В Москве снова отключили мобильный интернет: что работает и как пережить день

Кирилл Пироженко

Утро у многих москвичей сегодня началось одинаково странно: индикатор сети горит, звонки проходят, а интернета в кармане просто нет. Подобное мы уже проходили, интернет в Москве уже отключали, и часть людей встречает такие дни во всеоружии. Если у вас пока всё работает, считайте, что повезло поймать момент, и потратьте её на подготовку iPhone, пока он ещё видит сеть.

Москвичи могут остаться без мобильного интернета в любой момент. Фото.

Москвичи могут остаться без мобильного интернета в любой момент

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Почему не работает мобильный интернет в Москве

Операторы заранее разослали привычные уже предупреждения: в течение дня в Москве возможны ограничения мобильного интернета. Звонки и СМС обещают оставить, плюс доступ к части госсервисов. Всё остальное может отвалиться: ленты, мессенджеры, карты, музыка, банковские приложения, доставка и такси.

Через мобильный интернет откроются только сайты из белого списка, остальное в зоне ограничений работать не будет. Перебои уже заметны не только в столице: жалобы идут из Подмосковья и Самарской области, долетают сообщения из Петербурга, Новосибирской и Нижегородской областей. Если вы за городом или в соседнем регионе, расслабляться тоже рано.

Важная деталь: домашний Wi-Fi и проводной интернет работают штатно. Глушат именно мобильную передачу данных, а не связь как таковую. Значит, дома, в офисе или в кафе с вайфаем вы спокойно сидите в сети. Проблема ровно одна: момент, когда вы выходите на улицу и остаётесь только с сотовой сетью в руках. Из этого и строится вся подготовка. Пока iPhone подключён к Wi-Fi, надо успеть скачать офлайн всё, без чего день встанет колом.

Офлайн-карты на iPhone: что скачать заранее

Первое, что отваливается на улице без интернета, это навигация. И первое, что бесит сильнее всего, тоже она. Поэтому начните именно с карт.

В «Картах» Apple есть полноценный офлайн-режим, он появился ещё в iOS 17 и с тех пор только дорабатывался. Откройте приложение, нажмите на свой профиль, выберите «Офлайн-карты» и загрузите нужный кусок города. Можно выделить рамкой район, можно скачать всю Москву целиком. После загрузки маршруты, поиск адресов и навигация работают без сети.

Офлайн-карты на iPhone: что скачать заранее. Скачайте карты в память смартфона. Фото.

Скачайте карты в память смартфона

Если вы давно живёте на «Яндекс Картах» или «2ГИС», у них тоже есть офлайн. Мой совет простой: скачайте сразу два разных навигатора. Один может промахнуться с пробками, которые без сети всё равно не подгрузятся, второй выручит с поиском по адресу.

С транспортом сложнее: схемы линий метро многие приложения держат офлайн, а вот время прибытия автобуса без интернета вам уже никто не подскажет. Маршрут лучше прикинуть заранее. Кстати, отдельно мы разбирали, как вызвать такси без интернета, в такой день это знание точно пригодится.

Как слушать музыку без интернета на iPhone

Дорога без интернета это ещё и тишина в наушниках, если заранее не позаботиться. С iPhone тут всё решается за пару минут.

В Apple Music нажмите на плейлист или альбом и выберите загрузку на устройство, кнопка со стрелкой вниз. Скачанное играет без сети. То же самое умеет «Яндекс Музыка»: в настройках включите кеширование и загрузите любимые подборки впрок. Слушаете подкасты, заранее загрузите свежие выпуски, иначе утром в дороге вас встретит только крутящийся индикатор.

Как слушать музыку без интернета на iPhone. Не забудьте загрузить музыку. Фото.

Не забудьте загрузить музыку

Сюда же книги и видео. «Книги» от Apple держат всё купленное офлайн по умолчанию, а в Кинопоиске можно скачать пару серий на устройство. Если работаете с документами, выгрузите нужные файлы из облака в «Файлы» заранее, потому что iCloud Drive без интернета покажет только иконки.

Логика везде одна: всё, что обычно подгружается из сети, в день отключений надо иметь физически в памяти телефона. Хотите не пропускать такие разборы и свежие новости про iPhone, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что проверить на iPhone перед отключением интернета

Теперь про то, что выходит за рамки развлечений. Раз интернета может не быть, а звонки обещают сохранить, проверьте настройки звонков заранее.

Загляните в «Настройки», далее «Сотовая связь», и убедитесь, что включён VoLTE. Эта технология позволяет звонить прямо по сети 4G. Без неё звонок может не пройти: телефон сваливается на перегруженные 3G или 2G. Если пункта VoLTE не видно, обновите настройки оператора и поставьте свежую версию iOS. Заодно полезно проверить интернет на айфоне, чтобы понимать, что именно отвалилось.

Что проверить на iPhone перед отключением интернета. Обязательно активируйте VoLTE, чтобы со звонками не было проблем. Фото.

Обязательно активируйте VoLTE, чтобы со звонками не было проблем

Дальше деньги. Банковские приложения без интернета не откроются, переводы по СБП могут зависать, а СМС с кодами иногда приходят с задержкой. Снимите немного наличных заранее, хотя бы на такси, кофе и продукты. Терминалы в магазинах тоже завязаны на связь, так что наличка сегодня лишней не будет.

И мелочи, которые легко проспать. Зарядите iPhone и повербанк с вечера, потому что телефон в поиске сети садится заметно быстрее. Если кому-то рядом надо скинуть адрес или файл, выручит AirDrop, он работает напрямую между устройствами без интернета. Не нашли нужную настройку или что-то идёт не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Звучит как небольшая подготовка к походу, и по сути так и есть. Но потратив десять минут у домашнего Wi-Fi, вы превращаете внезапный день без интернета в обычный день, просто чуть более офлайновый. А вечером, когда ограничения снимут, всё вернётся на свои места само собой.

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