Спросил у ChatGPT, как защитить айфон — вот 8 советов, которые реально работают

Пока все увлеченно рассматривают новые функции iOS 27 и спорят о дизайне, я решил зайти с другой стороны и прокачать безопасность своего айфона. Взял и напрямую спросил у ChatGPT, какие настройки стоит включить, чтобы личные данные не утекали куда попало. Нейросеть выдала целый список, о половине пунктов из которого я даже не подозревал, хотя держу iPhone в руках каждый день. Разобрал каждый из них лично, проверил на своем iPhone 16 Plus и оставил восемь советов, которые реально работают. Держите готовый чек-лист: пройдитесь по нему и включите то, что до сих пор оставалось выключенным.



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Как скрыть уведомления на экране блокировки iPhone

По умолчанию iPhone показывает текст сообщений, банковские оповещения и даже коды двухфакторной аутентификации прямо на заблокированном экране. Любой, кто окажется рядом, спокойно прочитает все это, даже не разблокировав телефон. Именно с этого пункта ChatGPT и начал свой список.

Где искать: Настройки — Уведомления — Показ миниатюр.

Откройте Настройки на своем iPhone. Перейдите в раздел Уведомления. Тапните по пункту Показ миниатюр. Выберите вариант Без блокировки.

Теперь текст уведомлений появится только после того, как Face ID вас узнает. Кстати, если любите держать телефон на столе экраном вверх, обратите внимание на маленькие часы на экране блокировки: вместе со скрытыми превью это делает залоченный айфон куда менее болтливым.

Блокировка приложений с помощью Face ID

Одна из лучших свежих фишек Apple позволяет запросить Face ID перед открытием конкретного приложения. И речь не только про банк или кошелек. Заметки, Фото, мессенджеры, все, где хранится что-то личное, можно закрыть дополнительным замком.

Делается это буквально в пару касаний:

Задержите палец на иконке нужного приложения на рабочем столе. В появившемся меню выберите пункт Требовать Face ID. Подтвердите действие сканированием лица.

Я сразу поставил замок на Заметки и Фото: именно туда меньше всего хочется пускать случайного человека, который взял телефон «на минутку». Теперь, даже если айфон окажется в чужих руках уже разблокированным, эти приложения без меня не откроются.

Какие приложения отслеживают ваше местоположение

Пока разбирался с настройками, я нашел у себя несколько магазинных и ресторанных приложений, которым зачем-то был открыт доступ к геопозиции в режиме «Всегда». ChatGPT как раз советовал пройтись по этому списку и урезать все лишнее.

Где искать: Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Службы геолокации.

Откройте Службы геолокации в разделе Конфиденциальность и безопасность. Пройдитесь по списку приложений сверху вниз. Для каждого выберите режим При использовании вместо «Всегда».

Штука в том, что один раз ткнув «Разрешить», мы напрочь про это забываем. Поэтому заглядывать сюда стоит хотя бы раз в пару месяцев. А чтобы не листать бесконечные меню, пригодится трюк, как быстро открыть настройки нужного приложения напрямую.

Что показывает Проверка безопасности в iPhone

Проверка безопасности — один из самых недооцененных инструментов Apple. Изначально его придумали для тех, кому нужно срочно отозвать чужой доступ в небезопасной ситуации. Но и в обычной жизни он удобен: показывает, кто видит вашу геопозицию, с кем расшарены фото и какие приложения тянут данные.

Где искать: Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Проверка безопасности.

Зайдите в раздел Проверка безопасности. Выберите пункт «Управление общим доступом». Просмотрите, какими данными и с кем вы делитесь.

Даже если экстренные функции вам никогда не понадобятся, это отличный способ увидеть картину целиком и понять, что уходит наружу без вашего ведома. Хотите разбираться в таких фишках первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я регулярно выкладываю подобные разборы.

Приложения, которые используют камеру и микрофон iPhone

Тут меня ждал главный сюрприз. Оказалось, я раздал доступ к камере и микрофону приложениям, которые не открывал уже несколько месяцев. Отозвать разрешение — дело пары секунд, а спокойствия заметно прибавляет.

Где искать: Настройки — Конфиденциальность и безопасность.

Откройте раздел Конфиденциальность и безопасность. Поочередно зайдите в пункты Камера и Микрофон. Снимите переключатели у приложений, которым доступ не нужен.

Камера и микрофон — едва ли не самое чувствительное железо в телефоне, и держать их открытыми для случайных программ точно не стоит. Я убрал доступ у половины списка и ни капли об этом не пожалел.

Скрыть приложения на iPhone

Если у вас есть приложения с финансами, медкартой или личными документами, их можно вообще убрать с глаз долой. Иконка исчезнет с рабочего стола, а само приложение переедет в скрытую папку внутри Библиотеки приложений, закрытую по Face ID.

Задержите палец на иконке приложения. Выберите пункт Требовать Face ID. Нажмите Скрыть и требовать Face ID.

Идеальный вариант, если вы иногда даете телефон детям или кто-то просит «позвонить на секундочку». Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут.

Что показывает Отчет о конфиденциальности iPhone

Отчет о конфиденциальности приложений ведет подробный журнал того, как часто программы обращаются к вашей геолокации, камере, микрофону и сети. Иногда цифры удивляют: приложение, которым вы почти не пользуетесь, вдруг оказывается на удивление активным.

Где искать: Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Отчет о конфиденциальности приложений.

Откройте Отчет о конфиденциальности приложений. Нажмите кнопку Включить отчет. Через несколько дней вернитесь и изучите статистику.

Безопасность — это не то, что настроил один раз и забыл. Я заглядываю в этот отчет раз в пару недель, и так намного проще заметить приложение, которое просит больше, чем ему реально надо. Заодно рекомендую освоить незаметные настройки iOS 26, которые тоже делают телефон удобнее.

Как запретить доступ к Пункту управления на iPhone

Вторая пропущенная функция — доступ к Пункту управления прямо с локскрина. Его стоит отключить: тогда вор не сможет мгновенно вырубить связь, пока вы пытаетесь найти пропавший телефон через поиск устройств.

Где искать: Настройки — Face ID и код-пароль — Доступ с блокировкой.

Зайдите в раздел Face ID и код-пароль. Найдите блок Доступ с блокировкой. Отключите переключатель напротив Пункта управления.

Если вы и без того редко открываете Пункт управления на заблокированном экране, это совсем небольшая жертва ради спокойствия. Зато у злоумышленника не выйдет отрубить интернет в один свайп.