Какие функции iOS 27 не будут работать в России или на русском языке

iOS 27 можно уже сейчас установить на iPhone в России штатно, без всяких танцев с бубном. К счастью, обновления ОС для нашей страны никто не блокирует. А вот часть свежих функций iOS 27 в наших условиях окажется мёртвым грузом. Где-то мешает язык, где-то регион, где-то всё сразу. Собрал всё в одном месте и сразу отделил языковые ограничения от региональных.



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Функции iOS 27, которые не работают на русском языке

Главный удар по языку приняла на себя Apple Intelligence. В официальном списке поддержки 16 языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, нидерландский, датский, норвежский, шведский, турецкий, вьетнамский, японский, корейский и два варианта китайского. Русского там нет, и в iOS 27 он не появился.

Что это значит на практике. Не заработают на русском все текстовые ИИ-инструменты: Writing Tools для переписывания и проверки текста, умные сводки уведомлений, приоритетные уведомления, Smart Reply, генерация и поиск в Mail, Messages, Notes и Reminders. Если вы пишете на русском, система просто не понимает, чего вы от неё хотите.

Новая чатовая Siri тоже стартует только на английском. У неё появилось отдельное приложение с историей диалогов, режим в Камере и глубокие действия внутри приложений, но русскую речь она пока не разбирает. Причём даже на английском набор функций Siri AI зависит от модели айфона, так что часть возможностей достанется не всем. Apple обещает добавлять языки позже, конкретных сроков по русскому нет.

Live Translation в Сообщениях, Телефоне, FaceTime и наушниках AirPods работает на тех же языках Apple Intelligence. Русского среди них снова нет, так что синхронный перевод звонка с русского мимо.

А теперь важная поправка, которую постоянно путают. Часть инструментов к языку интерфейса не привязана. Главный пример: Clean Up в Фото. Он не принимает текстовый запрос, а сам распознаёт и стирает лишние объекты из кадра, поэтому работает хоть на полностью русифицированном айфоне. В iOS 27 его прокачали: новые модели лучше восстанавливают фон даже в сложных сценах, появились режимы Fast, High Quality и Auto. Считается в основном на устройстве, без обращения к серверам.

Рядом с Clean Up в iOS 27 добавили ещё кнопки: Extend расширяет кадр за пределы оригинала и дорисовывает фон, Enhance вытягивает свет и цвет, Reframe сдвигает ракурс уже после съёмки. Текстовый запрос им тоже не нужен, так что язык интерфейса не помеха. Но есть нюанс важнее языка: Clean Up считается локально, а Extend и особенно Reframe при сохранении частично уходят на серверы Apple через Private Cloud Compute. Для России это потенциально слабое место, потому что облачная обработка может начать фильтроваться по региону в любой момент. Но сейчас работает, а это самое главное.

А вот Image Playground и Genmoji к языку как раз привязаны. Картинки и эмодзи они рисуют по текстовому описанию, и вводить его придётся на английском: русский промпт система не примет. Генерация в России доступна, но только если вы готовы формулировать запросы по-английски. Так что фраза «вся Apple Intelligence не работает на русском» всё равно неверна, просто граница проходит тоньше, чем кажется.

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Функции iOS 27, которые не работают в России

Тут главная новинка iOS 27 для России бесполезна сразу. Речь про разделение счёта через Apple Cash. Вы наводите Камеру в режиме Siri на чек, система распознаёт позиции, считает каждому его долю с налогом и чаевыми и отправляет запросы на оплату через Apple Cash. Звучит удобно, но Apple Cash работает только в США. В России функции просто нет.

Туда же отправляются и старые сервисы, к которым Apple привязывает новые сценарии Wallet. Apple Card доступна только в США, цифровое удостоверение ID in Wallet работает в ограниченных штатах США и в Японии. Новая функция Tap to Share, когда вы делитесь данными с продавцом касанием, завязана на участвующих мерчантов, которых у нас нет. Улучшенные цифровые ключи от отелей тоже про зарубежные сети.

Отслеживание заказов в Wallet в iOS 27 расширили, но только на Австралию и Канаду, раньше были США и Великобритания. России в списке как не было, так и нет. Обновлённый интерфейс оплаты Apple Pay в вебе и приложениях для нас тоже чистая теория: сам Apple Pay в России не работает с 2022 года. Если интересно, что Apple реально изменила в iOS 27 за год, мы разбирали это отдельно.

Стоит ли обновляться на iOS 27 в России

Сначала про железо. Сама iOS 27 встанет на любой iPhone от 11-го и новее, тут Apple впервые за несколько лет не выкинула из списка ни одну модель. А вот Apple Intelligence требует минимум iPhone 15 Pro или линейку 16 и 17. Если у вас айфон попроще, языковой вопрос для вас вообще не стоит: ИИ-функций не будет независимо от страны.

Если телефон подходящий и хочется выжать максимум, есть рабочий компромисс. Держите систему на английском, чтобы Apple Intelligence включилась, а нужным приложениям вроде Telegram, ВКонтакте или банковского клиента отдельно выставьте русский в их настройках. Тогда визуальные ИИ-инструменты заработают, а привычные программы останутся на русском.

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Честный вывод такой. Основное, что вы теряете в России, это Apple Intelligence на русском, новая Siri и платёжно-кошельковые сценарии Wallet. Но Clean Up и обновлённый фоторедактор Фото остаются при вас, а генерация картинок и эмодзи работает, если не лень писать промпты по-английски. Тем более что в iOS 27 хватает функций полезнее новой Siri AI. По сравнению с iOS 26 пропасть не выросла: набор ограничений примерно тот же, просто к нему добавили несколько свежих функций, которые до нас опять не доехали. Так что обновляться смело можно, только без завышенных ожиданий по ИИ и кошельку.