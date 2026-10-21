Как запускать Windows-игры на Mac через приложение MaPC

Если у вас Mac на Apple Silicon и библиотека игр в Steam или Epic Games, вы наверняка хоть раз пробовали запустить что-то из нее на macOS. Обычно эта затея заканчивается вечером в настройках Wine, парой форумов и игрой, которая так и не открылась. Теперь появилась бесплатная утилита, которая обещает спрятать всю эту возню за одной кнопкой. Звучит слишком хорошо, поэтому я сразу поставил ее на свой Mac, и до игры дело дошло не совсем так, как я ожидал. Ниже расскажу, что умеет новинка, как ее установить и где у меня все застопорилось.



MaPC прячет Wine за привычным интерфейсом

MaPC выпустила небольшая студия Steale LLC. Приложение собирает в одном окне библиотеки Steam, Epic Games и GOG, показывает обложки, умеет искать, ставить, запускать и удалять игры. Под капотом все тот же Wine, а DirectX 9, 10 и 11 переводятся в Metal через связку DXVK и MoltenVK. Мы уже прикидывали, как будут играть в GTA 6 владельцы Mac, и там без подобных прослоек тоже не обойтись.

Главное отличие от CrossOver и похожих оболочек в том, что Wine настраивать не нужно. Вы не создаете «бутылки» и не копаетесь в библиотеках: MaPC сама подбирает графические настройки под конкретную игру. Для тех, кто любит покрутить, остались ручные опции: выбор графического бэкенда, трассировка лучей, апскейлинг MetalFX и параметры запуска.

С DirectX 12 сложнее. Такие игры работают только в экспериментальном режиме, и для него нужен D3DMetal из Apple Game Porting Toolkit, который MaPC в комплекте не везет. А вот игры с античитом уровня ядра вроде Fortnite и Valorant не запустятся вообще: это ограничение macOS, а не конкретной утилиты.

Платить за MaPC не обязательно. Скачивание, магазины, установка игр и обновления движка бесплатны без ограничений по времени. Версия Pro открывается донатом от 4,99 доллара и добавляет резервные копии сохранений в iCloud Drive, статистику времени в играх, Retina-разрешение, HUD с частотой кадров и ярлыки. Лицензия действует сразу на пять Mac, но оплата идет через Gumroad картой или PayPal, так что из России с этим будут сложности.

Старым Mac на Intel здесь ничего не светит

Требования у MaPC скромные, но жесткие. Нужен Mac на чипе M1 или новее, macOS 15 Sequoia или свежее и Rosetta 2, которую установщик предложит поставить сам. Если вы только выбираете компьютер под такие эксперименты, посмотрите наш разбор, какой Mac купить для игр в этом году.

Отдельно проверьте свободное место. Разработчик просит около 30 ГБ под движок и игры, и это скорее нижняя планка: современные проекты легко весят по 60-100 ГБ. Сам движок занимает около 210 МБ и скачивается при первом запуске. Маки на Intel утилита не поддерживает совсем.

Есть и тревожная деталь на будущее. Apple уже предупредила, что macOS 27 станет последней системой с полноценной Rosetta, а MaPC без нее не работает. Что будет дальше, разработчик пока не объясняет.

Ставится MaPC за пару минут

Утилита распространяется не через Mac App Store, а с сайта разработчика. Сейчас актуальна версия 1.1.3 Beta от 18 октября, и это именно бета: обновления выходят почти каждые несколько дней. Порядок действий такой:

Открываем страницу загрузки MaPC и скачиваем файл MaPC.dmg. Открываем образ и перетаскиваем MaPC в папку «Программы». Запускаем приложение. Если macOS не дает его открыть, переходим в Системные настройки — Конфиденциальность и безопасность и разрешаем запуск вручную. Соглашаемся на установку Rosetta 2, если ее еще нет на Mac. Ждем, пока MaPC скачает и проверит игровой движок. Выбираем магазин в боковом меню и входим в аккаунт Steam, Epic Games или GOG. Находим игру в библиотеке и нажимаем установку.

