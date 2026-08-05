Нашел повербанк, который заряжает смартфоны, качает колеса и прикуривает автомобили

Держать в машине сразу насос, пусковое устройство и повербанк раньше означало возить три отдельные коробки и путаться в проводах. UTRAI 5 в 1 6000A убирает этот бардак и умещает все в одном корпусе размером с крупный внешний аккумулятор. Недавно я рассказывал про повербанк, который брал для дачи, а теперь хочу поделиться другим ультимативным девайсом. Он и колесо накачает, и заглохшую машину заведет, и iPhone зарядит. Купил его на AliExpress за 5110 рублей и несколько недель гонял в реальных условиях.



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Компрессор накачивает колесо за пару минут

Первое, ради чего я вообще смотрел в сторону этого устройства, это встроенный насос. Компрессор выдает до 150 PSI и справляется не только с легковыми шинами, но и с колесами мотоцикла и велосипеда. На корпусе крупный экран, где давление показано цифрами, а не мутной стрелкой. Я выставил нужное значение, нажал старт и просто ждал: датчик сам следит за давлением и выключается на нужной отметке.

Скорость меня удивила. Подсевшее колесо на своей машине я накачал буквально за пару минут, без беготни с отдельным манометром. В комплекте лежат несколько насадок под разные ниппели, так что мяч или матрас тоже подкачаете. Управление свелось к трем кнопкам, и это как раз тот случай, когда, как и с другими гаджетами для умного дома, в инструкцию лезть не пришлось.

Отдельно отмечу автоотключение и подсветку. Автостоп реально работает и не даст перекачать колесо, а встроенный фонарик выручает, когда шина спускает ночью на трассе. Для меня это уже не игрушка, а рабочий инструмент, который всегда под рукой.

UTRAI 5 в 1

Прикуривание авто и завод двигателя с первого раза

Главная суперсила устройства спрятана в названии: 6000A пикового тока. Этого хватает, чтобы оживить заглохшую машину, даже когда штатный аккумулятор полностью сел. Я подключил умные зажимы к клеммам, включил режим запуска и повернул ключ. Двигатель завелся сразу, без плясок с бубном.

Порадовала защита. У зажимов есть защита от искры и от переплюсовки, поэтому подключить их наоборот и что-то спалить практически невозможно. Внутри производитель заявляет 12 ступеней защиты и негорючие материалы корпуса, так что за безопасность в багажнике я спокоен. Если аккумулятор совсем мертвый, помогает режим форсированного пуска: держите кнопку на зажиме три секунды, и устройство выдает максимум.

На моей практике машина заводилась стабильно, а не через раз, как это бывает с дешевыми пускачами. Такой прибор снимает главный страх зимнего утра. Купить UTRAI 5 в 1 можно по ссылке на AliExpress за 5110 рублей. Хотите узнать про полезные гаджеты еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят подборки.

Повербанк, который заряжает iPhone и ноутбук

Когда компрессор и пускач не нужны, UTRAI превращается в обычный внешний аккумулятор. Тут есть USB-C с поддержкой Power Delivery и отдельный USB-A. По USB-C устройство отдает до 30 Вт, чего хватает, чтобы быстро подкинуть заряд iPhone 16 Plus или даже подпитать ноутбук в дороге.

Я гонял его как походную зарядку и остался доволен. Телефон с почти пустой батареи поднимается до рабочего уровня минут за тридцать, а сам блок заряжается по тому же USB-C. Если нужен именно карманный вариант на каждый день, лучше глянуть компактный внешний аккумулятор для iPhone от Baseus, но в машине я хочу один девайс на все случаи.

Не смогли разобраться с зарядкой или остались вопросы по устройству? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут. Фонарик на корпусе тоже относится к бытовым мелочам, которые ценишь именно в неудобный момент.

Матрасы, лодки и пыль: что еще умеет и стоит ли брать

Пятая функция, которая и цепляет, это режим воздуходувки. Через шланг устройство надувает и сдувает матрасы, надувные лодки, круги для плавания и даже раздувает угли для мангала. Есть режим быстрого сдува для вакуумных пакетов, чтобы компактнее сложить вещи на хранение. Важный нюанс: сдув не заменяет пылесос и не рассчитан на уборку мусора, только на спуск воздуха.

Для дачи и вылазок на природу это удобно. Тот же надувной матрас накачивается в разы быстрее, чем ручным насосом, а в отпуске такой блок закрывает сразу кучу задач. Кстати, если едете налегке и техника нужна только для гаджетов, присмотритесь к магнитному повербанку для отпуска, а UTRAI берите, когда рядом есть машина. В коробке уже лежит все нужное: чехол, зажимы, набор насадок, воздушный шланг, кабели и инструкция.

Теперь про главный вопрос. За 5110 рублей вы получаете пусковое, компрессор и повербанк в одном корпусе, и по совокупности это выгоднее, чем покупать три прибора отдельно. Минусы тоже честно назову: штука увесистая и занимает место, но ради нее в багажнике я его найду. Если часто выезжаете за город или боитесь зимой не завестись, оформить заказ на AliExpress точно стоит. Для меня это тот случай, когда один гаджет закрывает пять проблем сразу.

UTRAI 5 в 1

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