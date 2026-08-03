Связь и интернет в Дубае и ОАЭ для туристов из России

В Дубае и других эмиратах туристы могут купить местную SIM-карту, пользоваться российским номером в роуминге или подключить цифровую SIM для мобильного интернета. Разберем, какая связь работает в ОАЭ, сколько стоят SIM-карты и интернет, какого оператора выбрать и как подключиться к сети после прилета.



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Как работают интернет и мобильная связь в ОАЭ

В ОАЭ хорошо развиты мобильная связь и интернет. В Дубае, Абу-Даби, Шардже и других крупных городах доступны сети 4G и 5G.

Мобильного интернета обычно достаточно для навигации, вызова такси, социальных сетей, видеосвязи и удаленной работы. Скорость зависит от оператора, загруженности базовой станции, модели смартфона и местоположения пользователя.

Внутри отелей, торговых центров, небоскребов и подземных помещений сигнал может быть слабее. В метро и на трассах качество соединения также может меняться в зависимости от конкретного участка маршрута.

Для поездки турист может выбрать один из четырех вариантов:

Цифровую SIM для мобильного интернета;

Местную SIM-карту;

Российскую SIM-карту в роуминге;

Wi-Fi в отелях и общественных местах.

Как пользоваться интернетом в Дубае туристу

Выбор способа подключения зависит от продолжительности поездки, необходимого объема трафика и того, нужен ли туристу номер ОАЭ.

Цифровая SIM для мобильного интернета

Цифровую SIM можно оформить и установить до поездки. Она не занимает физический слот, поэтому российская SIM-карта остается в смартфоне.

Например, можно приобрести eSIM для ОАЭ в TriPayGo, оплатить заказ российской банковской картой и получить QR-код или ссылку для установки на электронную почту.

Порядок подключения:

Перейдите на сайт TriPayGo; Выберите и оплатите подходящий тариф; Получите данные для установки на электронную почту; Установите eSIM на смартфон через Wi-Fi до поездки; Включите роуминг данных именно на линии eSIM; Пользуйтесь мобильным интернетом в ОАЭ.

Большинство туристических цифровых SIM предназначено только для мобильного интернета и не предоставляет отдельный номер, обычные звонки и SMS.

Такой вариант подходит, когда:

Нужен только интернет;

Не требуется номер ОАЭ;

Не хочется посещать салон оператора;

Подключение нужно подготовить заранее;

Российскую SIM необходимо сохранить для сообщений и звонков.

Местная SIM-карта

Местная SIM-карта подойдет тем, кому нужны мобильный интернет, номер ОАЭ, обычные звонки и SMS.

Туристические тарифы можно купить в аэропорту, официальном салоне оператора или торговом центре. Для оформления потребуется паспорт и документ, подтверждающий законный въезд в ОАЭ. Официальный портал правительства ОАЭ указывает, что посетителю необходимо предоставить копию паспорта.

После оформления турист получает местный номер и пакет услуг. Обычно в туристический тариф входят интернет, местные минуты, международные звонки или их комбинация.

Российская SIM-карта в роуминге

Российские номера работают в ОАЭ через международный роуминг. Такой вариант удобен для получения банковских SMS, кодов подтверждения и звонков на привычный номер.

Мобильный интернет также может работать, но домашний пакет гигабайтов обычно не действует автоматически. Для поездки нужно заранее проверить:

Подключен ли международный роуминг;

Сколько стоит интернет;

Есть ли специальный пакет для ОАЭ;

Сколько стоят входящие и исходящие звонки;

Включен ли VoLTE-роуминг, если он необходим для голосовой связи.

Чтобы избежать случайных расходов, можно оставить российскую SIM активной для SMS, но отключить на ней передачу мобильных данных.

Wi-Fi в отелях и общественных местах

Большинство отелей в ОАЭ предоставляет Wi-Fi гостям. Бесплатные точки доступа также доступны во многих торговых центрах и общественных местах.

Однако Wi-Fi не всегда подходит для постоянного использования. В часы высокой нагрузки скорость может снижаться, а для подключения в общественном месте иногда требуется регистрация по номеру телефона.

