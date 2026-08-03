Связь и интернет в Дубае и ОАЭ для туристов из России

Кирилл Пироженко

В Дубае и других эмиратах туристы могут купить местную SIM-карту, пользоваться российским номером в роуминге или подключить цифровую SIM для мобильного интернета. Разберем, какая связь работает в ОАЭ, сколько стоят SIM-карты и интернет, какого оператора выбрать и как подключиться к сети после прилета.

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Собираетесь в Дубай? Тогда эта статья точно для вас!

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Как работают интернет и мобильная связь в ОАЭ

В ОАЭ хорошо развиты мобильная связь и интернет. В Дубае, Абу-Даби, Шардже и других крупных городах доступны сети 4G и 5G.

Мобильного интернета обычно достаточно для навигации, вызова такси, социальных сетей, видеосвязи и удаленной работы. Скорость зависит от оператора, загруженности базовой станции, модели смартфона и местоположения пользователя.

Как работают интернет и мобильная связь в ОАЭ. С интернетом проблем нет, главное — знать все нюансы. Фото.

С интернетом проблем нет, главное — знать все нюансы

Внутри отелей, торговых центров, небоскребов и подземных помещений сигнал может быть слабее. В метро и на трассах качество соединения также может меняться в зависимости от конкретного участка маршрута.

Для поездки турист может выбрать один из четырех вариантов:

  • Цифровую SIM для мобильного интернета;
  • Местную SIM-карту;
  • Российскую SIM-карту в роуминге;
  • Wi-Fi в отелях и общественных местах.

Как пользоваться интернетом в Дубае туристу

Выбор способа подключения зависит от продолжительности поездки, необходимого объема трафика и того, нужен ли туристу номер ОАЭ.

Цифровая SIM для мобильного интернета

Цифровую SIM можно оформить и установить до поездки. Она не занимает физический слот, поэтому российская SIM-карта остается в смартфоне.

Например, можно приобрести eSIM для ОАЭ в TriPayGo, оплатить заказ российской банковской картой и получить QR-код или ссылку для установки на электронную почту.

Как пользоваться интернетом в Дубае туристу. Уже год пользуюсь цифровыми SIM-картами и это нереально удобно. Фото.

Уже год пользуюсь цифровыми SIM-картами и это нереально удобно

Порядок подключения:

  1. Перейдите на сайт TriPayGo;
  2. Выберите и оплатите подходящий тариф;
  3. Получите данные для установки на электронную почту;
  4. Установите eSIM на смартфон через Wi-Fi до поездки;
  5. Включите роуминг данных именно на линии eSIM;
  6. Пользуйтесь мобильным интернетом в ОАЭ.

Большинство туристических цифровых SIM предназначено только для мобильного интернета и не предоставляет отдельный номер, обычные звонки и SMS.

Такой вариант подходит, когда:

  • Нужен только интернет;
  • Не требуется номер ОАЭ;
  • Не хочется посещать салон оператора;
  • Подключение нужно подготовить заранее;
  • Российскую SIM необходимо сохранить для сообщений и звонков.

Местная SIM-карта

Местная SIM-карта подойдет тем, кому нужны мобильный интернет, номер ОАЭ, обычные звонки и SMS.

Туристические тарифы можно купить в аэропорту, официальном салоне оператора или торговом центре. Для оформления потребуется паспорт и документ, подтверждающий законный въезд в ОАЭ. Официальный портал правительства ОАЭ указывает, что посетителю необходимо предоставить копию паспорта.

После оформления турист получает местный номер и пакет услуг. Обычно в туристический тариф входят интернет, местные минуты, международные звонки или их комбинация.

Российская SIM-карта в роуминге

Российские номера работают в ОАЭ через международный роуминг. Такой вариант удобен для получения банковских SMS, кодов подтверждения и звонков на привычный номер.

Мобильный интернет также может работать, но домашний пакет гигабайтов обычно не действует автоматически. Для поездки нужно заранее проверить:

  • Подключен ли международный роуминг;
  • Сколько стоит интернет;
  • Есть ли специальный пакет для ОАЭ;
  • Сколько стоят входящие и исходящие звонки;
  • Включен ли VoLTE-роуминг, если он необходим для голосовой связи.

Чтобы избежать случайных расходов, можно оставить российскую SIM активной для SMS, но отключить на ней передачу мобильных данных.

Wi-Fi в отелях и общественных местах

Большинство отелей в ОАЭ предоставляет Wi-Fi гостям. Бесплатные точки доступа также доступны во многих торговых центрах и общественных местах.

