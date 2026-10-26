Та самая Need for Speed Most Wanted из детства теперь работает в браузере на любом Mac

Если вы играли в Need for Speed Most Wanted в середине нулевых, то наверняка помните и бело-синюю BMW M3 GTR, и погони с копами по улицам Рокпорта. Только на Mac туда так просто не вернуться: диск давно потерялся, а порта под Apple Silicon нет. Недавно мы показывали, как Underground 2 заработала прямо в браузере, и следом в обычной вкладке завелась и Most Wanted. Причем вместе с одиночной карьерой туда переехало кое-что, ради чего этот проект вообще затевали. Я погонял игру на MacBook Air M2 и расскажу, как ее запустить, как она ведет себя на ноутбуке без вентилятора и что проверить перед первым заездом.



Фанаты девять лет не дают Most Wanted умереть

Браузерные порты старых игр этой осенью выходят один за другим. Совсем недавно мы разбирали, как поиграть в GTA 5 в браузере на Mac, а теперь очередь дошла до гонок. За сайтом web.nfsmwo.com стоит команда Most Wanted Online, или просто MWO. Это фанатский проект, который с 2017 года прикручивает к Most Wanted 2005 года полноценный онлайн. Примерно то же самое когда-то сделал SA-MP для GTA San Andreas.

До недавнего времени MWO был клиентом для Windows: распаковал его в папку с игрой, запустил и катаешься с живыми людьми. Браузерная версия устроена иначе. По данным портала Yoro Gaming, картинка не транслируется с удаленного сервера, как в облачных сервисах, а игра работает прямо на компьютере. При первом запуске браузер скачивает около 2 ГБ файлов и кеширует их, поэтому в следующий раз ждать почти не придется.

Сразу оговорюсь: к Electronic Arts и студии Black Box проект отношения не имеет. Это любительская разработка. Зато сделана она аккуратно: сайт полностью переведен на русский, а сама игра говорит по-русски вплоть до надписей на спидометре.

Вместо диска и установщика обычная вкладка

Ставить ничего не нужно. Я запускал игру в Chrome, а по информации Yoro Gaming подойдут также Edge, Firefox и Safari. Для одиночной игры порядок действий такой:

Открываем web.nfsmwo.com в браузере. Нажимаем «Одиночная игра». Ждем, пока скачается код игры: счетчик в окне показывает оставшиеся секунды. Жмем «Во весь экран» в правом верхнем углу, чтобы спрятать интерфейс браузера.

Пока вы катаетесь, в углу висит индикатор «Скачивание файлов игры» с процентами. Это и есть те самые 2 ГБ, которые игра подтягивает на ходу. Дожидаться 100% необязательно: у меня гонка шла полным ходом, когда счетчик показывал 93%. Еще на главной есть кнопка «Установить приложение», она добавляет игру на Mac отдельным окном, как обычную программу.

С онлайном чуть дольше. Кнопка «Играть онлайн» просит войти в аккаунт MWO через Google, Discord или по логину и почте. После входа клиент докачивает файлы сервера, в моем случае их было 465, а в списке серверов в этот момент висел 261 игрок в сети. Для гонки 2005 года цифра, если честно, приличная.

Игра застряла на загрузке или не пускает в онлайн? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там найдутся те, кто уже гоняет по Рокпорту.

MacBook Air M2 тянет Рокпорт без единого рывка

Перед запуском меня волновало одно: не превратится ли все это в слайд-шоу. MacBook Air M2 обходится без вентилятора, и долгую нагрузку он встречает снижением частот. Браузерная игра на таком ноутбуке звучит как рецепт для страданий.

Опасения не подтвердились. Ни подлагиваний в заносах, ни просадок на длинных прямых, ни заиканий звука. Кат-сцены идут плавно, меню отзывается сразу, а в полноэкранном режиме картинка занимает весь дисплей. Ни одного вылета за все время игры тоже не случилось.

Объяснение тут простое. Most Wanted рассчитана на компьютеры 2005 года, и по меркам сегодняшнего железа это очень скромные требования. Чипу M2 хватает с запасом, а узким местом скорее станет браузер или интернет при первой загрузке, чем процессор. Так что на любом Mac с Apple Silicon проблем ждать, скорее всего, не стоит.

Карьера начинается с той самой M3 GTR

Онлайн я оставил на потом и по классике пошел в одиночную карьеру. Главное меню встречает бело-синей BMW M3 GTR, а следом запускается знакомая заставка с записью камеры «Полиции Рокпорта». Ностальгия накрывает с первых кадров.

Дальше все как почти двадцать лет назад: прокачанная BMW, спринты и круговые гонки по городу, черный Mustang с языками пламени и полиция, которая не отстает. Интерфейс на русском, скорость показывается в милях в час, а отрыв от соперника в футах. Мелочь, но приятно, что локализацию не потеряли по дороге в браузер.

Рулить можно с клавиатуры, но с геймпадом аркадная гонка ощущается совсем иначе. На странице проекта есть отдельная подсказка по управлению с контроллера. Если подходящего под рукой нет, недорогие беспроводные геймпады для Mac время от времени всплывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А чтобы не пропустить, какую игру из детства фанаты перенесут в браузер следующей, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Вкладку лучше не сворачивать посреди гонки

У Most Wanted в браузере есть свои особенности. Самая заметная: сайт прямо предупреждает, что игра работает в этой вкладке и держать ее нужно на переднем плане. Переключились на почту посреди погони, и браузер может придержать игру в фоне. А если хочется чего-то новее и тяжелее, у нас есть разбор, как запускать Windows-игры на Mac через MaPC.

Еще несколько вещей, о которых лучше знать заранее:

на сайте есть реклама, для ее отключения предусмотрена отдельная опция;

первая загрузка весит около 2 ГБ, так что на мобильном интернете ее лучше не начинать;

по данным Yoro Gaming, прогресс одиночной игры хранится локально или синхронизируется с аккаунтом, поэтому без входа чистка данных браузера может его стереть.

Неофициальный статус проекта тоже никуда не делся. Такие сайты иногда закрываются после писем от юристов издателя, поэтому если давно хотели вернуться в Рокпорт, с этим лучше не тянуть.

Стоит ли ради этого открывать браузер? Если вы хоть раз уходили от копов на M3 GTR, ответ очевиден. Мой MacBook Air M2 ни разу не дал повода закрыть вкладку. А когда карьера с черным списком из 15 гонщиков подойдет к концу, впереди останется онлайн с гонками до восьми человек и режимом «копы против гонщиков».