Мобильный интернет пригодится для карт, вызова такси, поездок между эмиратами и ситуаций, когда рядом нет доступной сети Wi-Fi.

Цифровая SIM для мобильного интернета

Цифровая SIM, или eSIM, — это встроенный в смартфон модуль, на который удаленно загружается профиль мобильного оператора. Вставлять пластиковую SIM-карту в телефон не требуется.

Такой вариант подходит туристам, которым в ОАЭ нужен преимущественно мобильный интернет для карт, такси, мессенджеров, социальных сетей и работы. Цифровую SIM можно оформить и установить еще до поездки, а после прилета включить ее в настройках телефона.

Преимущества цифровой SIM:

Можно раздавать интернет на ноутбук или другие устройства;

Не нужен паспорт для оформления;

Не нужно искать салон связи после прилета;

Профиль можно установить заранее через Wi-Fi;

Физический слот смартфона остается свободным;

Российская SIM-карта продолжает работать;

Можно получать SMS и звонки на российский номер;

Не требуется оформлять местный номер ОАЭ;

Между основной SIM и цифровой SIM можно переключаться в настройках телефона.

Большинство туристических цифровых SIM предоставляет только мобильный интернет. Отдельный номер телефона, обычные звонки и SMS не входят.

Как купить eSIM для ОАЭ

Купить eSIM, или цифровую SIM, можно заранее до поездки. Например, в сервисе TriPayGo доступны тарифы для мобильного интернета в ОАЭ, которые можно оплатить российской банковской картой.

Порядок покупки:

Перейдите на страницу eSIM для ОАЭ в TriPayGo; Выберите тариф с учетом продолжительности поездки и необходимого объема интернета; Укажите действующий адрес электронной почты — на него будут отправлены данные для подключения; Оплатите заказ; Получите письмо с QR-кодом, ссылкой для автоматической установки и данными для ручного подключения; Добавьте eSIM на смартфон и дождитесь завершения установки.

Перед оформлением убедитесь, что телефон поддерживает eSIM. Установить профиль лучше дома при стабильном подключении к Wi-Fi, а после прилета в ОАЭ выбрать цифровую SIM для мобильных данных и включить на ней роуминг данных.

Письмо с QR-кодом и установочными данными рекомендуется сохранить до окончания поездки.

Как установить цифровую SIM для ОАЭ

Установить профиль рекомендуется до поездки при стабильном Wi-Fi.

После оформления тарифа пользователь обычно получает QR-код, ссылку и данные для ручного подключения.

Порядок установки:

Откройте письмо с данными цифровой SIM; Откройте ссылку для установки либо отсканируйте QR-код; Подтвердите загрузку профиля; Дождитесь завершения установки; Оставьте основную российскую SIM для звонков и SMS; До прилета не выбирайте новую линию для передачи мобильных данных.

QR-код удобно открыть на ноутбуке, планшете или другом телефоне, а затем отсканировать смартфоном, на который устанавливается профиль.

Не рекомендуется удалять цифровую SIM после установки. Туристические профили часто привязываются к одному устройству, а возможность повторной установки зависит от поставщика.

Нужен интернет без оформления местного номера? Цифровую SIM для ОАЭ можно установить заранее и включить после прилета.

Купить eSIM для ОАЭ

Как настроить цифровую SIM после прилета в ОАЭ

После прилета откройте настройки мобильной связи и:

Включите установленный профиль; Выберите цифровую SIM для мобильных данных; Оставьте российскую SIM основной для звонков и SMS; Включите роуминг данных на цифровой SIM; Оставьте автоматический выбор мобильной сети; Подождите несколько минут, пока телефон зарегистрируется в сети.

Настройку «Роуминг данных» необходимо включать именно на туристической цифровой SIM. Она позволяет подключаться к партнерской сети в ОАЭ и не означает использование платного роуминга на российском номере.

Если соединение не появилось:

Включите и выключите режим полета;

Перезагрузите смартфон;

Проверьте, какая SIM выбрана для мобильных данных;

Убедитесь, что роуминг включен на нужной линии.

