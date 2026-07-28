Обновил iPhone 15 Plus до iOS 26.6: что стало с приложениями и автономностью

Кирилл Пироженко

Накануне Apple выпустила финальную версию iOS 26.6, и это один из последних апдейтов линейки 26 перед сентябрьским релизом iOS 27. Апдейт прилетел сегодня ночью, крупных новых функций тут нет, зато есть кое-что важное под капотом: система заранее готовит поисковый индекс Spotlight к переходу на новую версию. Я поставил обновление, погонял его несколько часов и делюсь первыми впечатлениями. Если хотите разобраться подробнее, вот что известно про то, что нового и как обновить айфон на свежей прошивке.

Обновление очень хорошо себя ведет даже на старых айфонах. Фото.

Обновление очень хорошо себя ведет даже на старых айфонах

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Сразу оговорюсь: ставил я не на свой основной телефон. У меня на iPhone 16 Plus уже давно живет iOS 27, так что тестировать на нем финалку 26.6 смысла не было. Обновил я старенький iPhone 15 Plus жены — как раз подходящий подопытный, чтобы посмотреть, как апдейт ведет себя на старом железе.

Что нового в iOS 26.6

По сути перед нами закрывающий апдейт всей ветки. В официальных заметках Apple значатся исправления безопасности, и это стандартная история для минорных версий. Но главное изменение спрятано глубже: система оптимизирует поисковый индекс Spotlight, готовя его к iOS 27. Проще говоря, айфон заранее перелопачивает базу данных Siri и поиска, чтобы после осеннего обновления вам не пришлось ждать, пока все проиндексируется с нуля.

Что нового в iOS 26.6. Новых функций в системе нет, зато круто подтянули стабильность. Фото.

Новых функций в системе нет, зато круто подтянули стабильность

Из мелочей, которые заметили пользователи, — появилось предупреждение о лимите в 500 заблокированных контактов. Раньше вы могли молча упереться в потолок, теперь система честно сообщит, что список полон и кого-то надо разблокировать. Приятная, хоть и нишевая штука.

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Как iOS 26.6 влияет на батарею и производительность

Начну с приятного. По скорости работы все ок — никаких тормозов и подвисаний я не заметил. Интерфейс отзывчивый, приложения открываются как открывались, анимации плавные. iPhone 15 Plus никогда не был флагманом, но после 26.6 он не стал вести себя хуже, а это уже хорошо.

А вот с батареей ситуация тоньше. Особых выводов по автономности пока нет — за несколько часов сложно уверенно сказать, стало лучше или хуже. Субъективно телефон садится примерно в том же темпе, что и на прошлой версии. Никаких резких провалов, но и заметного прироста тоже.

И тут важный нюанс, о котором стоит предупредить заранее. Из-за той самой фоновой индексации Spotlight первые дни после обновления смартфон может садиться чуть быстрее обычного. Система в фоне перестраивает поисковую базу, греется и тратит заряд активнее. Процесс может занять от нескольких дней до пары недель — все зависит от объема данных и модели. На старых айфонах это заметнее, так что если у вас iPhone 13 или младше, держите под рукой павербанк первое время. Отключить индексацию нельзя, но это временная история: как только база достроится, аппетиты батареи вернутся в норму.

Если разряд стал критичным, помогает встроенный инструмент экономии — я подробно писал про адаптивный режим питания на айфоне и то, как его настроить или выключить. На время индексации он реально выручает. Не смогли разобраться с настройками или что-то пошло не так после обновления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Как работают удаленные из App Store приложения в iOS 26.6

Для нашей аудитории это, наверное, самый больной вопрос. Каждое обновление iOS в России встречают с опаской: не отвалятся ли банки и сервисы, которых уже нет в App Store официально. Спешу успокоить — все проверенные приложения работают стабильно.

Как работают удаленные из App Store приложения в iOS 26.6. МАКС работает исправно, как и банки. Фото.

МАКС работает исправно, как и банки

МАКС запускается и получает уведомления через веб-версию как и раньше, Авито открывается без нареканий, Сбербанк и Т-Банк тоже держатся уверенно. Ни вылетов, ни отвалившихся пушей, ни просьб переустановить — ничего критичного я не увидел. Если вы ставили эти приложения через альтернативные способы, апдейт до 26.6 их не сломает.

Кстати, у самого МАКСа есть особенность — он любит разрастаться в размерах. Если мессенджер начал занимать подозрительно много, у меня есть отдельный разбор, почему МАКС занимает много места и как его почистить без потери переписок.

Тем, кто до сих пор не разобрался, как вообще ставить такие программы в обход магазина, пригодится наша полная инструкция по установке — я собрал все рабочие способы в материале про то, как ставить приложения без App Store. TestFlight, сторонние магазины, веб-версии — там есть все варианты под разные ситуации.

Стоит ли обновлять iPhone до iOS 26.6

Стоит ли обновлять iPhone до iOS 26.6. Советую обновляться до 26.6 всем. Фото.

Советую обновляться до 26.6 всем

Мой вердикт такой: торопиться особого смысла нет, но и бояться апдейта не стоит. Если вы сидите на стабильной версии и вас все устраивает, можно спокойно дождаться iOS 27 в сентябре — тем более что 26.6 как раз готовит систему к этому переходу. Ничего революционного вы не упускаете.

Но если хочется закрыть дыры в безопасности и заранее пройти через ту самую индексацию, чтобы к осени телефон был уже готов — обновляйтесь смело. Приложения работают, скорость на месте, а временную просадку батареи можно пережить парой дней с зарядкой под рукой. На iPhone 15 Plus все прошло гладко, и я не вижу причин отговаривать вас от установки.

Главный совет — не паникуйте из-за нагрева в первые дни. Это не брак и не поломка, а нормальное поведение системы после крупного апдейта. Дайте айфону время достроить индекс, и он вернется в привычный ритм.

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