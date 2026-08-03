Связь и интернет в Дубае и ОАЭ для туристов из России
В Дубае и других эмиратах туристы могут купить местную SIM-карту, пользоваться российским номером в роуминге или подключить цифровую SIM для мобильного интернета. Разберем, какая связь работает в ОАЭ, сколько стоят SIM-карты и интернет, какого оператора выбрать и как подключиться к сети после прилета.
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Как работают интернет и мобильная связь в ОАЭ
В ОАЭ хорошо развиты мобильная связь и интернет. В Дубае, Абу-Даби, Шардже и других крупных городах доступны сети 4G и 5G.
Мобильного интернета обычно достаточно для навигации, вызова такси, социальных сетей, видеосвязи и удаленной работы. Скорость зависит от оператора, загруженности базовой станции, модели смартфона и местоположения пользователя.
Внутри отелей, торговых центров, небоскребов и подземных помещений сигнал может быть слабее. В метро и на трассах качество соединения также может меняться в зависимости от конкретного участка маршрута.
Для поездки турист может выбрать один из четырех вариантов:
- Цифровую SIM для мобильного интернета;
- Местную SIM-карту;
- Российскую SIM-карту в роуминге;
- Wi-Fi в отелях и общественных местах.
Как пользоваться интернетом в Дубае туристу
Выбор способа подключения зависит от продолжительности поездки, необходимого объема трафика и того, нужен ли туристу номер ОАЭ.
Цифровая SIM для мобильного интернета
Цифровую SIM можно оформить и установить до поездки. Она не занимает физический слот, поэтому российская SIM-карта остается в смартфоне.
Например, можно приобрести eSIM для ОАЭ в TriPayGo, оплатить заказ российской банковской картой и получить QR-код или ссылку для установки на электронную почту.
Порядок подключения:
- Перейдите на сайт TriPayGo;
- Выберите и оплатите подходящий тариф;
- Получите данные для установки на электронную почту;
- Установите eSIM на смартфон через Wi-Fi до поездки;
- Включите роуминг данных именно на линии eSIM;
- Пользуйтесь мобильным интернетом в ОАЭ.
Большинство туристических цифровых SIM предназначено только для мобильного интернета и не предоставляет отдельный номер, обычные звонки и SMS.
Такой вариант подходит, когда:
- Нужен только интернет;
- Не требуется номер ОАЭ;
- Не хочется посещать салон оператора;
- Подключение нужно подготовить заранее;
- Российскую SIM необходимо сохранить для сообщений и звонков.
Местная SIM-карта
Местная SIM-карта подойдет тем, кому нужны мобильный интернет, номер ОАЭ, обычные звонки и SMS.
Туристические тарифы можно купить в аэропорту, официальном салоне оператора или торговом центре. Для оформления потребуется паспорт и документ, подтверждающий законный въезд в ОАЭ. Официальный портал правительства ОАЭ указывает, что посетителю необходимо предоставить копию паспорта.
После оформления турист получает местный номер и пакет услуг. Обычно в туристический тариф входят интернет, местные минуты, международные звонки или их комбинация.
Российская SIM-карта в роуминге
Российские номера работают в ОАЭ через международный роуминг. Такой вариант удобен для получения банковских SMS, кодов подтверждения и звонков на привычный номер.
Мобильный интернет также может работать, но домашний пакет гигабайтов обычно не действует автоматически. Для поездки нужно заранее проверить:
- Подключен ли международный роуминг;
- Сколько стоит интернет;
- Есть ли специальный пакет для ОАЭ;
- Сколько стоят входящие и исходящие звонки;
- Включен ли VoLTE-роуминг, если он необходим для голосовой связи.
Чтобы избежать случайных расходов, можно оставить российскую SIM активной для SMS, но отключить на ней передачу мобильных данных.
Wi-Fi в отелях и общественных местах
Большинство отелей в ОАЭ предоставляет Wi-Fi гостям. Бесплатные точки доступа также доступны во многих торговых центрах и общественных местах.
Однако Wi-Fi не всегда подходит для постоянного использования. В часы высокой нагрузки скорость может снижаться, а для подключения в общественном месте иногда требуется регистрация по номеру телефона.
