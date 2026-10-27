Почему iOS 27.2 стоит установить прямо сейчас, даже если ваш iPhone отлично работает

Если в Настройках айфона со вчерашнего вечера висит красная единичка, нажать на нее хочется не всем. Apple традиционно пишет дежурное «улучшение безопасности», и такие апдейты легко отложить. В этот раз за скучной формулировкой спрятан список, который читается почти как детектив. Но в том же обновлении Apple тихо захлопнула одну дверь, которую в России открывали с большим удовольствием. Что поменялось в функциях, мы разобрали в материале про выход iOS 27.2 для всех. Здесь расскажу, что именно залатали, почему тянуть с апдейтом в этот раз рискованнее обычного и почему мой айфон пока все равно остается на старой версии.



Больше 160 дыр в одном апдейте

По данным MacRumors, iOS 27.2 и iPadOS 27.2 закрывают больше 160 уязвимостей. Для одного планового обновления это очень много. Причем это только айфоны и айпады. Портал 9to5Mac сложил вместе все системы, которые Apple выпустила 26 октября, и насчитал как минимум 329 уникальных уязвимостей. В бюллетенях компании они растянулись на 1265 записей CVE, потому что одна и та же дыра часто сидит сразу в нескольких ОС.

Обновились почти все устройства компании: Mac на macOS Golden Gate 27.2, а также Tahoe 26.7.2 и Sequoia 15.8.2, Apple Watch на watchOS 27.2, Apple TV и Vision Pro. Сама iOS 27.2 доступна для iPhone 11 и всех более новых моделей, а watchOS 27.2 встает на Apple Watch Series 9 и новее. Цифры еще могут подрасти, Apple обычно дописывает бюллетени через несколько дней после релиза. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите знать о срочных заплатках в тот же день, а не через неделю.

Камера, почта и Apple Intelligence под прицелом

Самое неприятное в списке касается вещей, которыми вы пользуетесь каждый день. Ошибка в CoreMedia позволяла вредоносному приложению включить камеру без вашего разрешения, причем на iPhone, iPad, Mac и Vision Pro. Уязвимость в Apple Intelligence давала удаленному злоумышленнику доступ к личным данным пользователя. А баг в функции «Скрыть e-mail» мог выдать ваш настоящий адрес почты, то есть ломал ровно то, ради чего функцию включают.

Дальше идет классика. В движке WebKit, на котором работает Safari и браузеры внутри приложений, исправили больше 30 ошибок. Через часть из них специально подготовленная веб-страница могла выполнить на айфоне произвольный код. Еще примерно 15 заплат пришлось на ядро системы. Ни одну из дыр в iOS 27.2 Apple не называет активно используемой. Звучит успокаивающе, но есть одна оговорка.

После публикации списка начинается гонка

Пока уязвимость не описана, о ней знают единицы. Как только Apple выкладывает бюллетень, подсказка достается всем, включая тех, кто пишет вредоносный код. MacRumors прямо предупреждает, что необновленные устройства после этого становятся легкой целью. И речь не только о шпионских историях: в России банки уже собираются отклонять переводы с зараженных смартфонов, так что дыра в телефоне может обернуться вполне бытовыми проблемами.

Обратите внимание, кому Apple сказала спасибо. Шесть CVE приписаны команде Calif, той самой, что взломала iPhone Duo в день старта продаж. Три исправления значатся за Anthropic Research, четыре за OpenAI. Нейросети научились искать ошибки в коде, и список заплат растет с каждым апдейтом. Только пользоваться такими инструментами могут не одни исследователи. Поэтому окно между выходом заплатки и первыми атаками постепенно сжимается.

Про старые айфоны тоже не забыли

Если вы так и не перешли на iOS 27, для вас вышла iOS 26.7.2 с большей частью тех же исправлений. Она ставится на iPhone 11 и новее. Владельцам iPhone XS, XS Max, XR и iPad седьмого поколения досталась iOS 18.7.11, и вот ее я бы точно не откладывал.

В ней есть исправление ошибки в CoreGraphics. Через специально подготовленный файл злоумышленник мог запустить на айфоне свой код. Месяц назад Apple уже закрывала эту дыру в новых системах и тогда признала, что ее, возможно, использовали в крайне изощренной атаке на конкретных людей на версиях до iOS 27. Теперь заплатка добралась и до старых моделей. Поддержку iPhone XS Apple продлевает не из жалости, а потому что дыра реальная.

Мой айфон пока подождет

А теперь о том, почему сам я пока кнопку не нажимаю. У меня через CarrierSIM работают 5G и звонки по Wi-Fi. Еще на этапе беты стало ясно, что iOS 27.2 закрывает способ включить 5G с российской SIM-картой: лазейка AirLift, через которую CarrierSIM подменял профиль оператора, перестала работать в третьей бете. В финальной версии ее, разумеется, тоже нет.

Есть и смягчающее обстоятельство. По имеющимся данным, если 5G и VoWiFi у вас уже включены, апдейт их не сотрет, и они продолжат работать. Вот только включить их заново на iOS 27.2 уже не получится. После сброса настроек сети профиль просто слетит, и вы останетесь с обычным LTE до лучших времен. Откатиться на iOS 27.0.1 тоже выйдет ненадолго: Apple подписывает старую версию обычно около недели после релиза новой. Рисковать звонками по Wi-Fi на даче мне пока не хочется, так что я жду, не найдет ли сообщество новый способ. Если вы в той же ситуации, отключите автообновление, чтобы айфон не поставил апдейт сам ночью:

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Перейдите в раздел «Автообновление». В блоке «Обновления iOS» выключите переключатели «Устанавливать автоматически» и «Загружать автоматически».

Только помните, что это осознанный компромисс. Вы меняете больше 160 заплат на 5G и VoWiFi, поэтому хотя бы не открывайте подозрительные ссылки и не ставьте приложения из сомнительных источников. Если CarrierSIM вам не нужен, обновляйтесь сегодня же, причем лучше на зарядке и с резервной копией. Хорошие зарядки и кабели по нормальной цене мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А если апдейт завис или 5G пропал после обновления, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.