Однако Wi-Fi не всегда подходит для постоянного использования. В часы высокой нагрузки скорость может снижаться, а для подключения в общественном месте иногда требуется регистрация по номеру телефона.

Мобильный интернет пригодится для карт, вызова такси, поездок между эмиратами и ситуаций, когда рядом нет доступной сети Wi-Fi.

Цифровая SIM для мобильного интернета

Цифровая SIM, или eSIM, — это встроенный в смартфон модуль, на который удаленно загружается профиль мобильного оператора. Вставлять пластиковую SIM-карту в телефон не требуется.

Цифровая SIM для мобильного интернета. Цифровая SIM гораздо удобнее, ведь за ней не надо никуда идти. Фото.

Цифровая SIM гораздо удобнее, ведь за ней не надо никуда идти

Такой вариант подходит туристам, которым в ОАЭ нужен преимущественно мобильный интернет для карт, такси, мессенджеров, социальных сетей и работы. Цифровую SIM можно оформить и установить еще до поездки, а после прилета включить ее в настройках телефона.

Преимущества цифровой SIM:

  • Можно раздавать интернет на ноутбук или другие устройства;
  • Не нужен паспорт для оформления;
  • Не нужно искать салон связи после прилета;
  • Профиль можно установить заранее через Wi-Fi;
  • Физический слот смартфона остается свободным;
  • Российская SIM-карта продолжает работать;
  • Можно получать SMS и звонки на российский номер;
  • Не требуется оформлять местный номер ОАЭ;
  • Между основной SIM и цифровой SIM можно переключаться в настройках телефона.

Большинство туристических цифровых SIM предоставляет только мобильный интернет. Отдельный номер телефона, обычные звонки и SMS не входят.

Как купить eSIM для ОАЭ

Купить eSIM, или цифровую SIM, можно заранее до поездки. Например, в сервисе TriPayGo доступны тарифы для мобильного интернета в ОАЭ, которые можно оплатить российской банковской картой.

Порядок покупки:

Цифровая SIM для мобильного интернета. Купить eSIM проще простого. Фото.

Купить eSIM проще простого

  1. Перейдите на страницу eSIM для ОАЭ в TriPayGo;
  2. Выберите тариф с учетом продолжительности поездки и необходимого объема интернета;
  3. Укажите действующий адрес электронной почты — на него будут отправлены данные для подключения;
  4. Оплатите заказ;
  5. Получите письмо с QR-кодом, ссылкой для автоматической установки и данными для ручного подключения;
  6. Добавьте eSIM на смартфон и дождитесь завершения установки.

Перед оформлением убедитесь, что телефон поддерживает eSIM. Установить профиль лучше дома при стабильном подключении к Wi-Fi, а после прилета в ОАЭ выбрать цифровую SIM для мобильных данных и включить на ней роуминг данных.

Письмо с QR-кодом и установочными данными рекомендуется сохранить до окончания поездки.

Как установить цифровую SIM для ОАЭ

Установить профиль рекомендуется до поездки при стабильном Wi-Fi.

После оформления тарифа пользователь обычно получает QR-код, ссылку и данные для ручного подключения.

Порядок установки:

  1. Откройте письмо с данными цифровой SIM;
  2. Откройте ссылку для установки либо отсканируйте QR-код;
    3. Цифровая SIM для мобильного интернета. В письме придет ссылка для установки eSIM. Фото.

    В письме придет ссылка для установки eSIM

  3. Подтвердите загрузку профиля;
  4. Дождитесь завершения установки;
    5. Цифровая SIM для мобильного интернета. Достаточно перейти по ссылке и eSIM добавится на айфон. Фото.

    Достаточно перейти по ссылке и eSIM добавится на айфон

  5. Оставьте основную российскую SIM для звонков и SMS;
  6. До прилета не выбирайте новую линию для передачи мобильных данных.

QR-код удобно открыть на ноутбуке, планшете или другом телефоне, а затем отсканировать смартфоном, на который устанавливается профиль.

Не рекомендуется удалять цифровую SIM после установки. Туристические профили часто привязываются к одному устройству, а возможность повторной установки зависит от поставщика.

Нужен интернет без оформления местного номера? Цифровую SIM для ОАЭ можно установить заранее и включить после прилета.

Купить eSIM для ОАЭ

Как настроить цифровую SIM после прилета в ОАЭ

После прилета откройте настройки мобильной связи и:

  1. Включите установленный профиль;
  2. Выберите цифровую SIM для мобильных данных;
  3. Оставьте российскую SIM основной для звонков и SMS;
  4. Включите роуминг данных на цифровой SIM;
  5. Оставьте автоматический выбор мобильной сети;
  6. Подождите несколько минут, пока телефон зарегистрируется в сети.

