Дайвинчик в Telegram: что это такое и не опасно ли им пользоваться в России

Кирилл Пироженко

Мало кто ожидал, что скромный бот для знакомств станет фигурантом уголовного дела федерального уровня. А вышло так, что именно его следствие называет одним из инструментов вербовки молодежи. Накануне ФСБ объявило в розыск Павла Дурова по очень серьезному обвинению, и Дайвинчик всплыл в этой истории неспроста. Я и сам сидел в этом сервисе какое-то время, так что без розовых очков объясню, что он из себя представляет и во что превратился к сегодняшнему дню.

Бот для знакомств стал причиной уголовного преследования Павла Дурова. Фото.

Бот для знакомств стал причиной уголовного преследования Павла Дурова

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Как работает Дайвинчик в Telegram

Вся прелесть Дайвинчика в том, что ставить ничего не надо. Никаких загрузок из App Store, никаких иконок на рабочем столе — вы просто открываете диалог с ботом внутри Telegram, и на этом вся подготовка заканчивается. Дальше по накатанной: пара фото, короткое описание себя, и вот уже можно листать чужие карточки, отмечая тех, кто зацепил. По сути это дейтинг без единого приложения, что для многих оказалось решающим удобством.

Как работает Дайвинчик в Telegram. Казалось бы, безобидная вещь. Фото.

Казалось бы, безобидная вещь

Но зацепил народ бот не только этим. Знакомые сервисы вроде Tinder давно приучили нас к тому, что за самое интересное надо доплачивать — узнать, кому ты понравился, без подписки нельзя. Здесь эта стена убрана. Совпали симпатии у двоих — бот сам присылает контакты обоим, и дальше вы общаетесь в обычной переписке. Ни монеток, ни премиум-тарифов, ни искусственных ограничений. Если тема мессенджеров и их выкрутасов вам близка, мы регулярно разбираем ее в нашем канале в Telegram и в канале в МАКС.

Ставку сервис сделал на молодежь, и она сыграла: основная масса пользователей — ребята до двадцати пяти. Когда следователи взялись за Дурова, аудитория Дайвинчика уже перевалила за тринадцать миллионов человек. Для русскоязычных знакомств это одна из самых больших площадок вообще, и такой охват как раз объясняет, почему бот попал в поле зрения силовиков.

Как распознать мошенников в Дайвинчике

Где знакомства — там и обман, это правило работает одинаково хорошо и в Bumble, и в VK, и в нашем случае. Так что Дайвинчик от разводил не застрахован. Обычно все разворачивается по одному лекалу: приятная анкета, взаимный лайк, легкая переписка, а через десяток сообщений собеседник как бы невзначай заводит разговор про подработку, вложения или удивительные способы поднять денег. Меня самого так проверяли — барышня после пары реплик предложила приобщиться к легкому заработку, после чего отправилась в бан вместе с жалобой.

Как распознать мошенников в Дайвинчике. Мошенников в боте более чем достаточно. Фото.

Мошенников в боте более чем достаточно

Бьют такие персонажи прежде всего по парням, и расчет тут циничный: мужчин в подобных местах в разы больше, чем девушек, значит и хватаются они за любой контакт охотнее. Отличить фальшивку можно по нескольким приметам:

  • снимки будто скачаны из поисковика или сделаны слишком уж профессионально;
  • анкета почти пустая, а город либо не указан, либо противоречит остальным данным;
  • тема денег и заработка выскакивает буквально в первых репликах;
  • вас уговаривают перебраться в другой мессенджер или на левый сайт.

Пожаловаться на такого прямо в боте можно, кнопка для этого есть. Правда, нервозности всей ситуации добавляет то, что над самим Telegram нависла угроза особого статуса, а это уже касается каждого, кто держит мессенджер на телефоне. Не разобрались с чем-то или наткнулись на подозрительную схему? Расскажите в нашем чате в Telegram или в чате в МАКС, там подскажут.

Чем Дайвинчик в Telegram отличается от ВКонтакте

Любопытно, что придумали Дайвинчик не для мессенджера. Свой путь он начал внутри ВКонтакте как встроенное приложение, и лишь потом переехал в Telegram, где и раскрылся по-настоящему. Аудитории оказалось проще: не нужно ради знакомств отдельно заходить в соцсеть, все живет там же, где и повседневная переписка. Так основной поток людей и переключился на версию в мессенджере.

Чем Дайвинчик в Telegram отличается от ВКонтакте. Дайвинчик есть и в VK. Фото.

Дайвинчик есть и в VK

С тех пор две версии разошлись довольно сильно. В VK бот теперь завязан на сторонний ресурс знакомств Lovesta, и ощущения оттуда специфические. Такое чувство, будто живых людей почти не осталось — в личку ломятся сомнительные профили, боты и явные разводилы. В Telegram все ощутимо теплее: настоящих собеседников там хватает, хотя и мошенников, чего скрывать, тоже полно. Но разница в том, что за ними стоят реальные пользователи, а не сплошная пустота.

Пока одни площадки перетекают в отечественные соцсети, у других дела совсем плохи. На днях, например, два мессенджера разом отвалились у россиян, и на этом фоне вопрос, куда мигрировать со своими знакомствами, звучит все актуальнее.

Можно ли пользоваться Дайвинчиком по закону

Вот о чем мало кто в курсе: формально бот вне закона уже довольно давно. Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных ресурсов еще 23 декабря 2025 года — задолго до того, как имя Дурова замелькало в сводках. Причиной назвали материалы, которые ведомство связало с нарушением законов о защите детей и традиционных ценностей. То есть блокировка случилась раньше громкого дела, просто широкой публике это прошло мимо.

По факту это выводит бота ровно в ту же серую зону, что и сам мессенджер в стране. Наказаний для рядовых пользователей пока не было, но запись в реестре никуда не делась, и забывать о ней не стоит. При этом в VK Дайвинчик работает как ни в чем не бывало: отечественная соцсеть живет строго по местным законам и по первому запросу отдает данные пользователей органам. С юридической стороны заходить туда спокойнее, вот только качество публики там, как я уже описал, сильно на любителя.

Забывать про общий фон тоже не выйдет, ведь давление растет и на владельцев iPhone. В системе недавно обнаружили рычаг для удаленной блокировки смартфонов, и это лишний намек, что история с ограничениями будет только раскручиваться. Так что версия для Telegram живее и человечнее своего аналога из ВКонтакте, но сидит при этом в списке запрещенного. По сути перед нами обычный бот знакомств, которым спокойно пользуются миллионы. Заходить в него никто не мешает, но делать это лучше с трезвой головой — помня и про статус сервиса, и про любителей легкой наживы в анкетах.

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