Apple предупредила о новой атаке на iPhone. Кого она коснулась и как себя защитить

Сообщение от Apple о том, что ваш iPhone пытались взломать, обычно достается журналистам и правозащитникам, а не обычным владельцам смартфонов. Летом мы уже показывали, как выглядит такое предупреждение и откуда оно берется. Не прошло и трех месяцев, как компания разослала новую партию. Только на этот раз среди получателей оказались люди, которых сложно представить без охраны и собственной службы безопасности. А для атаки, судя по данным журналистов, злоумышленникам понадобилось до обидного мало. Ниже разберем, кого задела новая рассылка, как устроена такая слежка и как отличить настоящее уведомление от подделки.



Почти сотня стран и ни одного имени

Новую партию предупреждений Apple начала рассылать в конце октября, а 2 ноября о ней заговорила западная пресса. В тексте самого уведомления сказано, что эта волна ушла пользователям в 99 странах. Рекорда тут, кстати, нет. В августе предупреждения получили люди в 110 странах, а за все время работы системы Apple отправляла их больше чем в 150.

Кто стоит за атаками, неизвестно. От Apple мы этого, скорее всего, и не узнаем. Компания принципиально не называет ни заказчиков, ни страны, откуда шла атака, и даже не говорит, удалось ли взломать конкретный телефон. Она сообщает лишь одно: человек, по ее оценке, стал целью наемного шпионского ПО. Так в Apple называют коммерческие программы для слежки, которые частные компании продают государствам.

Сами уведомления Apple рассылает с 2021 года, обычно по несколько раз в год. Приходят они сразу тремя путями: на экран блокировки и в Настройки iPhone, письмом на почту от Apple Account и баннером на сайте account.apple.com. В справке Apple такие сигналы называют предупреждениями с высокой степенью уверенности. Что именно запускает рассылку, компания не раскрывает, чтобы не подсказывать разработчикам шпионских программ, как обходить ее систему.

Судя по истории последних лет, следующая волна придет месяца через два-три. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы узнать о ней в тот же день.

В Германии тревогу подняли на уровне правительства

Громче всего новая рассылка прозвучала в Германии. В четверг, 29 октября, уведомления начали получать депутаты бундестага и чиновники. На выходных главное ведомство страны по кибербезопасности выпустило срочное предупреждение: тем, кому пришло сообщение от Apple, нужно исходить из того, что телефон мог быть взломан. Министр цифровизации подтвердил, что речь о возможном заражении отдельных устройств, но откуда пришла атака, пока неясно.

В правительстве заявили, что относятся к инциденту очень серьезно и уже ведут расследование. А вот на вопрос, нет ли среди целей канцлера Фридриха Мерца, отвечать не стали. Сколько всего политиков получили предупреждение, тоже не называют.

Самая неприятная деталь всплыла позже. По данным журналистов, атака использовала уязвимость класса zero-click. От владельца iPhone не требовалось вообще ничего: ни перейти по ссылке, ни открыть файл, ни ответить на звонок. Злоумышленникам было достаточно знать номер телефона. Номер депутата узнать куда проще, чем уговорить его нажать на подозрительную ссылку, и вот это пугает меня в истории сильнее всего.

Есть тут и своя ирония. Сама Германия с такими инструментами знакома не понаслышке: по данным американских журналистов, немецкая федеральная полиция еще в 2019 году купила доступ к Pegasus.

Наемных шпионов не тратят на случайных людей

Если вы не политик, не дипломат и не журналист-расследователь, шанс увидеть такое уведомление у вас мизерный. Обычных владельцев айфонов ловят на другое, массовое и куда более приземленное. Например, совсем недавно выяснилось, что айфоны взламывают через Safari и рекламу, чтобы увести криптовалюту, и вот там под ударом может оказаться кто угодно.

Наемное шпионское ПО устроено иначе. Его пишут частные компании и продают правительствам, а самый известный пример — израильская программа Pegasus. Такая программа умеет вытаскивать с телефона переписку, геолокацию и другие личные данные. Цепочки уязвимостей для zero-click атак стоят дорого и перестают работать, как только Apple выпускает заплатку. Поэтому их берегут для конкретных целей. Apple прямо пишет в справке: человек попадает под удар из-за того, кто он и чем занимается.

Хорошо это видно на истории кинорежиссера из Бейрута. Новое уведомление пришло и ему, и Apple в нем сообщает о «еще одной атаке» на его устройство. Режиссер рассказал об этом в соцсети и напомнил, что Pegasus уже пытался добраться до его телефона в 2017 и 2021 годах. Кто стоит за новой попыткой и связана ли она с его документальным фильмом, он не знает.

Получили что-то похожее и не уверены, Apple ли это вообще? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем сообщение вместе. А сначала проверьте его способом из следующего раздела.

Настоящее предупреждение от Apple ничего у вас не просит

Первая защита от любой атаки скучная, зато рабочая: свежая система. Мы недавно объясняли, почему iOS 27.2 стоит установить даже на айфон, который отлично работает. Новая волна предупреждений только добавляет к этому аргументов.

Громкие новости о слежке почти всегда подхватывают мошенники, так что запомните одно правило. Apple в таких уведомлениях никогда не просит переходить по ссылкам, открывать файлы, ставить приложения или профили. Пароль от Apple Account и код подтверждения компания тоже не спрашивает, ни в письме, ни по телефону. Если «Apple» хочет от вас чего-то из этого списка, перед вами подделка.

Проверить подлинность уведомления можно за минуту. Порядок действий такой:

Не нажимайте ничего в самом письме или сообщении. Откройте браузер вручную и наберите адрес account.apple.com. Войдите в свой Apple Account. Посмотрите на верх страницы: если Apple действительно отправляла предупреждение, там будет заметный баннер.

Если баннер на месте, Apple советует сразу включить режим блокировки: Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Режим блокировки. После перезагрузки айфон перестанет принимать в Сообщениях большинство вложений, кроме картинок, отключит часть веб-технологий в Safari и начнет отклонять FaceTime от незнакомых. Пользоваться смартфоном станет менее удобно (ссылки, например, будут приходить без превью), зато этот режим уже доказал свою пользу. В 2023 году исследователи подтвердили, что он остановил атаку, через которую на айфоны ставили тот самый Pegasus.

Второй совет Apple — не разбираться в одиночку. В справке компания дает контакты круглосуточной линии помощи по цифровой безопасности от правозащитной организации, где помогают как раз тем, кто получил такое предупреждение. Остальное уже из базовой гигиены: двухфакторная аутентификация, надежный код-пароль и включенная защита украденного устройства.

От Pegasus не спасет никакой аксессуар, а вот от соседа в метро, который заглядывает в ваш экран, отлично защищает антишпионское стекло. Такие мы время от времени находим для свежих айфонов и выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Для большинства читателей эта история так и останется новостью из Германии. Но если на экране блокировки однажды появится предупреждение со словами «наемное шпионское ПО», не смахивайте его вместе с остальными пушами и не ищите подвох в почте. Откройте account.apple.com и проверьте сами.