Как сделать фото из видео на iPhone с iOS 27

Поймать идеальный момент в видео и сохранить его как фото, казалось бы, дело пары секунд. Скриншот, и готово. Но если приглядеться, в кадр лезет всё лишнее: верхняя строка состояния, часы, заряд батареи, а иногда ещё и элементы плеера. Потом это приходится обрезать вручную. И если вы уже поставили iOS 27 по инструкции, то можете попробовать одну интересную фишку, которая забирает из ролика чистый кадр без мусора по краям. Рассказываю, как это работает и где её искать.



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Чем сохранённый кадр отличается от скриншота на iPhone

Скриншот удобен, спору нет. Но он снимает весь экран целиком. Значит, вместе с нужной сценой в картинку попадают часы, индикатор сигнала, вырез под камеру и кнопки управления воспроизведением. На большом дисплее iPhone это особенно бросается в глаза. В итоге вы получаете не кадр, а скрин интерфейса, который ещё надо довести до ума в редакторе.

Новая функция работает иначе. Она берёт ровно тот кадр, который сейчас на экране, и сохраняет его как полноценную фотографию. Без полосок сверху, без иконок, без последующей обрезки. По сути это та же картинка, что и в самом видео, только вытащенная в отдельный файл. Это лишь одно из многих нововведений, а узнать, что нового в iOS 27 ещё, можно в нашем большом разборе.

Есть ещё момент, про который легко забыть. Скриншот всегда подгоняется под размер экрана вашего устройства. А кадр из видео сохраняется в родном соотношении сторон ролика. Снимали в 4K, и кадр будет в этом разрешении, а не в размере дисплея iPhone. Для тех, кто потом постит такие картинки или печатает их, разница ощутимая. Чёткость напрямую зависит от того, в каком качестве снято исходное видео.

Получается, для одной задачи теперь есть два инструмента. Скриншот, когда вам нужно зафиксировать весь экран с интерфейсом. И сохранение кадра, когда важна только сама сцена из видео.

Как сохранить фото из видео на iPhone и iPad

Сам процесс простой, всё делается внутри стандартного приложения Фото. Никаких сторонних программ ставить не нужно. Вот по шагам.

Откройте приложение Фото на iOS 27 или iPadOS 27 и запустите нужное видео прямо в нём. Доведите ролик до нужного момента и поставьте на паузу. Технически функция срабатывает и без паузы, прямо во время проигрывания. Но если вам нужен конкретный кадр, лучше остановить видео, так вы точно поймаете то, что задумали. Нажмите на меню из трёх точек сверху и выберите пункт «Save Video Frame as Photo», то есть «Сохранить кадр как фото». В русской локализации формулировка будет похожей, по смыслу одинаковая. Вернитесь в основную медиатеку. Свежесохранённый кадр окажется самым последним снимком в ленте.

Всё, фотографию можно открывать, редактировать, отправлять в чат или ставить на обои. Маленький лайфхак для тех, кому нужен совсем точный момент. На паузе перематывайте видео покадрово: медленно ведите пальцем по полосе прокрутки, и ролик будет двигаться буквально по одному кадру. Это выручает, когда надо поймать резкое движение, прыжок, всплеск воды или удачную мимику. Глазом такой момент на обычной перемотке почти не угадать.

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Как сохранить кадр из видео на Mac

На компьютере логика ровно та же. Открываете видео в приложении Фото на macOS 27 Golden Gate, ставите на паузу в нужном месте и сохраняете кадр через то же контекстное меню. Никаких команд в Терминале и никаких конвертеров. Готовая фотография появится в библиотеке рядом с остальными снимками.

Это удобно, если вы снимаете на iPhone, а обрабатываете уже за Mac. Видео и так синхронизируется через iCloud, а значит, вытащить из него кадр можно с того устройства, которое сейчас под рукой. Кстати, не лишним будет заранее проверить, какие iPhone, iPad и Mac вообще потянут свежую систему.

Где работает сохранение кадров из видео в iOS 27

Пара ограничений, чтобы вы не искали кнопку там, где её пока нет.

Во-первых, функция живёт только в приложении Фото. В сторонних плеерах, в браузере, в Telegram или другом мессенджере её не будет . Хотите вытащить кадр из присланного видео, сначала сохраните ролик в медиатеку, а уже потом работайте с ним в Фото.

. Хотите вытащить кадр из присланного видео, сначала сохраните ролик в медиатеку, а уже потом работайте с ним в Фото. Во-вторых, всё это часть iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 Golden Gate. На момент написания эти версии находятся в стадии беты для разработчиков. Стабильный релиз Apple традиционно выкатывает в сентябре, вместе с новой линейкой iPhone. То есть на массовых устройствах функция появится ближе к осени, когда обновление дойдёт до всех.

И небольшое уточнение по качеству. Кадр сохраняется в том разрешении, в каком записано видео. Если ролик сжатый или снят в невысоком качестве, чудес ждать не стоит, картинка будет ровно такой же, как в исходнике. Зато из видео в 4K вы получите вполне приличное фото. Не смогли найти нужный пункт меню или с ним возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Если коротко, скриншоты ради сохранения сцены из видео можно постепенно забывать. Новый инструмент в iOS 27 делает то же самое, только чище и быстрее, без обрезки и лишних элементов на картинке. Пока функция доступна в бете, но к осени она дойдёт до всех. Как только обновитесь, загляните в меню из трёх точек в Фото, и вытаскивать нужные кадры станет привычным делом.