Установил watchOS 27.2 на Apple Watch Series 10 ради одной функции и не пожалел

Если вы обновили Apple Watch до watchOS 27, то наверняка хоть раз по привычке дважды жали на колесико и не получали того, чего ждали. Я на своих Series 10 спотыкался об это по несколько раз в день и даже подробно ругал новую систему за эту потерю. Apple тогда пообещала все исправить. Свежий апдейт свое обещание выполнил, только сделал это совсем не тем способом, к которому руки привыкли за годы. Ради одной этой функции я поставил watchOS 27.2 и пока ни разу не пожалел. Ниже расскажу, что вернулось, как до этого теперь добраться и как обновление повлияло на автономность.



Двойное нажатие колесика теперь занято

Чтобы было понятно, почему я так ждал этот апдейт, вернемся на месяц назад. До watchOS 27 двойное нажатие Digital Crown открывало список недавних приложений. Дальше крутишь колесико, выбираешь нужную программу, а зависшую смахиваешь в сторону и закрываешь. В новой системе Apple отдала этот жест функции Live Rewind, а она работает только на свежих моделях. Мы уже сравнивали Series 10 с Series 12, и эта функция там одна из немногих, которых на старых часах просто нет.

В итоге владельцы Series 10 остались без переключателя приложений, причем без всякой замены. Нажимаешь колесико дважды, а привычной ленты с карточками нет. Хочется открыть таймер, который запустил минуту назад, а приходится лезть в общее меню и искать его среди иконок. Мелочь, но когда она повторяется десяток раз в день, раздражает сильнее любого бага.

Кстати, сама Apple проблему признала быстро. Переключатель нашли еще во второй бете watchOS 27.2 в сентябре, и уже тогда стало ясно, что вызывать его будут по-новому. Финальная версия вышла 26 октября, и в ней все осталось так же, как в бете.

Карусель переехала к нижнему краю экрана

Теперь список недавних приложений открывается жестом прямо на дисплее. Работает он внутри любой программы: достаточно задержать палец у нижней границы экрана, и через мгновение появляется знакомая карусель из карточек. Никаких кнопок и настроек включать не нужно, жест доступен сразу после обновления.

Порядок действий такой:

Откройте любое приложение на часах. Прижмите палец к нижней части экрана и подержите его секунду. Когда появится карусель, прокрутите карточки колесиком Digital Crown. Нажмите на нужную программу, чтобы переключиться на нее. Если приложение зависло или больше не нужно, смахните его карточку влево и нажмите на крестик.

Держать палец лучше именно у самого края. Если коснуться середины экрана, часы примут это за нажатие на кнопку или пункт меню внутри приложения, и вместо карусели откроется что-нибудь другое.

И еще одно уточнение: с циферблата карусель не запускается, жест работает только внутри приложений. Если вы на главном экране часов, сначала откройте любую программу через меню колесика, а уже из нее вызывайте список недавних. Карусель придумана именно для прыжков между программами, когда вы уже в одной из них.

Новый жест оказался удобнее старого

Честно, я готовился ворчать. Перенос привычной функции на другой жест обычно заканчивается тем, что половину времени она не срабатывает. Здесь вышло наоборот. Если вы уже научились управлять Apple Watch одной рукой, то понимаете, как ценно, когда палец не нужно гонять по корпусу туда-обратно.

Логика простая. Когда вы работаете с приложением на часах, палец и так лежит на экране. Раньше, чтобы перейти к другой программе, его нужно было увести на колесико и аккуратно попасть в двойное нажатие. Чуть замешкался, и вместо списка открывается меню приложений. Теперь переключение занимает секунду: задержал палец там же, где он был, и выбрал карточку. Никаких промахов мимо кнопки.

Еще один плюс: колесико наконец освободилось от двойной роли. Одно нажатие ведет в меню приложений, долгое вызывает Siri, а переключение живет отдельно на экране, и эти действия больше не путаются между собой. Хотите знать о таких изменениях в часах раньше, чем обновление прилетит вам? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда попадают и находки из бета-версий.

Батарея не просела, а Siri AI по-прежнему не для нас

После любого апдейта я в первую очередь смотрю на две вещи: сколько живут часы и не начинают ли они терять связь с iPhone. С watchOS 27.2 к обоим пунктам претензий нет. Автономность осталась прежней: Series 10 доживают до вечера с тем же запасом, что и на прошлой версии системы. Ночью заряд не проваливается, после тренировки тоже.

На скриншоте выше часы последний раз зарядились до 100% в начале первого ночи, а к 11 утра у них оставался 81%. Максимальная емкость аккумулятора при этом по-прежнему 100%.

С подключением к айфону тоже все спокойно. Часы ни разу не потеряли iPhone, уведомления приходят как раньше, и переподключать их вручную не пришлось. Для точечного обновления это и есть лучший результат: исправили то, что сломали, и не сломали ничего нового.

Одна оговорка все же есть. В первые день-два после установки часы могут разряжаться быстрее обычного, так бывает после любого обновления. Если заметили такое, дайте часам пару суток, прежде чем делать выводы.

А вот остальное в watchOS 27.2 прошло мимо меня. Главное, о чем Apple пишет в описании обновления, это улучшения Siri AI. Ассистент стал отвечать быстрее, научился вспоминать прошлые разговоры и брать данные из фото в «Сообщениях», календаря и голосовой почты. Добавились французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Русского в списке нет, так что для нас эта часть апдейта пока бесполезна. Про возвращение переключателя в официальных заметках, кстати, ни слова: его нашли сами пользователи, а потом подтвердили журналисты Appleosophy.

Поставить обновление можно с айфона, весит оно около 1 ГБ. Перед этим положите часы на зарядку и проверьте, что батарея заряжена больше чем на 50%, иначе установка просто не начнется.

Откройте приложение Watch на iPhone. Перейдите в раздел «Мои часы» — Основные — Обновление ПО. Нажмите «Загрузить и установить» и держите айфон рядом с часами до конца установки.

Обновиться можно и прямо на часах через Настройки — Основные — Обновление ПО, но с айфона, как по мне, быстрее. Если загрузка застряла на одном месте или часы не видят апдейт, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, что проверить. А раз часы все равно придется положить на зарядку, присмотритесь к запасной магнитной шайбе для рабочего стола или сумки: недорогие кабели для Apple Watch нередко выкладывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли ставить watchOS 27.2 на Series 10? Если вы, как и я, месяц жили без переключателя и злились на колесико, то да, и чем раньше, тем лучше. Новых фишек для России здесь почти нет, но одна вернувшаяся функция делает часы заметно удобнее, чем они были на watchOS 27.0.