки отмечают крестиками

В Meowdoku! кошек рассаживают по цветным областям, а лишние клетки отмечают крестиками

Кто играл в Queens в LinkedIn, узнает механику сразу. Отличие в том, что здесь милые коты и всего три ошибки на уровень. Наугад тыкать бесполезно: неверная клетка сразу стоит сердца. Каждый день появляется новая ежедневная головоломка, а время прохождения можно сравнить с другими игроками в таблице лидеров.

Кошку ставят двойным касанием по клетке. Сначала это кажется лишним действием, но потом понимаешь смысл: случайно задеть клетку пальцем и потерять сердце почти невозможно. Реклама появляется примерно после пятидесятого уровня. На сложных уровнях иногда кажется, что подходит сразу несколько решений, а засчитывается только одно. Обычно это значит, что где-то пропущен логический шаг, так что перед тем как ругать игру, проверьте расстановку еще раз.

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Block Out! — цветные блоки и таймер, который не дает расслабиться

Block Out! выглядит как детская игра с яркими кубиками, но по ощущениям ближе к пятнашкам на скорость. На поле стоят цветные блоки разной формы, а по краям есть двери тех же цветов. Блок нужно дотащить до своей двери, и тогда он исчезает. Мешают соседние блоки, движущиеся лифты и генераторы, которые выплевывают новые фигуры прямо посреди уровня.

В Block Out! цветные блоки выводят через двери своего цвета, пока идет таймер

В Block Out! цветные блоки выводят через двери своего цвета, пока идет таймер

Главное отличие от спокойных головоломок в подборке — таймер на каждом уровне. Сначала времени хватает с запасом, но ближе к пятисотому уровню без бустеров успеть почти нереально. Всего в игре около 800 уровней, так что контента здесь много. Отдельный плюс: рекламы в игре нет.

Блоки двигают пальцем по полю, и тут есть нюанс. На маленьком экране фигуры стоят плотно, и в спешке легко потащить не тот блок. На iPhone с экраном побольше играть заметно комфортнее. Работает игра без интернета.

Застряли на уровне с таймером и не знаете, где искать решение? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там наверняка найдется кто-то, кто прошел его раньше вас.

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Bus Fever Party! — пробка из автобусов, которую предстоит распутать

В российском App Store эта игра называется «Затор пазл 3D», и название честное. Перед вами парковка, на которой автобусы стоят вплотную друг к другу, как в час пик у метро. Выехать может только тот, у кого свободен путь. Ваша задача — освободить дорогу и рассадить пассажиров по автобусам нужного цвета.

В Bus Fever Party! автобусы выпускают с парковки по стрелкам, а пассажиры садятся в автобус своего цвета

В Bus Fever Party! автобусы выпускают с парковки по стрелкам, а пассажиры садятся в автобус своего цвета

Каждый лишний ход здесь важен, потому что место на парковке ограничено. Если выпустить автобусы в неправильном порядке, пассажирам просто некуда будет садиться. Чем дальше, тем больше препятствий и блоков на дороге. Для сложных моментов есть усилители, но бесплатные бустеры за рекламу работают не всегда: ролик иногда зависает, и награда не приходит. А на 26-м уровне многие застревают на несколько дней.

Управление простое: касаетесь автобуса, и он выезжает. Графика трехмерная, все яркое и аккуратное, а парковку хорошо видно даже на небольшом экране. Это самая казуальная игра в подборке, в нее можно играть буквально по две минуты в очереди.

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Warline: Sniper Strike — снайпер, который со временем становится генералом

После четырех головоломок самое время для чего-то шумного. Если вы любите играть на айфоне подолгу, присмотритесь к геймпадам, которые превращают iPhone в консоль. Warline начинается как снайперский тир: вы лежите на позиции, ищете ключевую цель и делаете выстрел. Удачное попадание показывают в замедленной съемке, и один точный выстрел может прорвать оборону противника.

Миссия в Warline: Sniper Strike: цель в оптическом прицеле и взрыв после попадания

Миссия в Warline: Sniper Strike: цель в оптическом прицеле и взрыв после попадания

Дальше игра раскрывается в стратегию. В ход идут пулеметы, ракетные установки и танки, а освобожденные районы города превращаются в вашу базу. Ее нужно развивать, собирать отряд из бойцов и агентов, качать офицеров и подключать дроны и истребители. Есть альянсы с игроками со всего мира, так что одиночной кампанией дело не ограничивается.

Стрельба адаптирована под сенсорный экран: прицеливаетесь, отпускаете палец — и происходит выстрел. В стратегической части все решается касаниями по карте и меню базы. Одно предупреждение: ролики в рекламе Warline похожи на кино, а в самой игре графика заметно проще. Ждите добротного мобильного шутера со стройкой, а не блокбастера. А если сессии в Warline затягиваются и айфон садится быстрее, чем хотелось бы, компактные повербанки регулярно попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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