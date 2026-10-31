Как в МАКС разводят родителей на деньги: 3 схемы, на которые легко попасться

Если ваши мама или папа завели МАКС ради домового чата или кодов от Госуслуг, они сейчас в той же точке, где пару лет назад были пользователи WhatsApp. Люди переехали в новый мессенджер, а следом за ними переехали и те, кто зарабатывает на доверчивости. Сообщения, с которых все начинается, выглядят до обидного буднично, а одно из них и вовсе приходит от человека из списка контактов. Защищаться при этом можно двумя способами, и одного без другого мало. Ниже разберем, как устроены схемы, которые прямо сейчас работают в МАКС, что поменять в настройках у родителей и о чем с ними обязательно поговорить.



Новый «председатель» зовет в чат дома

Первая схема самая массовая. Родителям пишет незнакомый человек и зовет в новый чат дома: проголосовать за шлагбаум, решить вопрос с мусорными контейнерами или познакомиться со сменившимся председателем совета дома. Чтобы вступить, нужно продиктовать код. Иногда это код от самого МАКС, иногда от Госуслуг: с конца прошлого года он приходит не по SMS, а прямо в мессенджер, так что подменить одно другим легко.

Бывает, что код мошенникам даже не нужен, а служит только поводом. Человеку присылают поддельный скриншот входа в Госуслуги и говорят, что доступ к аккаунту уже у чужих. Дальше начинаются звонки «службы безопасности Госуслуг», «ФСБ» или «полиции». На вас якобы оформили доверенность, и спасти накопления можно только переводом на «безопасный счет».

Только за последний месяц суммы по этой схеме такие:

в Шарыпово Красноярского края 74-летняя женщина перевела через банкомат 700 тысяч рублей;

в Ульяновске 47-летняя жительница отдала 580 тысяч, еще 320 тысяч успел остановить банк;

в Томске женщина перевела мошенникам больше миллиона рублей.

Обратите внимание на Ульяновск. Попалась не бабушка за 70, а человек средних лет, так что расслабляться рано и вам. Запомнить нужно одно: настоящий домовой чат создают по ссылке от управляющей компании или соседей, и никакого кода для входа в него никто не спрашивает. Если в чате дома просят цифры, это уже не чат дома.

Долг за воду приходит PDF-файлом

Вторая схема давит на страх перед долгами. В МАКС приходит сообщение от имени госоргана или коммунальной службы: сумма задолженности, жесткий срок и ссылка на оплату или PDF-файл. Выглядит официально, особенно для человека, который привык, что бумаги от государства приходят с печатью и угрозой.

Свежих примеров хватает. 19 октября жителей Барнаула предупредили о рассылке от «Клиентской службы водоканала» с PDF о долге. В конце сентября ходили сообщения от «Налогового органа» с требованием погасить задолженность за три дня, иначе дело уйдет на взыскание. В Свердловской и Саратовской областях людям писали от имени ФССП и присылали либо ссылку на оплату, либо файл «повестки об аресте имущества». Вот такие файлы опаснее всего: под видом документа на телефон может попасть программа, которая откроет мошенникам доступ ко всему смартфону.

На айфоне подцепить вредоносное приложение из PDF сложнее, чем на Android, но ссылка на поддельную страницу оплаты работает одинаково на любом телефоне. При этом ФНС, ФССП и водоканал прямо говорят, что уведомления о долгах через мессенджеры не рассылают. Поэтому правило простое: долги проверяем сами. Налоги и задолженность у приставов видны в Госуслугах, счета за воду и свет в приложении или личном кабинете поставщика. Ни одна ссылка из сообщения для этого не нужна.

Знакомый присылает фото, а пишет уже не он

Третья схема самая неприятная, потому что сообщение приходит от своего. Коллега, соседка по даче, бывший одноклассник пишет короткое «Это ты на фото?» и прикладывает ссылку. Аккаунт знакомого к этому моменту уже взломан, а по ссылке на телефон ставится вредоносное приложение. Мы отдельно разбирали, как понять, что МАКС взломали, и эту инструкцию стоит держать под рукой как раз на такой случай.