Настройку «Роуминг данных» необходимо включать именно на туристической цифровой SIM. Она позволяет подключаться к партнерской сети в ОАЭ и не означает использование платного роуминга на российском номере.

Если соединение не появилось:

  • Включите и выключите режим полета;
  • Перезагрузите смартфон;
  • Проверьте, какая SIM выбрана для мобильных данных;
  • Убедитесь, что роуминг включен на нужной линии.

Не смогли настроить цифровую SIM или возникли проблемы с роумингом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам помогут разобраться.

SIM-карта в Дубае для туристов

Турист может купить местную SIM-карту у операторов e& и du. Туристические планы также предлагает Virgin Mobile UAE.

Для оформления потребуется паспорт. В некоторых случаях сотрудник может попросить показать визу или отметку о въезде. Покупателю должно быть не менее 18 лет. Например, это требование действует при оформлении туристической линии du.

Местная SIM-карта предоставляет:

  • Номер ОАЭ;
  • Мобильный интернет;
  • Местные звонки;
  • Международные минуты в зависимости от тарифа;
  • Возможность пополнять баланс и покупать дополнительные пакеты.

Туристические линии обычно имеют ограниченный срок действия. У du линия действует 90 дней и может быть продлена еще на 90 дней. Срок действия Visitor Line от e& зависит от визы и документов туриста, но для многих посетителей ограничен 90 днями.

SIM-карта работает не только в Дубае, но и в других эмиратах при наличии покрытия оператора. Отдельную карту покупать не нужно для поездки в Абу-Даби, Шарджу или Рас-эль-Хайму.

Сколько стоит SIM-карта и интернет в Дубае

Стоимость зависит от оператора и количества гигабайтов, включенных минут и срока действия тарифа.

Туристические тарифы e&

У e& доступны следующие варианты Visitor Line:

  • 4 ГБ на 28 дней — 49 AED, или около 1 040 ₽;
  • 6 ГБ на 28 дней — 79 AED, или около 1 680 ₽;
  • 10 ГБ на 28 дней — 99 AED, или около 2 100 ₽;
  • 13 ГБ на 28 дней — 125 AED, или около 2 655 ₽;
  • безлимитный интернет на 7 дней — 200 AED, или около 4 250 ₽;
  • безлимитный интернет на 14 дней — 319 AED, или около 6 780 ₽.

В тарифы также может входить определенное количество минут — местных и международных.

Туристические тарифы du

У du доступны безлимитные туристические пакеты:

  • 7 дней — 199 AED, или около 4 225 ₽;
  • 14 дней — 299 AED, или около 6 350 ₽;
  • 28 дней — 499 AED, или около 10 600 ₽.

В пакетах также предусмотрены местные и международные минуты.

Virgin Mobile UAE

Virgin Mobile UAE предлагает туристические планы с фиксированным объемом трафика и безлимитные варианты. В линейке есть пакеты на 7, 10, 15 и 30 дней. Наполнение и цены лучше проверять непосредственно перед поездкой, поскольку доступные предложения меняются.

Местная SIM-карта в ОАЭ обычно обходится дороже, чем в Египте, Казахстане или Армении. При этом она предоставляет местный номер и может включать минуты для международных звонков.

Где купить SIM-карту в Дубае

Где купить SIM-карту в Дубае. Вариантов, где купить SIM-карту, реально много. Фото.

Вариантов, где купить SIM-карту, реально много

В аэропорту

Официальные точки операторов работают в аэропортах ОАЭ. Купить SIM-карту можно после паспортного контроля и получения багажа.

Преимущества:

  • Интернет можно подключить сразу после прилета;
  • Сотрудники помогут оформить номер;
  • Можно проверить работу связи на месте;
  • Доступны специальные туристические тарифы.

Недостаток — после долгого перелета не всегда удобно сравнивать все доступные предложения.

В официальном салоне оператора

Салоны e& и du находятся в торговых центрах и разных районах Дубая.

В официальном магазине можно:

  • Сравнить тарифы;
  • Оформить номер по паспорту;
  • Получить помощь с активацией;
  • Проверить остаток пакета;
  • Настроить интернет на телефоне.

В торговом центре или туристическом районе

Официальные стойки операторов есть во многих крупных торговых центрах. Главное — убедиться, что это фирменная точка e&, du или Virgin Mobile.

