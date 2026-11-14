Apple Watch начали показывать неправильное время. Три способа это исправить
Прилетели в другой город, опустили взгляд на Apple Watch, а там совсем не то время, что на табло в аэропорту? Подняли руку — и цифры как ни в чем не бывало исправились. Мелочь, но в очереди на посадку такая мелочь легко путает. Владельцы часов в Европе и США уже жалуются на похожую историю, а Apple даже выпустила для нее отдельные рекомендации. Ниже разберем, откуда берется неправильное время на экране, почему у нас его чаще ловят в поездках и как вернуть часам правильные цифры. А если неправильное время показывает еще и ваш Mac, у нас есть отдельная инструкция для компьютеров Apple.
Часы врут, только пока вы на них не смотрите
Проблема всплыла в конце октября. Первыми на нее пожаловались владельцы Apple Watch из Великобритании и Центральной Европы: после перевода стрелок 25 октября часть часов на watchOS 27 продолжала показывать старое время. Причем только в режиме Always On, то есть на приглушенном экране, когда рука опущена. Стоило поднять запястье, и циферблат тут же показывал правильные цифры. На форуме MacRumors таких случаев набралось пять, еще об одном сообщили отдельно. Немного, но симптом у всех один и тот же.
Портал 9to5Mac разобрал ситуацию подробнее: один из пользователей Reddit пошутил, что часы просто «забыли проверить» смену времени. Похоже, система обновляет главный экран, а картинка для режима ожидания остается старой. Это моя догадка, Apple причину не называет. Зато компания предлагает три способа исправления, до них дойдем ниже.
У часов Apple такое уже бывало. В 2018 году Apple Watch Series 4 похожим образом путались со временем, а в 2021-м неправильное время показывали айфоны в Канаде. Каждый раз виноват был не механизм, а то, как система реагирует на резкий скачок часов.
В России сбой ловят не осенью, а в аэропорту
В Европе и США сбой проявился после перевода стрелок на зимнее время. Нас эта история обходит стороной: в России часы не переводят с 2014 года. Но тот самый скачок времени, который сбивает Always On, случается каждый раз, когда вы перелетаете в другой часовой пояс. Айфон после посадки ловит сеть, видит новый регион и переставляет время сразу на несколько часов вперед или назад. Часы получают новое время от айфона.
С точки зрения системы это та же ситуация, что и при переводе стрелок, только масштабнее. При переходе на зимнее время часы сдвигаются на час. А в России 11 часовых поясов, и перелет из Москвы в Новосибирск сдвигает время сразу на четыре часа, во Владивосток — на семь. Напрямую в жалобах из Европы смена пояса не фигурирует, но механизм тот же, поэтому логично ждать подобного и в поездках. Если в отпуске за границей вы тоже видели на приглушенном экране домашнее время, вы теперь знаете, откуда это.
Опасность тут не в самом баге, а в доверии к часам. Всегда включенный экран нужен именно для того, чтобы не поднимать руку и не будить циферблат (кстати, есть он не у всех моделей: мы недавно сравнили Apple Watch SE 3 и Series 12 и разобрали, за что Apple берет разницу в цене). Если время на нем расходится с реальным на пару часов, проще опоздать на пересадку, чем заметить ошибку.
Три способа от Apple: от быстрого к надежному
Apple советует действовать по порядку, начиная с самого простого. Первые два шага занимают меньше минуты, третий не требует вообще ничего, кроме терпения. Если часы нужны вам прямо сейчас, например в аэропорту, начните со смены циферблата.
Порядок действий такой:
- Смените циферблат и сразу верните прежний. Нажмите и удерживайте циферблат, пока под ним не появится кнопка «Изменить». Пролистайте влево или вправо до соседнего циферблата, например «Инфограф» или «Модули (компактный)», и коснитесь его. Потом точно так же вернитесь к своему.
- Перезагрузите Apple Watch. Откройте на часах Настройки — Основные, пролистайте в самый низ и нажмите «Выключить». Сдвиньте вправо ползунок «Выключить питание». Когда экран погаснет, зажмите боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.
- Подождите до полуночи. По данным Apple, сбой должен исчезнуть сам, когда наступят новые сутки.
Пользователи из той же ветки MacRumors пишут, что у троих из них проблема ушла после перезагрузки, еще одному хватило смены циферблата. Так что перезапуск выглядит самым надежным вариантом, а смена циферблата — самым быстрым. Ждать полуночи после ночного перелета, честно говоря, странный совет: к тому моменту вы уже успеете раз десять посмотреть на неправильные цифры.
Если не нашли пункт «Выключить» или часы не реагируют на боковую кнопку, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где что нажимать на вашей модели.
Если перезагрузка не помогла, виноват айфон
Бывает, что после смены циферблата и перезагрузки время все равно неправильное, причем уже на ярком экране. Тогда дело не в Always On: своей настройки часового пояса у Apple Watch нет, часы берут время у сопряженного айфона, и искать причину нужно в смартфоне. Чаще всего автоматическое время на нем когда-то отключили и забыли.
Проверьте настройки на iPhone:
- Откройте Настройки — Основные — Дата и время.
- Включите переключатели «Устанавливать часовой пояс автоматически» и «Устанавливать время автоматически».
- Проверьте строки «Часовой пояс» и «Город часового пояса»: там должен стоять город, где вы сейчас находитесь, или соседний из того же пояса.
После этого часы подтянут время в течение пары минут. Заодно включите Службы геолокации: iPhone прямо в этом разделе подсказывает, что с ними часовой пояс определяется точнее. Если айфон после посадки еще не поймал сеть, пояс он не сменит, так что дайте ему найти оператора или подключитесь к Wi-Fi в аэропорту.
Еще одна ловушка сидит в самих часах. В watchOS есть настройка, которая сдвигает время на циферблате на несколько минут вперед: Настройки — Часы, строка с пометкой «+0 мин». Некоторые выставляют там запас, чтобы не опаздывать, а потом забывают. Если часы спешат ровно на 5 или 10 минут, проблема скорее всего тут, а не в часовом поясе.
А если сбой с приглушенным экраном повторяется в каждой поездке, есть радикальный вариант: на время отключить всегда включенный экран. Для этого откройте на часах Настройки — Экран и яркость и выключите «Всегда вкл.». Экран будет гаснуть полностью, зато время, которое вы увидите после подъема руки, всегда будет актуальным. Заодно часы проживут чуть дольше без зарядки, что в дороге совсем не лишнее.
Чтобы не пропустить исправление, держите watchOS в актуальном состоянии: обновления приходят через приложение Watch на айфоне в разделе Основные — Обновление ПО. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы напишем сразу, как только Apple выпустит заплатку для watchOS 27.
Батарея часов в поездке садится быстрее обычного, а розетки в самолете есть не всегда. Компактные зарядки для Apple Watch и маленькие повербанки с магнитной шайбой часто попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А перед следующим перелетом просто запомните простое правило: приземлились, сверили часы с айфоном, а если цифры на приглушенном экране не совпадают, сразу перезагрузите их, не дожидаясь полуночи.