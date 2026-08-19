Маководам посвящается: как USB-хаб UGREEN решает вечную проблему с портами в ноутбуке
Портов на ноутбуках всё меньше, а поводов ими пользоваться — больше. У меня на Huawei D14 один USB-C, и он вечно занят: то зарядка, то диск, то адаптер мыши. Знакомая песня, и маководам с их парой разъёмов она знакома даже лучше. Технику UGREEN я беру не первый раз — недавно возил их магнитный повербанк в отпуск, остался доволен, поэтому и за хаб 5-в-1 сел разбираться охотно. Он добавляет HDMI, две USB-A и второй USB-C — то есть закрывает ровно те дыры, из-за которых я и дёргал кабели туда-сюда. Воткнул в него всё, до чего дотянулся дома: флешки времён динозавров, внешний диск, монитор. Ниже — что из этого вышло.
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Компактный USB-C хаб, который не жалко носить каждый день
Первое впечатление: вещь реально нужная, и при этом лёгкая, компактная. Собрана достойно, ничего не люфтит и не скрипит, никакого ощущения одноразовости. Корпус узкий, «карандашного» профиля, спокойно ложится в карман сумки или рюкзака, так что это тот компактный USB-C хаб, который не жалко таскать каждый день.
Отдельно порадовал провод. Никакого жёсткого подключения впритык к ноутбуку, как у многих плоских хабов: захотел, кинул на стол, захотел, пусть висит с края. Все разъёмы разнесены по расстоянию идеально, ни один штекер не мешает соседнему, даже когда воткнуто сразу несколько толстых кабелей.
|Порты
|2× USB-C, 2× USB-A, HDMI
|Видеовыход
|HDMI до 4K@60 Гц
|Передача данных
|до 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen2)
|Зарядка (PD)
|вход до 100 Вт, сквозная до 85 Вт
|Доп. функция
|кнопка быстрого выключения экрана
|Организация
|встроенный зажим для кабеля
|Совместимость
|MacBook, ноутбуки Windows, планшеты, смартфоны
Мелочь, а для перфекциониста прямо бальзам. Плюс встроенный зажим для кабеля, чтобы провод не путался в сумке и не жил своей жизнью. Под ежедневное ношение хаб берётся вообще без вопросов.
Порты и кнопка, которая гасит экран одним нажатием
Набор портов для формата честный: два USB-C, два USB-A и HDMI на 4K@60 Гц под внешний монитор. Приятная мелочь, за которую я и люблю бренд: каждый порт подписан. Один USB-C помечен PD, это под зарядку, второй подписан как 10 Гбит/с, и не приходится гадать, куда что втыкать, всё читается с первого взгляда.
А вот кнопка на корпусе сначала поставила меня в тупик. Честно, думал, это включение хаба, нажимал несколько раз, ноль реакции, уже начал коситься на неё как на брак. Оказалось, всё в порядке, просто кнопка про другое: это быстрое выключение экрана. Так сказать, на случай важных переговоров.
Неочевидно, но нереально удобно, когда подключён внешний дисплей, одно нажатие и картинка гаснет, не надо лезть в настройки или тянуться к клавише на ноутбуке.
Скорость: упирается во флешку, а не в хаб
Теперь про скорость передачи данных, тут есть нюанс. Гаджетов с USB 3.2 Gen2 у меня под рукой не нашлось, да и сам ноутбук Huawei D14 умеет лишь USB 3.0, так что раскрыть весь потенциал 10 Гбит/с честно не вышло. Пришлось гонять то, что было, а именно старые флешки 15-16-летней давности.
Через CrystalDiskMark картина получилась такая: одна флешка USB 2.0 выдала 16,55 МБ/с на чтение и 2,51 на запись, вторая оказалась пошустрее, около 18 МБ/с на чтение и 13 на запись. Для носителей такого возраста это прямо успех. И тут важный момент: цифры в районе 20 МБ/с для старых USB 2.0 флешек это норма, потолок здесь у самой флешки, а не у хаба.
То есть USB-C хаб UGREEN 5-в-1 скорость не режет, ему просто нужен носитель побыстрее, и с современным SSD результат был бы совсем другим. В целом передача файлов на нормальном уровне, придраться не к чему.
Зарядка до 100 Вт: подключаю всё разом
С питанием всё бодро. Порт PD принимает вход до 100 Вт, поэтому ноутбук и телефон заряжаются на максимальной скорости, без просадок, а сквозная зарядка доходит до 85 Вт. Работает одинаково ровно с Huawei, Макбуком, Айфоном и Nothing, как в моём случае, разницы в поведении я не заметил.
А вот и сценарий, ради которого всё затевалось. На моём Huawei D14 всего один USB-C и два USB-A, причём один из них вечно занят адаптером мыши. И чтобы скинуть что-то с внешнего диска, каждый раз приходилось мышь отключать. Ноутбук вроде современный, а порты в дефиците, представляю, каково с этим маководам.
С хабом UGREEN 5-в-1 я, наверное, впервые подключил всё разом: поставил на зарядку телефон и наушники UGREEN EchoBuds Plus, о которых рассказал ранее, воткнул две флешки и одновременно вывел картинку на монитор. Мышь через тот же хаб переключилась без единого микролага. Маководам с их вечной парой портов такой переходник нужен и подавно.
Кому пригодится хаб и стоит ли брать
Хаб не творит чудес — просто делает свою работу и не мешается. Всё определяется сразу, без подлагиваний: ноутбук, смартфон, даже Android TV. К Nothing я цеплял что попало, вплоть до старого HDD, — распознал без вопросов. Заряжал через него и всякую мелочь, однажды дошло до электробритвы. А на столе при этом не расползается клубок проводов, что для меня отдельный плюс.
Без придирок не обошлось. Мне не хватило слота для карты памяти — пригодился бы, но он есть в других версиях хабов UGREEN, так что это вопрос выбора модификации под себя. Ещё зона у USB-A под нагрузкой чуть теплеет, пока гонял флешки. Руку не обжигает, работе не мешает — обычное дело для такой коробочки.
Обошёлся мне примерно в 1300 рублей — за такие деньги к хабу претензий у меня нет. Если давно думали, чем добрать недостающие порты, эта штука из разряда «купил и забыл»: лежит в сумке, достаёшь по надобности. Промокод UGMTJU скинет ещё немного сверху.