Мобильный интернет пригодится для карт, вызова такси, поездок между эмиратами и ситуаций, когда рядом нет доступной сети Wi-Fi.
Цифровая SIM для мобильного интернета
Цифровая SIM, или eSIM, — это встроенный в смартфон модуль, на который удаленно загружается профиль мобильного оператора. Вставлять пластиковую SIM-карту в телефон не требуется.
Такой вариант подходит туристам, которым в ОАЭ нужен преимущественно мобильный интернет для карт, такси, мессенджеров, социальных сетей и работы. Цифровую SIM можно оформить и установить еще до поездки, а после прилета включить ее в настройках телефона.
Преимущества цифровой SIM:
- Можно раздавать интернет на ноутбук или другие устройства;
- Не нужен паспорт для оформления;
- Не нужно искать салон связи после прилета;
- Профиль можно установить заранее через Wi-Fi;
- Физический слот смартфона остается свободным;
- Российская SIM-карта продолжает работать;
- Можно получать SMS и звонки на российский номер;
- Не требуется оформлять местный номер ОАЭ;
- Между основной SIM и цифровой SIM можно переключаться в настройках телефона.
Большинство туристических цифровых SIM предоставляет только мобильный интернет. Отдельный номер телефона, обычные звонки и SMS не входят.
Как купить eSIM для ОАЭ
Купить eSIM, или цифровую SIM, можно заранее до поездки. Например, в сервисе TriPayGo доступны тарифы для мобильного интернета в ОАЭ, которые можно оплатить российской банковской картой.
Порядок покупки:
- Перейдите на страницу eSIM для ОАЭ в TriPayGo;
- Выберите тариф с учетом продолжительности поездки и необходимого объема интернета;
- Укажите действующий адрес электронной почты — на него будут отправлены данные для подключения;
- Оплатите заказ;
- Получите письмо с QR-кодом, ссылкой для автоматической установки и данными для ручного подключения;
- Добавьте eSIM на смартфон и дождитесь завершения установки.
Перед оформлением убедитесь, что телефон поддерживает eSIM. Установить профиль лучше дома при стабильном подключении к Wi-Fi, а после прилета в ОАЭ выбрать цифровую SIM для мобильных данных и включить на ней роуминг данных.
Письмо с QR-кодом и установочными данными рекомендуется сохранить до окончания поездки.
Как установить цифровую SIM для ОАЭ
Установить профиль рекомендуется до поездки при стабильном Wi-Fi.
После оформления тарифа пользователь обычно получает QR-код, ссылку и данные для ручного подключения.
Порядок установки:
- Откройте письмо с данными цифровой SIM;
- Откройте ссылку для установки либо отсканируйте QR-код;
- Подтвердите загрузку профиля;
- Дождитесь завершения установки;
- Оставьте основную российскую SIM для звонков и SMS;
- До прилета не выбирайте новую линию для передачи мобильных данных.
QR-код удобно открыть на ноутбуке, планшете или другом телефоне, а затем отсканировать смартфоном, на который устанавливается профиль.
Не рекомендуется удалять цифровую SIM после установки. Туристические профили часто привязываются к одному устройству, а возможность повторной установки зависит от поставщика.
Нужен интернет без оформления местного номера? Цифровую SIM для ОАЭ можно установить заранее и включить после прилета.
Как настроить цифровую SIM после прилета в ОАЭ
После прилета откройте настройки мобильной связи и:
- Включите установленный профиль;
- Выберите цифровую SIM для мобильных данных;
- Оставьте российскую SIM основной для звонков и SMS;
- Включите роуминг данных на цифровой SIM;
- Оставьте автоматический выбор мобильной сети;
- Подождите несколько минут, пока телефон зарегистрируется в сети.
Настройку «Роуминг данных» необходимо включать именно на туристической цифровой SIM. Она позволяет подключаться к партнерской сети в ОАЭ и не означает использование платного роуминга на российском номере.
Если соединение не появилось:
- Включите и выключите режим полета;
- Перезагрузите смартфон;
- Проверьте, какая SIM выбрана для мобильных данных;
- Убедитесь, что роуминг включен на нужной линии.
