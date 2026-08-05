Apple делает настоящие лопаты. Такого нет даже на Андроиде

Кирилл Пироженко

В 2027 году первому iPhone исполнится двадцать лет, и Apple готовит к этой дате что-то по-настоящему необычное. Свежая утечка раскрывает будущие размеры экранов для линейки Pro, а ранее мы уже разбирали, как Apple решила сделать юбилейный айфон полностью стеклянным и от этого выглядеть он будет очень необычно. Теперь к слухам о радикальном дизайне добавились конкретные цифры по диагоналям.

Хотели бы такой айфон?. Фото.

Хотели бы такой айфон?

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Какие размеры экрана получит iPhone 20 Pro

Информацией поделился инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo. По его данным, Apple прямо сейчас тестирует новые диагонали для юбилейной линейки. iPhone Pro должен получить экран на 6,4 дюйма против нынешних 6,3, а iPhone Pro Max вырастет до 7 дюймов с текущих 6,9.

Есть тут одна важная деталь. Оба смартфона станут физически крупнее, но сохранят прежнее соотношение сторон. Это значит, что дело не только в тонких рамках — сам корпус прибавит в габаритах. Если верить утечке, iPhone 20 Pro Max превратится в самый большой айфон за всю историю.

Какие размеры экрана получит iPhone 20 Pro. Вот такие два смартфона нас ждут. Фото.

Вот такие два смартфона нас ждут

Прибавка выглядит скромной — всего десятые доли дюйма. Но на практике даже такой шаг заметен в руке, особенно когда речь идет про топовую версию Max. Ее и без того сложно назвать компактной, а с новым экраном она станет еще внушительнее. Любителям больших телефонов это точно понравится.

Digital Chat Station — не случайный человек в теме утечек. Этот инсайдер уже не раз верно предсказывал характеристики китайских флагманов и устройств Apple задолго до анонса. Это, конечно, не гарантия, но к его словам стоит прислушаться. Сохранение прежнего соотношения сторон тоже говорит в пользу правдоподобности: Apple крайне редко меняет пропорции экрана, потому что от этого зависит вся адаптация приложений под iOS.

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Как Apple отмечает юбилеи iPhone

Apple любит отмечать круглые даты особенными устройствами. В 2017 году, когда iPhone стукнуло десять лет, компания выпустила iPhone X. Именно он принес безрамочный экран, вырез под фронтальную камеру и Face ID вместо кнопки Home. Тот телефон изменил облик всей линейки на годы вперед.

Судя по слухам, к двадцатилетию нас ждет нечто похожее по масштабу перемен. Многие уже называют грядущий аппарат самым смелым редизайном со времен iPhone X. Если планы Apple подтвердятся, это будет не косметическое обновление, а настоящий скачок.

Стоит вспомнить и прошлое увеличение диагоналей. Последний раз Apple меняла размеры в 2024 году: iPhone 16 Pro вырос с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max с 6,7 до 6,9. С тех пор габариты держались на месте. То есть в 2027 году нас ждет уже второй заход на увеличение экранов за короткий срок, и это довольно необычная динамика для Apple.

Изогнутый экран iPhone: что известно

Главная интрига будущего Pro не в размере, а в форме. По слухам, юбилейные модели получат дисплей с изгибом по всем четырем сторонам. Стекло будет плавно заворачиваться за края корпуса, создавая ощущение цельного монолита без видимых границ.

Изогнутый экран iPhone: что известно. А еще нас ждет загнутый дисплей на боковые грани. Фото.

А еще нас ждет загнутый дисплей на боковые грани

Вырез Dynamic Island при этом могут уменьшить или убрать совсем. В идеале передняя панель превратится в сплошное стекло от угла до угла. Именно поэтому даже небольшая прибавка к диагонали будет восприниматься иначе — телефон покажется принципиально новым, а не слегка подросшей версией прошлогоднего. По данным утечек, Apple выбрала изогнутый экран, но не такой, как у Samsung.

Есть ли к чему придраться? Конечно. Изогнутые по краям дисплеи давно живут в смартфонах на Android, и опыт там неоднозначный. Бывают случайные нажатия ладонью, бликуют боковые грани, а защитное стекло на такой экран подобрать сложнее. Посмотрим, как Apple обойдет эти проблемы, если вообще решится на подобную конструкцию.

Отдельный вопрос — ремонтопригодность. Сплошное стекло по всему периметру красиво выглядит на рендерах, но падение на угол для такого корпуса может обернуться дорогим ремонтом. Android-производители уже проходили этот путь и в последних моделях как раз начали отказываться от резких изгибов в пользу более плоских граней. Тем интереснее, зачем Apple идет в обратную сторону именно сейчас.

Не смогли разобраться в потоке слухов про iPhone 20? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — разберем вместе и подскажем, чему можно верить.

Какие изменения готовит Apple для iPhone 20

Какие изменения готовит Apple для iPhone 20. Похоже, смартфон станет реально футуристичным. Фото.

Похоже, смартфон станет реально футуристичным

Пока все сказанное — только слухи и ранние сведения от инсайдеров. До реального анонса еще больше года, а за это время планы Apple могут поменяться не раз. Компания нередко тестирует несколько вариантов дизайна и в итоге выбирает совсем не то, что утекало в сеть.

И все же картина складывается любопытная. Радикальный редизайн, изогнутое стекло и увеличенные экраны — если хотя бы половина этих слухов окажется правдой, юбилейный iPhone станет самым интересным за последние годы. Apple явно понимает символизм двадцатилетия и вряд ли ограничится косметикой.

Спешить с выводами пока, конечно, рано, но следить за темой однозначно стоит. Если вы планировали обновить iPhone в ближайшее время, есть смысл присмотреться именно к юбилейной модели 2027 года — похоже, она будет заметно отличаться от всего, что Apple делала раньше. Но помните, что ценник на смартфоны Apple вырастет уже через месяц и взбодрить он может хоть кого. Ждать осталось не так долго.

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