Что купить для учебы: 10 полезных гаджетов на любой бюджет

Кирилл Пироженко

Учебный год уже стартовал, и вместе с ним вернулся вечный вопрос — на чем учиться, писать конспекты и собирать презентации, чтобы не отдать за технику все деньги мира. Мы собрали десять вариантов с AliExpress на любой бюджет и любую задачу: от ноутбуков и компактных настольных ПК до мониторов, планшетов и смартфонов, которые одинаково выручат и школьника, и студента, и родителя на удаленке. А если после пар захочется чего-то для души, у нас есть отдельная подборка гаджетов для фанатов ретро-Apple, но сегодня разговор строго про рабочие инструменты, которые реально помогают учиться.

Затариться гаджетами для учебы еще не поздно. Фото.

Затариться гаджетами для учебы еще не поздно

Рабочий ноутбук на весь учебный год

Рабочий ноутбук на весь учебный год. Отличный ноутбук с большим экраном. Фото.

Отличный ноутбук с большим экраном

Начнем с большого и универсального ноутбука. Honor MagicBook X16 — это 16-дюймовый экран, за которым удобно сидеть весь день: много места под открытые вкладки, документы и таблицы, глаза меньше устают, чем на компактных 13-14 дюймах. Внутри — восьмиядерный Ryzen 5 7640HS, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, так что Office, десятки вкладок в браузере, легкий монтаж и работа с фотографиями идут без раздумий. Корпус приятно тонкий, весит 1,5-1,8 кг, а значит носить его между аудиториями и домой реально каждый день. Кстати, часть техники из этой подборки можно взять с кешбэком на Ozon, но конкретно за этим большим ноутбуком Honor удобнее идти сюда. Это тот случай, когда одна покупка закрывает и учебу, и сериалы, и подработку.

Цена: 57 920 рублей (с купоном)

Купить Honor MagicBook X16

Компактный вариант для тех, кто вечно в дороге

Компактный вариант для тех, кто вечно в дороге. Компактный ноутбук, который удобно носить с собой. Фото.

Компактный ноутбук, который удобно носить с собой

Если 16 дюймов — это перебор, а бегать между корпусами приходится постоянно, присмотритесь к ноутбуку Lenovo IdeaPad Slim 14. Это 14-дюймовая машинка на Intel Core i5 в корпусе из титана и алюминиевого сплава — выглядит строго и в руках ощущается солидно, не как дешевый пластик. Главная фишка здесь — 2 ТБ SSD: столько места хватит на всю учебу разом, от гигабайтов методичек и лекций до фотоархива и пары тяжелых игр, и еще останется. Плюс 16 ГБ оперативной памяти, так что редактор, браузер и мессенджеры уживаются одновременно. Легкий, тонкий, помещается в любой рюкзак — идеальный спутник для тех, кто ценит мобильность и не хочет вечно чистить диск от старых файлов.

Цена: 29 930 рублей (через комбо-корзину)

Купить Lenovo IdeaPad Slim 14

Небольшой компьютер размером с книгу

Небольшой компьютер размером с книгу. Кстати, компьютер еще и выглядит прикольно. Фото.

Кстати, компьютер еще и выглядит прикольно

Не всем нужен ноутбук. Если учеба сосредоточена дома, то куда интереснее взять мини-ПК FIREBAT F1. Это полноценный настольный компьютер на Windows 11 размером с толстую книгу: ставите на стол, подключаете монитор, клавиатуру и мышь — и получаете полноценное учебное место, которое почти не занимает пространства. С процессором Ryzen 7, 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ он спокойно тянет учебу, работу с документами, видеозвонки и легкие игры в перерывах. Отдельный плюс — тихая работа и минимум проводов, что важно, когда компьютер стоит в детской или в общаге. Мы регулярно выкладываем такие находки: подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить свежие скидки на технику.

Цена: 38 870 рублей

Купить мини-ПК FIREBAT F1

Мини-ПК, который тянет и учебу, и вечерние игры

Мини-ПК, который тянет и учебу, и вечерние игры. К этому компьютеру можно подключить внешнюю видеокарту для игр. Фото.

К этому компьютеру можно подключить внешнюю видеокарту для игр

Для тех, кому после занятий хочется поиграть по-серьезному, есть вариант помощнее — игровой мини-ПК Topton OcuLink на базе AMD Ryzen AI 9 HX. Это все та же компактная коробочка на Windows 11, но с современным процессором, быстрой памятью DDR5 и NVMe-накопителем, так что тяжелые проекты, монтаж и требовательные игры ему по плечу. Изюминка — порт OcuLink: через него можно подключить внешнюю видеокарту и превратить малыша в полноценную игровую станцию, когда захочется большего. Получается техника, которая растет вместе с вашими задачами: сегодня она печатает курсовую, а завтра — гоняет свежие игры на максималках. Отличный компромисс между размером, ценой и производительностью.

Цена: 66 280 рублей

Купить Topton OcuLink Mini PC

Экран с высокой частотой обновления, за которым не устают глаза

Экран с высокой частотой обновления, за которым не устают глаза. Недорогой и качественный вариант для учебы и работы. Фото.

Недорогой и качественный вариант для учебы и работы

К настольному ПК нужен монитор, и здесь отлично заходит 24-дюймовый монитор LNOVAON. Это классическая Full HD-панель с разрешением 1920×1080 и соотношением сторон 16:9 — привычный размер, который одинаково хорош и для учебы, и для развлечений. Но есть приятный сюрприз: обновление с частотой 240 Гц. Обычно такие мониторы стоят заметно дороже, а тут скорость игрового уровня достается почти даром — картинка в динамичных сценах идеально гладкая, курсор не смазывается, а глаза меньше устают за долгими лекциями и текстами. Есть USB-порт и возможность вертикальной установки, если удобно читать длинные документы в портретной ориентации. Простой и при этом недорогой монитор для дома.

