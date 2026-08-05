Apple делает настоящие лопаты. Такого нет даже на Андроиде

В 2027 году первому iPhone исполнится двадцать лет, и Apple готовит к этой дате что-то по-настоящему необычное. Свежая утечка раскрывает будущие размеры экранов для линейки Pro, а ранее мы уже разбирали, как Apple решила сделать юбилейный айфон полностью стеклянным и от этого выглядеть он будет очень необычно. Теперь к слухам о радикальном дизайне добавились конкретные цифры по диагоналям.



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Какие размеры экрана получит iPhone 20 Pro

Информацией поделился инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo. По его данным, Apple прямо сейчас тестирует новые диагонали для юбилейной линейки. iPhone Pro должен получить экран на 6,4 дюйма против нынешних 6,3, а iPhone Pro Max вырастет до 7 дюймов с текущих 6,9.

Есть тут одна важная деталь. Оба смартфона станут физически крупнее, но сохранят прежнее соотношение сторон. Это значит, что дело не только в тонких рамках — сам корпус прибавит в габаритах. Если верить утечке, iPhone 20 Pro Max превратится в самый большой айфон за всю историю.

Прибавка выглядит скромной — всего десятые доли дюйма. Но на практике даже такой шаг заметен в руке, особенно когда речь идет про топовую версию Max. Ее и без того сложно назвать компактной, а с новым экраном она станет еще внушительнее. Любителям больших телефонов это точно понравится.

Digital Chat Station — не случайный человек в теме утечек. Этот инсайдер уже не раз верно предсказывал характеристики китайских флагманов и устройств Apple задолго до анонса. Это, конечно, не гарантия, но к его словам стоит прислушаться. Сохранение прежнего соотношения сторон тоже говорит в пользу правдоподобности: Apple крайне редко меняет пропорции экрана, потому что от этого зависит вся адаптация приложений под iOS.

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Как Apple отмечает юбилеи iPhone

Apple любит отмечать круглые даты особенными устройствами. В 2017 году, когда iPhone стукнуло десять лет, компания выпустила iPhone X. Именно он принес безрамочный экран, вырез под фронтальную камеру и Face ID вместо кнопки Home. Тот телефон изменил облик всей линейки на годы вперед.

Судя по слухам, к двадцатилетию нас ждет нечто похожее по масштабу перемен. Многие уже называют грядущий аппарат самым смелым редизайном со времен iPhone X. Если планы Apple подтвердятся, это будет не косметическое обновление, а настоящий скачок.

Стоит вспомнить и прошлое увеличение диагоналей. Последний раз Apple меняла размеры в 2024 году: iPhone 16 Pro вырос с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max с 6,7 до 6,9. С тех пор габариты держались на месте. То есть в 2027 году нас ждет уже второй заход на увеличение экранов за короткий срок, и это довольно необычная динамика для Apple.

Изогнутый экран iPhone: что известно

Главная интрига будущего Pro не в размере, а в форме. По слухам, юбилейные модели получат дисплей с изгибом по всем четырем сторонам. Стекло будет плавно заворачиваться за края корпуса, создавая ощущение цельного монолита без видимых границ.

Вырез Dynamic Island при этом могут уменьшить или убрать совсем. В идеале передняя панель превратится в сплошное стекло от угла до угла. Именно поэтому даже небольшая прибавка к диагонали будет восприниматься иначе — телефон покажется принципиально новым, а не слегка подросшей версией прошлогоднего. По данным утечек, Apple выбрала изогнутый экран, но не такой, как у Samsung.

Есть ли к чему придраться? Конечно. Изогнутые по краям дисплеи давно живут в смартфонах на Android, и опыт там неоднозначный. Бывают случайные нажатия ладонью, бликуют боковые грани, а защитное стекло на такой экран подобрать сложнее. Посмотрим, как Apple обойдет эти проблемы, если вообще решится на подобную конструкцию.

Отдельный вопрос — ремонтопригодность. Сплошное стекло по всему периметру красиво выглядит на рендерах, но падение на угол для такого корпуса может обернуться дорогим ремонтом. Android-производители уже проходили этот путь и в последних моделях как раз начали отказываться от резких изгибов в пользу более плоских граней. Тем интереснее, зачем Apple идет в обратную сторону именно сейчас.

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Какие изменения готовит Apple для iPhone 20

Пока все сказанное — только слухи и ранние сведения от инсайдеров. До реального анонса еще больше года, а за это время планы Apple могут поменяться не раз. Компания нередко тестирует несколько вариантов дизайна и в итоге выбирает совсем не то, что утекало в сеть.

И все же картина складывается любопытная. Радикальный редизайн, изогнутое стекло и увеличенные экраны — если хотя бы половина этих слухов окажется правдой, юбилейный iPhone станет самым интересным за последние годы. Apple явно понимает символизм двадцатилетия и вряд ли ограничится косметикой.

Спешить с выводами пока, конечно, рано, но следить за темой однозначно стоит. Если вы планировали обновить iPhone в ближайшее время, есть смысл присмотреться именно к юбилейной модели 2027 года — похоже, она будет заметно отличаться от всего, что Apple делала раньше. Но помните, что ценник на смартфоны Apple вырастет уже через месяц и взбодрить он может хоть кого. Ждать осталось не так долго.