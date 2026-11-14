Apple Watch начали показывать неправильное время. Три способа это исправить

Прилетели в другой город, опустили взгляд на Apple Watch, а там совсем не то время, что на табло в аэропорту? Подняли руку — и цифры как ни в чем не бывало исправились. Мелочь, но в очереди на посадку такая мелочь легко путает. Владельцы часов в Европе и США уже жалуются на похожую историю, а Apple даже выпустила для нее отдельные рекомендации. Ниже разберем, откуда берется неправильное время на экране, почему у нас его чаще ловят в поездках и как вернуть часам правильные цифры. А если неправильное время показывает еще и ваш Mac, у нас есть отдельная инструкция для компьютеров Apple.



Часы врут, только пока вы на них не смотрите

Проблема всплыла в конце октября. Первыми на нее пожаловались владельцы Apple Watch из Великобритании и Центральной Европы: после перевода стрелок 25 октября часть часов на watchOS 27 продолжала показывать старое время. Причем только в режиме Always On, то есть на приглушенном экране, когда рука опущена. Стоило поднять запястье, и циферблат тут же показывал правильные цифры. На форуме MacRumors таких случаев набралось пять, еще об одном сообщили отдельно. Немного, но симптом у всех один и тот же.

Портал 9to5Mac разобрал ситуацию подробнее: один из пользователей Reddit пошутил, что часы просто «забыли проверить» смену времени. Похоже, система обновляет главный экран, а картинка для режима ожидания остается старой. Это моя догадка, Apple причину не называет. Зато компания предлагает три способа исправления, до них дойдем ниже.

У часов Apple такое уже бывало. В 2018 году Apple Watch Series 4 похожим образом путались со временем, а в 2021-м неправильное время показывали айфоны в Канаде. Каждый раз виноват был не механизм, а то, как система реагирует на резкий скачок часов.

В России сбой ловят не осенью, а в аэропорту

В Европе и США сбой проявился после перевода стрелок на зимнее время. Нас эта история обходит стороной: в России часы не переводят с 2014 года. Но тот самый скачок времени, который сбивает Always On, случается каждый раз, когда вы перелетаете в другой часовой пояс. Айфон после посадки ловит сеть, видит новый регион и переставляет время сразу на несколько часов вперед или назад. Часы получают новое время от айфона.

С точки зрения системы это та же ситуация, что и при переводе стрелок, только масштабнее. При переходе на зимнее время часы сдвигаются на час. А в России 11 часовых поясов, и перелет из Москвы в Новосибирск сдвигает время сразу на четыре часа, во Владивосток — на семь. Напрямую в жалобах из Европы смена пояса не фигурирует, но механизм тот же, поэтому логично ждать подобного и в поездках. Если в отпуске за границей вы тоже видели на приглушенном экране домашнее время, вы теперь знаете, откуда это.

Опасность тут не в самом баге, а в доверии к часам. Всегда включенный экран нужен именно для того, чтобы не поднимать руку и не будить циферблат (кстати, есть он не у всех моделей: мы недавно сравнили Apple Watch SE 3 и Series 12 и разобрали, за что Apple берет разницу в цене). Если время на нем расходится с реальным на пару часов, проще опоздать на пересадку, чем заметить ошибку.

Три способа от Apple: от быстрого к надежному

Apple советует действовать по порядку, начиная с самого простого. Первые два шага занимают меньше минуты, третий не требует вообще ничего, кроме терпения. Если часы нужны вам прямо сейчас, например в аэропорту, начните со смены циферблата.

Порядок действий такой:

Смените циферблат и сразу верните прежний. Нажмите и удерживайте циферблат, пока под ним не появится кнопка «Изменить». Пролистайте влево или вправо до соседнего циферблата, например «Инфограф» или «Модули (компактный)», и коснитесь его. Потом точно так же вернитесь к своему. Перезагрузите Apple Watch. Откройте на часах Настройки — Основные, пролистайте в самый низ и нажмите «Выключить». Сдвиньте вправо ползунок «Выключить питание». Когда экран погаснет, зажмите боковую кнопку, пока не появится логотип Apple. Подождите до полуночи. По данным Apple, сбой должен исчезнуть сам, когда наступят новые сутки.

Пользователи из той же ветки MacRumors пишут, что у троих из них проблема ушла после перезагрузки, еще одному хватило смены циферблата. Так что перезапуск выглядит самым надежным вариантом, а смена циферблата — самым быстрым. Ждать полуночи после ночного перелета, честно говоря, странный совет: к тому моменту вы уже успеете раз десять посмотреть на неправильные цифры.

Если не нашли пункт «Выключить» или часы не реагируют на боковую кнопку, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где что нажимать на вашей модели.

Если перезагрузка не помогла, виноват айфон

Бывает, что после смены циферблата и перезагрузки время все равно неправильное, причем уже на ярком экране. Тогда дело не в Always On: своей настройки часового пояса у Apple Watch нет, часы берут время у сопряженного айфона, и искать причину нужно в смартфоне. Чаще всего автоматическое время на нем когда-то отключили и забыли.

Проверьте настройки на iPhone:

Откройте Настройки — Основные — Дата и время. Включите переключатели «Устанавливать часовой пояс автоматически» и «Устанавливать время автоматически». Проверьте строки «Часовой пояс» и «Город часового пояса»: там должен стоять город, где вы сейчас находитесь, или соседний из того же пояса.

После этого часы подтянут время в течение пары минут. Заодно включите Службы геолокации: iPhone прямо в этом разделе подсказывает, что с ними часовой пояс определяется точнее. Если айфон после посадки еще не поймал сеть, пояс он не сменит, так что дайте ему найти оператора или подключитесь к Wi-Fi в аэропорту.

Еще одна ловушка сидит в самих часах. В watchOS есть настройка, которая сдвигает время на циферблате на несколько минут вперед: Настройки — Часы, строка с пометкой «+0 мин». Некоторые выставляют там запас, чтобы не опаздывать, а потом забывают. Если часы спешат ровно на 5 или 10 минут, проблема скорее всего тут, а не в часовом поясе.

А если сбой с приглушенным экраном повторяется в каждой поездке, есть радикальный вариант: на время отключить всегда включенный экран. Для этого откройте на часах Настройки — Экран и яркость и выключите «Всегда вкл.». Экран будет гаснуть полностью, зато время, которое вы увидите после подъема руки, всегда будет актуальным. Заодно часы проживут чуть дольше без зарядки, что в дороге совсем не лишнее.

Чтобы не пропустить исправление, держите watchOS в актуальном состоянии: обновления приходят через приложение Watch на айфоне в разделе Основные — Обновление ПО. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы напишем сразу, как только Apple выпустит заплатку для watchOS 27.

Батарея часов в поездке садится быстрее обычного, а розетки в самолете есть не всегда. Компактные зарядки для Apple Watch и маленькие повербанки с магнитной шайбой часто попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А перед следующим перелетом просто запомните простое правило: приземлились, сверили часы с айфоном, а если цифры на приглушенном экране не совпадают, сразу перезагрузите их, не дожидаясь полуночи.