Что купить для учебы: 10 полезных гаджетов на любой бюджет

Учебный год уже стартовал, и вместе с ним вернулся вечный вопрос — на чем учиться, писать конспекты и собирать презентации, чтобы не отдать за технику все деньги мира. Мы собрали десять вариантов с AliExpress на любой бюджет и любую задачу: от ноутбуков и компактных настольных ПК до мониторов, планшетов и смартфонов, которые одинаково выручат и школьника, и студента, и родителя на удаленке. А если после пар захочется чего-то для души, у нас есть отдельная подборка гаджетов для фанатов ретро-Apple, но сегодня разговор строго про рабочие инструменты, которые реально помогают учиться.



Рабочий ноутбук на весь учебный год

Начнем с большого и универсального ноутбука. Honor MagicBook X16 — это 16-дюймовый экран, за которым удобно сидеть весь день: много места под открытые вкладки, документы и таблицы, глаза меньше устают, чем на компактных 13-14 дюймах. Внутри — восьмиядерный Ryzen 5 7640HS, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, так что Office, десятки вкладок в браузере, легкий монтаж и работа с фотографиями идут без раздумий. Корпус приятно тонкий, весит 1,5-1,8 кг, а значит носить его между аудиториями и домой реально каждый день. Кстати, часть техники из этой подборки можно взять с кешбэком на Ozon, но конкретно за этим большим ноутбуком Honor удобнее идти сюда. Это тот случай, когда одна покупка закрывает и учебу, и сериалы, и подработку.

Цена: 57 920 рублей (с купоном)

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Компактный вариант для тех, кто вечно в дороге

Если 16 дюймов — это перебор, а бегать между корпусами приходится постоянно, присмотритесь к ноутбуку Lenovo IdeaPad Slim 14. Это 14-дюймовая машинка на Intel Core i5 в корпусе из титана и алюминиевого сплава — выглядит строго и в руках ощущается солидно, не как дешевый пластик. Главная фишка здесь — 2 ТБ SSD: столько места хватит на всю учебу разом, от гигабайтов методичек и лекций до фотоархива и пары тяжелых игр, и еще останется. Плюс 16 ГБ оперативной памяти, так что редактор, браузер и мессенджеры уживаются одновременно. Легкий, тонкий, помещается в любой рюкзак — идеальный спутник для тех, кто ценит мобильность и не хочет вечно чистить диск от старых файлов.

Цена: 29 930 рублей (через комбо-корзину)

Купить Lenovo IdeaPad Slim 14

Небольшой компьютер размером с книгу

Не всем нужен ноутбук. Если учеба сосредоточена дома, то куда интереснее взять мини-ПК FIREBAT F1. Это полноценный настольный компьютер на Windows 11 размером с толстую книгу: ставите на стол, подключаете монитор, клавиатуру и мышь — и получаете полноценное учебное место, которое почти не занимает пространства. С процессором Ryzen 7, 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ он спокойно тянет учебу, работу с документами, видеозвонки и легкие игры в перерывах. Отдельный плюс — тихая работа и минимум проводов, что важно, когда компьютер стоит в детской или в общаге. Мы регулярно выкладываем такие находки: подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить свежие скидки на технику.

Цена: 38 870 рублей

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Мини-ПК, который тянет и учебу, и вечерние игры

Для тех, кому после занятий хочется поиграть по-серьезному, есть вариант помощнее — игровой мини-ПК Topton OcuLink на базе AMD Ryzen AI 9 HX. Это все та же компактная коробочка на Windows 11, но с современным процессором, быстрой памятью DDR5 и NVMe-накопителем, так что тяжелые проекты, монтаж и требовательные игры ему по плечу. Изюминка — порт OcuLink: через него можно подключить внешнюю видеокарту и превратить малыша в полноценную игровую станцию, когда захочется большего. Получается техника, которая растет вместе с вашими задачами: сегодня она печатает курсовую, а завтра — гоняет свежие игры на максималках. Отличный компромисс между размером, ценой и производительностью.

Цена: 66 280 рублей

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Экран с высокой частотой обновления, за которым не устают глаза

К настольному ПК нужен монитор, и здесь отлично заходит 24-дюймовый монитор LNOVAON. Это классическая Full HD-панель с разрешением 1920×1080 и соотношением сторон 16:9 — привычный размер, который одинаково хорош и для учебы, и для развлечений. Но есть приятный сюрприз: обновление с частотой 240 Гц. Обычно такие мониторы стоят заметно дороже, а тут скорость игрового уровня достается почти даром — картинка в динамичных сценах идеально гладкая, курсор не смазывается, а глаза меньше устают за долгими лекциями и текстами. Есть USB-порт и возможность вертикальной установки, если удобно читать длинные документы в портретной ориентации. Простой и при этом недорогой монитор для дома.