Чем это заканчивается, хорошо видно на истории из Новокузнецка. В январе мужчина открыл «фото с праздника», после чего на него оформили заем через Госуслуги, а деньги потратили в интернет-магазинах. Оспорить договор в суде получилось только в сентябре, и решение пока даже не вступило в силу. Восемь месяцев разбирательств из-за одной ссылки. Чтобы на родителей нельзя было так же оформить кредит, поставьте им самозапрет на кредиты через Госуслуги: это бесплатно и занимает пару минут.

Распознать подделку помогают мелочи. Ссылка или файл без объяснений, просьба что-то установить, непривычная манера речи и спешка. Знакомая, которая всегда пишет «Добрый вечер, Галина Петровна», вдруг шлет «глянь срочно». Тут лучший антивирус — звонок: набрать человека по обычной связи и спросить, что он прислал. Сталкивались с похожими сообщениями у себя или у родителей? Расскажите об этом в нашем чате в Telegram или МАКС, такие примеры потом помогают другим вовремя остановиться.

Пара переключателей закроет дверь чужим

Часть атак можно отсечь еще до того, как родители увидят первое сообщение. Мы уже показывали, как отключить звонки от незнакомых в МАКС, а для родителей я бы добавил еще и запрет на приглашения в чаты. Делается это за минуту, лучше сразу на их айфоне. Порядок действий такой:

Откройте профиль в правом нижнем углу и перейдите в «Настройки — Безопасность». В пункте «Позвонить» выберите «Могут контакты». В пункте «Пригласить в чат» тоже выберите «Могут контакты». Если хочется закрыть все разом, включите «Безопасный режим»: он одним переключателем ограничивает звонки, сообщения и поиск профиля людьми из контактов.

Теперь в фейковый «домовой чат» родителей просто не добавят, а незнакомый номер не дозвонится. Кстати, МАКС сам включает безопасный режим на сутки, если заметит, что с человеком пытался связаться мошенник. Отключить его можно в тех же настройках, но с пожилыми родственниками я бы этого не делал.

Отдельно посмотрите на «Семейную защиту». Она связывает ваш аккаунт с аккаунтом родителей, и вы сможете менять их настройки приватности со своего телефона. Подключить так можно только человека из вашей записной книжки, так что заранее проверьте, что номер мамы или папы там есть. Пункт лежит в том же разделе «Безопасность», прямо над безопасным режимом.

И последнее, уже в настройках самого iPhone: спрячьте текст уведомлений на заблокированном экране. Тогда код из SMS или МАКС не прочитать вслух по просьбе «просто скажите, что пришло» и не подсмотреть со стороны.

Откройте «Настройки — Уведомления». Нажмите «Показ миниатюр». Выберите «Без блокировки».

Уведомления при этом никуда не пропадут, просто текст будет виден только после разблокировки по Face ID. Не получилось найти нужный пункт на телефоне родителей? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут. А пока вы у них в гостях и копаетесь в настройках, гляньте заодно на зарядку: перетертый кабель у старших обычно живет годами. Недорогие кабели и сетевые блоки часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Разговор, который работает лучше любых настроек

Настройки закрывают только часть дверей. Сообщение от взломанного знакомого пройдет любые фильтры, потому что он у родителей в контактах. Поэтому главное придется сделать по-старому: сесть рядом и проговорить несколько правил. Желательно до того, как кто-то из «службы безопасности» позвонит первым.

Коды подтверждения не называем никому, ни из SMS, ни из МАКС.

По ссылкам о долгах не переходим, присланные файлы и фото от непроверенных отправителей не открываем.

Если сообщение пугает или торопит, сначала звоним детям, потом делаем что-то еще.

Полиция и ФСБ не просят переводить деньги на «безопасный счет», а Госуслуги, банк и водоканал не спрашивают коды первыми.

Последний пункт самый важный, и объяснить его проще всего через время. Мошенники всегда торопят: решить нужно сейчас, иначе арест, иначе деньги пропадут. Пауза на звонок ломает почти любую из этих схем, потому что за пять минут разговора с сыном или дочерью морок рассеивается. Скажите родителям прямо, что позвонить вам можно в любое время, даже ночью, и вы не будете ругаться.

Сам по себе МАКС не опаснее других мессенджеров. Просто сейчас там много людей, в том числе тех, кто только осваивает смартфон, и это привлекает мошенников. Чтобы вовремя узнавать о новых схемах и рассказывать о них родителям, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. А настройки из этой статьи лучше поставить сегодня же, пока родителям никто не написал.