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SIM-карта в Дубае для туристов
Турист может купить местную SIM-карту у операторов e& и du. Туристические планы также предлагает Virgin Mobile UAE.
Для оформления потребуется паспорт. В некоторых случаях сотрудник может попросить показать визу или отметку о въезде. Покупателю должно быть не менее 18 лет. Например, это требование действует при оформлении туристической линии du.
Местная SIM-карта предоставляет:
- Номер ОАЭ;
- Мобильный интернет;
- Местные звонки;
- Международные минуты в зависимости от тарифа;
- Возможность пополнять баланс и покупать дополнительные пакеты.
Туристические линии обычно имеют ограниченный срок действия. У du линия действует 90 дней и может быть продлена еще на 90 дней. Срок действия Visitor Line от e& зависит от визы и документов туриста, но для многих посетителей ограничен 90 днями.
SIM-карта работает не только в Дубае, но и в других эмиратах при наличии покрытия оператора. Отдельную карту покупать не нужно для поездки в Абу-Даби, Шарджу или Рас-эль-Хайму.
Сколько стоит SIM-карта и интернет в Дубае
Стоимость зависит от оператора и количества гигабайтов, включенных минут и срока действия тарифа.
Туристические тарифы e&
У e& доступны следующие варианты Visitor Line:
- 4 ГБ на 28 дней — 49 AED, или около 1 040 ₽;
- 6 ГБ на 28 дней — 79 AED, или около 1 680 ₽;
- 10 ГБ на 28 дней — 99 AED, или около 2 100 ₽;
- 13 ГБ на 28 дней — 125 AED, или около 2 655 ₽;
- безлимитный интернет на 7 дней — 200 AED, или около 4 250 ₽;
- безлимитный интернет на 14 дней — 319 AED, или около 6 780 ₽.
В тарифы также может входить определенное количество минут — местных и международных.
Туристические тарифы du
У du доступны безлимитные туристические пакеты:
- 7 дней — 199 AED, или около 4 225 ₽;
- 14 дней — 299 AED, или около 6 350 ₽;
- 28 дней — 499 AED, или около 10 600 ₽.
В пакетах также предусмотрены местные и международные минуты.
Virgin Mobile UAE
Virgin Mobile UAE предлагает туристические планы с фиксированным объемом трафика и безлимитные варианты. В линейке есть пакеты на 7, 10, 15 и 30 дней. Наполнение и цены лучше проверять непосредственно перед поездкой, поскольку доступные предложения меняются.
Местная SIM-карта в ОАЭ обычно обходится дороже, чем в Египте, Казахстане или Армении. При этом она предоставляет местный номер и может включать минуты для международных звонков.
Где купить SIM-карту в Дубае
В аэропорту
Официальные точки операторов работают в аэропортах ОАЭ. Купить SIM-карту можно после паспортного контроля и получения багажа.
Преимущества:
- Интернет можно подключить сразу после прилета;
- Сотрудники помогут оформить номер;
- Можно проверить работу связи на месте;
- Доступны специальные туристические тарифы.
Недостаток — после долгого перелета не всегда удобно сравнивать все доступные предложения.
В официальном салоне оператора
Салоны e& и du находятся в торговых центрах и разных районах Дубая.
В официальном магазине можно:
- Сравнить тарифы;
- Оформить номер по паспорту;
- Получить помощь с активацией;
- Проверить остаток пакета;
- Настроить интернет на телефоне.
В торговом центре или туристическом районе
Официальные стойки операторов есть во многих крупных торговых центрах. Главное — убедиться, что это фирменная точка e&, du или Virgin Mobile.
Не стоит покупать уже активированный номер у частного продавца. SIM-карта должна быть оформлена на паспорт фактического владельца.
Выдают ли туристам бесплатные SIM-карты в Дубае
У операторов периодически действуют предложения с бесплатной стартовой SIM-картой или цифровой SIM.
Например, e& предлагает бесплатную Visitor Line с 10 ГБ на 24 часа, а du — бесплатную туристическую цифровую SIM с 10 ГБ на 24 часа. После завершения бесплатного периода для дальнейшего использования интернета потребуется купить дополнительный пакет.
