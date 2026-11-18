Первая Postal добралась до iPhone и iPad спустя почти три десятилетия после выхода на компьютерах. Причем в App Store появилась версия Classic & Uncut без цензуры. Для игры со скандальной репутацией это уже занятный поворот. Но у российского владельца айфона перед покупкой найдется вопрос поважнее: получится ли вообще ее установить и оплатить.



На айфон перенесли ту самую Postal 1997 года

POSTAL Classic & Uncut выпустила Running With Scissors. Речь о первой части серии, изометрическом шутере с видом сверху под углом. Не перепутайте с Postal 2: если помните прогулки от первого лица по городу и безумные бытовые поручения Чувака, это другая игра. Здесь стоит заранее посмотреть скриншоты, иначе покупка может совсем не совпасть с воспоминаниями.

В описании App Store указаны основная кампания, дополнительные уровни Special Delivery и испытания The Gauntlet. Последних 23. В арсенале девять видов оружия, а для сенсорного экрана разработчики сделали управление двумя виртуальными стиками: перемещение и стрельба разведены по разным сторонам дисплея.

Это классическая первая часть, и ждать от нее современного трехмерного боевика не стоит. Смысл покупки скорее в знакомстве с оригиналом или возвращении к старой игре на новом устройстве. Для меня сам факт такого релиза в App Store интереснее очередного мобильного шутера, но ностальгия не заменяет удобное управление. Его стоит оценивать отдельно: мышь с клавиатурой и стеклянный экран дают разный опыт.

У игры рейтинг 18+. Apple указывает реалистичное насилие и темы, вызывающие ужас или страх. Поэтому это покупка для взрослой аудитории, даже если графика выглядит старой. Название Uncut тоже не стоит воспринимать как обещание каких-то новых режимов: перед нами переиздание классики.

О других заметных релизах для айфона пишем в наших каналах в Telegram и МАКС. Удобно, когда хочется найти игру на вечер, а не листать весь каталог магазина.

В России Postal скачивается из обычного App Store

На момент подготовки статьи POSTAL Classic & Uncut доступна в российском магазине. Ее можно купить со своего аккаунта с регионом Россия: менять регион не требуется. Не нужны и отдельный иностранный Apple ID или установка через компьютер. Прямой путь здесь короче любых обходных инструкций.

В российской карточке указана цена 199 рублей, то есть примерно 200 рублей. Для запуска нужны iOS 15.0 или iPadOS 15.0 и новее. Размер загрузки составляет около 278 МБ, а единственный заявленный язык — английский. Проверить эти сведения лучше перед оплатой: цена и требования относятся к текущей версии приложения.

Для установки сделайте следующее:

Откройте на iPhone или iPad страницу Postal в App Store. Проверьте название POSTAL Classic & Uncut и разработчика Running With Scissors. Если ищете вручную, вводите полное название. Посмотрите раздел совместимости и убедитесь, что версия системы подходит. Проверьте баланс аккаунта. Если денег недостаточно, сначала пополните его одним из способов ниже. Нажмите кнопку с ценой и подтвердите покупку способом, который предложит iPhone: например, через Face ID или паролем аккаунта. Дождитесь загрузки и откройте игру с домашнего экрана или из библиотеки приложений.

После покупки полезно сначала разобраться с сенсорными стиками, а уже потом проходить кампанию. Особенно если в памяти осталась компьютерная версия: привычные движения пальцами здесь придется выработать заново. На iPad интерфейс физически крупнее, но это само по себе не говорит ни о плавности, ни об удобстве конкретного порта.

Не покупайте другую часть серии по похожей иконке и не ориентируйтесь только на слово Postal в поиске. Прямая ссылка ведет именно к мобильной Classic & Uncut. Если магазин вместо цены показывает облако загрузки, проверьте, не приобреталась ли игра раньше под этим аккаунтом.

На балансе Apple ID нужны деньги до покупки

Для оплаты можно воспользоваться МТС или подарочной картой нужного региона. Подробные варианты пополнения собраны в наших материалах: пополнение Apple ID через МТС и подарочные карты для российского аккаунта. Для разовой покупки сравнивайте полные расходы, включая подписку и наценку на код.

По актуальной инструкции на сайте МТС, способ доступен абонентам с подходящей подпиской Premium. На архивных подписках привилегии может не быть. Деньги списываются с партнерского кошелька, а не просто с баланса связи. Указаны лимит 9000 рублей в месяц и комиссия 3% за пополнение кошелька.

Проверьте наличие привилегии App Store в своей подписке МТС Premium. Для российского аккаунта откройте Настройки — ваше имя — Оплата и доставка — Добавить способ оплаты — Мобильный телефон. Привяжите номер МТС. Войдите в сервис Кошелек по этому номеру и пополните именно кошелек, проверив комиссию. В App Store откройте профиль, выберите «Пополнить баланс», укажите сумму и подтвердите платеж.

Обычного пополнения телефона недостаточно. Если платеж не проходит, проверьте привилегию подписки и деньги в кошельке. Подключать платный Premium только ради одной недорогой игры я бы стал после подсчета расходов.

Другой вариант — подарочный код App Store для России. Здесь важен регион: долларовая карта для американского магазина не пополнит российский аккаунт. Apple отдельно объясняет региональные ограничения подарочных карт. Сумма, которую вы платите продавцу, может превышать номинал, поэтому смотрите итоговую стоимость заказа.

Выберите подарочную карту для региона вашего аккаунта и проверьте номинал, цену и условия продавца. После покупки откройте App Store и нажмите на аватар профиля. Выберите «Погасить подарочную карту или код», затем ручной ввод. Введите полученный код, подтвердите погашение и проверьте баланс перед покупкой Postal.

Остаток денег после оплаты игры остается на аккаунте. Поэтому минимальный доступный номинал карты тоже влияет на расходы: для одной покупки он может оказаться избыточным. Пароль от Apple ID для получения и активации кода продавцу не нужен.

Если кнопки покупки нет, сначала проверьте ограничения

Когда прямая ссылка открывается, но купить игру не получается, причина может быть в настройках аккаунта или ограничениях устройства. У Postal рейтинг 18+, так что стоит проверить допустимый возраст приложений и разрешение на покупки. VPN не пополняет баланс и не меняет регион самого аккаунта App Store.

Начните с нескольких проверок:

Убедитесь, что App Store использует тот аккаунт, который вы пополнили. Аккаунт для покупок может отличаться от основного аккаунта iCloud. Проверьте версию iOS в Настройки — Основные — Об этом устройстве. Откройте Настройки — Экранное время — Контент и конфиденциальность. Если ограничения включены, проверьте разрешение на установку приложений и возрастной допуск. Вернитесь к карточке по прямой ссылке и прочитайте сообщение магазина: ошибка оплаты и несовместимость требуют разных действий.

Если аккаунт принадлежит ребенку, менять возраст ради установки взрослой игры не стоит. А при сообщении о недоступности в стране проверьте фактический регион учетной записи для покупок: ссылка на российскую веб-страницу сама его не переключает.

Столкнулись с другой ошибкой? В наших чатах в Telegram и МАКС можно обсудить конкретное сообщение App Store. Только присылайте текст ошибки без платежных данных.

Для игры на планшете может пригодиться подставка, чтобы не держать его на весу. Такие аксессуары ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А перед покупкой самой Postal все-таки посмотрите скриншоты: если вы ждали именно вторую часть, знакомый Чувак на иконке этого не исправит.