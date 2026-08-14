Сколько свободного места нужно оставлять на iPhone

Если поискать в интернете, как освободить память на айфоне, статей найдется вагон. А вот на другой вопрос ответа почти нет: сколько места вообще держать пустым, чтобы телефон работал нормально и не доставал уведомлениями. Не когда память уже забита под завязку, а заранее, на будущее. Недавно мы рассказывали про один интересный способ освободить память айфона, но сегодня зайдем с другой стороны и разберемся, надо ли специально оставлять 5, 10 или 20 ГБ и откуда взялось популярное правило про 10 процентов от объема накопителя.



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Откуда вообще взялось правило десяти процентов

Совет держать свободными 10 процентов диска родился очень давно и совсем не для смартфонов. Он про механические жесткие диски с крутящимися пластинами. Там свободное место реально влияло на скорость: система раскидывала файлы по секторам, боролась с фрагментацией и использовала пустоту как рабочую площадку. Когда диск забивался под 90 процентов, головка металась по пластине дольше, дефрагментация буксовала, компьютер начинал заметно тупить.

Потом эту цифру просто перенесли на телефоны, хотя внутри айфона совсем другая история. Тут стоит флеш-память, без движущихся частей и без той фрагментации, из-за которой страдали старые винчестеры. Механически копировать «10 процентов от диска» на iPhone некорректно уже поэтому.

Есть и вторая проблема с процентами: математика ломается. Десять процентов от 64 ГБ — это примерно 6 ГБ, а десять процентов от терабайта — целых 100 ГБ. Реальная потребность в запасе так не растет. На маленьком телефоне этих шести гигабайт может не хватить даже на системное обновление, а на терабайтнике сотня принудительно пустых гигабайт не нужна вообще никогда. Кстати, часто в путанице с процентами виноват раздутый раздел «Другое»: как очистить раздутые системные данные и вернуть себе десяток гигабайт, мы разбирали отдельно.

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Что происходит с айфоном, когда место заканчивается

Совсем без запаса телефону тоже плохо, просто причина другая, не как у жестких дисков. Флеш-памяти нужно немного свободного пространства для служебных задач: временных файлов, кэша и так называемого выравнивания износа. Контроллер постоянно перекладывает данные между ячейками, чтобы они изнашивались равномерно. Когда свободных блоков почти не осталось, ему приходится тасовать одно и то же по кругу, запись замедляется, а система начинает лихорадочно искать, какой кэш можно снести.

Вот тогда айфон и подтормаживает. Приложения хуже кэшируют данные и подгружают все заново, ленты дольше открываются, iOS выкидывает уведомление «Хранилище почти заполнено». То есть тормоза появляются именно у самого края, в последних процентах объема. А вот выше здорового запаса лишняя пустота на скорость уже не влияет никак. Идея «чем больше свободно, тем быстрее телефон» работает только у полной забитости, дальше это миф.

Если ваш айфон уже подлагивает от нехватки места, у нас есть отдельная инструкция, как быстро освободить память на айфоне и вернуть ему прыть.

Сколько гигабайт держать про запас на самом деле

Практический ответ простой: считайте не в процентах, а в гигабайтах. Потому что главный потребитель вашего запаса примерно постоянный, и это обновление iOS. Крупному апдейту нужно место, чтобы скачаться, распаковаться, провериться и установиться. По факту система просит от 6-7 ГБ, нередко 12-15, а иногда во время установки временно хочет почти 20 ГБ. Формальный минимум у Apple скромный, около гигабайта, чтобы телефон просто не сломался, но это пол, а не комфорт.

Отсюда вменяемый ориентир: держать свободными 10-15 гигабайт как постоянный буфер на любом современном айфоне, будь у него 128 ГБ или 1 ТБ. Этого хватает на обновление с запасом, на нормальное кэширование и на спонтанные пару роликов в 4K. На крохотных моделях на 64 ГБ те самые 10 процентов реально малы, вы упретесь в стенку при первом же апдейте. А на терабайтнике сотня зарезервированных гигабайт бессмысленна, 15-20 закрывают все задачи. Получается, процентное правило одновременно недодает памяти маленьким телефонам и дико переоценивает потребности больших.

Здесь же спрячу одну частую ловушку: удаление приложений не освобождает память так, как ожидаешь, потому что от них остаются данные и кэш. Не получается понять, куда утекают гигабайты, или уведомление не уходит после чистки? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, что смотреть.

Как оставить буфер и забыть про уведомления

Чтобы не пересчитывать гигабайты каждую неделю, достаточно один раз настроить телефон и жить спокойно. Вот что реально помогает держать тот самый запас:

Ориентируйтесь на 10-15 гигабайт свободного места и не опускайтесь ниже. Это ваш буфер под обновления и кэш. Включите «Оптимизацию хранилища» для Фото, чтобы оригиналы в полном разрешении жили в iCloud, а на телефоне лежали облегченные копии. Выгрузите неиспользуемые приложения: iOS удалит саму программу, но сохранит ее данные, и место вернется без потерь. Присматривайте за вложениями в Сообщениях и за скачанной музыкой и видео из стримингов, они копятся незаметно. Иногда, а не в панике, заглядывайте в «Настройки», далее «Основные», далее «Хранилище iPhone», чтобы видеть, кто ест память.

Отдельная зона риска — системные разделы и приложения, которые пухнут без спроса. Например, мы разбирали, почему Заметки занимают десятки гигабайт и как это лечится, хотя на первый взгляд там пара текстов. Волшебного процента не существует, и привязывать запас к объему накопителя не стоит. Айфон при таком раскладе не будет ни тормозить у края, ни заваливать вас уведомлениями о нехватке места.