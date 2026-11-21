В один вечер хочется вернуться в Сан-Андреас, в другой проще залипнуть в «Майнкрафт», а еще на айфоне теперь есть Red Dead Redemption. Да, тот самый легендарный вестерн с Джоном Марстоном. Это сразу три разных игры, и все они стоят денег. Да и с доступностью игр в российском App Store всё очень непросто. Но мы нашли способ, как можно без особого напряга поиграть во все эти игрушки за вменяемые деньги и при этом не платить за загрузку каждой из них.



Одна оплата открывает весь каталог

У DDE Store и Appneza Store одна схема. Покупаете доступ к каталогу на выбранный срок, а потом скачиваете игры, которые в нем есть, без отдельной оплаты за каждую. Можно взять GTA San Andreas, через неделю скачать Red Dead Redemption, а между делом посмотреть, во что еще хочется поиграть. Пока тариф действует, все эти загрузки входят в его цену.

Отсюда и «бесплатно». Бесплатна сама загрузка после покупки доступа. Для примера, отдельная Red Dead Redemption в американском App Store стоит 39,99 доллара. Есть и издание для подписчиков Netflix. У Rockstar это два разных варианта, о которых мы уже рассказывали в материале про Red Dead Redemption в России. В DDE и Appneza цена относится ко всему каталогу. Именно поэтому считать выгоду имеет смысл по тем играм, в которые вы действительно собираетесь играть.

Покупка доступа оформляется у самого сервиса. В истории покупок App Store эти игры от этого не появятся. За переустановкой и обновлениями вы будете обращаться к тому же магазину, из которого скачали игру. За новостями о мобильных релизах можно следить в наших канале в Telegram и канале в МАКС.

В DDE Store есть и Сан-Андреас, и Дикий Запад

DDE Store официально называется DIYORDE Store. Сервис заявляет поддержку iPhone и iPad с актуальными версиями iOS и iPadOS. Подключение мы уже разобрали в полной инструкции по DDE Store. Сам магазин и его витрина доступны на сайте магазина DIYORDE Store.

В разделе игр на скриншотах есть Grand Theft Auto: San Andreas, GTA III, Red Dead Redemption и Terraria. Для тех, кто хочет снова покататься по Лос-Сантосу или добраться до Лас-Вентураса, ориентир простой. Смотрите на полное название игры в карточке. Нужная часть называется Grand Theft Auto: San Andreas.

У DDE тариф на одно устройство. Есть айфон для дороги и айпад, на котором вы обычно играете дома? Один тариф между ними поделить нельзя. По условиям сервиса его покупают на фиксированный срок без автопродления. После окончания доступа уже установленные игры, по заявлению DDE, остаются на устройстве и продолжают работать, а новые загрузки и обновления доступны с активным тарифом.

Майнкрафт нашелся в Appneza Store

У Appneza Store есть открытый каталог игр и приложений. В нем указаны Minecraft, GTA San Andreas и Red Dead Redemption. На скриншоте также видны карточки GTA Vice City и нескольких частей Five Nights at Freddy’s. Список со временем меняется, поэтому состав каталога лучше смотреть по конкретным названиям, особенно если вы пришли за одной игрой.

Еще я бы внимательно смотрел на названия вроде «GTA V Original». Такая надпись на карточке сама по себе ничего не говорит о происхождении сборки. Классическая San Andreas, мод на ее основе и порт пятой GTA могут стоять в выдаче рядом. Номер версии указан прямо на карточке. Его можно сверить, если ищете конкретную сборку. Разницу между мобильными изданиями можно обсудить в наших чате в Telegram и чате в МАКС.

Условия покупки и подключение объяснит бот Appneza Store в Telegram. У всех тарифов заявлен доступ ко всему каталогу и обновлениям на оплаченное время. Сайт Appneza прямо указывает iPhone. Для iPad лучше уточнить у поддержки совместимость планшета и нужной версии игры до оплаты. Даже у официального издания Red Dead Redemption требования выше, чем у многих старых мобильных игр. В App Store для него указаны iOS 18 и iPadOS 18 или новее. У сборок из сторонних каталогов совместимость проверяется отдельно.

Месяц доступа в двух магазинах стоит по-разному

В таблице цены на 18 ноября 2026 года. DDE показывает сумму в долларах, а рублевую цену при оплате через СБП выводит при оформлении. Appneza публикует цены в рублях. У обоих сервисов есть три одинаковых срока, поэтому проще всего сравнить их по первым трем строкам.

Срок доступа DDE Store Appneza Store 1 месяц $9,90 590 ₽ 3 месяца $19,90 990 ₽ 6 месяцев $29,90 1490 ₽ 11 месяцев Нет тарифа 1990 ₽ «Навсегда» Нет тарифа 3790 ₽

Название «Навсегда» у Appneza относится к доступу к магазину. В боте отдельно указан срок работы скачанных приложений до 365 дней с момента покупки. Уточните в боте условия повторной установки, если рассчитываете годами играть в один и тот же Майнкрафт. А если подбираете под игры держатель для айфона или компактный повербанк в дорогу, такие аксессуары появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сравнивая месячные цены, учитывайте и устройство, на котором будете играть. Например, если взять доступ к DDE отдельно для iPhone и iPad, два месячных тарифа обойдутся в $19,80 до пересчета в рубли. Это почти столько же, сколько три месяца на одном устройстве. Цены можно сверить на сайтах сервисов: условия тарифов DIYORDE Store и тарифы на сайте Appneza.

Для Minecraft я бы начал с каталога Appneza, где есть его карточка. Для GTA III и Terraria есть смысл открыть DDE. А ради одной Red Dead Redemption можно сравнить сразу обе витрины: игра есть в каждой, поэтому важны версия, поддержка вашего устройства и итоговая цена за нужный срок. Когда весь интерес сводится к одной игре на пару выходных, я бы смотрел на месячный тариф. За полгода есть смысл платить, когда уже нашли несколько игр и знаете, что будете возвращаться за новыми.