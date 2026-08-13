Как настроить избранные контакты на iPhone

Избранные контакты на iPhone позволяют вынести близких людей в отдельный блок приложения «Телефон» и звонить, писать или запускать видеозвонок одним касанием. В избранное можно добавить не только обычный вызов, но и сообщение, FaceTime, письмо или чат в МАКС. Недавно мы разбирали полезные скрытые функции iPhone, а теперь подробно пройдемся по избранным контактам.



Добавляем контакт в избранное

Сначала убедитесь, что номер телефона или адрес электронной почты человека уже сохранены в контактах iPhone. Без сохраненной карточки добавить человека в избранное не выйдет.

Откройте контакты и коснитесь имени нужного человека. Прокрутите карточку вниз и нажмите «Добавить в Избранные». Выберите, что именно закрепить: звонок, сообщение, видео или почту.

Работает это не так, как быстрый набор контактов на Айфоне: избранные живут прямо в приложении «Телефон» и не требуют отдельных кнопок. По сути это одна из функций iOS, недоступных на Android.

Выбираем номер и нужный способ связи

При добавлении в избранное iPhone предложит одну или несколько категорий, в зависимости от того, что сохранено в карточке контакта. Логика простая: сначала выбираете тип действия, потом приложение, потом конкретный номер или адрес.

Сообщение. Выберите «Сообщения», WhatsApp или другой поддерживаемый мессенджер, затем укажите номер или почту. Касание по избранному откроет переписку с этим человеком в выбранном приложении.

Звонок. Выберите обычный вызов по сотовой связи, аудиозвонок FaceTime, WhatsApp или другое приложение, а затем нужный номер. Если для FaceTime человек использует адрес почты, его тоже можно выбрать.

Видео. Выберите FaceTime, WhatsApp или другое приложение, укажите номер или почту, и касание запустит видеозвонок.

Почта. Выберите один из адресов из карточки контакта. Касание откроет новое письмо в Apple Mail или в приложении, назначенном почтой по умолчанию.

Один и тот же человек может занимать сразу несколько ячеек в избранном: отдельно звонок, отдельно WhatsApp и отдельно почта. Удобно, когда с одними людьми вы чаще созваниваетесь, а с другими только переписываетесь. Хотите узнать про возможности iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Где искать избранные в приложении «Телефон»

Если включен новый объединенный вид приложения «Телефон», избранные показываются крупными плитками вверху вкладки «Звонки». Когда избранных больше восьми, лишние прячутся под кнопкой «Показать все».

Тут есть неприятная мелочь: обратной кнопки «Скрыть все» нет, и чтобы вернуться к двум рядам избранных, приходится закрыть и заново открыть приложение «Телефон». Если вы переключились на классический вид, избранные собираются в отдельной вкладке «Избранное». В любом варианте одно касание по контакту сразу запускает звонок, видеозвонок или открывает окно для сообщения либо письма.

Крупные плитки удобны сами по себе, а при желании можно еще и увеличить иконки и шрифт iOS для комфортного просмотра.

Меняем порядок и убираем лишние избранные

Порядок избранных можно перестроить под себя и вынести наверх тех, кому звоните чаще всего.

Сортировка в новом виде. Нажмите «Изменить», затем «Изменить Избранное», зажмите нужный контакт и перетащите на другое место.

Сортировка в классическом виде. Нажмите «Изменить» и потяните значок из трех полосок рядом с контактом вверх или вниз.

Удаление в новом виде. Зажмите плитку контакта и выберите «Удалить из Избранного».

Удаление в классическом виде. Смахните контакт влево и коснитесь значка удаления.

Удаление из избранного не стирает сам контакт: карточка человека остается на месте, пропадает только ярлык быстрого доступа. Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Избранные и режим «Не беспокоить»

Еще одна практичная сторона избранных: их можно связать с режимами фокусирования, включая «Не беспокоить». В настройках фокусирования есть исключения, где разрешается пропускать звонки от избранных, даже когда остальные уведомления заглушены. Так вы не пропустите звонок от близких ночью или на важной встрече и при этом не будете отвлекаться на всех подряд.

Это удобно совмещать с другими настройками доступа к аккаунту, например с тем, как настроить контакт для восстановления на случай, если забыли пароль от Apple ID.

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Кому это реально пригодится

Избранные контакты пригодятся прежде всего тем, кто постоянно общается с одним и тем же кругом: семьей, коллегами, близкими друзьями. Настройка занимает пару минут, а взамен вы получаете вызов или сообщение нужному человеку в одно касание и возможность пропускать через «Не беспокоить» только важные звонки.

Если вы часто открываете полную карточку контакта, чтобы посмотреть номер, классический вид приложения «Телефон» окажется удобнее нового: там карточка открывается одним нажатием на значок информации. А если любите выгодные покупки, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС с подборками товаров и скидок.