Если не брать в расчет процессоры, то MacBook Air практически не меняется уже несколько лет. Apple однажды придумала удачный дизайн, выпустила ноутбук в двух размерах и с тех пор ограничивается преимущественно обновлением железа. Однако в Купертино, похоже, решили, что пришло время поработать не только над производительностью своего самого популярного компьютера, но и над его внешним видом. Причем, судя по свежей информации от Марка Гурмана из Bloomberg, уже в следующем году нас может ждать весьма необычный сценарий обновления линейки MacBook Air.



Весной у Air, похоже, поменяется только чип

В свежем выпуске своего подкаста Power On журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о планах Apple относительно будущих поколений MacBook Air. По его информации, компания сейчас работает над двумя ноутбуками с кодовыми названиями J913 и J915. За ними скрываются 13- и 15-дюймовые модели, которые должны появиться в продаже уже весной 2027 года одновременно с MacBook Neo второго поколения.

Главным нововведением этих компьютеров станет процессор Apple M6. Каких-либо серьезных изменений во внешнем виде ноутбуков на данном этапе не ожидается. По сути, Apple возьмет уже существующий MacBook Air, установит в него новый процессор и отправит на полки магазинов. Примерно такого обновления мы и ждали, когда составляли список новинок Apple на начало 2027 года.

Однако самое интересное заключается в том, что весенний MacBook Air с M6 может оказаться не единственным поколением этого компьютера, которое Apple представит в следующем году. По словам Гурмана, компания приближается к завершению жизненного цикла нынешнего дизайна ноутбука. И его полноценная замена может состояться уже во второй половине 2027 года, хотя нельзя исключать и перенос релиза на 2028 год. Если появятся более точные сроки выхода обновленного Air, расскажем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.

Знакомому корпусу скоро исполнится пять лет

Нынешний внешний вид MacBook Air Apple представила еще летом 2022 года вместе с процессором M2. Именно тогда компания отказалась от фирменного клиновидного корпуса, сделала ноутбук одинаковым по толщине по всей площади, добавила вырез в экране и вернула магнитную зарядку MagSafe. Через год к 13-дюймовой модели присоединилась 15-дюймовая, после чего внешность компьютера практически не менялась.

Лично мне нынешний дизайн MacBook Air до сих пор кажется очень удачным. Однако к концу 2027 года ему исполнится уже пять лет, и на фоне других ноутбуков Apple он постепенно начнет выглядеть устаревшим. Особенно с учетом того, насколько серьезно компания обновила MacBook Pro осенью 2026 года.

Что именно Apple собирается изменить в корпусе своего самого популярного ноутбука, Гурман пока не уточняет. Однако при разработке нового MacBook Air компании есть над чем поработать:

уменьшить рамки вокруг дисплея;

пересмотреть оформление выреза под фронтальную камеру;

сделать корпус еще тоньше и легче;

обновить набор доступных цветов.

Все это пока лишь возможные направления развития ноутбука, а не подтвержденные характеристики. Тем не менее обойтись очередной заменой процессора в рамках полноценного редизайна у Apple уже не получится. Тем более что одно действительно серьезное нововведение Гурман все-таки назвал.

С OLED черный станет глубже, а крышка может стать тоньше

По мнению журналиста Bloomberg, одним из ключевых изменений следующего поколения MacBook Air может стать переход на OLED-дисплей и Dynamic Island вместо выреза. Сейчас даже самые дорогие конфигурации Air оснащаются обычными IPS-экранами с частотой обновления 60 Гц. И если к качеству цветопередачи у меня особых претензий нет, то по некоторым другим параметрам эти дисплеи уже заметно уступают экранам более дорогих компьютеров Apple.

Переход на OLED-матрицу позволит добиться более глубокого черного цвета, практически бесконечной контрастности и значительно улучшить отображение темных сцен в фильмах. Кроме того, отсутствие отдельного слоя подсветки потенциально позволит Apple уменьшить толщину крышки ноутбука.

Правда, рассчитывать на появление всех возможностей дисплеев MacBook Pro в более доступном компьютере я бы пока не стал. Сам по себе переход на OLED совершенно не гарантирует появления технологии ProMotion с частотой обновления до 120 Гц или такой же пиковой яркости, как у профессиональных ноутбуков Apple. Какая из этих возможностей вам нужнее в Air, можно обсудить в наших чатах в Telegram и МАКС.

К тому же остается открытым вопрос стоимости такого компьютера. OLED-панели обходятся производителям дороже традиционных ЖК-экранов, а доступная цена всегда была одним из главных преимуществ MacBook Air. Не исключено, что именно необходимость сохранить привлекательную стоимость ноутбука и станет причиной того, что его масштабное обновление состоится только в 2028 году.

Владельцам Air с M2 и новее есть смысл подождать

Сценарий, при котором Apple выпускает два поколения одного компьютера за календарный год, уже не кажется чем-то невероятным. Именно так компания поступила с MacBook Pro в 2026 году. Весной профессиональные ноутбуки получили процессоры M5 Pro и M5 Max, а уже осенью Apple представила компьютеры в совершенно новом дизайне и с OLED-дисплеями. Вполне возможно, что аналогичная история повторится и с MacBook Air.

Если вы прямо сейчас выбираете себе новый ноутбук Apple, то откладывать покупку до выхода модели с OLED-экраном я бы не стал. Даже по самому оптимистичному сценарию ждать придется около года. При этом существующие MacBook Air обладают хорошей автономностью, работают абсолютно бесшумно и имеют приличный запас производительности. Если берете Air сейчас и ищете к нему компактную зарядку, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

А вот если у вас уже есть MacBook Air на процессоре M2 или новее и вы задумываетесь об обновлении, то ситуация совершенно другая. В таком случае я бы пропустил даже весеннюю модель с M6 и дождался полноценного редизайна. По крайней мере, тогда вы получите не просто более быстрый компьютер в знакомом корпусе, а действительно новый Макбук, разницу с которым можно будет заметить еще до его включения.