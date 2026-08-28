Roborock Qrevo 2 Pro: мощный робот-пылесос, который сам снимает тряпки перед ковром и чистит углы

Кирилл Пироженко

Roborock представил новую модель Qrevo 2 Pro, и это тот редкий случай, когда робот-пылесос научился паре вещей, которых реально не хватало: мощность всасывания подняли до внушительных 25 000 Па, робот сам оставляет влажные тряпки на станции перед заездом на ковер, а боковая щетка теперь умеет выметать мусор из углов. Если присматриваетесь к технике бренда и хотите сравнить варианты, я недавно разбирал, какой Roborock выбрать со скидками.

Пылесос не только функциональный, но еще и выглядит стильно. Фото.

Пылесос не только функциональный, но еще и выглядит стильно

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Позиционируют Qrevo 2 Pro максимально просто: тряпки снимаются сами, углы вычищаются, а руками ничего трогать не надо. Вся презентация крутится вокруг двух действий — перед ковром робот оставляет влажные насадки на станции, а в углу боковая щетка меняет направление вращения. Звучит как мелочь, но на практике это ровно те моменты, из-за которых обычные роботы и начинают раздражать. Дальше по пунктам, что тут действительно интересного.

Мощность 25 000 Па на любом покрытии

Мощность 25 000 Па на любом покрытии. Мощность позволяет справиться даже с рассыпанным кошачьим кормом. Фото.

Мощность позволяет справиться даже с рассыпанным кошачьим кормом

Начну с мощности, потому что это первое, на что смотрят при выборе. Система HyperForce выдает до 25 000 Па, и этого хватает и на ежедневную уборку, и на более серьезные задачи вроде въевшейся в ковер пыли. Если вам вдобавок важна обработка паром, у бренда есть отдельный пылесос с функцией пара, но Qrevo 2 Pro и без этого закрывает большинство бытовых сценариев.

Мощность 25 000 Па на любом покрытии. Пропылесосить ковры для этого девайса тоже не проблема. Фото.

Пропылесосить ковры для этого девайса тоже не проблема

Робот одинаково уверенно идет по твердому полу и по коврам с низким ворсом. Пыль, крошки, мелкий мусор, волосы, шерсть животных — все это уходит в контейнер без лишних повторных заездов на одно и то же место. На кухне, где вечно что-то просыпается на пол, разница со слабыми моделями чувствуется сразу: там, где бюджетный робот гоняет крошку по кругу, этот берет ее с первого прохода.

Roborock Qrevo 2 Pro на Яндекс Маркете

Двойная щетка, которая не давится волосами

Двойная щетка, которая не давится волосами. Двойная щетка позволяет избежать наматывания шерсти животных. Фото.

Двойная щетка позволяет избежать наматывания шерсти животных

Отдельная головная боль любого робота — намотанные на щетку волосы. Здесь ее закрывают связкой из двух щеток, и подход мне нравится своей простотой. Основная щетка DuoDivide собрана из двух секций: она сгоняет волосы с краев к центру, разбивает спутанные комки и уводит их в узкий всасывающий канал.

Двойная щетка, которая не давится волосами. Не возникает проблем с уборкой и длинных волос. Фото.

Не возникает проблем с уборкой и длинных волос

Дугообразная боковая щетка FlexiArm ей помогает добирать то, что осталось у стен и по краям. По данным Roborock, вся система рассчитана на волосы до 40 см, так что распутывать щетку руками после каждой уборки почти не приходится. Для тех, у кого дома длинношерстные питомцы или кто-то с длинными волосами, это ощутимая экономия времени и нервов — обычно именно на чистке щеток и теряешь весь смысл автоматической уборки.

Roborock Qrevo 2 Pro на Ozon

Сам снимает тряпки перед ковром

Вот это, пожалуй, главная фишка модели. Обычные роботы с влажной уборкой либо тащат мокрые тряпки прямо по ковру, оставляя грязные разводы, либо заставляют вручную снимать насадки перед каждой ковровой зоной. Если ищете технику под конкретный бюджет, загляните в подборку — роботы Roborock по акции иногда стоят заметно дешевле обычного.

Сам снимает тряпки перед ковром. Перед заездом на ковер робот возвращается на станцию, чтобы снять тряпки. Фото.

