GTA 6 выйдет на ПК в начале 2027 года. Как в нее будут играть владельцы Mac

Если у вас Mac и вы ждете GTA 6, свежая новость про компьютерную версию наверняка заставила задуматься. Консоли получат игру уже 19 ноября, а владельцы Windows, по данным инсайдеров, ждать будут совсем недолго. Про компьютеры Apple в этих планах ни слова, и это не случайность. У Rockstar с Mac давняя и довольно странная история, а у обходных путей есть подвох, о котором многие узнают уже после покупки игры. Ниже разберем, откуда взялась дата для ПК, на что на самом деле способны свежие Mac и какой вариант выбрать, чтобы не остаться без Вайс-Сити.



Откуда взялась дата для компьютеров

Консольная дата давно известна: 19 ноября 2026 года, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сколько будет стоить игра и как оформить ее заранее из России, мы подробно расписали в материале про предзаказ GTA VI и цену. С компьютерами все было туманно до 13 октября. В этот день GamesBeat сообщил, что Rockstar планирует выпустить ПК-версию в первом квартале 2027-го, то есть до конца марта.

Ссылается издание на четыре источника в индустрии, которые попросили не называть их имен. Сама Rockstar на запрос не ответила, Take-Two тоже молчит. Так что пока это сильный слух, а не дата в календаре. Но для студии такой срок выглядит почти революцией. GTA V вышла на PS3 и Xbox 360 в сентябре 2013 года, а до компьютеров добралась только в апреле 2015-го: через год и семь месяцев. Red Dead Redemption 2 ждали на ПК больше года.

Причина спешки, судя по всему, в деньгах и сообществе. Финансовый год Take-Two заканчивается 31 марта, и релиз на ПК до этой даты красиво смотрится в отчетности. Плюс ролевые серверы FiveM, вокруг которых живет огромная часть аудитории GTA V, работают только на компьютерах. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: как только Rockstar сама назовет дату для ПК или опубликует системные требования, вы узнаете об этом в тот же день.

Rockstar и Mac: история длиной в одну трилогию

Если посмотреть, что студия вообще выпускала для компьютеров Apple, картина получится короткой. В 2010 году на Mac вышла классическая трилогия: GTA III, Vice City и San Andreas. Портировала ее даже не сама Rockstar, а компания TransGaming со своей прослойкой Cider. Позже игры появились в Mac App Store и в Steam. Этим все и ограничилось.

GTA IV на Mac не вышла. GTA V тоже нет, хотя игра продается уже 13 лет и пережила три поколения консолей. Red Dead Redemption 2 официально на Mac не существует. Rockstar Games Launcher, через который запускаются компьютерные версии ее игр, работает только на Windows. Получается, за полтора десятилетия студия не выпустила для Mac ни одной крупной новой игры.

Поэтому чуда с GTA 6 ждать странно. Apple последние годы активно зазывает крупных издателей: на Mac вышли Cyberpunk 2077, Resident Evil, Assassin’s Creed Shadows. Но Rockstar в этом списке нет, и никаких сигналов, что ситуация изменится, тоже нет. Гадать можно долго, но если Mac-версия когда-нибудь и случится, то точно не одновременно с ПК.

Потянут ли чипы Apple игры с ПК

Самое обидное, что дело уже не в железе. В нашем разборе Mac mini на M6 базовая модель за 899 долларов выдавала в GTA V около 118 кадров в секунду в 1440p на высоких настройках. Cyberpunk 2077, который до сих пор считается тяжелым, шел в 1080p на высоких больше чем в 40 кадров без всякого апскейлинга. Для компьютера размером с коробку конфет это очень прилично.

Windows-игры на Mac запускают через прослойки: CrossOver или GameHub. Внутри у них Game Porting Toolkit от Apple, который на лету переводит команды DirectX в Metal. Так на Mac уже заводят Elden Ring и Red Dead Redemption 2: поддержку RDR2 добавили в CrossOver 25 весной 2025 года. Работает это неидеально (в базе CodeWeavers у игры статус ограниченной функциональности), но поиграть можно.

