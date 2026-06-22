Как отредактировать сразу несколько фото на iPhone

Кирилл Пироженко

VSCO годами жил на iPhone как приложение для плёночных пресетов. Открыли фото, накинули фильтр, выложили в сторис, забыли. Теперь разработчик из Visual Supply Company решил, что этого мало, и выпустил отдельное приложение Studio Pro для профессионалов. Я скачал его в первый же день, прогнал через него пару своих снимков и хочу честно рассказать, что получилось. А ведь совсем недавно мы рассказывали про новые возможности фоторедактора в iOS 27, так что тема обработки снимков сейчас как никогда горячая. Спойлер: половина кнопок в редакторе подписана словом SOON, то есть «скоро».

Разработчики VSCO выпустили новый фоторедактор для iPhone. Фото.

Разработчики VSCO выпустили новый фоторедактор для iPhone

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Что умеет VSCO Studio Pro

Идея у Studio Pro простая и при этом дерзкая. Это не замена обычному VSCO, а инструмент для тех, кто после съёмки привозит домой не три кадра, а триста. Свадьбы, портреты, репортажи, спорт, школьные альбомы. Везде, где надо обработать сотни фотографий в одном стиле и не сойти с ума.

Скачать VSCO Studio Pro

Главная фишка приложения, ради которой всё затевалось, это пакетная обработка. Вы настраиваете один снимок так, как вам нравится, а потом одним нажатием накидываете тот же вид сразу на сотню фотографий. VSCO обещает, что обработка целой съёмки займёт секунды вместо часов. Звучит красиво, и по логике работает: я загнал несколько кадров, выбрал пресет, и приложение разом подтянуло цвет на всю пачку.

Что умеет VSCO Studio Pro. Пакетная обработка — главная фишка приложения. Выделили несколько фото и смотрите, как они меняются. Фото.

Пакетная обработка — главная фишка приложения. Выделили несколько фото и смотрите, как они меняются

Вторая громкая возможность называется Style Match. Это уже работа нейросети. Вы скидываете приложению фото-референс, например свой старый удачный кадр или картинку, которая вам нравится по настроению. Studio Pro разбирает её на цвет, тон и общий вайб, а потом пересобирает этот вид на ваших фотографиях через комбинацию пресетов и ползунков. На скриншоте видно, как программа предлагает выбрать референс из подборки или загрузить свой. Для фотографа, который хочет повторить фирменную обработку или попасть в бриф клиента, это по-настоящему удобная штука.

Что умеет VSCO Studio Pro. Настройки взяты с фотографии с Apple Watch в левом верхнем углу. Результат перед вами. Фото.

Настройки взяты с фотографии с Apple Watch в левом верхнем углу. Результат перед вами

В арсенале есть все привычные ручные инструменты: экспозиция, контраст, тон, насыщенность, баланс белого, HSL, резкость, зерно, виньетка, фейд и тон кожи. Плюс больше 200 фирменных пресетов VSCO, тех самых, за которые приложение и любят. То есть базовый набор для цветокоррекции на месте. Кстати, если вы привыкли вытаскивать кадры из роликов, посмотрите, как сделать фото из видео на iPhone штатными средствами.

Сколько стоит подписка VSCO в России

Само приложение скачивается бесплатно, но полноценно работать без подписки не выйдет. Полная библиотека пресетов и продвинутые функции спрятаны за платным доступом.

Сколько стоит подписка VSCO в России. Приложение и подписка доступны в российском App Store. Фото.

Приложение и подписка доступны в российском App Store

В российском App Store условия такие. Подписка Monthly Pro стоит 999 рублей в месяц. Подписка Yearly Pro обойдётся в 4990 рублей за год, что в пересчёте даёт около 416 рублей в месяц. Разница ощутимая: годовая подписка выходит в два с лишним раза дешевле помесячной. Есть и приятный момент, бесплатный пробный период на 7 дней, так что пощупать платные функции можно без риска. Напомним, что пополнить российский Apple ID через МТС можно, но с серьёзной накруткой, так что закладывайте это в бюджет.

Для сравнения, в США ту же подписку продают примерно за 13 долларов в месяц или 80 долларов в год. Российские цены, как видите, держатся в адекватном коридоре и не выглядят накрученными. Отдельно отмечу, что приложение пока полностью на английском языке. Русской локализации нет, и для части пользователей это станет минусом. Хотите узнать про обработку фото на iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там много полезного по камере и редакторам.

