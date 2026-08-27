Выбрал нестыдную замену iPad: топ-10 планшетов на Android с распродажи к 1 сентября

Сентябрь подкрадывается, и вот уже надо решать вечный вопрос: покупать ребёнку iPad или взять что-нибудь на Android за вменяемые деньги? Я долго считал, что планшет — это либо iPad, либо ничего. А потом посмотрел, что сейчас предлагают POCO, Xiaomi, OnePlus и Huawei — и понял, что iPad давно не единственный вариант для учёбы, конспектов и вечерних сериалов. Поэтому вот вам 10 «таблеток» с AliExpress от 15 до 50 тысяч рублей. Для каждого честно разобрал, кому он подойдёт и стоит ли переплачивать за старшую модель. А, если планшет уже купили, изучите нашу подборку лучших альтернатив Apple TV, которые работают на Android.



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Планшет для учёбы за копейки вместо базового iPad

Когда бюджет жёстко ограничен, а ребёнку нужен планшет к школе, логика обычно такая: либо берёшь старый iPad на вторичке, либо рискуешь с ноунеймом. POCO Pad C1 — третий вариант, и он куда разумнее обоих. 9,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K и частотой 120 Гц — картинка плавная, при прокрутке учебников и лент глаза не устают. Чип Snapdragon 6s 4G Gen 2 не гонится за флагманами, но для браузера, мессенджеров, видео и учебных приложений его хватает с запасом.

Конфигурация 6/128 ГБ — честный минимум: пару десятков приложений, учебники в PDF и плейлист на Spotify поместятся без проблем. Тяжёлые игры тут не полетят как на топовых флагманах, но для Minecraft и простых аркад мощности точно будет предостаточно. Базовый iPad 10-го поколения стоит от 35 тысяч, а тут вы получаете сравнимый по диагонали и разрешению экран, но денег отдаёте фактически в 2 раза меньше.

Цена: 15 840 рублей

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Xiaomi Redmi Pad 2: большой экран и щедрая память для конспектов

Есть категория задач, для которых смартфон маловат, а ноутбук — избыточен. Конспекты, электронные учебники, Zoom-уроки, рисование заметок стилусом. Именно для этого и существуют планшеты вроде Xiaomi Redmi Pad 2. 11-дюймовый экран — комфортный размер, чтобы читать и делать пометки, не щурясь. 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища — здесь уже можно не считать каждый гигабайт и не удалять фотографии ради нового приложения.

Redmi Pad 2 работает на Android, так что весь привычный набор — от Google Docs до Notion — ставится без танцев с бубном. Планшет подключается к беспроводным наушникам, в том числе к AirPods, если они у вас уже есть. Главное достоинство — соотношение цены и объёма памяти: за 16 тысяч найти 256 ГБ на iPad просто невозможно.

Цена: 16 119 рублей

Купить Redmi Pad 2

Планшет Honor Pad 10 вместо iPad Air — со Snapdragon и экраном побольше

Бывает, смотришь на характеристики и думаешь: ну не может быть, где подвох? У Honor Pad 10 экран 12,1 дюйма с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц — это больше, чем у базового iPad Air. Внутри Snapdragon 7 Gen 3, процессор не из самой верхней полки, но достаточно резвый для многозадачности: можно держать открытыми браузер, заметки и видеозвонок одновременно, и ничего не будет подлагивать.

Конфигурация 8/256 ГБ означает, что места хватит надолго. Диагональ 12,1 дюйма — это уже почти ноутбучный формат, удобный для чтения учебников в полном размере и для работы с таблицами. Если ребёнок в старших классах и ему нужен планшет не только для YouTube, а для реальной учёбы с документами — Honor Pad 10 закрывает эту задачу, не напрягая семейный бюджет.

Цена: 21 411 рублей

Купить Honor Pad 10

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Xiaomi Pad 7: золотая середина для учёбы и кино

Планшеты бывают двух типов: дешёвые, на которых всё еле шевелится, и дорогие, за которые жалко отдавать деньги ребёнку. Xiaomi Pad 7 — ровно между ними. 11,2-дюймовый экран с хорошей цветопередачей, чип Snapdragon, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной — на бумаге это звучит как устройство тысяч за сорок. А стоит меньше двадцати шести. Моя дочь на таком смотрит видео, рисует в Sketchbook и делает школьные проекты — и ни разу не пожаловалась на тормоза.

Есть версия 12/256 ГБ, если хотите запас оперативки на пару лет вперёд. Экран большой ровно настолько, чтобы удобно читать и смотреть кино, но при этом планшет не превращается в разделочную доску. Для тех, кто не хочет переплачивать за бренд Apple, но и не готов мириться с откровенным бюджетником — это, пожалуй, самый сбалансированный выбор в подборке.

Цена: 25 819 рублей

Купить Xiaomi Pad 7

OnePlus Pad 2: флагманский планшет для серьёзной работы

Тут начинается другая лига. Если предыдущие планшеты — это «для учёбы и сериалов», то OnePlus Pad 2 — уже претензия на рабочую машину. 12,1-дюймовый экран, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища — конфигурация, которая в мире iPad стоит космических денег. Здесь же за 34 тысячи вы получаете планшет, который тянет тяжёлую многозадачность: несколько окон, редактирование документов, видеозвонки одновременно.