Не смогли настроить цифровую SIM или возникли проблемы с роумингом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам помогут разобраться.

SIM-карта в Дубае для туристов

Турист может купить местную SIM-карту у операторов e& и du. Туристические планы также предлагает Virgin Mobile UAE.

Для оформления потребуется паспорт. В некоторых случаях сотрудник может попросить показать визу или отметку о въезде. Покупателю должно быть не менее 18 лет. Например, это требование действует при оформлении туристической линии du.

Местная SIM-карта предоставляет:

Номер ОАЭ;

Мобильный интернет;

Местные звонки;

Международные минуты в зависимости от тарифа;

Возможность пополнять баланс и покупать дополнительные пакеты.

Туристические линии обычно имеют ограниченный срок действия. У du линия действует 90 дней и может быть продлена еще на 90 дней. Срок действия Visitor Line от e& зависит от визы и документов туриста, но для многих посетителей ограничен 90 днями.

SIM-карта работает не только в Дубае, но и в других эмиратах при наличии покрытия оператора. Отдельную карту покупать не нужно для поездки в Абу-Даби, Шарджу или Рас-эль-Хайму.

Сколько стоит SIM-карта и интернет в Дубае

Стоимость зависит от оператора и количества гигабайтов, включенных минут и срока действия тарифа.

Туристические тарифы e&

У e& доступны следующие варианты Visitor Line:

4 ГБ на 28 дней — 49 AED, или около 1 040 ₽;

6 ГБ на 28 дней — 79 AED, или около 1 680 ₽;

10 ГБ на 28 дней — 99 AED, или около 2 100 ₽;

13 ГБ на 28 дней — 125 AED, или около 2 655 ₽;

безлимитный интернет на 7 дней — 200 AED, или около 4 250 ₽;

безлимитный интернет на 14 дней — 319 AED, или около 6 780 ₽.

В тарифы также может входить определенное количество минут — местных и международных.

Туристические тарифы du

У du доступны безлимитные туристические пакеты:

7 дней — 199 AED, или около 4 225 ₽;

14 дней — 299 AED, или около 6 350 ₽;

28 дней — 499 AED, или около 10 600 ₽.

В пакетах также предусмотрены местные и международные минуты.

Virgin Mobile UAE

Virgin Mobile UAE предлагает туристические планы с фиксированным объемом трафика и безлимитные варианты. В линейке есть пакеты на 7, 10, 15 и 30 дней. Наполнение и цены лучше проверять непосредственно перед поездкой, поскольку доступные предложения меняются.

Местная SIM-карта в ОАЭ обычно обходится дороже, чем в Египте, Казахстане или Армении. При этом она предоставляет местный номер и может включать минуты для международных звонков.

Где купить SIM-карту в Дубае

В аэропорту

Официальные точки операторов работают в аэропортах ОАЭ. Купить SIM-карту можно после паспортного контроля и получения багажа.

Преимущества:

Интернет можно подключить сразу после прилета;

Сотрудники помогут оформить номер;

Можно проверить работу связи на месте;

Доступны специальные туристические тарифы.

Недостаток — после долгого перелета не всегда удобно сравнивать все доступные предложения.

В официальном салоне оператора

Салоны e& и du находятся в торговых центрах и разных районах Дубая.

В официальном магазине можно:

Сравнить тарифы;

Оформить номер по паспорту;

Получить помощь с активацией;

Проверить остаток пакета;

Настроить интернет на телефоне.

В торговом центре или туристическом районе

Официальные стойки операторов есть во многих крупных торговых центрах. Главное — убедиться, что это фирменная точка e&, du или Virgin Mobile.

Не стоит покупать уже активированный номер у частного продавца. SIM-карта должна быть оформлена на паспорт фактического владельца.

Выдают ли туристам бесплатные SIM-карты в Дубае

У операторов периодически действуют предложения с бесплатной стартовой SIM-картой или цифровой SIM.

Например, e& предлагает бесплатную Visitor Line с 10 ГБ на 24 часа, а du — бесплатную туристическую цифровую SIM с 10 ГБ на 24 часа. После завершения бесплатного периода для дальнейшего использования интернета потребуется купить дополнительный пакет.

