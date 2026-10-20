Легендарная Need for Speed Underground 2 теперь запускается прямо в браузере на любом Mac

Если вы застали Need for Speed: Underground 2 на школьном компьютере, то наверняка пробовали поставить ее на Mac и быстро сдавались. Для macOS ее так и не выпустили, а с Wine и виртуалками ностальгия быстро превращается в настройку. Теперь ее можно открыть в обычной вкладке браузера, причем авторы проекта добавили то, чего в оригинале давно нет. Я погонял гонки на самом скромном MacBook Air с 8 ГБ памяти и был уверен, что увижу слайд-шоу. Ниже расскажу, как ее запустить, чем она отличается от версии с диска и что может пойти не так. Кстати, мы уже показывали, как играть в GTA 5 прямо в браузере.



Код игры 2004 года пересобрали для Chrome

Underground 2 вышла в 2004 году. Делала ее студия EA Black Box, и игра была рассчитана на Windows и консоли того времени: PlayStation 2, Xbox и GameCube. Версии для Mac не было ни тогда, ни потом. Поэтому все, кто хотел покататься по Бэйвью на маке, шли через виртуальные машины или прослойки вроде Wine.

Сайт nfsu2.xyz устроен иначе. По словам авторов, это оригинальный код PC-версии, перекомпилированный так, чтобы он запускался в Chrome и Firefox. Графику рисует WebGPU, звук идет через Web Audio. То есть это не видеопоток с чужого сервера, как в облачном гейминге, а сама игра, которая работает на вашем компьютере. Про проект написал Telegram-канал «Не баг, а фича», а внизу страницы честно указано: фанатская разработка, к Electronic Arts она отношения не имеет.

Разработчики еще и подтянули оригинал под современные экраны. Игра выдает до 120 кадров в секунду, растягивается на широкий экран в родном разрешении дисплея и сразу стартует с максимальными настройками графики. Заставки при запуске пропускаются одним нажатием. Мелочь, но в 2004 году за эти ролики хотелось кого-нибудь стукнуть.

Подобные браузерные порты старых игр в последнее время появляются чуть ли не каждый месяц. Чтобы не пропустить следующий, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда такие находки попадают в день выхода.

На MacBook Air с 8 ГБ я ждал слайд-шоу

Проверял я на MacBook Air с чипом M2 и 8 ГБ оперативной памяти. Это ровно тот компьютер, который никогда не попадет в разбор, какой Mac купить для игр. Вентилятора нет, памяти по нынешним меркам мало, а тут еще и браузер, который сам по себе любит отъедать гигабайты.

Зря боялся. Игра идет без тормозов и не глючит: ни рывков на поворотах, ни провалов текстур, ни зависаний при загрузке трассы. Я проехал заезд по кольцу с тремя кругами против трех ботов на Nissan 350Z, и картинка оставалась плавной и в толчее на старте, и на прямой, где спидометр показывал 85 миль в час. Неон, мокрый асфальт, вывески Burger King и отражения на кузове выглядят ровно так, как вы их помните.

Если хотите проверить свой Mac, нажмите F8: в углу появится счетчик кадров. На MacBook Air без активного охлаждения есть смысл не ставить ноутбук на колени или на одеяло, иначе при долгой игре чип начнет сбрасывать частоты. Подставка с открытым дном здесь помогает заметно, а недорогие алюминиевые подставки для MacBook время от времени выкладывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Запуск занимает пару минут, а руки все помнят сами

Устанавливать ничего не нужно, аккаунт EA тоже не понадобится. При первом запуске браузер скачивает данные игры и складывает их в свое хранилище, поэтому в следующий раз стартует быстрее. Авторы называют только Chrome и Firefox, так что владельцам Safari я бы советовал не экспериментировать и сразу открыть один из них.

Порядок действий такой:

Открываем nfsu2.xyz в Chrome или Firefox. Ждем, пока закончится скачивание данных игры. Нажимаем Play или Enter. Пропускаем заставки и создаем профиль в главном меню.

Управление почти не изменилось. Газ и тормоз на стрелках или WASD, нитро на Alt, ручник на пробеле, переключение передач в ручном режиме на Shift и Ctrl. Буква R возвращает машину на трассу, если вы застряли в отбойнике, а C и B меняют камеру и дают оглянуться назад. Клавиши переназначаются в настройках самой игры, раздел Options — Controls. Геймпады Xbox и PlayStation тоже работают, причем с вибрацией.

Для самой страницы есть свои кнопки. F9 открывает меню с полноэкранным режимом и выходом из игры, F12 делает скриншот, а чтобы выйти из полного экрана, нужно не нажать, а подержать Esc. Если вкладка с игрой уйдет в фон, гонка встанет на паузу. Удобно, когда отвлекаетесь на сообщения. Игра так и не загрузилась или висит на черном экране? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся.

Гонять с друзьями снова можно, как в 2004-м

Самое интересное в этой версии даже не браузер, а онлайн. Официальные серверы Underground 2 EA выключила много лет назад, и сетевая игра с тех пор жила только на самодельных серверах энтузиастов. Здесь свободная езда и онлайн работают на сервере самого проекта, без учетной записи EA.

Достаточно открыть сайт у себя и у друга и встретиться в режиме Online. Авторы добавили клаксон на клавишу H: им можно сигналить другим игрокам и в свободной езде, и прямо в гонке. В 2004 году такого не было, и это, пожалуй, лучшее нововведение для вечерних заездов с друзьями. На M откроется карта, на Tab сообщения.

Вот только сервер у фанатского проекта один, и как он выдержит наплыв людей после публикаций в соцсетях, сказать сложно. Если в онлайне начнутся задержки, одиночная карьера никуда не денется: она работает целиком на вашем компьютере.

Я для себя решил так: карьеру прохожу в одиночку, а онлайн оставляю на вечер пятницы. Ощущения от заезда против живого человека, который так же, как и вы помнит каждую срезку на трассе, ботам не повторить.

Сохранения хранятся в браузере, и это стоит помнить

Прогресс игра сохраняет сама для каждого профиля и каждый раз показывает об этом заметку. Только живут эти сохранения в хранилище браузера. Почистите данные сайтов, переустановите Chrome или сядете за другой Mac, и гараж с прокачанным 350Z пропадет. Поэтому делайте резервную копию: на странице есть кнопка Download a backup. Она собирает в один zip профили, настройки игры, файл settings.ini и скриншоты. Восстановить все можно кнопкой рядом, но имейте в виду, что копия полностью заменит текущие сохранения в этом браузере.

Выходить из игры авторы просят через главное меню или через F9 и пункт Quit game. Если просто закрыть вкладку в момент сохранения, файл может побиться. А когда наиграетесь, скачанные данные игры можно удалить с Mac одной кнопкой Delete the downloaded game data. Для MacBook Air с базовым накопителем это не лишнее.

Еще один момент, о котором стоит знать заранее. Проект неофициальный и использует код игры, права на которую принадлежат EA. Такие сайты нередко пропадают после претензий правообладателя, и я не удивлюсь, если с этим произойдет то же самое. Так что если ностальгия накрыла, лучше не откладывать на потом и сразу сделать бэкап. А если вы ждете игр посвежее, мы уже разбирали, как владельцы Mac будут играть в GTA 6.

Так стоит ли тратить вечер на игру двадцатилетней давности? Если у вас Mac на любом чипе M и в детстве вы ставили на машину неон за последние деньги, однозначно да. Даже самый простой MacBook Air тянет ее без компромиссов.