Не стоит покупать уже активированный номер у частного продавца. SIM-карта должна быть оформлена на паспорт фактического владельца.

Выдают ли туристам бесплатные SIM-карты в Дубае

У операторов периодически действуют предложения с бесплатной стартовой SIM-картой или цифровой SIM.

Например, e& предлагает бесплатную Visitor Line с 10 ГБ на 24 часа, а du — бесплатную туристическую цифровую SIM с 10 ГБ на 24 часа. После завершения бесплатного периода для дальнейшего использования интернета потребуется купить дополнительный пакет.

Поэтому бесплатная SIM не означает бесплатную связь на протяжении всего отпуска.

Российская SIM-карта в роуминге

После прилета смартфон обычно автоматически подключается к одной из доступных местных сетей. Если этого не произошло, сеть можно выбрать вручную в настройках.

С российским номером можно:

  • Получать SMS и банковские коды;
  • Принимать и совершать звонки;
  • Пользоваться мобильным интернетом;
  • Сохранять доступ к привычному номеру.

Стоимость услуг зависит от российского оператора, региона подключения и тарифа. Перед поездкой необходимо проверить условия в официальном приложении.

Для защиты от неожиданных списаний:

  • Отключите мобильный интернет на российской SIM;
  • Запретите автоматическое переключение мобильных данных;
  • Подключите пакет до поездки;
  • Следите за уведомлениями оператора;
  • Отключите автоматическую загрузку фото, видео и обновлений.

Какие российские операторы работают в ОАЭ

В ОАЭ работают российские SIM-карты МТС, Билайн, МегаФон и T2. После прилета телефон обычно автоматически подключается к сети местного оператора, а связь предоставляется на условиях международного роуминга.

С российским номером можно получать SMS и банковские коды, принимать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Стоимость зависит от оператора, домашнего тарифа и подключенного роумингового пакета, поэтому перед поездкой важно проверить условия именно для своего номера.

МТС

С июня 2026 года ОАЭ входят в список стран, где доступны новые роуминговые режимы МТС.

Режим «Лайт» предоставляется без дополнительной платы и включает 700 МБ на 30 дней, доступ к картам, переводчикам и банковским приложениям, а также безлимитные исходящие звонки на МТС.

Режим «Комфорт» стоит 1 000 ₽ за 30 дней и включает 3 ГБ и 50 минут.

Режим «Максимум» стоит 3 500 ₽ за 30 дней и включает до 30 ГБ и 100 минут.

Билайн

Билайн предлагает пакеты минут и гигабайтов для международного роуминга. Пользователь может выбрать необходимый объем и срок действия в приложении.

Условия и цены зависят от номера и тарифа, поэтому перед поездкой лучше открыть раздел роуминга и выбрать ОАЭ. Приложение Билайн не расходует трафик в роуминге.

МегаФон

У МегаФона связь в ОАЭ оплачивается на условиях международного роуминга. На современных тарифах услуги интернета и звонков в поездке могут подключаться автоматически с оплатой только в дни использования.

Точный объем пакета и стоимость нужно проверять в приложении МегаФон для своего номера, поскольку условия зависят от тарифа и региона подключения.

T2

Для ОАЭ у T2 доступен интернет за 489 ₽ в день. На максимальной скорости предоставляется 800 МБ, после чего скорость снижается до 128 Кбит/с до конца суток.

Также можно подключать отдельные пакеты интернета на несколько дней.

Условия российских операторов регулярно меняются, поэтому проверять стоимость рекомендуется непосредственно перед вылетом.

Работают ли WhatsApp и другие мессенджеры в Дубае

Текстовые сообщения, отправка фотографий, видео, документов и голосовых сообщений в WhatsApp обычно работают через мобильный интернет и Wi-Fi.

При этом голосовые и видеозвонки через WhatsApp в ОАЭ могут быть недоступны. Интернет-звонки относятся к регулируемым VoIP-услугам, а операторы обязаны ограничивать работу приложений, которые не одобрены местным регулятором.

WhatsApp не входит в опубликованный TDRA список одобренных приложений для VoIP-звонков.

Ограничение связано с правилами связи в ОАЭ, а не с конкретной SIM-картой. Замена местной SIM на российский роуминг или цифровую SIM не гарантирует работу звонков через WhatsApp.

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Wi-Fi в Дубае и ОАЭ

Большинство отелей и общественных мест предоставляет гостям бесплатный Wi-Fi. Он обычно доступен в номерах, лобби, ресторанах и других общественных зонах. Бесплатный интернет также встречается в торговых центрах и общественных местах.

