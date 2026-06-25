В Москве снова отключили мобильный интернет: что работает и как пережить день

Утро у многих москвичей сегодня началось одинаково странно: индикатор сети горит, звонки проходят, а интернета в кармане просто нет. Подобное мы уже проходили, интернет в Москве уже отключали, и часть людей встречает такие дни во всеоружии. Если у вас пока всё работает, считайте, что повезло поймать момент, и потратьте её на подготовку iPhone, пока он ещё видит сеть.



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Почему не работает мобильный интернет в Москве

Операторы заранее разослали привычные уже предупреждения: в течение дня в Москве возможны ограничения мобильного интернета. Звонки и СМС обещают оставить, плюс доступ к части госсервисов. Всё остальное может отвалиться: ленты, мессенджеры, карты, музыка, банковские приложения, доставка и такси.

Через мобильный интернет откроются только сайты из белого списка, остальное в зоне ограничений работать не будет. Перебои уже заметны не только в столице: жалобы идут из Подмосковья и Самарской области, долетают сообщения из Петербурга, Новосибирской и Нижегородской областей. Если вы за городом или в соседнем регионе, расслабляться тоже рано.

Важная деталь: домашний Wi-Fi и проводной интернет работают штатно. Глушат именно мобильную передачу данных, а не связь как таковую. Значит, дома, в офисе или в кафе с вайфаем вы спокойно сидите в сети. Проблема ровно одна: момент, когда вы выходите на улицу и остаётесь только с сотовой сетью в руках. Из этого и строится вся подготовка. Пока iPhone подключён к Wi-Fi, надо успеть скачать офлайн всё, без чего день встанет колом.

Офлайн-карты на iPhone: что скачать заранее

Первое, что отваливается на улице без интернета, это навигация. И первое, что бесит сильнее всего, тоже она. Поэтому начните именно с карт.

В «Картах» Apple есть полноценный офлайн-режим, он появился ещё в iOS 17 и с тех пор только дорабатывался. Откройте приложение, нажмите на свой профиль, выберите «Офлайн-карты» и загрузите нужный кусок города. Можно выделить рамкой район, можно скачать всю Москву целиком. После загрузки маршруты, поиск адресов и навигация работают без сети.

Если вы давно живёте на «Яндекс Картах» или «2ГИС», у них тоже есть офлайн. Мой совет простой: скачайте сразу два разных навигатора. Один может промахнуться с пробками, которые без сети всё равно не подгрузятся, второй выручит с поиском по адресу.

С транспортом сложнее: схемы линий метро многие приложения держат офлайн, а вот время прибытия автобуса без интернета вам уже никто не подскажет. Маршрут лучше прикинуть заранее. Кстати, отдельно мы разбирали, как вызвать такси без интернета, в такой день это знание точно пригодится.

Как слушать музыку без интернета на iPhone

Дорога без интернета это ещё и тишина в наушниках, если заранее не позаботиться. С iPhone тут всё решается за пару минут.

В Apple Music нажмите на плейлист или альбом и выберите загрузку на устройство, кнопка со стрелкой вниз. Скачанное играет без сети. То же самое умеет «Яндекс Музыка»: в настройках включите кеширование и загрузите любимые подборки впрок. Слушаете подкасты, заранее загрузите свежие выпуски, иначе утром в дороге вас встретит только крутящийся индикатор.

Сюда же книги и видео. «Книги» от Apple держат всё купленное офлайн по умолчанию, а в Кинопоиске можно скачать пару серий на устройство. Если работаете с документами, выгрузите нужные файлы из облака в «Файлы» заранее, потому что iCloud Drive без интернета покажет только иконки.

Логика везде одна: всё, что обычно подгружается из сети, в день отключений надо иметь физически в памяти телефона. Хотите не пропускать такие разборы и свежие новости про iPhone, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что проверить на iPhone перед отключением интернета

Теперь про то, что выходит за рамки развлечений. Раз интернета может не быть, а звонки обещают сохранить, проверьте настройки звонков заранее.

Загляните в «Настройки», далее «Сотовая связь», и убедитесь, что включён VoLTE. Эта технология позволяет звонить прямо по сети 4G. Без неё звонок может не пройти: телефон сваливается на перегруженные 3G или 2G. Если пункта VoLTE не видно, обновите настройки оператора и поставьте свежую версию iOS. Заодно полезно проверить интернет на айфоне, чтобы понимать, что именно отвалилось.

Дальше деньги. Банковские приложения без интернета не откроются, переводы по СБП могут зависать, а СМС с кодами иногда приходят с задержкой. Снимите немного наличных заранее, хотя бы на такси, кофе и продукты. Терминалы в магазинах тоже завязаны на связь, так что наличка сегодня лишней не будет.

И мелочи, которые легко проспать. Зарядите iPhone и повербанк с вечера, потому что телефон в поиске сети садится заметно быстрее. Если кому-то рядом надо скинуть адрес или файл, выручит AirDrop, он работает напрямую между устройствами без интернета. Не нашли нужную настройку или что-то идёт не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Звучит как небольшая подготовка к походу, и по сути так и есть. Но потратив десять минут у домашнего Wi-Fi, вы превращаете внезапный день без интернета в обычный день, просто чуть более офлайновый. А вечером, когда ограничения снимут, всё вернётся на свои места само собой.