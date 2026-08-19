Маководам посвящается: как USB-хаб UGREEN решает вечную проблему с портами в ноутбуке

Портов на ноутбуках всё меньше, а поводов ими пользоваться — больше. У меня на Huawei D14 один USB-C, и он вечно занят: то зарядка, то диск, то адаптер мыши. Знакомая песня, и маководам с их парой разъёмов она знакома даже лучше. Технику UGREEN я беру не первый раз — недавно возил их магнитный повербанк в отпуск, остался доволен, поэтому и за хаб 5-в-1 сел разбираться охотно. Он добавляет HDMI, две USB-A и второй USB-C — то есть закрывает ровно те дыры, из-за которых я и дёргал кабели туда-сюда. Воткнул в него всё, до чего дотянулся дома: флешки времён динозавров, внешний диск, монитор. Ниже — что из этого вышло.



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Компактный USB-C хаб, который не жалко носить каждый день

Первое впечатление: вещь реально нужная, и при этом лёгкая, компактная. Собрана достойно, ничего не люфтит и не скрипит, никакого ощущения одноразовости. Корпус узкий, «карандашного» профиля, спокойно ложится в карман сумки или рюкзака, так что это тот компактный USB-C хаб, который не жалко таскать каждый день.

Отдельно порадовал провод. Никакого жёсткого подключения впритык к ноутбуку, как у многих плоских хабов: захотел, кинул на стол, захотел, пусть висит с края. Все разъёмы разнесены по расстоянию идеально, ни один штекер не мешает соседнему, даже когда воткнуто сразу несколько толстых кабелей.

Порты 2× USB-C, 2× USB-A, HDMI Видеовыход HDMI до 4K@60 Гц Передача данных до 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen2) Зарядка (PD) вход до 100 Вт, сквозная до 85 Вт Доп. функция кнопка быстрого выключения экрана Организация встроенный зажим для кабеля Совместимость MacBook, ноутбуки Windows, планшеты, смартфоны

Мелочь, а для перфекциониста прямо бальзам. Плюс встроенный зажим для кабеля, чтобы провод не путался в сумке и не жил своей жизнью. Под ежедневное ношение хаб берётся вообще без вопросов.

Хаб UGREEN

Порты и кнопка, которая гасит экран одним нажатием

Набор портов для формата честный: два USB-C, два USB-A и HDMI на 4K@60 Гц под внешний монитор. Приятная мелочь, за которую я и люблю бренд: каждый порт подписан. Один USB-C помечен PD, это под зарядку, второй подписан как 10 Гбит/с, и не приходится гадать, куда что втыкать, всё читается с первого взгляда.

А вот кнопка на корпусе сначала поставила меня в тупик. Честно, думал, это включение хаба, нажимал несколько раз, ноль реакции, уже начал коситься на неё как на брак. Оказалось, всё в порядке, просто кнопка про другое: это быстрое выключение экрана. Так сказать, на случай важных переговоров.

Неочевидно, но нереально удобно, когда подключён внешний дисплей, одно нажатие и картинка гаснет, не надо лезть в настройки или тянуться к клавише на ноутбуке.

Хаб UGREEN

Скорость: упирается во флешку, а не в хаб

Теперь про скорость передачи данных, тут есть нюанс. Гаджетов с USB 3.2 Gen2 у меня под рукой не нашлось, да и сам ноутбук Huawei D14 умеет лишь USB 3.0, так что раскрыть весь потенциал 10 Гбит/с честно не вышло. Пришлось гонять то, что было, а именно старые флешки 15-16-летней давности.

Через CrystalDiskMark картина получилась такая: одна флешка USB 2.0 выдала 16,55 МБ/с на чтение и 2,51 на запись, вторая оказалась пошустрее, около 18 МБ/с на чтение и 13 на запись. Для носителей такого возраста это прямо успех. И тут важный момент: цифры в районе 20 МБ/с для старых USB 2.0 флешек это норма, потолок здесь у самой флешки, а не у хаба.

Хаб UGREEN

То есть USB-C хаб UGREEN 5-в-1 скорость не режет, ему просто нужен носитель побыстрее, и с современным SSD результат был бы совсем другим. В целом передача файлов на нормальном уровне, придраться не к чему.

Зарядка до 100 Вт: подключаю всё разом

С питанием всё бодро. Порт PD принимает вход до 100 Вт, поэтому ноутбук и телефон заряжаются на максимальной скорости, без просадок, а сквозная зарядка доходит до 85 Вт. Работает одинаково ровно с Huawei, Макбуком, Айфоном и Nothing, как в моём случае, разницы в поведении я не заметил.

А вот и сценарий, ради которого всё затевалось. На моём Huawei D14 всего один USB-C и два USB-A, причём один из них вечно занят адаптером мыши. И чтобы скинуть что-то с внешнего диска, каждый раз приходилось мышь отключать. Ноутбук вроде современный, а порты в дефиците, представляю, каково с этим маководам.

С хабом UGREEN 5-в-1 я, наверное, впервые подключил всё разом: поставил на зарядку телефон и наушники UGREEN EchoBuds Plus, о которых рассказал ранее, воткнул две флешки и одновременно вывел картинку на монитор. Мышь через тот же хаб переключилась без единого микролага. Маководам с их вечной парой портов такой переходник нужен и подавно.

Хаб UGREEN

Кому пригодится хаб и стоит ли брать

Хаб не творит чудес — просто делает свою работу и не мешается. Всё определяется сразу, без подлагиваний: ноутбук, смартфон, даже Android TV. К Nothing я цеплял что попало, вплоть до старого HDD, — распознал без вопросов. Заряжал через него и всякую мелочь, однажды дошло до электробритвы. А на столе при этом не расползается клубок проводов, что для меня отдельный плюс.

Без придирок не обошлось. Мне не хватило слота для карты памяти — пригодился бы, но он есть в других версиях хабов UGREEN, так что это вопрос выбора модификации под себя. Ещё зона у USB-A под нагрузкой чуть теплеет, пока гонял флешки. Руку не обжигает, работе не мешает — обычное дело для такой коробочки.

Обошёлся мне примерно в 1300 рублей — за такие деньги к хабу претензий у меня нет. Если давно думали, чем добрать недостающие порты, эта штука из разряда «купил и забыл»: лежит в сумке, достаёшь по надобности. Промокод UGMTJU скинет ещё немного сверху.

Хаб UGREEN