Поэтому бесплатная SIM не означает бесплатную связь на протяжении всего отпуска.
Российская SIM-карта в роуминге
После прилета смартфон обычно автоматически подключается к одной из доступных местных сетей. Если этого не произошло, сеть можно выбрать вручную в настройках.
С российским номером можно:
- Получать SMS и банковские коды;
- Принимать и совершать звонки;
- Пользоваться мобильным интернетом;
- Сохранять доступ к привычному номеру.
Стоимость услуг зависит от российского оператора, региона подключения и тарифа. Перед поездкой необходимо проверить условия в официальном приложении.
Для защиты от неожиданных списаний:
- Отключите мобильный интернет на российской SIM;
- Запретите автоматическое переключение мобильных данных;
- Подключите пакет до поездки;
- Следите за уведомлениями оператора;
- Отключите автоматическую загрузку фото, видео и обновлений.
Какие российские операторы работают в ОАЭ
В ОАЭ работают российские SIM-карты МТС, Билайн, МегаФон и T2. После прилета телефон обычно автоматически подключается к сети местного оператора, а связь предоставляется на условиях международного роуминга.
С российским номером можно получать SMS и банковские коды, принимать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Стоимость зависит от оператора, домашнего тарифа и подключенного роумингового пакета, поэтому перед поездкой важно проверить условия именно для своего номера.
МТС
С июня 2026 года ОАЭ входят в список стран, где доступны новые роуминговые режимы МТС.
Режим «Лайт» предоставляется без дополнительной платы и включает 700 МБ на 30 дней, доступ к картам, переводчикам и банковским приложениям, а также безлимитные исходящие звонки на МТС.
Режим «Комфорт» стоит 1 000 ₽ за 30 дней и включает 3 ГБ и 50 минут.
Режим «Максимум» стоит 3 500 ₽ за 30 дней и включает до 30 ГБ и 100 минут.
Билайн
Билайн предлагает пакеты минут и гигабайтов для международного роуминга. Пользователь может выбрать необходимый объем и срок действия в приложении.
Условия и цены зависят от номера и тарифа, поэтому перед поездкой лучше открыть раздел роуминга и выбрать ОАЭ. Приложение Билайн не расходует трафик в роуминге.
МегаФон
У МегаФона связь в ОАЭ оплачивается на условиях международного роуминга. На современных тарифах услуги интернета и звонков в поездке могут подключаться автоматически с оплатой только в дни использования.
Точный объем пакета и стоимость нужно проверять в приложении МегаФон для своего номера, поскольку условия зависят от тарифа и региона подключения.
T2
Для ОАЭ у T2 доступен интернет за 489 ₽ в день. На максимальной скорости предоставляется 800 МБ, после чего скорость снижается до 128 Кбит/с до конца суток.
Также можно подключать отдельные пакеты интернета на несколько дней.
Условия российских операторов регулярно меняются, поэтому проверять стоимость рекомендуется непосредственно перед вылетом.
Работают ли WhatsApp и другие мессенджеры в Дубае
Текстовые сообщения, отправка фотографий, видео, документов и голосовых сообщений в WhatsApp обычно работают через мобильный интернет и Wi-Fi.
При этом голосовые и видеозвонки через WhatsApp в ОАЭ могут быть недоступны. Интернет-звонки относятся к регулируемым VoIP-услугам, а операторы обязаны ограничивать работу приложений, которые не одобрены местным регулятором.
WhatsApp не входит в опубликованный TDRA список одобренных приложений для VoIP-звонков.
Ограничение связано с правилами связи в ОАЭ, а не с конкретной SIM-картой. Замена местной SIM на российский роуминг или цифровую SIM не гарантирует работу звонков через WhatsApp.
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Wi-Fi в Дубае и ОАЭ
Большинство отелей и общественных мест предоставляет гостям бесплатный Wi-Fi. Он обычно доступен в номерах, лобби, ресторанах и других общественных зонах. Бесплатный интернет также встречается в торговых центрах и общественных местах.
