Как отредактировать сразу несколько фото на iPhone

VSCO годами жил на iPhone как приложение для плёночных пресетов. Открыли фото, накинули фильтр, выложили в сторис, забыли. Теперь разработчик из Visual Supply Company решил, что этого мало, и выпустил отдельное приложение Studio Pro для профессионалов. Я скачал его в первый же день, прогнал через него пару своих снимков и хочу честно рассказать, что получилось. А ведь совсем недавно мы рассказывали про новые возможности фоторедактора в iOS 27, так что тема обработки снимков сейчас как никогда горячая. Спойлер: половина кнопок в редакторе подписана словом SOON, то есть «скоро».



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Что умеет VSCO Studio Pro

Идея у Studio Pro простая и при этом дерзкая. Это не замена обычному VSCO, а инструмент для тех, кто после съёмки привозит домой не три кадра, а триста. Свадьбы, портреты, репортажи, спорт, школьные альбомы. Везде, где надо обработать сотни фотографий в одном стиле и не сойти с ума.

Скачать VSCO Studio Pro

Главная фишка приложения, ради которой всё затевалось, это пакетная обработка. Вы настраиваете один снимок так, как вам нравится, а потом одним нажатием накидываете тот же вид сразу на сотню фотографий. VSCO обещает, что обработка целой съёмки займёт секунды вместо часов. Звучит красиво, и по логике работает: я загнал несколько кадров, выбрал пресет, и приложение разом подтянуло цвет на всю пачку.

Вторая громкая возможность называется Style Match. Это уже работа нейросети. Вы скидываете приложению фото-референс, например свой старый удачный кадр или картинку, которая вам нравится по настроению. Studio Pro разбирает её на цвет, тон и общий вайб, а потом пересобирает этот вид на ваших фотографиях через комбинацию пресетов и ползунков. На скриншоте видно, как программа предлагает выбрать референс из подборки или загрузить свой. Для фотографа, который хочет повторить фирменную обработку или попасть в бриф клиента, это по-настоящему удобная штука.

В арсенале есть все привычные ручные инструменты: экспозиция, контраст, тон, насыщенность, баланс белого, HSL, резкость, зерно, виньетка, фейд и тон кожи. Плюс больше 200 фирменных пресетов VSCO, тех самых, за которые приложение и любят. То есть базовый набор для цветокоррекции на месте. Кстати, если вы привыкли вытаскивать кадры из роликов, посмотрите, как сделать фото из видео на iPhone штатными средствами.

Сколько стоит подписка VSCO в России

Само приложение скачивается бесплатно, но полноценно работать без подписки не выйдет. Полная библиотека пресетов и продвинутые функции спрятаны за платным доступом.

В российском App Store условия такие. Подписка Monthly Pro стоит 999 рублей в месяц. Подписка Yearly Pro обойдётся в 4990 рублей за год, что в пересчёте даёт около 416 рублей в месяц. Разница ощутимая: годовая подписка выходит в два с лишним раза дешевле помесячной. Есть и приятный момент, бесплатный пробный период на 7 дней, так что пощупать платные функции можно без риска. Напомним, что пополнить российский Apple ID через МТС можно, но с серьёзной накруткой, так что закладывайте это в бюджет.

Для сравнения, в США ту же подписку продают примерно за 13 долларов в месяц или 80 долларов в год. Российские цены, как видите, держатся в адекватном коридоре и не выглядят накрученными. Отдельно отмечу, что приложение пока полностью на английском языке. Русской локализации нет, и для части пользователей это станет минусом. Хотите узнать про обработку фото на iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там много полезного по камере и редакторам.

Какие функции уже доступны в VSCO Studio Pro

Вот тут начинается самое интересное и одновременно самое спорное. Когда я открыл редактор, сразу бросилось в глаза, сколько инструментов помечены ярлыком SOON. То есть кнопка есть, а функции за ней нет. Уже сейчас вам доступны экспозиция, контраст, тон, насыщенность, баланс белого, HSL, резкость, зерно, виньетка, фейд, тон кожи, пресеты, пакетная обработка и Style Match. Набор приличный, спорить не буду.

А вот что пока заблокировано и обещано в будущих обновлениях: кадрирование и работа с соотношением сторон (Adjust), четкость (Clarity), кривые (Curves), свечение (Bloom), эффект гало (Halation) и нейросетевое удаление лишних объектов (Remove). По сути, отсутствуют базовые вещи, которые есть в любом редакторе уровня Lightroom. Без кадрирования и кривых профессиональный инструмент выглядит странно. Кстати, удаление объектов с фото давно умеют другие сервисы, например про новый фоторедактор в Яндекс Диске мы уже подробно писали.

Дальше по дорожной карте VSCO обещает ещё больше. В планах поддержка RAW-файлов, импорт прямо с карт памяти, автоматическое выравнивание, расширенные настройки экспорта, инструменты организации, ручной отбор кадров с присвоением звёзд и мгновенная публикация в профиль VSCO. Всё это критично для рабочего процесса фотографа, и всего этого сейчас нет.

Компания объясняет такой подход честно. Сначала выпускаем сырое приложение, собираем отзывы от реальных фотографов, а потом достраиваем функции под их запросы. Версию для macOS обещают к концу 2026 года, в четвёртом квартале. А ещё готовится большой пакет VSCO One за 499 долларов в год, куда войдут Studio Pro, галереи, сайты, нейросетевая лаборатория, инструменты для бизнеса и обучение. Его запуск намечен на конец июня.

Стоит ли скачивать VSCO Studio Pro

Мой личный вывод после теста весьма спорный. Приложение вроде бы прикольное, и задумка у него правильная, но всё упирается в одно условие: важно, чтобы заработали все инструменты, а не только половина. Если убрать маркетинг, перед нами обычный фоторедактор с фирменными плёночными пресетами и одной свежей нейросетевой функцией. Пакетная обработка действительно ускоряет работу, Style Match выглядит любопытно, но половина обещанного ещё не подвезли.

Платить 999 рублей в месяц за приложение, в котором не работает даже кадрирование, я бы пока не стал. Куда разумнее воспользоваться бесплатным пробным периодом на неделю, прогнать через Studio Pro реальную съёмку и понять, нужно ли это вам или нет. Тем, кто уже живёт в экосистеме VSCO и обожает её пресеты, пакетный режим может зайти. Всем остальным я советую дождаться появления RAW и базовых инструментов, а заодно посмотреть на версию для Mac.

Если честно, лично для себя применения этому приложению в жизни я так и не нашёл. Мне вполне хватает встроенных инструментов в приложении «Фото»: подрезать, выправить горизонт, чуть подтянуть цвет. Для повседневных задач этого достаточно, а тащить ради пары кадров отдельную подписку смысла нет. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Studio Pro выходит на поле, где давно работают Lightroom Mobile, Darkroom и Halide. Чтобы тягаться с ними всерьёз, VSCO придётся закрыть все эти ярлыки «скоро» реальными функциями. Потенциал есть, амбиции тоже. Осталось дождаться, когда приложение догонит собственные обещания.