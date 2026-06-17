Сколько оперативной памяти получит iPhone 18 и зачем ему так много

Базовый iPhone 18, по слухам, получит 12 ГБ оперативной памяти, столько же, сколько у iPhone 17 Pro. Прибавка прямо связана с новой Siri и функциями искусственного интеллекта Apple: им нужно больше памяти, чтобы работать прямо на смартфоне. Это пока прогноз аналитиков, а не официальное заявление Apple. И особенно любопытно вот что: на фоне слухов о том, что Apple может удешевить iPhone 18 в ущерб характеристикам, лишние гигабайты звучат как редкая хорошая новость.



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iPhone 18 с 12 ГБ ОЗУ: что говорят утечки

Сразу уточним, о какой памяти речь. Это оперативная память, та, что отвечает за одновременную работу приложений и фоновых задач, а не место для фото и файлов. Сейчас у iPhone 17 стоит 8 ГБ оперативной памяти, а базовый iPhone 18 по прогнозу получит 12 ГБ.

По данным аналитиков KB Securities, на которых ссылается издание DigiTimes, прибавка составит 50%, с 8 до 12 ГБ. Так базовая модель догнала бы iPhone 17 Pro по объёму памяти. Но это всё ещё слух и прогноз поставщиков, официально Apple ничего не подтверждала.

Прогноз не новый: о возможной прибавке памяти для базового iPhone 18 говорили ещё весной. То, что слух всплывает из разных источников, добавляет ему веса, но подтверждением всё равно не делает.

Почему Apple увеличивает оперативную память в iPhone 18

Главная причина не абстрактная «производительность», а конкретные функции искусственного интеллекта Apple. На презентации Apple Intelligence на WWDC компания объяснила, что модели ИИ, работающие прямо на устройстве, разделены на уровни по мощности.

Самая мощная версия, по словам Apple, доступна на iPhone Air и iPhone 17 Pro, а у обоих как раз 12 ГБ оперативной памяти. Та же логика и с другими устройствами: продвинутый ИИ требует 12 ГБ памяти или больше на планшетах iPad с чипом M4 и новее, а также на компьютерах Mac с чипом M3.

Логика тут простая. Если Apple хочет продавать iPhone 18 как телефон, которому доступны лучшие функции искусственного интеллекта, ему нужно дать те же 12 ГБ. Иначе самый массовый айфон остался бы без главной витрины новых возможностей.

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Когда выйдет iPhone 18 и подорожает ли он

Тут есть нюанс для тех, кто планирует покупку. Осенью ожидается iPhone 18 Pro, а базовый iPhone 18 выйдет позже, по прогнозу весной 2027 года. То есть между анонсом старшей и младшей модели пройдёт несколько месяцев. Мы уже разбирали, почему iPhone 18 не выйдет в 2026 году и какой айфон брать сейчас. Если вам нужен недорогой айфон с новой памятью и полным набором ИИ, ждать придётся дольше обычного.

Логичный вопрос и про деньги: память сейчас дорожает, не переложат ли это на покупателя. По данным отчёта, Apple обсуждала с поставщиками увеличение выпуска памяти под линейку iPhone. И в условиях нынешнего дефицита компания, по слухам, возьмёт расходы на себя, а не зашьёт их в цену. Новость хорошая, но с выводами лучше осторожнее: окончательные цены назовёт только Apple на презентации.

Кому действительно нужны 12 ГБ оперативной памяти в iPhone

Если коротко, больше памяти в базовом айфоне это реальный плюс, а не маркетинговая цифра. Запас оперативной памяти помогает дольше держать приложения в фоне и тянуть тяжёлые задачи вроде локального ИИ без подтормаживаний.

Но без оговорки никак. Сами по себе 12 ГБ не делают телефон заметно быстрее в повседневных задачах: переписке, камере, соцсетях. Реальную пользу почувствуют те, кто будет активно пользоваться новой Siri и функциями искусственного интеллекта. Сомневаетесь, стоит ли менять телефон ради памяти? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Если присматриваете недорогой айфон и хотите полный набор функций ИИ, повод дождаться iPhone 18 есть, но придётся ждать до весны 2027 года. Кому айфон нужен раньше, разумнее смотреть на iPhone 17 Pro или iPhone Air: те же 12 ГБ памяти у них уже сейчас. Кстати, у нас есть 2 причины купить iPhone 17 и не ждать новинку.

А владельцам свежих моделей дёргаться незачем. Это пока слух и прогноз поставщиков, а не подтверждённая характеристика. Дождитесь официального анонса Apple, тогда станут понятны и точный объём памяти, и цена, и реальная польза новой Siri на практике.