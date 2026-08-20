POCO устроила большую распродажу на AliExpress и Ozon. Какой смартфон выбрать и не переплатить

Xiaomi запустила большую распродажу смартфонов POCO под названием POCO Carnival, и продлится она только до 26 августа — это как раз тот редкий момент, когда действительно неплохие аппараты можно урвать по адекватным ценам. Память в последнее время только дорожает, курс доллара ведет себя непредсказуемо, и что будет с ценниками даже через пару недель, предсказать сложно. Так что если вы давно поглядывали на POCO, но никак не могли определиться, сейчас удачное время выбрать. Мы уже разбирали, какой POCO взять в 2026, а здесь собрал три конкретные модели с распродажи и объяснил простым языком, кому какая зайдет.



Работает два дня и не бьет по кошельку

Начнем с самого доступного в тройке. POCO X8 Pro — это тот случай, когда за небольшие деньги вы получаете смартфон, который просто не садится. Внутри батарея на 6500 мА·ч, и это не опечатка. При обычном ритме — переписки, музыка в наушниках, соцсети, немного видео — аппарат спокойно тянет практически любую нагрузку. А когда дело все же доходит до зарядки, 100-ваттный блок возвращает его к жизни примерно за час.

При этом экран тут совсем не выглядит бюджетным: большой AMOLED с частотой 120 Гц и запасом яркости, которого хватает даже под прямым солнцем. Процессора Dimensity 8500 Ultra с головой достаточно для повседневных задач и большинства игр на высоких настройках. Камера здесь без флагманских амбиций, но для бытовых снимков и соцсетей ее возможностей вполне достаточно.

Характеристика Значение Экран 6,59″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra Память 8/12 ГБ + 512 ГБ Батарея 6500 мА·ч, зарядка 100 Вт Камера основная 50 Мп с OIS, сенсор Sony Защита IP68

Это идеальный вариант для тех, кто устал заряжать телефон каждый вечер и хочет надежную рабочую лошадку без переплат. Отлично подойдет для дачи, командировок и долгих поездок, где розетка не всегда под рукой, а еще для родителей или ребенка, которым важно, чтобы связь была на весь день и с запасом. Кстати, если вы вообще сомневаетесь, зачем вообще переплачивать за айфон, посмотрите на разницу в цене — она выходит очень заметной. На распродаже X8 Pro стоит от 25 100 рублей, а подобные бюджетные хиты с AliExpress мы регулярно вылавливаем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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Доплата за старшую версию, которая правда окупается

POCO X8 Pro Max — это уже совсем другой разговор. Если обычный X8 Pro — крепкий середняк, то Max замахивается на территорию флагманов. Сердце смартфона — Dimensity 9500s, топовый чип на 3-нанометровом техпроцессе. Он тянет любые тяжелые игры на максималках и делает это без перегрева и раздражающих просадок кадров.

Экран стал больше и еще качественнее: 6,83 дюйма, честные 120 Гц и высокая яркость на солнце. Батарея по цифрам сильно больше, чем у младшей модели. 8500 мА·ч дадут вам два дня спокойной работы. Плюс тут появились приятные флагманские мелочи, которых в этом сегменте встретить можно не всегда: ультразвуковой сканер отпечатков прямо в экране, поддержка eSIM и полноценная влагозащита IP68.

Характеристика Значение Экран 6,83″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 9500s (3 нм) Память 12 ГБ + 256/512 ГБ Батарея 8500 мА·ч, зарядка 100 Вт Камера 50 Мп Sony (OIS) + 8 Мп ультраширик, селфи 20 Мп Защита IP68

Брать его стоит в первую очередь геймерам и тем, кому нужна максимальная мощность, но не хочется отдавать за нее флагманские деньги. Камера здесь без чудес, зато с тяжелыми играми, кино в дороге и любой многозадачностью аппарат справляется на отлично и еще долго не будет казаться устаревшим. Если хотите глянуть и другие интересные модели бренда, у нас есть свежая подборка — пять POCO, которые стоит взять в этом сезоне. На распродаже X8 Pro Max обойдется от 34 050 рублей, а чтобы первыми ловить такие акции, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

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Когда хочется максимум и звук с басом

А это уже настоящий флагман без оговорок. POCO F8 Ultra построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5 — одном из самых мощных мобильных чипов на рынке прямо сейчас. К нему добавили отдельный графический сопроцессор D8, который дорисовывает кадры в играх, так что картинка идет плавно даже в самых требовательных проектах, и телефон при этом не превращается в грелку.

Но главная фишка — звук. В смартфон встроили полноценный сабвуфер от Bose, и это реально слышно: бас глубокий и объемный, чего от телефонов обычно не ждешь. Камера тоже подтянута до флагманского уровня: три модуля по 50 Мп, включая телевик с 5-кратным оптическим зумом, который приближает без превращения кадра в кашу. Добавьте сюда огромный 6,9-дюймовый экран, беспроводную зарядку и стильный джинсовый дизайн синей версии — получается аппарат, который не стыдно достать в любой компании.

Характеристика Значение Экран 6,9″, AMOLED, 2608×1200, 120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256 или 16/512 ГБ Батарея 6500 мА·ч, 100 Вт + беспроводная 50 Вт Камера 50 + 50 + 50 Мп, зум 5x, селфи 32 Мп Звук стереодинамики с сабвуфером Bose

Это смартфон для тех, кто хочет флагман по всем фронтам — мощность, камеру, звук и статусный вид, но не готов переплачивать за раскрученный бренд с надкусанным яблоком. Отличный выбор для игр, съемки видео и роликов, а еще для тех, кто любит смотреть кино и слушать музыку прямо с телефона без наушников. На распродаже F8 Ultra стоит от 48 020 рублей, и для аппарата такого уровня это очень приятный ценник. Что-то не срослось с выбором или остались вопросы по конкретной модели? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажем.

Купить POCO F8 Ultra на AliExpress

Купить POCO F8 Ultra на Ozon