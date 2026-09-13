Как включить нейросеть Claude в CarPlay и общаться с ИИ голосом в дороге

Claude научился работать в CarPlay, и теперь с нейросетью можно общаться голосом прямо за рулем, не хватаясь за телефон. Функция уже доступна на iPhone, но российским пользователям придется пройти пару подготовительных шагов и заодно позаботиться о балансе Apple ID — благо в России вновь заработало пополнение Apple ID с МТС без комиссии, так что собрать все нужное перед настройкой будет несложно.



Claude стал пятым голосовым помощником в CarPlay

Apple открыла CarPlay для разговорных приложений еще в iOS 26.4, и с тех пор список чат-ботов, с которыми можно поговорить прямо в машине, потихоньку растет. Claude от Anthropic стал уже пятым таким приложением. Всего пару дней назад к списку присоединился Meta AI, а до этого поддержку успели получить ChatGPT, Perplexity и Grok. Anthropic среди крупных ИИ-компаний оказался последним, кто добавил интеграцию, так что теперь набор голосовых помощников в CarPlay практически укомплектован. Фирменный ассистент Apple с искусственным интеллектом подтянется чуть позже, вместе с iOS 27 — она пока в бете и официально выйдет в этом месяце.

Сам по себе Claude — это чат-бот, который отвечает на вопросы, помогает с текстами, объясняет сложные темы простым языком и хорошо держит нить длинного разговора. Подробно о том, что умеет нейросеть Claude и чем она лучше Gemini и ChatGPT, мы уже рассказывали в отдельном обзоре. В машине все это работает голосом: вы спрашиваете вслух, а Claude отвечает, пока вы смотрите на дорогу. Новые функции iOS и свежие апдейты приложений мы разбираем одними из первых. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Что нужно, чтобы Claude заработал в машине

Перед тем как звать нейросеть в дорогу, стоит собрать небольшой набор. Ничего сложного, но без этих вещей запуск не состоится.

iPhone с iOS 26.4 или новее. Именно в этой версии Apple разрешила сторонним чат-ботам появляться в CarPlay, так что на старых прошивках нужного раздела просто не будет. Аккаунт Claude. Без него приложение не пустит вас дальше стартового экрана. Как зарегистрироваться и оплатить подписку из России, мы подробно расписали в отдельной инструкции по Claude — там же есть советы по промптам. Приложение Claude на iPhone. В российском App Store его нет, поэтому качать придется через иностранный аккаунт магазина.

И главный нюанс. С российским IP-адресом Claude работать откажется, потому что Anthropic пока не открывает доступ пользователям из России. На iPhone понадобится иностранный IP: подойдет VPN или прокси с сервером в стране, где сервис официально доступен. Причем IP нужен именно на телефоне, а не в машине — CarPlay просто зеркалит то, что происходит на iPhone. Без иностранного адреса нейросеть не ответит ни за рулем, ни на самом смартфоне, так что VPN стоит проверить заранее, еще до поездки.

Как установить Claude и войти в аккаунт

Когда все готово, установка занимает несколько минут. Схема привычная для любого приложения не из российского магазина. Важный момент: для загрузки из App Store VPN не нужен — магазин ориентируется на страну вашего Apple ID, а не на IP-адрес. Иностранный IP понадобится позже, только на этапе входа в Claude и при работе с нейросетью.

Зайдите в App Store под иностранным Apple ID — VPN для этого не требуется. Своего аккаунта пока нет? Его несложно завести — как устроены два Apple ID на iPhone, их плюсы и минусы, мы разбирали отдельно. Найдите приложение Claude by Anthropic и скачайте его. Теперь включите VPN или прокси с иностранным сервером, чтобы у iPhone был не российский IP. Откройте Claude, войдите под своим аккаунтом нейросети — это не Apple ID, а отдельная учетная запись — и разрешите доступ к микрофону. Перейдите в настройки iPhone и выберите раздел «Основные». Откройте пункт CarPlay и выберите подключенный автомобиль. Убедитесь, что Claude появился в CarPlay, и при необходимости нажмите на «+» для добавления.

Дальше приложение будет периодически обновляться, и каждый раз магазин попросит пароль от иностранного Apple ID. Чтобы не вводить его вручную по десять раз, удобно один раз отключить запрос пароля при обновлении — тогда апдейты станут ставиться без лишних вопросов. Кстати, если подбираете гаджеты в машину подешевле, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там регулярно выкладываем находки с AliExpress.

Как разговаривать с Claude за рулем

Теперь самое приятное — собственно общение. Управление сделали максимально простым, чтобы не отвлекать от дороги.

На экране CarPlay откройте приложение Claude. Своего слова активации у него нет, поэтому запускать чат нужно вручную, тапнув по иконке. Нажмите «Start a hands-free conversation» (приложение работает на английском языке), чтобы начать новый голосовой разговор. Или выберите один из недавних чатов в списке, если хотите продолжить старую беседу. Говорите вслух — Claude слушает и отвечает голосом. На экране видно, когда нейросеть слушает, а когда говорит. Пользуйтесь кнопками прямо в приложении, чтобы приглушить микрофон, поставить разговор на паузу или завершить его.

За рулем Claude отвечает на вопросы голосом и полностью без рук: можно уточнить непонятный термин, попросить пересказать длинную новость коротко, надиктовать список дел или разобрать какую-нибудь тему, пока вы стоите в пробке. По сути это тот же разговор, что и в приложении на телефоне, только без экрана и набора текста. Ответы можно слушать целиком, не глядя на дисплей, а короткие подсказки на экране CarPlay лишь показывают, слушает нейросеть или уже отвечает.

А вот управлять машиной или функциями iPhone Claude не станет. Это осознанное ограничение Apple: система не пускает сторонние ассистенты в настройки автомобиля и телефона на ходу, чтобы вы меньше отвлекались. Разбудить Claude одним голосом тоже не выйдет — сторонние ассистенты в CarPlay пока не понимают собственных фраз активации, поэтому каждый новый диалог придется начинать с касания иконки на экране. Что-то не заводится или Claude упорно молчит в машине? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, что проверить.