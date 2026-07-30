Можно ли покупать Telegram Premium после признания Дурова террористом

История с Павлом Дуровым разворачивается стремительно, и вопросов у российских пользователей с каждым днем только больше. ФСБ обвинила основателя Telegram в содействии терроризму и запустила процедуру международного розыска, а депутаты уже вслух рассуждают о том, чтобы признать сам мессенджер террористическим ресурсом. На днях мы разбирали, опасно ли пользоваться Telegram в России, а сегодня поговорим о более узком, но денежном вопросе: стоит ли прямо сейчас оформлять или продлевать подписку Telegram Premium и не прилетит ли за это что-нибудь неприятное.



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Что случилось с Павлом Дуровым и Telegram

Утром 29 июля стало известно, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Создателю мессенджера предъявили обвинение по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, то есть по статье о содействии террористической деятельности. Формулировка серьезная, и именно она запустила всю волну разговоров о судьбе платформы.

По версии силовиков, администрация приложения годами игнорировала требования удалить каналы и боты, через которые велась вербовка. В официальных материалах упоминается сервис знакомств, где под видом девушек с молодыми людьми списывались агенты, а затем запугивали их и толкали на диверсии. Именно поэтому Telegram оказался в центре громкого уголовного дела.

При этом важно понимать один нюанс, который в новостных заголовках теряется. Обвинения предъявлены лично Павлу Дурову, а не Telegram как юридическому лицу. Юристы в один голос говорят: пока нет отдельного судебного решения в отношении самого мессенджера, для рядовых пользователей ничего не меняется. Замедление и блокировка со стороны Роскомнадзора тоже не равнозначны признанию организации запрещенной.

Что будет с Telegram Premium в России

Вся тревога вокруг подписки строится на одной аналогии — с историей Meta*. После того как компанию признали экстремистской, отдельные платежи в ее адрес правоприменительная практика при желании трактовала как финансирование запрещенной деятельности. Ровно этого сценария эксперты и опасаются в случае с Telegram.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев прямо заявил, что покупку звезд и Premium-аккаунта теоретически могут приравнять к финансированию террористической организации. Но только при одном условии — если мессенджеру присвоят соответствующий статус. Похожую мысль высказывал и бывший советник президента по интернету: при худшем раскладе под криминализацию попадут все финансовые операции на платформе, включая рекламу, подарки и покупки через боты.

Пока же никакого запрета на оплату нет. Верховный суд решения не выносил, административного иска прокуратуры тоже не было, а значит покупка любых цифровых элементов Telegram остается совершенно легальной. Если вам нужен рабочий способ, мы рассказывали, как оплатить Telegram Premium картой из России в 2026 году. Так что сегодняшняя оплата ничем не грозит.

Тут стоит честно сказать: мнения юристов расходятся. Часть специалистов считает подписку обычной пользовательской услугой, а не пожертвованием, и не видит в ней состава финансирования терроризма даже при негативном сценарии. Другие настроены осторожнее и советуют не рисковать. Единой позиции нет, и это само по себе повод относиться к теме внимательно.

Как отменить подписку Telegram Premium

Даже если вы не собираетесь ничего покупать прямо сейчас, у многих Premium оформлен с автопродлением. Деньги спишутся сами, если вовремя не выключить эту опцию, и списание может пройти уже после возможного изменения статуса. Поэтому самое разумное — заранее взять управление подпиской в свои руки. Сделать это можно за пару минут:

Найдите в Telegram официального бота @PremiumBot через поиск и откройте с ним чат; Отправьте команду /stop либо нажмите кнопку «Управление подпиской»; Выберите пункт «Отключить автопродление» и дождитесь сообщения о том, что оно выключено.

Подписка при этом не исчезнет мгновенно. Все функции продолжат работать до конца уже оплаченного периода, а вот дальнейшие списания прекратятся. Важно помнить, что бот управляет только теми подписками, которые оформлялись через него. Если Premium когда-то покупали иначе, команда /stop просто покажет, что активной подписки нет.

Отдельная история — те, кто платит за Premium с Apple ID. Таких пользователей у нас немало. Бот @PremiumBot в этом случае бессилен, потому что подписка оформлена внутри App Store, и отменять ее нужно в настройках iPhone:

Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя в самом верху экрана; Перейдите в раздел «Подписки»; Найдите в списке Telegram Premium и нажмите «Отменить подписку».

После отмены Premium доработает до конца оплаченного периода, а новых списаний с иностранного Apple ID уже не будет. Если нужного пункта в списке не оказалось, значит подписка оформлялась не через App Store, и стоит вернуться к боту @PremiumBot. Хотите разобраться в теме глубже и не пропускать свежие новости про Apple и мессенджеры? Подписывайтесь на наши каналы в официальном Telegram AppleInsider и нашем канале в МАКС, там мы оперативно выкладываем важные обновления.

Стоит ли покупать Telegram Premium

Если коротко, то паниковать рано, но и терять бдительность не стоит. На сегодняшний день покупка и продление Premium полностью законны, никакой ответственности за это не предусмотрено, и формально вы ничем не рискуете. Все опасения касаются гипотетического будущего, которое пока не наступило.

Мой личный вывод такой: разовую покупку прямо сейчас делать безопасно, а вот с долгими подписками и автопродлением я бы притормозил. Логика простая — если статус мессенджера вдруг изменится, платеж, прошедший уже после решения суда, теоретически может создать проблемы, а вот все оплаченное заранее пользователям ничем не угрожает. Поэтому лучше держать руку на пульсе и следить за официальными источниками. История с мессенджерами в России меняется быстро, и мы уже видели, как KakaoTalk и BiP перестали работать в стране без всякого предупреждения.

Не смогли определиться, отключать подписку или нет, и остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram-чате AppleInsider или общем чате в МАКС, там подскажут и поделятся опытом. А если совсем упростить, принцип на ближайшее время звучит так: оплачивать можно, но лучше без автопродления и с оглядкой на новости.

*признана экстремистской и запрещена в России