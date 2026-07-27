Почему МАКС занимает много места на айфоне и как его освободить

Если вы поставили МАКС пару месяцев назад и с тех пор просто переписываетесь с коллегами и родственниками, приложение все равно потихоньку отъедает память. Сначала это сотня мегабайт, потом полгигабайта, а через полгода активной переписки в разделе «Хранилище iPhone» вы видите цифру, которая совсем не вяжется с объемом отправленных сообщений. Причина в кэше, и его давно пора почистить. Недавно я рассказывал, как установить МАКС на айфон без App Store, а теперь разберемся, как заставить мессенджер не превращаться в свалку файлов.



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Из-за чего растет кэш МАКС на iPhone

Сам по себе мессенджер весит немного. Разрастается не программа, а данные, которые она сохраняет на устройстве в процессе работы. Каждая картинка из чата, каждый кружочек, каждое голосовое и каждый стикерпак, который вы хоть раз открыли, остается лежать в памяти телефона. Сделано это ради скорости: файл из кэша открывается мгновенно, без повторной загрузки из интернета. Логика правильная, но с одним побочным эффектом.

Побочный эффект в том, что кэш по умолчанию никто не ограничивает по объему. Он ограничен только сроком хранения, и этот срок вы можете менять сами. Пока вы этого не сделали, файлы копятся месяцами.

Отдельная история с групповыми чатами и каналами. Если вы состоите в паре активных сообществ, где люди целый день кидают мемы и видео, объем кэша растет в разы быстрее. Тот же эффект дает подписка на новостные каналы с большим количеством медиа. Кстати, если вы сами хотите вести сообщество, у нас есть подробная инструкция о том, как создать публичный канал в МАКС прямо с айфона.

Важный момент: удаление кэша не удаляет ваши сообщения и не стирает файлы из переписки. Все содержимое чатов останется на месте, просто при следующем открытии картинка или видео подгрузятся заново из сети. Так что бояться тут нечего, максимум потратите немного трафика.

Как очистить кэш в МАКС на айфоне

Все нужные переключатели спрятаны в настройках самого приложения, в iOS их нет. Апдейт кэша делается за несколько секунд, и никаких сторонних чистильщиков не потребуется. Порядок действий такой:

Откройте МАКС и перейдите на вкладку «Настройки» в правом нижнем углу. Пролистайте список до блока с пунктами «Экономия батареи и сети» и «Память». Нажмите «Память». В разделе «Данные» вы увидите три строки: «Стикеры», «Фото» и «Видео» с указанием занимаемого объема. Чтобы стереть все сразу, нажмите синюю кнопку «Очистить кэш» с суммарным объемом и подтвердите действие кнопкой «Очистить».

Если удалять все подряд не хочется, кэш чистится выборочно. Скажем, стикеры вы гоняете каждый день и не хотите их перезагружать, а вот фото и видео вам ни к чему. Тогда действуйте так:

На экране «Память» нажмите на нужную строку: «Стикеры», «Фото» или «Видео». Появится окно с точным объемом, например «Очистить 19.8 МБ фото из кэша?». Нажмите «Очистить». Повторите для остальных категорий, которые хотите освободить.

Сверху на том же экране есть строка «Хранить медиа в кэше устройства». По умолчанию там стоит «Месяц», и это разумный компромисс. Но срок хранения можно сократить, чтобы система сама подчищала старые файлы:

Нажмите на строку «Хранить медиа в кэше устройства». Выберите один из вариантов: «Всегда», «6 месяцев», «Месяц» или «Неделя». Для экономии памяти ставьте «Неделю», для комфорта на медленном интернете подойдет «Месяц». Вариант «Всегда» лучше не выбирать, если у вас айфон на 128 ГБ и меньше.

Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Как запретить МАКС автоматически скачивать фото и видео

Чистка кэша решает проблему по факту, а не по причине. Через неделю все вернется, если приложение продолжит скачивать все подряд в фоне. Поэтому сразу после уборки идите настраивать автозагрузку, иначе весь смысл теряется. Заодно сэкономите мобильный трафик и заряд батареи.

Откройте «Настройки» в приложении МАКС. Перейдите в раздел «Экономия батареи и сети». Найдите пункт «Автозагрузка фото» и выберите «Не загружать». В пункте «Автовоспроизведение видео» выставьте «Отключено». В пункте «Автозагрузка аудиосообщений» выберите «Не загружать».

После этого файлы будут скачиваться только по нажатию. Открыли чат, увидели превью, захотели посмотреть картинку, тапнули по ней. Не захотели, ничего не загрузилось и в памяти ничего не осело. На первый взгляд это неудобно, но привыкаешь за пару дней, а разница в объеме занятого места ощущается уже через неделю.

Отдельно советую пройтись по каналам, на которые вы подписаны, и отписаться от тех, что читаете раз в месяц. Каждая подписка на медийный канал это потенциальные десятки мегабайт кэша. Если МАКС для вас в первую очередь рабочий инструмент, лишние источники контента только мешают. Хотите разобраться, что в мессенджере правда, а что выдумка? Мы уже собрали 5 главных мифов о национальном мессенджере. А чтобы не пропускать новые разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как очистить кэш веб-версии МАКС

Здесь важная оговорка, о которой почти нигде не пишут. Все, что описано выше, работает только в приложении МАКС для iPhone. Если вы пользуетесь веб-версией через Safari или Chrome, никакого раздела «Память» там нет и настроек автозагрузки тоже. Веб-версия ведет себя как обычный сайт и складывает данные в кэш браузера вместе со всем остальным.

Из этого следует неприятный вывод: выборочно почистить только МАКС не получится. Придется чистить кэш браузера целиком, а вместе с ним улетят данные других сайтов, включая сохраненные сессии. То есть после очистки вы почти наверняка вылетите из аккаунтов на других ресурсах и будете входить заново. Мелочь, но неприятная.

Откройте «Настройки» на iPhone и найдите приложение Safari. Пролистайте вниз до пункта «Очистить историю и данные». Выберите период очистки и подтвердите действие. Для Chrome откройте браузер, нажмите на три точки, зайдите в «Настройки» и выберите «Конфиденциальность», а затем очистку данных просмотра.

Поэтому мой совет простой: пользуйтесь именно приложением, если МАКС стоит у вас на постоянке. Так вы получаете и нормальные уведомления, и контроль над памятью, и возможность выставить срок хранения файлов. Веб-версия хороша как запасной вариант, когда приложения под рукой нет, но постоянным решением ее делать не стоит.

Кстати, о фоновых процессах и трафике стоит помнить и в другом контексте. Мессенджер все чаще используют для служебных сообщений, и мы разбирали, почему коды подтверждения приходят в МАКС, а не по SMS. А если вам интересна большая картина вокруг всей этой истории, у нас есть материал о том, запретят ли Apple в России из-за предустановки российских приложений. Регулярная чистка кэша занимает меньше минуты, а памяти освобождает столько, что часто отпадает необходимость удалять фотографии и игры.