Поэтому бесплатная SIM не означает бесплатную связь на протяжении всего отпуска.

Российская SIM-карта в роуминге

После прилета смартфон обычно автоматически подключается к одной из доступных местных сетей. Если этого не произошло, сеть можно выбрать вручную в настройках.

С российским номером можно:

Получать SMS и банковские коды;

Принимать и совершать звонки;

Пользоваться мобильным интернетом;

Сохранять доступ к привычному номеру.

Стоимость услуг зависит от российского оператора, региона подключения и тарифа. Перед поездкой необходимо проверить условия в официальном приложении.

Для защиты от неожиданных списаний:

Отключите мобильный интернет на российской SIM;

Запретите автоматическое переключение мобильных данных;

Подключите пакет до поездки;

Следите за уведомлениями оператора;

Отключите автоматическую загрузку фото, видео и обновлений.

Какие российские операторы работают в ОАЭ

В ОАЭ работают российские SIM-карты МТС, Билайн, МегаФон и T2. После прилета телефон обычно автоматически подключается к сети местного оператора, а связь предоставляется на условиях международного роуминга.

С российским номером можно получать SMS и банковские коды, принимать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Стоимость зависит от оператора, домашнего тарифа и подключенного роумингового пакета, поэтому перед поездкой важно проверить условия именно для своего номера.

МТС

С июня 2026 года ОАЭ входят в список стран, где доступны новые роуминговые режимы МТС.

Режим «Лайт» предоставляется без дополнительной платы и включает 700 МБ на 30 дней, доступ к картам, переводчикам и банковским приложениям, а также безлимитные исходящие звонки на МТС.

Режим «Комфорт» стоит 1 000 ₽ за 30 дней и включает 3 ГБ и 50 минут.

Режим «Максимум» стоит 3 500 ₽ за 30 дней и включает до 30 ГБ и 100 минут.

Билайн

Билайн предлагает пакеты минут и гигабайтов для международного роуминга. Пользователь может выбрать необходимый объем и срок действия в приложении.

Условия и цены зависят от номера и тарифа, поэтому перед поездкой лучше открыть раздел роуминга и выбрать ОАЭ. Приложение Билайн не расходует трафик в роуминге.

МегаФон

У МегаФона связь в ОАЭ оплачивается на условиях международного роуминга. На современных тарифах услуги интернета и звонков в поездке могут подключаться автоматически с оплатой только в дни использования.

Точный объем пакета и стоимость нужно проверять в приложении МегаФон для своего номера, поскольку условия зависят от тарифа и региона подключения.

T2

Для ОАЭ у T2 доступен интернет за 489 ₽ в день. На максимальной скорости предоставляется 800 МБ, после чего скорость снижается до 128 Кбит/с до конца суток.

Также можно подключать отдельные пакеты интернета на несколько дней.

Условия российских операторов регулярно меняются, поэтому проверять стоимость рекомендуется непосредственно перед вылетом.

Работают ли WhatsApp и другие мессенджеры в Дубае

Текстовые сообщения, отправка фотографий, видео, документов и голосовых сообщений в WhatsApp обычно работают через мобильный интернет и Wi-Fi.

При этом голосовые и видеозвонки через WhatsApp в ОАЭ могут быть недоступны. Интернет-звонки относятся к регулируемым VoIP-услугам, а операторы обязаны ограничивать работу приложений, которые не одобрены местным регулятором.

WhatsApp не входит в опубликованный TDRA список одобренных приложений для VoIP-звонков.

Ограничение связано с правилами связи в ОАЭ, а не с конкретной SIM-картой. Замена местной SIM на российский роуминг или цифровую SIM не гарантирует работу звонков через WhatsApp.

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Wi-Fi в Дубае и ОАЭ

Большинство отелей и общественных мест предоставляет гостям бесплатный Wi-Fi. Он обычно доступен в номерах, лобби, ресторанах и других общественных зонах. Бесплатный интернет также встречается в торговых центрах и общественных местах.