Однако условия зависят от конкретного места:

  • Скорость может снижаться вечером;
  • Некоторые сети ограничивают видеосвязь;
  • Требуется авторизация через номер телефона, номер или ID;
  • Бесплатный доступ может работать только на ограниченном количестве устройств;
  • Улучшенный тариф иногда предоставляется платно.

Для обычной переписки бесплатного Wi-Fi часто достаточно. Для поездок, навигации и постоянной связи удобнее иметь мобильный интернет.

Сколько стоит связь в Дубае

Основные варианты можно сравнить следующим образом:

Сколько стоит связь в Дубае. Самый дешевый вариант зависит от задач. Фото.

Самый дешевый вариант зависит от задач

Для редкого использования может хватить Wi-Fi и российского номера для SMS. Для постоянного интернета стоит сравнить местную SIM, роуминговый пакет и цифровую SIM.

Личный опыт команды TriPayGo в Дубае

В июне 2026 года команда TriPayGo была в Дубае. После прилета мы получили бесплатные туристические SIM-карты, а затем сразу в аэропорту купили физическую SIM-карту местного оператора, оформив ее по заграничному паспорту РФ.

Местный номер и мобильный интернет понадобились в первые часы поездки: чтобы подключиться к сети, арендовать автомобиль, зарегистрироваться в приложениях для оплаты парковок, пользоваться картами и прокладывать маршруты по городу.

Личный опыт команды TriPayGo в Дубае. SIM-карта, полученная по прилёте в аэропорту.. Фото.

SIM-карта, полученная по прилёте в аэропорту.

Во время поездки мы также видели стойки операторов связи в крупных торговых центрах Дубая. Там можно купить физическую SIM-карту или eSIM, сравнить тарифы, пополнить баланс и подключить дополнительный пакет интернета.

Покупка SIM-карты в аэропорту удобна, если местный номер нужен для аренды автомобиля или регистрации в приложениях для оплаты парковки. Для оформления туристу достаточно предъявить заграничный паспорт.

Вывод

В Дубае и других эмиратах доступны быстрые сети 4G и 5G, местные туристические SIM-карты, российский роуминг, цифровые SIM и общественный Wi-Fi.

Местная SIM подойдет тем, кому нужен номер ОАЭ. Российский номер удобно сохранить для SMS и звонков. Цифровая SIM подходит для интернета, подготовленного заранее, а Wi-Fi — для использования в отеле и общественных местах.

Например, можно заранее купить eSIM для ОАЭ через TriPayGo, оплатить российской картой и получить данные для установки на электронную почту.

Перед поездкой стоит сравнить цены, проверить поддержку цифровой SIM и отключить мобильные данные на российском номере, если роуминговый пакет не подключен.

FAQ о связи и интернете в Дубае

Есть ли интернет в Дубае?

В Дубае доступны мобильные сети 4G и 5G, домашний интернет и общественный Wi-Fi. Качество соединения зависит от оператора и конкретного местоположения.

Какая связь работает в Дубае?

Основные мобильные сети принадлежат операторам e& и du. Туристические планы также предлагает Virgin Mobile UAE.

Выдают ли бесплатные SIM-карты в аэропорту Дубая?

У операторов бывают бесплатные стартовые предложения. Можно получить SIM или цифровую SIM с 10 ГБ на 24 часа. После окончания бесплатного пакета потребуется купить тариф.

Сколько стоит SIM-карта в Дубае?

Туристические тарифы e& начинаются от 49 AED, или примерно 1 040 ₽. Планы с большим количеством интернета и безлимитные тарифы могут стоить несколько сотен дирхамов.

Работают ли российские SIM-карты в ОАЭ?

Да. МТС, Билайн, МегаФон и T2 предоставляют международный роуминг в ОАЭ. Стоимость зависит от тарифа и подключенного пакета.

Работает ли WhatsApp в Дубае?

Переписка и обмен файлами обычно работают. Голосовые и видеозвонки через WhatsApp могут быть недоступны из-за регулирования VoIP-сервисов в ОАЭ.

Можно ли установить цифровую SIM до поездки?

Да. Профиль лучше установить заранее через Wi-Fi. После прилета останется выбрать цифровую SIM для мобильного интернета.

Нужно ли отключать российскую SIM при использовании цифровой SIM?

Нет. Российскую SIM можно оставить активной для звонков и SMS. В настройках нужно выбрать цифровую SIM для мобильных данных и отключить автоматическое переключение трафика на российский номер.

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