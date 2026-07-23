Большое обновление Госуслуг: приложение превратят в соцсеть с чатами и лентой

Госуслуги готовят к превращению в нечто гораздо большее, чем окно для подачи заявлений. В правительстве обсуждают стратегию развития портала до 2035 года, и в этих планах есть лента новостей, чаты, сообщества и даже система достижений с подарками. Звучит так, будто государственный сервис решил стать соцсетью. Хотя удивляться особо нечему: через Госуслуги уже можно найти водителя почти любой машины, которая перекрыла вам выезд со двора.



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Что изменится в Госуслугах до 2035 года

О планах рассказали в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. Речь идет о стратегии развития портала до 2035 года. Главная идея формулируется просто: сделать из Госуслуг универсальную цифровую экосистему для граждан. То есть не отдельное приложение, куда вы заходите раз в квартал за справкой, а место, где вы проводите время каждый день.

Ключевой аргумент чиновников звучит убедительно. У портала есть то, чего нет ни у одной обычной соцсети, — надежная верификация каждого пользователя. Все аккаунты привязаны к реальным людям, а не к пачке симкарт, купленных у метро. За счет этого, по словам представителей вице-премьера, появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами.

Важно понимать: финальные решения пока не приняты. В аппарате Григоренко прямо уточнили, что обсуждение продолжается и рассматриваются разные предложения. Так что перед нами не анонс с датой релиза, а набор идей, которые могут дойти до приложения, а могут остаться в презентации.

Лента, сообщества и чаты в Госуслугах

Первое и самое неожиданное направление — собственная социальная сеть внутри Госуслуг. У пользователей появится лента публикаций, а также тематические и локальные сообщества. По сути, вам предлагают обсуждать ремонт дороги во дворе не в чате дома, а на площадке, где у каждого соседа подтверждена личность.

Идея локальных сообществ выглядит логично именно из-за верификации. В обычных пабликах про район половина комментаторов — боты или люди из соседнего города. Здесь же анонимных участников просто не будет, и это может серьезно изменить тон разговоров. Другой вопрос, захотят ли люди свободно высказываться на площадке, где государство точно знает, кто написал сообщение.

Отдельно обсуждают доверенные чаты для родственников. Это уже почти мессенджер: общение с близкими внутри того же приложения, где лежат ваши документы. Если функция дойдет до релиза, Госуслуги встанут в один ряд с сервисами, которые борются за ваше внимание каждый день.

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Общий календарь и семейные сервисы Госуслуг

Второе направление — семейные сервисы внутри приложения. Кроме чатов для родственников обсуждают общий календарь событий: дни рождения, приемы у врача, школьные собрания, сроки замены документов. Все это в одном месте и видно всей семье.

Самое практичное здесь — возможность оформлять услуги в интересах близких. Сейчас, чтобы помочь пожилым родителям записаться куда-то или получить справку, приходится либо сидеть с ними рядом, либо знать их пароль. Новая схема предполагает официальные поручения: родственник дает вам доступ к конкретному действию, и вы решаете вопрос со своего телефона.

Такой сценарий особенно пригодится тем, кто уже привык к цифровым документам. Например, вы наверняка знаете, как предъявить водительские права с iPhone вместо пластиковой карточки. Если семейный доступ действительно заработает, похожая логика распространится на документы и записи ваших родителей, детей и супруга.

Кстати, к медицине это относится в первую очередь. Многие уже пользуются возможностью записаться к врачу через приложение на iPhone, и расширение этой функции на родственников выглядит самой очевидной пользой из всего списка идей.

Афиша мероприятий и награды в Госуслугах

Третье направление — агрегатор мероприятий внутри экосистемы. В него хотят собрать культурные, спортивные, туристические и волонтерские события. Пользователи смогут не только смотреть афишу, но и создавать собственные мероприятия, приглашать друзей и получать персональные рекомендации.

Поверх всего этого планируют систему достижений с бонусами. За активность обещают награды и подарки от партнеров. Схема знакомая по банковским приложениям и маркетплейсам: чем чаще заходите, тем больше плюшек. Работает такое обычно неплохо, вопрос только в том, насколько интересными окажутся сами призы.

Есть и техническая сторона вопроса. Чем больше функций впихивают в одно приложение, тем тяжелее оно становится и тем чаще требует свежих обновлений. Владельцам айфонов тут стоит заранее вспомнить, как обновлять Госуслуги при смене региона Apple ID, иначе половина новых возможностей пройдет мимо вас.

Первые функции могут появиться уже в ближайшие несколько лет, хотя вся стратегия рассчитана до 2035 года. Так что паниковать или радоваться рано: ни сроков, ни финального списка функций пока нет. Пока это обсуждение, которое может как превратиться в полноценную экосистему, так и свестись к паре новых разделов в меню.

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