Как включить съемку с двух камер одновременно в FaceTime в iOS 27

FaceTime в iOS 27 получил обновление, которого давно ждали владельцы новых айфонов. Apple перенесла в видеозвонки режим двойной съемки: теперь собеседник видит и ваше лицо, и то, что показывает основная камера, сразу с двух объективов. Правда, работает это не на каждой модели, и здесь есть свои нюансы. я уже обновил свой iPhone 16 Plus на iOS 27 и очень удивился тому, что стало с моим устройством, но конкретно эта функция мне не досталась, и ниже я объясню, кому она вообще доступна.



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Как работает съемка с двух камер в FaceTime

Осенью прошлого года линейка iPhone 17 получила эксклюзивную возможность в приложении «Камера» под названием Dual Capture. Она позволяет вести запись сразу с двух камер: фронтальной с системой Center Stage и основной на задней панели. В итоге в одном кадре оказываетесь и вы сами, и то, на что направлен объектив. До этого приходилось выбирать что-то одно, а теперь обе картинки живут в одном ролике.

С выходом iOS 27 такая же логика добралась и до FaceTime. Во время звонка можно показать собеседнику изображение с двух камер одновременно. Это удобно в самых бытовых ситуациях. Показать ребенка и свою реакцию, продемонстрировать вид из окна, новую покупку, ремонт или процесс готовки, при этом не переключаясь между камерами вручную.

Раньше в видеозвонках приходилось постоянно крутить телефон и жать на кнопку переворота. Собеседник видел то ваше лицо, то комнату, но никогда обе картинки вместе. Теперь этой суеты стало меньше, и звонок ощущается живее. Я уже проверил режим в бета-версии, и он работает ровно так, как задумывала Apple. Кстати, это далеко не единственное нововведение системы, ведь мы уже рассказывали о других скрытых функциях новой системы, о которых на презентации почти не говорили.

Как включить две камеры одновременно в FaceTime

Сам процесс максимально простой и не требует копаться в настройках. Все управление спрятано прямо в интерфейсе звонка, так что искать отдельный переключатель не придется. Вот что нужно сделать:

Начните обычный звонок FaceTime с человеком, у которого тоже установлена iOS 27. Найдите в окне видоискателя кнопку «Flip» — это переключение между камерами. Нажмите на нее один раз, и режим Dual Capture включится автоматически. Теперь собеседник видит картинку сразу с фронтальной и основной камеры. Если хотите оставить только заднюю камеру, нажмите на кнопку еще раз.

По умолчанию система оставляет ваше лицо в кадре, даже когда включается основная камера. То есть отдельно ничего активировать не надо, все начинает работать сразу после нажатия. Такой подход в духе Apple: минимум действий и никаких сложных меню. Он напоминает и другие мелочи в системе, вроде функции, которой вы пользуетесь каждый день и порой даже не замечаете.

Небольшой совет из личного опыта: перед важным звонком стоит потренироваться и понять, как ведет себя картинка. Так вы не будете суетиться при собеседнике и сразу покажете нужный ракурс. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят разборы новых фишек и понятные инструкции.

На каких iPhone доступны две камеры в FaceTime

Здесь есть важное ограничение, о котором стоит помнить заранее. Полноценно вести двойную трансляцию могут только владельцы iPhone 17 и моделей новее. Более старые айфоны, включая мой iPhone 16 Plus, задействовать Dual Capture со своей стороны не смогут при всем желании.

Но есть и хорошая новость. Даже если у вас устройство постарше, вы все равно увидите двойную картинку от собеседника, у которого iPhone 17 или свежее. То есть смотреть Dual Capture можно на любой модели с iOS 27, а вот транслировать самому получится только с поддерживаемых. Такое разделение объясняется тем, что режим завязан на возможности новых камер и процессора.

Главное условие для работы функции — обновление до iOS 27 у обоих участников звонка. Если у вашего собеседника система старее, режим просто не появится в интерфейсе. При этом Apple в этом году серьезно поработала над скоростью, и даже старые iPhone стали быстрее после установки. Так что бояться обновления не стоит, даже если ваша модель не попадает в список для Dual Capture.

Что нового появилось в iOS 27

Если у вас iPhone 17 или новее, ответ очевиден. Dual Capture заметно расширяет привычные сценарии видеозвонков. Показать что-то вживую и при этом остаться в кадре стало намного проще, а вручную дергать кнопку переворота больше не нужно. Для тех, кто часто созванивается с родными и любит все показывать в реальном времени, это отличное дополнение.

Владельцам более старых моделей расстраиваться точно не стоит. iOS 27 приносит массу изменений, которые работают на всех совместимых айфонах: от переработанного интерфейса до новых возможностей в стандартных приложениях. При желании внешний вид системы можно даже подстроить под себя и изменить прозрачность Liquid Glass под свой вкус, если новое оформление кажется непривычным.

Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так после обновления? Пишите в наш чат для читателей в Telegram или МАКС, там вам обязательно помогут разобраться. Если же говорить коротко: Dual Capture — приятный бонус для новых айфонов, но и без него iOS 27 однозначно стоит установки.