Цена: 7 570 рублей

Купить монитор LNOVAON 24″

Изогнутый монитор для тех, кому мало одного окна

Изогнутый монитор для тех, кому мало одного окна. Большой монитор, чтобы работать сразу с несколькими окнами. Фото.

Большой монитор, чтобы работать сразу с несколькими окнами

Если хочется рабочего простора, обратите внимание на изогнутый 34-дюймовый монитор FYHXele формата WQHD. Разрешение 3440×1440 и формате 21:9 дают столько места по горизонтали, что рядом спокойно помещаются два-три окна: слева методичка, по центру редактор, справа браузер — и не нужно постоянно переключаться между вкладками. Изгиб мягко оборачивает картинку вокруг вас, поэтому за большим экраном сидеть комфортно и не приходится крутить головой. Частота 165 Гц и VA-матрица с HDR добавляют плавности и сочных цветов, так что после учебы можно и в игры залипнуть. Не можете определиться между обычным экраном и ультравайдом — спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по вашей задаче.

Цена: 27 450 рублей (с купоном)

Купить монитор FYHXele 34″

Планшет для лекций, сериалов и заметок

Планшет для лекций, сериалов и заметок. Удобный компактный планшет, который легко взять с собой. Фото.

Удобный компактный планшет, который легко взять с собой

Планшет в учебе — вещь недооцененная: на нем удобно читать методички, вести конспекты стилусом и смотреть лекции в дороге. Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2025 с 11-дюймовым экраном как раз про это — тонкий, легкий, с Android на борту и с Global ROM, то есть с международной прошивкой без танцев с региональными ограничениями. Версии 8/128 ГБ хватит под учебные приложения, книги, заметки и стриминг, а большой экран приятнее телефона и для чтения, и для видео. Если хочется большего выбора, у нас есть целая подборка планшетов на замену iPad, но этот вариант хорош соотношением цены и удобства. Отличная замена тяжелому ноутбуку, когда нужно просто читать и записывать.

Цена: 12 470 рублей (с купоном)

Купить Lenovo Xiaoxin Pad 2025

Большой экран и запас памяти под все сразу

Большой экран и запас памяти под все сразу. Если хотите планшет побольше, то вот отличный вариант. Фото.

Если хотите планшет побольше, то вот отличный вариант

Тем, кому планшет нужен как основное устройство, а не как дополнение, стоит присмотреться к планшету Redmi Pad 2 Pro. Это уже 12,1-дюймовый экран — почти как маленький ноутбук, на нем комфортно работать с документами, держать открытыми два окна и смотреть кино без прищуривания. Внутри — шустрый Snapdragon, свежая HyperOS и глобальная версия прошивки, а версия 8/256 ГБ дает вдвое больше памяти под приложения, учебные материалы и медиатеку. Плюс тут есть FM-радио и Wi-Fi, а автономности хватает на полный учебный день. Получается сбалансированный планшет-универсал, который одинаково хорош и для лекций, и для отдыха. А самые горячие скидки на технику мы складываем в канал Сундук Али-Бабы в МАКС — загляните, там часто попадаются жемчужины.

Цена: 20 920 рублей (с купоном)

Купить Redmi Pad 2 Pro

Смартфон, который доживет до конца пары без розетки

Смартфон, который доживет до конца пары без розетки. Недорогой смартфон с неплохими характеристиками. Фото.

Недорогой смартфон с неплохими характеристиками

Без надежного телефона учеба тоже буксует — на нем и расписание, и чаты групп, и оплата проезда. Смартфон OnePlus Nord CE 5 в версии 8/256 ГБ отлично подходит на роль рабочей лошадки: экран 6,77 дюйма с разрешением 2392×1080, чип Dimensity 8350, камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и две сим-карты. Но главный козырь — батарея на 7100 мАч с зарядкой 80 Вт: с ней смартфон легко живет полтора-два дня, а до полного заряда добирается за считаные минуты, пока вы пьете кофе на перемене. Это глобальная версия, так что с сервисами и обновлениями проблем нет. Если присматриваете альтернативу более дорогим моделям, у нас была отдельная подборка смартфонов вместо айфона, где есть варианты на любой вкус.

Цена: 23 980 рублей

Купить OnePlus Nord CE 5

Максимум характеристик за минимум денег

Максимум характеристик за минимум денег. Если хотите производительный смартфон с хорошими камерами, то это ваш вариант. Фото.

Если хотите производительный смартфон с хорошими камерами, то это ваш вариант

Завершает подборку смартфон POCO X8 Pro — тот самый случай, когда за адекватные деньги дают почти флагманский набор. Тут яркий AMOLED-экран 6,59 дюйма с разрешением 2756×1268, мощный процессор Dimensity 8500-Ultra, тройная камера на 50, 8 и 20 Мп, NFC для бесконтактной оплаты и две сим-карты. Версия 12/512 ГБ — это 512 ГБ встроенной памяти и целых 12 ГБ оперативной, чего с запасом хватит на игры, съемку, учебу и годы использования без тормозов. Аккумулятор на 6500 мАч со 100-ваттной зарядкой держит долго и заряжается стремительно. Для студента, который хочет один телефон на все и надолго, это, пожалуй, самый выгодный вариант в списке.

Цена: 35 790 рублей (с купоном)

Купить POCO X8 Pro

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