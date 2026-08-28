Roborock Qrevo 2 Pro: мощный робот-пылесос, который сам снимает тряпки перед ковром и чистит углы

Roborock представил новую модель Qrevo 2 Pro, и это тот редкий случай, когда робот-пылесос научился паре вещей, которых реально не хватало: мощность всасывания подняли до внушительных 25 000 Па, робот сам оставляет влажные тряпки на станции перед заездом на ковер, а боковая щетка теперь умеет выметать мусор из углов. Если присматриваетесь к технике бренда и хотите сравнить варианты, я недавно разбирал, какой Roborock выбрать со скидками.



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Позиционируют Qrevo 2 Pro максимально просто: тряпки снимаются сами, углы вычищаются, а руками ничего трогать не надо. Вся презентация крутится вокруг двух действий — перед ковром робот оставляет влажные насадки на станции, а в углу боковая щетка меняет направление вращения. Звучит как мелочь, но на практике это ровно те моменты, из-за которых обычные роботы и начинают раздражать. Дальше по пунктам, что тут действительно интересного.

Мощность 25 000 Па на любом покрытии

Начну с мощности, потому что это первое, на что смотрят при выборе. Система HyperForce выдает до 25 000 Па, и этого хватает и на ежедневную уборку, и на более серьезные задачи вроде въевшейся в ковер пыли. Если вам вдобавок важна обработка паром, у бренда есть отдельный пылесос с функцией пара, но Qrevo 2 Pro и без этого закрывает большинство бытовых сценариев.

Робот одинаково уверенно идет по твердому полу и по коврам с низким ворсом. Пыль, крошки, мелкий мусор, волосы, шерсть животных — все это уходит в контейнер без лишних повторных заездов на одно и то же место. На кухне, где вечно что-то просыпается на пол, разница со слабыми моделями чувствуется сразу: там, где бюджетный робот гоняет крошку по кругу, этот берет ее с первого прохода.

Roborock Qrevo 2 Pro на Яндекс Маркете

Двойная щетка, которая не давится волосами

Отдельная головная боль любого робота — намотанные на щетку волосы. Здесь ее закрывают связкой из двух щеток, и подход мне нравится своей простотой. Основная щетка DuoDivide собрана из двух секций: она сгоняет волосы с краев к центру, разбивает спутанные комки и уводит их в узкий всасывающий канал.

Дугообразная боковая щетка FlexiArm ей помогает добирать то, что осталось у стен и по краям. По данным Roborock, вся система рассчитана на волосы до 40 см, так что распутывать щетку руками после каждой уборки почти не приходится. Для тех, у кого дома длинношерстные питомцы или кто-то с длинными волосами, это ощутимая экономия времени и нервов — обычно именно на чистке щеток и теряешь весь смысл автоматической уборки.

Roborock Qrevo 2 Pro на Ozon

Сам снимает тряпки перед ковром

Вот это, пожалуй, главная фишка модели. Обычные роботы с влажной уборкой либо тащат мокрые тряпки прямо по ковру, оставляя грязные разводы, либо заставляют вручную снимать насадки перед каждой ковровой зоной. Если ищете технику под конкретный бюджет, загляните в подборку — роботы Roborock по акции иногда стоят заметно дешевле обычного.

Qrevo 2 Pro решает вопрос иначе. Перед заездом на ковер он сам оставляет влажные тряпки на станции, сначала проходит покрытие как обычный сухой пылесос, а после уборки ставит насадки обратно и спокойно продолжает мыть твердый пол. Дополнительно есть автоматический подъем насадок на высоту до 15 мм — это выручает на менее плотных коврах, где даже снятые тряпки могли бы за что-то зацепиться.

Что это дает по факту: ковер остается сухим, а вы не бегаете за роботом, чтобы снять и снова прицепить тряпки. Мелочь на бумаге, но именно из-за нее многие вообще отключают влажную уборку, если в квартире есть ковры. Здесь эту проблему просто убрали.

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Roborock Qrevo 2 Pro на Wildberries

Достает до углов и работает вдоль стен

Углы — еще одно классическое слабое место роботов, и Roborock подошел к нему нестандартно. В обычном режиме боковая щетка крутится по часовой стрелке. Но как только робот замечает внутренний угол или нишу высотой от 4 до 10 см, щетка автоматически меняет направление вращения, выметает мусор из труднодоступного места к всасывающему каналу, а на выходе возвращается к привычному режиму. Раньше именно в таких закутках копилась вся пыль, которую потом приходилось выгребать вручную.

Заодно подтянули влажную уборку вдоль краев. Система FlexiArm выдвигает щетку ближе к стенам и краям мебели, поэтому мойка захватывает те самые сантиметры у плинтуса, куда большинство роботов физически не дотягиваются. В сумме углы и края перестают быть зоной, которую все равно приходится домывать тряпкой самому — робот старается покрыть максимум площади за один заход.

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Станция моет и сушит все сама

После самого робота логично перейти к станции, потому что именно она забирает на себя всю рутину. Тряпки моются автоматически водой с температурой до 75°C, сушатся теплым воздухом до 45°C, причем сушка работает тихо — около 45 дБ, так что ночью она не разбудит. Есть режим замачивания для стойких загрязнений, новый цельный поддон и съемное основание, которое проще снять и промыть под краном.

Станция моет и сушит тряпки без вашего участия, а значит, запаха сырости от насадок, которым грешат многие роботы, здесь можно не бояться. По сути от вас требуется только вовремя доливать чистую воду и выливать грязную, все остальное система делает сама.

Не врезается в мебель и слушается приложение

За ориентацию в квартире отвечает Reactive Tech. Технология структурированного света помогает роботу видеть предметы на полу и объезжать их даже в захламленной комнате. На практике это значит, что робот не таранит носки, зарядные провода и миски питомца, а аккуратно их обходит. Для меня это вообще один из главных критериев: робот, который застревает в проводах, быстро отправляется обратно в коробку.

Управляется все через приложение Roborock: там настраиваются параметры уборки, отдельные сценарии и функция SmartPlan. Правда, есть нюанс — перед первым запуском SmartPlan тип помещения придется указать вручную, без этого умное планирование не заработает. Ничего сложного, но знать заранее стоит.

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Если собрать все вместе, Qrevo 2 Pro получился крепким комбайном без слабых мест: мощность 25 000 Па, автоматическое снятие тряпок перед коврами, реверсивная щетка для углов, защита от наматывания волос и станция, которая сама моет и сушит насадки. Плюс адекватная навигация и полноценное управление со смартфона. Из тех роботов, что не хочется перепроверять после каждой уборки.