Вход в магазины происходит на их собственных страницах, так что пароль MaPC не видит. Логины хранятся локально на Mac, а телеметрии, по словам разработчика, в приложении нет.

Внизу стартового экрана уже висят карточки Ubisoft Connect и EA app, но подключить их пока нельзя: разработчик обещает поддержку позже, потому что их лаунчеры под Wine работают ненадежно. Исходный код игрового движка открыт на GitHub, хотя интерфейс и система лицензий закрыты.

Epic Games пустил меня в аккаунт и на этом все

Сама установка у меня прошла гладко. Rosetta подтянулась, движок скачался, вход в учетную запись Epic Games сработал с первого раза. В разделе магазина сразу появилась моя единственная игра оттуда, Hogwarts Legacy.

Чтобы поставить игру, достаточно навести курсор на обложку. Посередине появляется кнопка Install, никаких дополнительных окон с выбором папки или версии нет.

Я нажал ее, обложка потемнела, и в центре закрутился индикатор с отметкой 0%. Дальше этой цифры он так и не сдвинулся.

Через несколько секунд вместо загрузки выскочило окно с ошибкой «Something went wrong»: приложение сообщает, что установка не завершилась и ее можно продолжить.

Продолжать, правда, нечего. Скачивание даже не начинается: на диске не занято ни мегабайта, а раздел загрузок после ошибки снова пустой. Повторные попытки заканчиваются тем же окном. Почему так происходит, MaPC не объясняет, а текст ошибки звучит так, будто что-то успело скачаться.

Вполне возможно, проблема только у меня. Среди открытых обращений к разработчику на GitHub я похожих жалоб не нашел: там пишут про вход в Epic через аккаунт Steam и про 32-битные игры, которые не стартуют. В списке изменений тоже видно, что Epic в MaPC пока самое капризное место: в версии 1.0.6 чинили ошибку, из-за которой игры не запускались, а в 1.1.0 исправляли пустую страницу входа и зависающую загрузку библиотеки. Решить проблему у себя мне пока не удалось. При этом на Steam жалоб нет, и по отзывам всё работает как надо. Хотите знать, чем закончится эта история и заработает ли MaPC с Epic после следующих апдейтов? Следите за нашими каналами в Telegram и МАКС, я обязательно отпишусь.

Если загрузка не стартует и у вас

Универсального решения у меня нет, но кое-что проверить стоит до того, как махнуть рукой на утилиту. Первым делом убедитесь, что у вас последняя версия MaPC: исправления выходят часто, и баг из вашей сборки может быть уже закрыт. Затем проверьте свободное место на диске, потому что игре нужно больше, чем показывает магазин.

Дальше по списку:

Выйдите из аккаунта Epic Games в MaPC и войдите заново.

Сбросьте окружение Epic в настройках приложения, после этого MaPC настроит его заново.

Попробуйте поставить другую игру, лучше небольшую: так станет понятно, дело в аккаунте или в конкретном проекте.

Проверьте, качается ли что-то из Steam, если он у вас подключен.

Если ничего не помогло, разработчик просит писать на support@mapc.games. В письме укажите игру, модель Mac, версию macOS и приложите лог: он открывается на странице игры через меню More — Show Log. Не разобрались, где искать лог, или нашли свой рабочий способ? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, мне самому интересно, у кого MaPC скачала игру из Epic без проблем.

Если же утилита у вас так и не заведется, старые способы никуда не делись. У нас есть подробная инструкция, как поставить Windows-игры на Mac через другие оболочки, там настраивать придется руками, зато путь проверенный.

Сама идея MaPC мне нравится: одна программа вместо трех лаунчеров и вечера с Wine. Но пока это бета, и в моем случае она споткнулась на самом первом шаге. Кстати, играть на Mac с геймпадом куда приятнее, чем на клавиатуре, а недорогие Bluetooth-контроллеры время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если ваши игры лежат в Steam или GOG, дать MaPC шанс все равно стоит. Утилита бесплатная, а удаляется перетаскиванием в корзину. Я же подожду пару апдейтов и попробую Epic еще раз.