OnePlus исторически делает ставку на скорость интерфейса — OxygenOS работает плавно и без рывков. 512 ГБ памяти означают, что можно скачать всю библиотеку учебников, пару сезонов сериалов в офлайн и не задумываться о месте. Если ищете что-то сопоставимое с iPad Air по ощущениям, но без привязки к экосистеме Apple — стоит присмотреться.

Цена: 33 939 рублей

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Huawei MatePad 11.5 S: планшет на HarmonyOS

С Huawei всегда один и тот же разговор: «а как без Google?» Отвечаю: HarmonyOS давно научилась жить самостоятельно, а кому принципиален Play Market — ставится через сторонний установщик, это дело пяти минут и одного запроса в поисковике. Huawei MatePad 11.5 S интересен другим: экран 11,5 дюйма с отличной калибровкой, который приятно использовать и для чтения, и для рисования стилусом M-Pencil. Есть версии 8/256 и 12/256 ГБ — вторая чуть дороже, но и запаса по оперативке больше.

Главный козырь Huawei — экосистема: если дома уже есть их ноутбук или смартфон, планшет подхватывает задачи через Super Device. Можно вывести экран смартфона на планшет, перекинуть файл жестом, использовать планшет как второй монитор. Ни один iPad такой фокус с Android-телефоном не провернёт.

Цена: 34 529 рублей

Купить MatePad 11.5 S

Realme Pad 3: планшет с сим-картой для тех, кому нужна связь без Wi-Fi

Большинство планшетов в этой подборке — Wi-Fi only. То есть работают дома, в школе, в кафе и там, где есть Wi-Fi, но стоит выехать куда-нибудь на дачу или в поездку — и всё, нужен телефон в режиме точки доступа. Realme Pad 3 решает этот вопрос кардинально: здесь встроенный сотовый модуль, вставляете SIM-карту и забываете про раздачу интернета. Экран 11,6 дюйма, 8/256 ГБ памяти — стандартная для этого ценника конфигурация, но с мобильным интернетом на борту.

Realme не так часто мелькает в разговорах о планшетах, и зря. У них толковый Android без тяжёлой оболочки, приложения запускаются быстро, и есть поддержка стилуса для заметок. Если ребёнок ездит на занятия или вы сами часто в дороге, 5G-планшет за 38 тысяч — история куда практичнее, чем iPad Cellular, который стартует от совершенно других цифр.

Цена: 37 959 рублей

Купить Realme Pad 3

Игровой планшет Lenovo Legion Y700: компактный зверь для мобильного гейминга

А вот это планшет выбивается как из образовательной, так и рабочей логики. Lenovo Legion Y700 — это 8-дюймовый игровой планшет, заточенный под мобильный гейминг. Компактный настолько, что его удобно держать двумя руками, как большой Game Boy. Конфигурация 12/256 или 16/512 ГБ — тут даже базовая версия мощнее большинства конкурентов. Lenovo не экономила на железе: планшет рассчитан на тяжёлые игры вроде Genshin Impact и Call of Duty Mobile на максимальных настройках.

Конечно, для чтения учебников 8 дюймов маловато, но это и не его основной сценарий. Зато если нужен портативный гаджет, который помещается в небольшой рюкзак и при этом тянет игры околоконсольного уровня — у Legion Y700 в своей нише практически нет конкурентов. iPad mini стоит примерно столько же, но по игровой производительности они в разных весовых категориях.

Цена: 42 029 рублей

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OnePlus Pad 3: огромный экран и 5G для замены ноутбука

Когда диагональ переваливает за 13 дюймов, планшет перестаёт быть дополнением к ноутбуку и начинает его заменять. OnePlus Pad 3 — это 13,2 дюйма, 12/256 ГБ и модуль 5G, который позволяет работать откуда угодно, не привязываясь к Wi-Fi. Подключаете клавиатуру — и получается полноценная рабочая станция для набора текстов, таблиц и видеозвонков. На таком экране удобно разместить два приложения рядом, и ни одно не будет ютиться в крохотном окошке.

Опять же, как и для любого устройства OnePlus, для Pad 3 характерна высочайшая плавность работы: анимации не дёргаются, переключение между приложениями мгновенное. Для студента, которому не хочется таскать тяжёлый ноутбук на пары, это серьёзный аргумент. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что по ощущениям от сборки и экрана это напоминает iPad Pro — только за вдвое меньшую сумму.

Цена: 44 379 рублей

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Huawei MatePad Pro 12.2: флагман на HarmonyOS вместо iPad Pro

Самый дорогой планшет в подборке — и единственный, который я бы назвал прямым конкурентом iPad Pro не только по амбициям, но и по возможностям. Huawei MatePad Pro 12.2 — это 12-дюймовый экран с OLED-матрицей, которая выдаёт глубокий чёрный и точные цвета. Версии 12/256 и 12/512 ГБ — тут уже всё серьёзно. Стилус M-Pencil третьего поколения превращает планшет в графический блокнот с минимальной задержкой, а клавиатура-чехол делает из него рабочий ноутбук.

Да, HarmonyOS — это не Android и не iPadOS. Но для задач вроде заметок, чтения, видео и работы с документами экосистема давно дозрела. Кстати, если у вас iPhone — планшет всё равно подключится к нему по Bluetooth для передачи файлов, просто без той магии AirDrop. Если ищете максимально премиальный Android-альтернативный планшет и готовы потратить 49 тысяч вместо 120 за iPad Pro — MatePad Pro 12.2 честно отрабатывает свою цену.

Цена: 49 011 рублей

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