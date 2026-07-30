Дайвинчик в Telegram: что это такое и не опасно ли им пользоваться в России

Мало кто ожидал, что скромный бот для знакомств станет фигурантом уголовного дела федерального уровня. А вышло так, что именно его следствие называет одним из инструментов вербовки молодежи. Накануне ФСБ объявило в розыск Павла Дурова по очень серьезному обвинению, и Дайвинчик всплыл в этой истории неспроста. Я и сам сидел в этом сервисе какое-то время, так что без розовых очков объясню, что он из себя представляет и во что превратился к сегодняшнему дню.



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Как работает Дайвинчик в Telegram

Вся прелесть Дайвинчика в том, что ставить ничего не надо. Никаких загрузок из App Store, никаких иконок на рабочем столе — вы просто открываете диалог с ботом внутри Telegram, и на этом вся подготовка заканчивается. Дальше по накатанной: пара фото, короткое описание себя, и вот уже можно листать чужие карточки, отмечая тех, кто зацепил. По сути это дейтинг без единого приложения, что для многих оказалось решающим удобством.

Но зацепил народ бот не только этим. Знакомые сервисы вроде Tinder давно приучили нас к тому, что за самое интересное надо доплачивать — узнать, кому ты понравился, без подписки нельзя. Здесь эта стена убрана. Совпали симпатии у двоих — бот сам присылает контакты обоим, и дальше вы общаетесь в обычной переписке. Ни монеток, ни премиум-тарифов, ни искусственных ограничений. Если тема мессенджеров и их выкрутасов вам близка, мы регулярно разбираем ее в нашем канале в Telegram и в канале в МАКС.

Ставку сервис сделал на молодежь, и она сыграла: основная масса пользователей — ребята до двадцати пяти. Когда следователи взялись за Дурова, аудитория Дайвинчика уже перевалила за тринадцать миллионов человек. Для русскоязычных знакомств это одна из самых больших площадок вообще, и такой охват как раз объясняет, почему бот попал в поле зрения силовиков.

Как распознать мошенников в Дайвинчике

Где знакомства — там и обман, это правило работает одинаково хорошо и в Bumble, и в VK, и в нашем случае. Так что Дайвинчик от разводил не застрахован. Обычно все разворачивается по одному лекалу: приятная анкета, взаимный лайк, легкая переписка, а через десяток сообщений собеседник как бы невзначай заводит разговор про подработку, вложения или удивительные способы поднять денег. Меня самого так проверяли — барышня после пары реплик предложила приобщиться к легкому заработку, после чего отправилась в бан вместе с жалобой.

Бьют такие персонажи прежде всего по парням, и расчет тут циничный: мужчин в подобных местах в разы больше, чем девушек, значит и хватаются они за любой контакт охотнее. Отличить фальшивку можно по нескольким приметам:

снимки будто скачаны из поисковика или сделаны слишком уж профессионально;

анкета почти пустая , а город либо не указан, либо противоречит остальным данным;

, а город либо не указан, либо противоречит остальным данным; тема денег и заработка выскакивает буквально в первых репликах;

вас уговаривают перебраться в другой мессенджер или на левый сайт.

Пожаловаться на такого прямо в боте можно, кнопка для этого есть. Правда, нервозности всей ситуации добавляет то, что над самим Telegram нависла угроза особого статуса, а это уже касается каждого, кто держит мессенджер на телефоне. Не разобрались с чем-то или наткнулись на подозрительную схему? Расскажите в нашем чате в Telegram или в чате в МАКС, там подскажут.

Чем Дайвинчик в Telegram отличается от ВКонтакте

Любопытно, что придумали Дайвинчик не для мессенджера. Свой путь он начал внутри ВКонтакте как встроенное приложение, и лишь потом переехал в Telegram, где и раскрылся по-настоящему. Аудитории оказалось проще: не нужно ради знакомств отдельно заходить в соцсеть, все живет там же, где и повседневная переписка. Так основной поток людей и переключился на версию в мессенджере.

С тех пор две версии разошлись довольно сильно. В VK бот теперь завязан на сторонний ресурс знакомств Lovesta, и ощущения оттуда специфические. Такое чувство, будто живых людей почти не осталось — в личку ломятся сомнительные профили, боты и явные разводилы. В Telegram все ощутимо теплее: настоящих собеседников там хватает, хотя и мошенников, чего скрывать, тоже полно. Но разница в том, что за ними стоят реальные пользователи, а не сплошная пустота.

Пока одни площадки перетекают в отечественные соцсети, у других дела совсем плохи. На днях, например, два мессенджера разом отвалились у россиян, и на этом фоне вопрос, куда мигрировать со своими знакомствами, звучит все актуальнее.

Можно ли пользоваться Дайвинчиком по закону

Вот о чем мало кто в курсе: формально бот вне закона уже довольно давно. Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных ресурсов еще 23 декабря 2025 года — задолго до того, как имя Дурова замелькало в сводках. Причиной назвали материалы, которые ведомство связало с нарушением законов о защите детей и традиционных ценностей. То есть блокировка случилась раньше громкого дела, просто широкой публике это прошло мимо.

По факту это выводит бота ровно в ту же серую зону, что и сам мессенджер в стране. Наказаний для рядовых пользователей пока не было, но запись в реестре никуда не делась, и забывать о ней не стоит. При этом в VK Дайвинчик работает как ни в чем не бывало: отечественная соцсеть живет строго по местным законам и по первому запросу отдает данные пользователей органам. С юридической стороны заходить туда спокойнее, вот только качество публики там, как я уже описал, сильно на любителя.

Забывать про общий фон тоже не выйдет, ведь давление растет и на владельцев iPhone. В системе недавно обнаружили рычаг для удаленной блокировки смартфонов, и это лишний намек, что история с ограничениями будет только раскручиваться. Так что версия для Telegram живее и человечнее своего аналога из ВКонтакте, но сидит при этом в списке запрещенного. По сути перед нами обычный бот знакомств, которым спокойно пользуются миллионы. Заходить в него никто не мешает, но делать это лучше с трезвой головой — помня и про статус сервиса, и про любителей легкой наживы в анкетах.