Однако условия зависят от конкретного места:

Скорость может снижаться вечером;

Некоторые сети ограничивают видеосвязь;

Требуется авторизация через номер телефона, номер или ID;

Бесплатный доступ может работать только на ограниченном количестве устройств;

Улучшенный тариф иногда предоставляется платно.

Для обычной переписки бесплатного Wi-Fi часто достаточно. Для поездок, навигации и постоянной связи удобнее иметь мобильный интернет.

Сколько стоит связь в Дубае

Основные варианты можно сравнить следующим образом:

Для редкого использования может хватить Wi-Fi и российского номера для SMS. Для постоянного интернета стоит сравнить местную SIM, роуминговый пакет и цифровую SIM.

Личный опыт команды TriPayGo в Дубае

В июне 2026 года команда TriPayGo была в Дубае. После прилета мы получили бесплатные туристические SIM-карты, а затем сразу в аэропорту купили физическую SIM-карту местного оператора, оформив ее по заграничному паспорту РФ.

Местный номер и мобильный интернет понадобились в первые часы поездки: чтобы подключиться к сети, арендовать автомобиль, зарегистрироваться в приложениях для оплаты парковок, пользоваться картами и прокладывать маршруты по городу.

Во время поездки мы также видели стойки операторов связи в крупных торговых центрах Дубая. Там можно купить физическую SIM-карту или eSIM, сравнить тарифы, пополнить баланс и подключить дополнительный пакет интернета.

Покупка SIM-карты в аэропорту удобна, если местный номер нужен для аренды автомобиля или регистрации в приложениях для оплаты парковки. Для оформления туристу достаточно предъявить заграничный паспорт.

Вывод

В Дубае и других эмиратах доступны быстрые сети 4G и 5G, местные туристические SIM-карты, российский роуминг, цифровые SIM и общественный Wi-Fi.

Местная SIM подойдет тем, кому нужен номер ОАЭ. Российский номер удобно сохранить для SMS и звонков. Цифровая SIM подходит для интернета, подготовленного заранее, а Wi-Fi — для использования в отеле и общественных местах.

Например, можно заранее купить eSIM для ОАЭ через TriPayGo, оплатить российской картой и получить данные для установки на электронную почту.

Перед поездкой стоит сравнить цены, проверить поддержку цифровой SIM и отключить мобильные данные на российском номере, если роуминговый пакет не подключен.

FAQ о связи и интернете в Дубае

Есть ли интернет в Дубае?

В Дубае доступны мобильные сети 4G и 5G, домашний интернет и общественный Wi-Fi. Качество соединения зависит от оператора и конкретного местоположения.

Какая связь работает в Дубае?

Основные мобильные сети принадлежат операторам e& и du. Туристические планы также предлагает Virgin Mobile UAE.

Выдают ли бесплатные SIM-карты в аэропорту Дубая?

У операторов бывают бесплатные стартовые предложения. Можно получить SIM или цифровую SIM с 10 ГБ на 24 часа. После окончания бесплатного пакета потребуется купить тариф.

Сколько стоит SIM-карта в Дубае?

Туристические тарифы e& начинаются от 49 AED, или примерно 1 040 ₽. Планы с большим количеством интернета и безлимитные тарифы могут стоить несколько сотен дирхамов.

Работают ли российские SIM-карты в ОАЭ?

Да. МТС, Билайн, МегаФон и T2 предоставляют международный роуминг в ОАЭ. Стоимость зависит от тарифа и подключенного пакета.

Работает ли WhatsApp в Дубае?

Переписка и обмен файлами обычно работают. Голосовые и видеозвонки через WhatsApp могут быть недоступны из-за регулирования VoIP-сервисов в ОАЭ.

Можно ли установить цифровую SIM до поездки?

Да. Профиль лучше установить заранее через Wi-Fi. После прилета останется выбрать цифровую SIM для мобильного интернета.

Нужно ли отключать российскую SIM при использовании цифровой SIM?

Нет. Российскую SIM можно оставить активной для звонков и SMS. В настройках нужно выбрать цифровую SIM для мобильных данных и отключить автоматическое переключение трафика на российский номер.