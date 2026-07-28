Обновил iPhone 15 Plus до iOS 26.6: что стало с приложениями и автономностью

Накануне Apple выпустила финальную версию iOS 26.6, и это один из последних апдейтов линейки 26 перед сентябрьским релизом iOS 27. Апдейт прилетел сегодня ночью, крупных новых функций тут нет, зато есть кое-что важное под капотом: система заранее готовит поисковый индекс Spotlight к переходу на новую версию. Я поставил обновление, погонял его несколько часов и делюсь первыми впечатлениями. Если хотите разобраться подробнее, вот что известно про то, что нового и как обновить айфон на свежей прошивке.



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Сразу оговорюсь: ставил я не на свой основной телефон. У меня на iPhone 16 Plus уже давно живет iOS 27, так что тестировать на нем финалку 26.6 смысла не было. Обновил я старенький iPhone 15 Plus жены — как раз подходящий подопытный, чтобы посмотреть, как апдейт ведет себя на старом железе.

Что нового в iOS 26.6

По сути перед нами закрывающий апдейт всей ветки. В официальных заметках Apple значатся исправления безопасности, и это стандартная история для минорных версий. Но главное изменение спрятано глубже: система оптимизирует поисковый индекс Spotlight, готовя его к iOS 27. Проще говоря, айфон заранее перелопачивает базу данных Siri и поиска, чтобы после осеннего обновления вам не пришлось ждать, пока все проиндексируется с нуля.

Из мелочей, которые заметили пользователи, — появилось предупреждение о лимите в 500 заблокированных контактов. Раньше вы могли молча упереться в потолок, теперь система честно сообщит, что список полон и кого-то надо разблокировать. Приятная, хоть и нишевая штука.

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Как iOS 26.6 влияет на батарею и производительность

Начну с приятного. По скорости работы все ок — никаких тормозов и подвисаний я не заметил. Интерфейс отзывчивый, приложения открываются как открывались, анимации плавные. iPhone 15 Plus никогда не был флагманом, но после 26.6 он не стал вести себя хуже, а это уже хорошо.

А вот с батареей ситуация тоньше. Особых выводов по автономности пока нет — за несколько часов сложно уверенно сказать, стало лучше или хуже. Субъективно телефон садится примерно в том же темпе, что и на прошлой версии. Никаких резких провалов, но и заметного прироста тоже.

И тут важный нюанс, о котором стоит предупредить заранее. Из-за той самой фоновой индексации Spotlight первые дни после обновления смартфон может садиться чуть быстрее обычного. Система в фоне перестраивает поисковую базу, греется и тратит заряд активнее. Процесс может занять от нескольких дней до пары недель — все зависит от объема данных и модели. На старых айфонах это заметнее, так что если у вас iPhone 13 или младше, держите под рукой павербанк первое время. Отключить индексацию нельзя, но это временная история: как только база достроится, аппетиты батареи вернутся в норму.

Если разряд стал критичным, помогает встроенный инструмент экономии — я подробно писал про адаптивный режим питания на айфоне и то, как его настроить или выключить. На время индексации он реально выручает. Не смогли разобраться с настройками или что-то пошло не так после обновления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Как работают удаленные из App Store приложения в iOS 26.6

Для нашей аудитории это, наверное, самый больной вопрос. Каждое обновление iOS в России встречают с опаской: не отвалятся ли банки и сервисы, которых уже нет в App Store официально. Спешу успокоить — все проверенные приложения работают стабильно.

МАКС запускается и получает уведомления через веб-версию как и раньше, Авито открывается без нареканий, Сбербанк и Т-Банк тоже держатся уверенно. Ни вылетов, ни отвалившихся пушей, ни просьб переустановить — ничего критичного я не увидел. Если вы ставили эти приложения через альтернативные способы, апдейт до 26.6 их не сломает.

Кстати, у самого МАКСа есть особенность — он любит разрастаться в размерах. Если мессенджер начал занимать подозрительно много, у меня есть отдельный разбор, почему МАКС занимает много места и как его почистить без потери переписок.

Тем, кто до сих пор не разобрался, как вообще ставить такие программы в обход магазина, пригодится наша полная инструкция по установке — я собрал все рабочие способы в материале про то, как ставить приложения без App Store. TestFlight, сторонние магазины, веб-версии — там есть все варианты под разные ситуации.

Стоит ли обновлять iPhone до iOS 26.6

Мой вердикт такой: торопиться особого смысла нет, но и бояться апдейта не стоит. Если вы сидите на стабильной версии и вас все устраивает, можно спокойно дождаться iOS 27 в сентябре — тем более что 26.6 как раз готовит систему к этому переходу. Ничего революционного вы не упускаете.

Но если хочется закрыть дыры в безопасности и заранее пройти через ту самую индексацию, чтобы к осени телефон был уже готов — обновляйтесь смело. Приложения работают, скорость на месте, а временную просадку батареи можно пережить парой дней с зарядкой под рукой. На iPhone 15 Plus все прошло гладко, и я не вижу причин отговаривать вас от установки.

Главный совет — не паникуйте из-за нагрева в первые дни. Это не брак и не поломка, а нормальное поведение системы после крупного апдейта. Дайте айфону время достроить индекс, и он вернется в привычный ритм.