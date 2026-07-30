Можно ли покупать Telegram Premium после признания Дурова террористом

Кирилл Пироженко

История с Павлом Дуровым разворачивается стремительно, и вопросов у российских пользователей с каждым днем только больше. ФСБ обвинила основателя Telegram в содействии терроризму и запустила процедуру международного розыска, а депутаты уже вслух рассуждают о том, чтобы признать сам мессенджер террористическим ресурсом. На днях мы разбирали, опасно ли пользоваться Telegram в России, а сегодня поговорим о более узком, но денежном вопросе: стоит ли прямо сейчас оформлять или продлевать подписку Telegram Premium и не прилетит ли за это что-нибудь неприятное.

Так все-таки можно оформлять Премиум или нет?. Фото.

Так все-таки можно оформлять Премиум или нет?

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Что случилось с Павлом Дуровым и Telegram

Утром 29 июля стало известно, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Создателю мессенджера предъявили обвинение по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, то есть по статье о содействии террористической деятельности. Формулировка серьезная, и именно она запустила всю волну разговоров о судьбе платформы.

Что случилось с Павлом Дуровым и Telegram. Дурова обвиняют в содействии терроризму. Фото.

Дурова обвиняют в содействии терроризму

По версии силовиков, администрация приложения годами игнорировала требования удалить каналы и боты, через которые велась вербовка. В официальных материалах упоминается сервис знакомств, где под видом девушек с молодыми людьми списывались агенты, а затем запугивали их и толкали на диверсии. Именно поэтому Telegram оказался в центре громкого уголовного дела.

При этом важно понимать один нюанс, который в новостных заголовках теряется. Обвинения предъявлены лично Павлу Дурову, а не Telegram как юридическому лицу. Юристы в один голос говорят: пока нет отдельного судебного решения в отношении самого мессенджера, для рядовых пользователей ничего не меняется. Замедление и блокировка со стороны Роскомнадзора тоже не равнозначны признанию организации запрещенной.

Что будет с Telegram Premium в России

Вся тревога вокруг подписки строится на одной аналогии — с историей Meta*. После того как компанию признали экстремистской, отдельные платежи в ее адрес правоприменительная практика при желании трактовала как финансирование запрещенной деятельности. Ровно этого сценария эксперты и опасаются в случае с Telegram.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев прямо заявил, что покупку звезд и Premium-аккаунта теоретически могут приравнять к финансированию террористической организации. Но только при одном условии — если мессенджеру присвоят соответствующий статус. Похожую мысль высказывал и бывший советник президента по интернету: при худшем раскладе под криминализацию попадут все финансовые операции на платформе, включая рекламу, подарки и покупки через боты.

Пока же никакого запрета на оплату нет. Верховный суд решения не выносил, административного иска прокуратуры тоже не было, а значит покупка любых цифровых элементов Telegram остается совершенно легальной. Если вам нужен рабочий способ, мы рассказывали, как оплатить Telegram Premium картой из России в 2026 году. Так что сегодняшняя оплата ничем не грозит.

Тут стоит честно сказать: мнения юристов расходятся. Часть специалистов считает подписку обычной пользовательской услугой, а не пожертвованием, и не видит в ней состава финансирования терроризма даже при негативном сценарии. Другие настроены осторожнее и советуют не рисковать. Единой позиции нет, и это само по себе повод относиться к теме внимательно.

Как отменить подписку Telegram Premium

Даже если вы не собираетесь ничего покупать прямо сейчас, у многих Premium оформлен с автопродлением. Деньги спишутся сами, если вовремя не выключить эту опцию, и списание может пройти уже после возможного изменения статуса. Поэтому самое разумное — заранее взять управление подпиской в свои руки. Сделать это можно за пару минут:

Как отменить подписку Telegram Premium. Одна команда и подписка будет отключена. Фото.

Одна команда и подписка будет отключена

  1. Найдите в Telegram официального бота @PremiumBot через поиск и откройте с ним чат;
  2. Отправьте команду /stop либо нажмите кнопку «Управление подпиской»;
  3. Выберите пункт «Отключить автопродление» и дождитесь сообщения о том, что оно выключено.

Подписка при этом не исчезнет мгновенно. Все функции продолжат работать до конца уже оплаченного периода, а вот дальнейшие списания прекратятся. Важно помнить, что бот управляет только теми подписками, которые оформлялись через него. Если Premium когда-то покупали иначе, команда /stop просто покажет, что активной подписки нет.

Отдельная история — те, кто платит за Premium с Apple ID. Таких пользователей у нас немало. Бот @PremiumBot в этом случае бессилен, потому что подписка оформлена внутри App Store, и отменять ее нужно в настройках iPhone:

Как отменить подписку Telegram Premium. Просто отмените подписку через этот раздел. Фото.

Просто отмените подписку через этот раздел

  1. Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя в самом верху экрана;
  2. Перейдите в раздел «Подписки»;
  3. Найдите в списке Telegram Premium и нажмите «Отменить подписку».

После отмены Premium доработает до конца оплаченного периода, а новых списаний с иностранного Apple ID уже не будет. Если нужного пункта в списке не оказалось, значит подписка оформлялась не через App Store, и стоит вернуться к боту @PremiumBot. Хотите разобраться в теме глубже и не пропускать свежие новости про Apple и мессенджеры? Подписывайтесь на наши каналы в официальном Telegram AppleInsider и нашем канале в МАКС, там мы оперативно выкладываем важные обновления.

Стоит ли покупать Telegram Premium

Если коротко, то паниковать рано, но и терять бдительность не стоит. На сегодняшний день покупка и продление Premium полностью законны, никакой ответственности за это не предусмотрено, и формально вы ничем не рискуете. Все опасения касаются гипотетического будущего, которое пока не наступило.

Стоит ли покупать Telegram Premium. Следите за новостями, но пока оформление премиум не грозит ничем. Фото.

Следите за новостями, но пока оформление премиум не грозит ничем

Мой личный вывод такой: разовую покупку прямо сейчас делать безопасно, а вот с долгими подписками и автопродлением я бы притормозил. Логика простая — если статус мессенджера вдруг изменится, платеж, прошедший уже после решения суда, теоретически может создать проблемы, а вот все оплаченное заранее пользователям ничем не угрожает. Поэтому лучше держать руку на пульсе и следить за официальными источниками. История с мессенджерами в России меняется быстро, и мы уже видели, как KakaoTalk и BiP перестали работать в стране без всякого предупреждения.

Не смогли определиться, отключать подписку или нет, и остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram-чате AppleInsider или общем чате в МАКС, там подскажут и поделятся опытом. А если совсем упростить, принцип на ближайшее время звучит так: оплачивать можно, но лучше без автопродления и с оглядкой на новости.

*признана экстремистской и запрещена в России

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