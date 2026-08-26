Какой POCO купить на распродаже: лучшие смартфоны со скидками на Ozon и AliExpress

Xiaomi запустила распродажу POCO Carnival, и это один из тех редких моментов, когда нормальный смартфон реально дешевеет, а не просто получает красиво перечеркнутый ценник в рознице. Акция идет до 26 августа, так что времени в обрез. Что будет дальше с курсом доллара и стоимостью памяти, честно, не скажет никто: память последние месяцы только дорожает, и осенью техника вполне может снова подрасти в цене. Поэтому если давно присматривались к POCO, сейчас логичный повод забрать аппарат по вменяемым деньгам, а не тянуть до последнего. Я собрал два варианта под разные задачи и бюджеты, от крепкого рабочего середнячка до почти полноценного флагмана, а вопрос, какой POCO выбрать на распродаже, мы уже разбирали в отдельном материале.



Крепкий бюджетник без ощущения дешевизны

POCO M8 — это тот случай, когда недорогой смартфон не выглядит и не ощущается как дешевка. Корпус тонкий, всего 7,35 мм, в руке сидит удобно, а спереди стоит настоящий AMOLED, а не бюджетный IPS, каким грешат многие конкуренты в этой цене. Если сомневаетесь, какой POCO брать в 2026 году, у нас есть более широкое сравнение с альтернативами.

Начинка тут ровно та, что нужна для спокойной повседневки. Snapdragon 6 Gen 3 не рекордсмен, но интерфейс не тормозит, соцсети, мессенджеры, ютуб и легкие игры он тянет без нервов. Экран на 120 Гц хорошо читается на солнце, а батарея на 5520 мАч спокойно доживает до вечера, а при аккуратном сценарии дотягивает и до середины следующего дня. Это честный рабочий телефон для родителей, для школьника или как надежная запаска к основному айфону.

На AliExpress в рамках POCO Carnival за M8 просят меньше всего. Версия на 8/256 ГБ с купоном выходит примерно в 16 900 рублей, но купон обязательно нужно активировать вручную, без него ценник заметно выше. За эти деньги AMOLED плюс емкая батарея выглядят как вполне разумная покупка.

Купить POCO M8 на AliExpress

Если с AliExpress по какой-то причине не сложилось, не любите площадку или не хотите ждать долгую доставку из-за рубежа, тот же M8 без проблем берется на Ozon. Вариант удобный: посылка обычно приходит быстрее, а оплатить можно через Ozon Банк. Иногда на Ozon действуют свои промокоды и баллы, так что итоговый ценник имеет смысл сравнить перед покупкой. В остальном это ровно тот же смартфон, просто площадка ближе и понятнее большинству.

Купить POCO M8 на Ozon

Чтобы не собирать характеристики по крупицам, вот основное в одном месте.

Характеристика Значение Экран 6,77″, AMOLED, 2392×1080, 120 Гц Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Батарея 5520 мАч, зарядка 45 Вт Камеры 50 МП основная, 20 МП фронтальная

В сухом остатке M8 — это много за свои деньги, без претензий на флагманство, но и без грустных компромиссов на каждом шагу. Хотите первыми узнавать о таких скидках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобные находки выходят раньше всего. А еще у нас есть отдельный канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы собираем самые необычные гаджеты с AliExpress.

Почти флагман по цене середняка

POCO X8 Pro Max играет совсем в другой лиге. Это уже не про экономию, а про то, чтобы получить флагманский уровень, не отдавая флагманских денег. По духу и начинке аппарат спорит со смартфонами вдвое дороже, и на распродаже это особенно заметно. Чем он отличается от обычного X8 Pro и какой из них выгоднее взять, мы подробно разложили по полочкам в отдельном разборе.

Внутри стоит MediaTek Dimensity 9500s, один из самых быстрых мобильных процессоров этого года, так что тяжелые игры на высоких настройках для него не проблема. Экран плоский, AMOLED на 6,83 дюйма с разрешением 2772х1280 и частотой 120 Гц, картинка сочная и не выцветает на улице. Отдельная гордость — батарея на 8500 мАч, которая при обычном ритме живет полтора-два дня, а заряжается на скорости 100 Вт. Добавьте сюда защиту по IP68 и NFC, и получится аппарат, к которому реально сложно придраться. Это выбор для тех, кто много снимает, играет или просто хочет, чтобы телефон не устарел ближайшие пару лет.

На AliExpress по акции POCO Carnival версия на 12/256 ГБ с купоном обходится примерно в 34 340 рублей. Купон, как и в случае с M8, нужно взять вручную, иначе переплатите на ровном месте. Для смартфона такого уровня это очень приятная цена, особенно на фоне OnePlus и Samsung в той же лиге.

Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress

Не хотите связываться с AliExpress или предпочитаете покупать поближе к дому? Тогда X8 Pro Max спокойно берется на Ozon, и доставка тут обычно ощутимо быстрее. Оплата идет привычными способами, а возврат и поддержка работают по российским правилам, что для аппарата такого класса точно не лишнее. Перед оформлением загляните в акции и баллы на площадке, иногда они заметно меняют финальную цену.

Купить POCO X8 Pro Max на Ozon

Ключевые характеристики флагмана собрал в таблице ниже.

Характеристика Значение Экран 6,83″, AMOLED, 2772×1280, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 9500s Батарея 8500 мАч, зарядка 100 Вт Камеры 50 МП + 8 МП, 20 МП фронтальная Защита IP68 NFC Да

Если коротко, X8 Pro Max — это максимум за свои деньги в 2026 году, и на распродаже он выглядит особенно вкусно. Не смогли определиться с версией памяти или остались вопросы по покупке? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут не ошибиться с выбором.