Цена: 7 570 рублей

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Изогнутый монитор для тех, кому мало одного окна

Если хочется рабочего простора, обратите внимание на изогнутый 34-дюймовый монитор FYHXele формата WQHD. Разрешение 3440×1440 и формате 21:9 дают столько места по горизонтали, что рядом спокойно помещаются два-три окна: слева методичка, по центру редактор, справа браузер — и не нужно постоянно переключаться между вкладками. Изгиб мягко оборачивает картинку вокруг вас, поэтому за большим экраном сидеть комфортно и не приходится крутить головой. Частота 165 Гц и VA-матрица с HDR добавляют плавности и сочных цветов, так что после учебы можно и в игры залипнуть. Не можете определиться между обычным экраном и ультравайдом — спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по вашей задаче.

Цена: 27 450 рублей (с купоном)

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Планшет для лекций, сериалов и заметок

Планшет в учебе — вещь недооцененная: на нем удобно читать методички, вести конспекты стилусом и смотреть лекции в дороге. Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2025 с 11-дюймовым экраном как раз про это — тонкий, легкий, с Android на борту и с Global ROM, то есть с международной прошивкой без танцев с региональными ограничениями. Версии 8/128 ГБ хватит под учебные приложения, книги, заметки и стриминг, а большой экран приятнее телефона и для чтения, и для видео. Если хочется большего выбора, у нас есть целая подборка планшетов на замену iPad, но этот вариант хорош соотношением цены и удобства. Отличная замена тяжелому ноутбуку, когда нужно просто читать и записывать.

Цена: 12 470 рублей (с купоном)

Купить Lenovo Xiaoxin Pad 2025

Большой экран и запас памяти под все сразу

Тем, кому планшет нужен как основное устройство, а не как дополнение, стоит присмотреться к планшету Redmi Pad 2 Pro. Это уже 12,1-дюймовый экран — почти как маленький ноутбук, на нем комфортно работать с документами, держать открытыми два окна и смотреть кино без прищуривания. Внутри — шустрый Snapdragon, свежая HyperOS и глобальная версия прошивки, а версия 8/256 ГБ дает вдвое больше памяти под приложения, учебные материалы и медиатеку. Плюс тут есть FM-радио и Wi-Fi, а автономности хватает на полный учебный день. Получается сбалансированный планшет-универсал, который одинаково хорош и для лекций, и для отдыха. А самые горячие скидки на технику мы складываем в канал Сундук Али-Бабы в МАКС — загляните, там часто попадаются жемчужины.

Цена: 20 920 рублей (с купоном)

Купить Redmi Pad 2 Pro

Смартфон, который доживет до конца пары без розетки

Без надежного телефона учеба тоже буксует — на нем и расписание, и чаты групп, и оплата проезда. Смартфон OnePlus Nord CE 5 в версии 8/256 ГБ отлично подходит на роль рабочей лошадки: экран 6,77 дюйма с разрешением 2392×1080, чип Dimensity 8350, камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и две сим-карты. Но главный козырь — батарея на 7100 мАч с зарядкой 80 Вт: с ней смартфон легко живет полтора-два дня, а до полного заряда добирается за считаные минуты, пока вы пьете кофе на перемене. Это глобальная версия, так что с сервисами и обновлениями проблем нет. Если присматриваете альтернативу более дорогим моделям, у нас была отдельная подборка смартфонов вместо айфона, где есть варианты на любой вкус.

Цена: 23 980 рублей

Купить OnePlus Nord CE 5

Максимум характеристик за минимум денег

Завершает подборку смартфон POCO X8 Pro — тот самый случай, когда за адекватные деньги дают почти флагманский набор. Тут яркий AMOLED-экран 6,59 дюйма с разрешением 2756×1268, мощный процессор Dimensity 8500-Ultra, тройная камера на 50, 8 и 20 Мп, NFC для бесконтактной оплаты и две сим-карты. Версия 12/512 ГБ — это 512 ГБ встроенной памяти и целых 12 ГБ оперативной, чего с запасом хватит на игры, съемку, учебу и годы использования без тормозов. Аккумулятор на 6500 мАч со 100-ваттной зарядкой держит долго и заряжается стремительно. Для студента, который хочет один телефон на все и надолго, это, пожалуй, самый выгодный вариант в списке.

Цена: 35 790 рублей (с купоном)

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