Перед заездом на ковер робот возвращается на станцию, чтобы снять тряпки

Qrevo 2 Pro решает вопрос иначе. Перед заездом на ковер он сам оставляет влажные тряпки на станции, сначала проходит покрытие как обычный сухой пылесос, а после уборки ставит насадки обратно и спокойно продолжает мыть твердый пол. Дополнительно есть автоматический подъем насадок на высоту до 15 мм — это выручает на менее плотных коврах, где даже снятые тряпки могли бы за что-то зацепиться.

Что это дает по факту: ковер остается сухим, а вы не бегаете за роботом, чтобы снять и снова прицепить тряпки. Мелочь на бумаге, но именно из-за нее многие вообще отключают влажную уборку, если в квартире есть ковры. Здесь эту проблему просто убрали.

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Roborock Qrevo 2 Pro на Wildberries

Достает до углов и работает вдоль стен

Углы — еще одно классическое слабое место роботов, и Roborock подошел к нему нестандартно. В обычном режиме боковая щетка крутится по часовой стрелке. Но как только робот замечает внутренний угол или нишу высотой от 4 до 10 см, щетка автоматически меняет направление вращения, выметает мусор из труднодоступного места к всасывающему каналу, а на выходе возвращается к привычному режиму. Раньше именно в таких закутках копилась вся пыль, которую потом приходилось выгребать вручную.

Достает до углов и работает вдоль стен. А еще робот отлично справляется с углами. Получается, что мертвых зон у него нет. Фото.

А еще робот отлично справляется с углами. Получается, что мертвых зон у него нет

Заодно подтянули влажную уборку вдоль краев. Система FlexiArm выдвигает щетку ближе к стенам и краям мебели, поэтому мойка захватывает те самые сантиметры у плинтуса, куда большинство роботов физически не дотягиваются. В сумме углы и края перестают быть зоной, которую все равно приходится домывать тряпкой самому — робот старается покрыть максимум площади за один заход.

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Станция моет и сушит все сама

После самого робота логично перейти к станции, потому что именно она забирает на себя всю рутину. Тряпки моются автоматически водой с температурой до 75°C, сушатся теплым воздухом до 45°C, причем сушка работает тихо — около 45 дБ, так что ночью она не разбудит. Есть режим замачивания для стойких загрязнений, новый цельный поддон и съемное основание, которое проще снять и промыть под краном.

Станция моет и сушит все сама. Вам останется только доливать воду в станцию. Фото.

Вам останется только доливать воду в станцию

Станция моет и сушит тряпки без вашего участия, а значит, запаха сырости от насадок, которым грешат многие роботы, здесь можно не бояться. По сути от вас требуется только вовремя доливать чистую воду и выливать грязную, все остальное система делает сама.

Не врезается в мебель и слушается приложение

За ориентацию в квартире отвечает Reactive Tech. Технология структурированного света помогает роботу видеть предметы на полу и объезжать их даже в захламленной комнате. На практике это значит, что робот не таранит носки, зарядные провода и миски питомца, а аккуратно их обходит. Для меня это вообще один из главных критериев: робот, который застревает в проводах, быстро отправляется обратно в коробку.

Не врезается в мебель и слушается приложение. Продвинутая система навигации позволяет не врезаться в мебель и детские игрушки. Фото.

Продвинутая система навигации позволяет не врезаться в мебель и детские игрушки

Управляется все через приложение Roborock: там настраиваются параметры уборки, отдельные сценарии и функция SmartPlan. Правда, есть нюанс — перед первым запуском SmartPlan тип помещения придется указать вручную, без этого умное планирование не заработает. Ничего сложного, но знать заранее стоит.

Не врезается в мебель и слушается приложение. Управлять всеми функциями робота можно через приложение. Фото.

Управлять всеми функциями робота можно через приложение

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Если собрать все вместе, Qrevo 2 Pro получился крепким комбайном без слабых мест: мощность 25 000 Па, автоматическое снятие тряпок перед коврами, реверсивная щетка для углов, защита от наматывания волос и станция, которая сама моет и сушит насадки. Плюс адекватная навигация и полноценное управление со смартфона. Из тех роботов, что не хочется перепроверять после каждой уборки.

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