Однако условия зависят от конкретного места:
- Скорость может снижаться вечером;
- Некоторые сети ограничивают видеосвязь;
- Требуется авторизация через номер телефона, номер или ID;
- Бесплатный доступ может работать только на ограниченном количестве устройств;
- Улучшенный тариф иногда предоставляется платно.
Для обычной переписки бесплатного Wi-Fi часто достаточно. Для поездок, навигации и постоянной связи удобнее иметь мобильный интернет.
Сколько стоит связь в Дубае
Основные варианты можно сравнить следующим образом:
Для редкого использования может хватить Wi-Fi и российского номера для SMS. Для постоянного интернета стоит сравнить местную SIM, роуминговый пакет и цифровую SIM.
Личный опыт команды TriPayGo в Дубае
В июне 2026 года команда TriPayGo была в Дубае. После прилета мы получили бесплатные туристические SIM-карты, а затем сразу в аэропорту купили физическую SIM-карту местного оператора, оформив ее по заграничному паспорту РФ.
Местный номер и мобильный интернет понадобились в первые часы поездки: чтобы подключиться к сети, арендовать автомобиль, зарегистрироваться в приложениях для оплаты парковок, пользоваться картами и прокладывать маршруты по городу.
Во время поездки мы также видели стойки операторов связи в крупных торговых центрах Дубая. Там можно купить физическую SIM-карту или eSIM, сравнить тарифы, пополнить баланс и подключить дополнительный пакет интернета.
Покупка SIM-карты в аэропорту удобна, если местный номер нужен для аренды автомобиля или регистрации в приложениях для оплаты парковки. Для оформления туристу достаточно предъявить заграничный паспорт.
Вывод
В Дубае и других эмиратах доступны быстрые сети 4G и 5G, местные туристические SIM-карты, российский роуминг, цифровые SIM и общественный Wi-Fi.
Местная SIM подойдет тем, кому нужен номер ОАЭ. Российский номер удобно сохранить для SMS и звонков. Цифровая SIM подходит для интернета, подготовленного заранее, а Wi-Fi — для использования в отеле и общественных местах.
Например, можно заранее купить eSIM для ОАЭ через TriPayGo, оплатить российской картой и получить данные для установки на электронную почту.
Перед поездкой стоит сравнить цены, проверить поддержку цифровой SIM и отключить мобильные данные на российском номере, если роуминговый пакет не подключен.
FAQ о связи и интернете в Дубае
Есть ли интернет в Дубае?
В Дубае доступны мобильные сети 4G и 5G, домашний интернет и общественный Wi-Fi. Качество соединения зависит от оператора и конкретного местоположения.
Какая связь работает в Дубае?
Основные мобильные сети принадлежат операторам e& и du. Туристические планы также предлагает Virgin Mobile UAE.
Выдают ли бесплатные SIM-карты в аэропорту Дубая?
У операторов бывают бесплатные стартовые предложения. Можно получить SIM или цифровую SIM с 10 ГБ на 24 часа. После окончания бесплатного пакета потребуется купить тариф.
Сколько стоит SIM-карта в Дубае?
Туристические тарифы e& начинаются от 49 AED, или примерно 1 040 ₽. Планы с большим количеством интернета и безлимитные тарифы могут стоить несколько сотен дирхамов.
Работают ли российские SIM-карты в ОАЭ?
Да. МТС, Билайн, МегаФон и T2 предоставляют международный роуминг в ОАЭ. Стоимость зависит от тарифа и подключенного пакета.
Работает ли WhatsApp в Дубае?
Переписка и обмен файлами обычно работают. Голосовые и видеозвонки через WhatsApp могут быть недоступны из-за регулирования VoIP-сервисов в ОАЭ.
Можно ли установить цифровую SIM до поездки?
Да. Профиль лучше установить заранее через Wi-Fi. После прилета останется выбрать цифровую SIM для мобильного интернета.
Нужно ли отключать российскую SIM при использовании цифровой SIM?
Нет. Российскую SIM можно оставить активной для звонков и SMS. В настройках нужно выбрать цифровую SIM для мобильных данных и отключить автоматическое переключение трафика на российский номер.