GTA 6 будет заметно тяжелее всего перечисленного. Rockstar делала игру под консоли текущего поколения, и требования к видеопамяти и процессору наверняка окажутся высокими. Тут честно скажу: пока игра не вышла даже на ПК, любые цифры для Mac будут гаданием. Ориентир такой: если ваш Mac уверенно тянет Cyberpunk 2077 через MetalFX, у него есть шанс на играбельный режим в 1080p. На базовых M1 и M2 с 8 ГБ памяти я бы на это не рассчитывал.

Есть и техническая мелочь. Прослойки обычно ловят новую игру не в день релиза, а через несколько недель или месяцев, когда разработчики CodeWeavers и энтузиасты разберутся с вылетами. Если на запуске что-то не заведется, пишите в наш чат в Telegram или МАКС: там наверняка найдется кто-то, кто уже поковырял настройки.

Главная преграда — не видеокарта, а античит

Даже если GTA 6 запустится через CrossOver, впереди будет проблема посерьезнее. В сентябре 2024 года Rockstar добавила в GTA Online античит BattlEye. Сам по себе он умеет работать с Proton на Linux и Steam Deck, но Rockstar эту поддержку не включила. В итоге сетевой режим отвалился и у владельцев Steam Deck, и у тех, кто играл через CrossOver на Mac. Сюжетная кампания при этом осталась доступна.

Что это значит для GTA 6? Онлайн-режим, судя по словам главы Twitch Дэна Клэнси в интервью Bloomberg, запустят в следующем году. Почти наверняка он будет под таким же античитом, и прослойки на Mac в него не пустят. Вот тот самый подвох: игру за полную цену вы купите, одиночную кампанию, возможно, пройдете, а с друзьями в онлайн не попадете. Некоторые на форумах CodeWeavers обходили это виртуальной машиной Parallels, но это единичные отзывы, а не рабочий рецепт.

Так что перед покупкой ПК-версии ради Mac подумайте, зачем вы ее берете. Сюжетная кампания — нормальный повод рискнуть, когда прослойки обновятся. Онлайн — нет.

Что делать владельцу Mac уже сейчас

Самый надежный способ поиграть в GTA 6 в ноябре, а не весной, — консоль. PS5 для этого подходит лучше всего: у Sony есть официальное приложение PS Remote Play для macOS, и картинку с приставки можно вывести прямо на Mac в соседней комнате. Геймпад DualSense подключается к Mac по Bluetooth без всяких драйверов. Если вы выбрали этот путь, заранее разберитесь с оплатой: мы показывали, как пополнить PS Store с iPhone, чтобы в день релиза не бегать за картами.

Remote Play требователен к сети. Лучше, когда приставка подключена к роутеру кабелем, а Mac сидит на Wi-Fi 5 ГГц или тоже на проводе. Иначе в погонях картинка будет рассыпаться на квадраты. Для долгих сессий пригодится нормальный кабель USB-C для геймпада и подставка, чтобы DualSense не валялся на столе разряженным: такие мелочи часто бывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Второй вариант — облачный гейминг. GeForce Now умеет запускать на Mac купленные игры из Steam и Epic, и GTA V в его библиотеке есть. Появится ли там GTA 6 после выхода на ПК, неизвестно: решение принимает издатель. К тому же из России с облачными сервисами все сложнее, и каталог у каждого свой, так что проверяйте наличие игры до оплаты подписки.

Третий вариант — ждать весны, ПК-версии и обновлений CrossOver. Он подойдет тем, у кого мощный Mac на M4 Pro, M5 Pro или новее, нет консоли и не горит. Хотя на вашем месте я бы не покупал игру в первый же день, а дождался отзывов от тех, кто уже запустил ее на Apple Silicon.

Так как же владельцу Mac сыграть в GTA 6? Если хочется в ноябре и без сюрпризов, только через PS5, пусть даже с Remote Play на экран Mac. Если готовы подождать до весны и смириться с отсутствием онлайна, шанс на прослойках будет, но гарантий никто не даст. А официальной Mac-версии, судя по истории Rockstar, ждать не стоит вовсе.