Apple выпустила iOS 26.6 RC — что изменилось и как установить

Накануне Apple выкатила сразу пару свежих обновлений. Про iOS 27 beta 4 для разработчиков мы уже написали отдельно, а вот второй релиз прошел куда тише. Компания отдала тестировщикам первую release candidate iOS 26.6, и это фактически финальная версия перед осенним переходом на iOS 27. Ставить прямо сейчас или спокойно подождать, сейчас разберемся.



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Что нового в iOS 26.6 RC

Бету iOS 26.6 тестируют с самого конца мая, так что до релизной сборки дело дошло довольно быстро. По сути это последнее промежуточное обновление линейки iOS 26 перед тем, как в сентябре всех переведут на новую систему.

Новых функций здесь почти нет, и это абсолютно нормально. Все силы Apple сейчас брошены на iOS 27, которая ускоряет даже старые iPhone, а мелкие релизы вроде 26.6 занимаются багфиксами и заплатками по безопасности.

Пара любопытных изменений в бете все же нашлась. Первое: система теперь предупреждает о блокировке контактов, когда вы пытаетесь закинуть в черный список слишком многих сразу. Второе: в коде заметили новую защиту от вырывания смартфона из рук, айфон должен автоматически блокироваться, если его выхватят.

Интересно, что 26.6 вышла с опережением графика. Год назад бета iOS 18.6 появилась уже после первой беты новой системы, а в этот раз Apple обогнала собственное прошлогоднее расписание. Мелочь, но по ней видно, что цикл разработки в этом году идет бодрее обычного.

Отдельно стоит держать в голове, что 26.6 почти наверняка станет последней публичной версией линейки. После нее апдейты пойдут уже с индексом 27, а старую ветку Apple будет поддерживать разве что точечными заплатками по безопасности. Так что для многих это финальная спокойная остановка перед крупным скачком. Хотите первыми узнавать про свежие беты и функции? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждое обновление.

Зачем нужна iOS 26.6 перед обновлением до iOS 27

Самое занятное скрыто не в функциях, а в официальных примечаниях к релизу. Apple прямым текстом написала, что обновление оптимизирует индекс Spotlight для подготовки к iOS 27. Упоминание будущей версии прямо в release notes случается редко, и уже одно это заслуживает внимания.

Зачем такое понадобилось. Когда бета iOS 27 только вышла, разработчики начали жаловаться, что айфоны неделями занимались индексацией в фоне. У некоторых процесс растягивался на неделю, а то и дольше, и все это время смартфон грелся и подъедал батарею.

Apple явно не хочет повторять этот сценарий с обычными пользователями осенью. Поэтому часть тяжелой работы по индексации переносится на iOS 26.6 заранее. Когда выйдет большой релиз, ваш айфон уже будет подготовлен, и обновленные Siri с Spotlight заработают без долгой раскачки. По сути Apple растягивает нагрузку во времени, чтобы вы не заметили ее в самый неподходящий момент.

Логика тут простая. Обновленный поиск и умный ассистент опираются на единую базу проиндексированных данных с вашего устройства. Чем раньше эта база будет собрана, тем меньше тормозов вы получите сразу после установки iOS 27 в сентябре.

Так что если после установки 26.6 вы заметите, что смартфон что-то усердно индексирует, пугаться не нужно. Это задел на будущее, от которого новая Siri AI получит прямую пользу. Кстати, мы уже сравнивали Siri AI и ChatGPT, чтобы понять, какой ассистент реально удобнее на айфоне.

Возникли вопросы по индексации или обновлению? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся.

Как установить iOS 26.6 RC на iPhone

RC доступна не только разработчикам, поставить ее может любой желающий через профиль бета-тестирования. Перед стартом сделайте резервную копию, чтобы в случае чего откатиться без потерь. Дальше все предельно просто:

Зайдите на сайт для разработчиков developer.apple.com и войдите под своим Apple ID. Примите лицензионное соглашение. На айфоне откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите на пункт Бета-версии обновлений и выберите iOS 26. Вернитесь на шаг назад, дождитесь появления iOS 26.6 RC и нажмите Загрузить и установить.

После этого смартфон скачает сборку и попросит перезагрузиться. На своем iPhone 16 Plus я похожий путь уже проходил и рассказал, что стало с айфоном после перехода на бету более крупной системы. Опыт вышел показательный, так что перед установкой почитать точно стоит.

Если вы уже сидели на бете iOS 26.6, никаких профилей заново ставить не нужно. RC прилетит обычным обновлением по воздуху, достаточно зайти в тот же раздел настроек и нажать загрузку.

Стоит ли обновляться до iOS 26.6 RC

Если совсем коротко, спешить особого смысла нет. Новых функций в 26.6 практически не завезли, а ради багфиксов и защиты от кражи можно спокойно дождаться финального релиза для всех.

С другой стороны, ранняя индексация Spotlight это весомый аргумент для тех, кто точно собирается прыгать на iOS 27 в сентябре. Поставив RC сейчас, вы разгрузите смартфон заранее и избавите себя от той самой недельной индексации потом.

RC-сборки обычно стабильны и максимально близки к финалу, так что рисков тут немного. Но на основной айфон любые беты я по привычке советую ставить с осторожностью, а в идеале держать их на втором устройстве, где не жалко словить внезапный баг. Финальную версию iOS 26.6 для всех Apple выпустит буквально со дня на день, а уже осенью нас ждет большой релиз iOS 27. Лето у компании выдалось на редкость жарким, и передышки в потоке обновлений пока не предвидится.