Какие функции уже доступны в VSCO Studio Pro

Вот тут начинается самое интересное и одновременно самое спорное. Когда я открыл редактор, сразу бросилось в глаза, сколько инструментов помечены ярлыком SOON. То есть кнопка есть, а функции за ней нет. Уже сейчас вам доступны экспозиция, контраст, тон, насыщенность, баланс белого, HSL, резкость, зерно, виньетка, фейд, тон кожи, пресеты, пакетная обработка и Style Match. Набор приличный, спорить не буду.

Какие функции уже доступны в VSCO Studio Pro. Половина функций еще недоступна. Фото.

Половина функций еще недоступна

А вот что пока заблокировано и обещано в будущих обновлениях: кадрирование и работа с соотношением сторон (Adjust), четкость (Clarity), кривые (Curves), свечение (Bloom), эффект гало (Halation) и нейросетевое удаление лишних объектов (Remove). По сути, отсутствуют базовые вещи, которые есть в любом редакторе уровня Lightroom. Без кадрирования и кривых профессиональный инструмент выглядит странно. Кстати, удаление объектов с фото давно умеют другие сервисы, например про новый фоторедактор в Яндекс Диске мы уже подробно писали.

Какие функции уже доступны в VSCO Studio Pro. Дополнительно есть фильтры и скоро появится возможность удалять объекты с фото. Фото.

Дополнительно есть фильтры и скоро появится возможность удалять объекты с фото

Дальше по дорожной карте VSCO обещает ещё больше. В планах поддержка RAW-файлов, импорт прямо с карт памяти, автоматическое выравнивание, расширенные настройки экспорта, инструменты организации, ручной отбор кадров с присвоением звёзд и мгновенная публикация в профиль VSCO. Всё это критично для рабочего процесса фотографа, и всего этого сейчас нет.

Какие функции уже доступны в VSCO Studio Pro. Подкрутил несколько параметров, фото получилось гораздо сочнее. Фото.

Подкрутил несколько параметров, фото получилось гораздо сочнее

Компания объясняет такой подход честно. Сначала выпускаем сырое приложение, собираем отзывы от реальных фотографов, а потом достраиваем функции под их запросы. Версию для macOS обещают к концу 2026 года, в четвёртом квартале. А ещё готовится большой пакет VSCO One за 499 долларов в год, куда войдут Studio Pro, галереи, сайты, нейросетевая лаборатория, инструменты для бизнеса и обучение. Его запуск намечен на конец июня.

Стоит ли скачивать VSCO Studio Pro

Мой личный вывод после теста весьма спорный. Приложение вроде бы прикольное, и задумка у него правильная, но всё упирается в одно условие: важно, чтобы заработали все инструменты, а не только половина. Если убрать маркетинг, перед нами обычный фоторедактор с фирменными плёночными пресетами и одной свежей нейросетевой функцией. Пакетная обработка действительно ускоряет работу, Style Match выглядит любопытно, но половина обещанного ещё не подвезли.

Платить 999 рублей в месяц за приложение, в котором не работает даже кадрирование, я бы пока не стал. Куда разумнее воспользоваться бесплатным пробным периодом на неделю, прогнать через Studio Pro реальную съёмку и понять, нужно ли это вам или нет. Тем, кто уже живёт в экосистеме VSCO и обожает её пресеты, пакетный режим может зайти. Всем остальным я советую дождаться появления RAW и базовых инструментов, а заодно посмотреть на версию для Mac.

Стоит ли скачивать VSCO Studio Pro. А еще должна выйти версия для Mac. Фото.

А еще должна выйти версия для Mac

Если честно, лично для себя применения этому приложению в жизни я так и не нашёл. Мне вполне хватает встроенных инструментов в приложении «Фото»: подрезать, выправить горизонт, чуть подтянуть цвет. Для повседневных задач этого достаточно, а тащить ради пары кадров отдельную подписку смысла нет. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Studio Pro выходит на поле, где давно работают Lightroom Mobile, Darkroom и Halide. Чтобы тягаться с ними всерьёз, VSCO придётся закрыть все эти ярлыки «скоро» реальными функциями. Потенциал есть, амбиции тоже. Осталось дождаться, когда приложение догонит собственные обещания.

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