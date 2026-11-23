2026 год еще не закончился, а мы уже примерно знаем, когда выйдут следующие новинки Apple и какими они будут. В начале следующего года купертиновцы могут выкатить обновления для айпадов, нескольких макбуков и айфонов. Причем смартфонов на этот раз ждут сразу несколько. До этого два года подряд Apple в это время показывала лишь по одному iPhone, но теперь они выходят по новому графику и нам придется к этому привыкать.



Apple может разнести анонсы на два захода

На прошлой неделе мы собрали новинки Apple на весь 2027 год. Теперь появились более конкретные сроки для тех устройств, которые компания готовит на первую половину года. По свежему прогнозу Apple может показать первые девайсы уже в феврале или марте одновременно с macOS и iOS 27.4, а остальные выпустить чуть позже.

Если промежуток между анонсами окажется небольшим, новинки могут выходить с февраля и до апреля с небольшими перерывами. Вот полный список устройств, которые мы ждем в начале 2027 года:

iPhone 18e. В феврале или марте Apple может показать недорогой айфон с чипом A20, 9 ГБ оперативной памяти и улучшенной автономностью. У 17e стоит A19, так что в этой серии снова ожидается переход на чип следующего поколения.

iPhone 18. Базовую модель ждут в те же сроки. Ей тоже приписывают A20, 9 ГБ оперативки и более долгое время работы. При таком наборе куда интереснее будет сравнить экраны и камеры двух айфонов, когда Apple раскроет полные характеристики.

Базовый iPad. В феврале или марте самый доступный планшет может перейти с A16 на A19 и получить поддержку Apple Intelligence. Еще ему обещают чип N1 с Wi-Fi 7, а версии с сотовой связью приписывают более экономичный модем C1X.

MacBook Neo 2. Второе поколение бюджетного ноутбука ждут ближе к марту. Сейчас у Neo стоит A18 Pro и 8 ГБ памяти, а новой модели обещают A19 Pro и 12 ГБ оперативки . Поговаривают, что Apple хочет регулярно менять цвета Neo. Начнет ли она со второй модели, пока неизвестно.

. Поговаривают, что Apple хочет регулярно менять цвета Neo. Начнет ли она со второй модели, пока неизвестно. MacBook Air. Главная ожидаемая перемена в феврале или марте здесь связана с чипом M6. Сам процессор Apple уже представила в августе 2026 года, когда показала обновленный Mac mini. Теперь, судя по прогнозу, очередь за тонким ноутбуком.

iPhone Air 2. Его ждут во второй партии. Из изменений называют A20 Pro, сверхширокоугольную камеру, уменьшенный «Динамический остров» и более долгое время работы. Еще ожидается модем C2. С ним айфон должен быстрее отправлять данные, а в США сможет работать в сетях 5G mmWave.

iPad Air. По прогнозу, он тоже выйдет чуть позже первой партии. Планшету приписывают M5, OLED-экран и более тонкий и легкий корпус. В числе возможных новшеств есть и Acoustic Display, как у свежего iPad mini, где конструкцию экрана задействовали для работы акустики.

iPad Pro. Профессиональный планшет, как и Air, ждут во второй партии. Ему приписывают M6 или M7 и охлаждение с испарительной камерой. Она нужна, чтобы лучше отводить тепло при долгой нагрузке, например во время экспорта большого видео.

Из двух ноутбуков интереснее пока выглядит Neo. Когда в браузере открыта куча вкладок, а рядом работают редактор и мессенджер, дополнительные 4 ГБ памяти однозначно не будут лишними. Новые цвета я тоже с удовольствием посмотрю, но объем оперативки куда сильнее влияет на выбор компьютера, который берешь на несколько лет. Остается открытым лишь вопрос цены, но если Apple удастся сохранить его на прежнем уровне, то это будет бестселлер.

У обычного айфона появится свое окно для релиза

Выход iPhone 18e, Air 2 и 18 окончательно установит новый график выхода iPhone. В сентябре 2026-го первыми появились iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а вот обычный iPhone 18 отложили как раз до весны. Вместе с ним переехал и iPhone Air. Первый Air вышел осенью 2025-го одновременно с iPhone 17, так что у этих моделей между поколениями пройдет больше года.

Если оба доступных айфона и iPhone Air покажут примерно в одно время, покупатели смогут сразу сопоставить цены, характеристики и решить, за какие отличия готовы платить, а в каких моментах можно и сэкономить. Таким образом Apple разделяет айфоны на две категории: дорогие смартфоны с топовыми характеристиками (Pro, Pro Max и Duo), и базовые недорогие модели (обычный iPhone, iPhone e и iPhone Air). А вы какую из этих моделей вы ждете больше всего? Этот вопрос можно обсудить в нашем чате в Telegram или чате AppleInsider.ru в МАКС.

Цены решат, стоило ли ждать

Первый MacBook Neo хорошо показывает, почему цена на старте решает всё. Весной 2026 года он вышел в США за 599 долларов, а потом подорожал до 699. И если релизная цена была реально приятной и на компромиссы можно было закрыть глаза, то вот после подорожания приобретать этот компьютер я бы уже не советовал.

С планшетами вопросов еще больше. Если новые iPad опять подорожают, то имеет смысл ориентироваться на модели прошлого поколения. Те, кто берут iPad Air для просмотра фильмов или чтения, вряд ли заметят, OLED-экран у них в устройстве или IPS, а покупателям базового iPad будет за глаза процессора Apple A16. Кстати, аксессуары для iPad и не только можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в «МАКС».

Я бы еще до анонса записал, сколько стоит нынешняя модель с нужным объемом памяти. Когда новинка появится у российских продавцов, будет с чем сравнить ее цену. Тогда и станет ясно, во сколько обойдется новый экран, дополнительная память или еще одна камера.