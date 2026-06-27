Зачеркнутый колокольчик в Telegram — что это и почему уведомления приходят без звука

Знакомая ситуация: смартфон лежит на столе, экран не загорается, звука нет, но стоит взять его в руку, а там непрочитанное уведомление. Вы открываете Telegram и видите новый пост в канале или сообщение от приятеля. Уведомление пришло, но как будто крадучись, на цыпочках. Рядом с ним маленький колокольчик с перечёркнутой линией. Только недавно мы решили проблему с уведомлениями в МАКС, как появилась новая напасть в Телеграм. Или не новая?



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Почему сообщения в Telegram приходят без звука

В такие моменты многие грешат на iPhone: что-то сломалось, надо перезагружать. Перезагружают, а толку ноль. Спешу успокоить: ваш телефон в полном порядке. То, что вы видите, называется беззвучным уведомлением.

Это штатная возможность Telegram, и работает она ровно так, как задумано. Сообщение доходит до вас мгновенно, всплывает на экране блокировки, попадает в шторку уведомлений, но не сопровождается звуком и вибрацией. Телефон вас не дёргает, а просто тихонько кладёт письмо в почтовый ящик.

Опознать такое уведомление просто. Тот самый перечёркнутый колокольчик и есть метка беззвучности. Если вы видите его рядом с сообщением, значит отправитель специально выбрал тихий режим. Это не глюк прошивки, не сбой настроек и не происки операторов связи. Перезагрузка тут бесполезна, потому что ломаться нечему.

Зачем вообще такое нужно? Представьте, что человек пишет вам в час ночи. Вопрос несрочный, ответа он ждёт утром, но будить вас трелью уведомления ему совесть не позволяет. Беззвучный режим решает эту задачу элегантно. Письмо доставлено, а ваш сон не потревожен. С каналами та же логика: не каждый пост стоит того, чтобы вырывать подписчиков из дел. Кстати, если у вас два аккаунта, можно установить два Telegram на iPhone и развести по ним рабочие и личные чаты, чтобы тишина работала точечно.

Почему одни уведомления Telegram приходят со звуком, а другие нет

Здесь важна развилка, потому что в каналах и в личной переписке механика разная. В каналах решение принимает администратор. Когда автор публикует пост, он сам выбирает, разбудить подписчиков звуком или доставить новость тихо. Подписчик на это никак не влияет: настройка живёт на стороне канала. Именно поэтому от одного канала уведомления приходят со звуком, а от другого упорно молчат даже если вы этот самый звук не отключали. Это не ваши настройки барахлят, а редакция канала так распорядилась.

В личных чатах всё в руках отправителя. Любой человек, который вам пишет, может отправить сообщение в беззвучном режиме. Захотел не беспокоить, нажал нужную кнопку, и письмо ушло без звука. Вы при этом ничего не меняли и ни на что не нажимали. Просто собеседник проявил тактичность.

Получается, что беззвучное уведомление это всегда выбор того, кто пишет, а не того, кто читает. Поэтому если вас смущает молчаливый канал, бесполезно копаться в собственных настройках iPhone. Источник тишины находится по ту сторону экрана. К слову, разобраться в логике приложения полезно ещё и потому, что иногда люди по незнанию попадаются на развод с запросом на удаление учётной записи и теряют доступ к чатам совсем.

Как опубликовать пост в Telegram без звука

Если вы сами ведёте канал и хотите опубликовать пост, не тревожа подписчиков звуком, делается это в пару касаний. Колокольчик прячется прямо в строке отправки.

Откройте свой канал и начните набирать пост как обычно. В строке отправки сообщения найдите значок колокольчика. Нажмите на него, чтобы колокольчик стал перечёркнутым. Выложите пост. Подписчики получат уведомление на экран блокировки, но без звука и вибрации.

Колокольчик работает как переключатель. Один раз нажали, и режим включился для этой публикации. Захотели вернуть звук, нажали снова. Удобно, когда за день выходит десяток постов и не каждый заслуживает громкого анонса. Хотите ловить наши новости первыми? Подписывайтесь на каналы в Telegram и МАКС, там мы как раз отправляем самое важное со звуком.

Как отправить сообщение без звука в Telegram

С личной перепиской чуть хитрее, потому что кнопки колокольчика в обычном чате нет. Тихий режим прячется за долгим нажатием на кнопку отправки.

Откройте нужный диалог и напишите сообщение. Вместо обычного касания задержите палец на кнопке отправки. В появившемся меню выберите пункт Отправить без звука. Сообщение уйдёт собеседнику с пометкой беззвучности, не разбудив его телефон.

Этот жест выручает в любой деликатной ситуации. Поздняя ночь, рабочий чат на выходных, человек на важной встрече: вы пишете спокойно, зная, что не вломитесь к нему со звоном. Сам я часто пользуюсь этим, когда отправляю что-то жене ранним утром. Она ещё спит, а сообщение уже ждёт её, когда она проснётся.

Правда, не на каждом устройстве этот жест работает гладко. Когда я поставил Telegram на Apple Watch, выяснилось, что половина привычных функций там просто недоступна. Так что для тонких настроек лучше держать смартфон под рукой.

Самое частое заблуждение в том, что тишину можно отключить со своей стороны. Нет, нельзя. Раз настройку выбирает отправитель или администратор канала, читатель не может заставить чужие сообщения прийти со звуком. Это как просить почтальона звонить в дверь, когда он сам решил тихо опустить письмо в ящик.

Так что перечёркнутый колокольчик это не повод нести iPhone в сервис. Это всего лишь знак вежливости от того, кто вам пишет. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.