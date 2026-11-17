Купить подписку в Telegram было почти так же привычно, как написать сообщение: бот показывал тариф, принимал деньги и открывал доступ. Теперь мессенджер взялся за платежи, которыми такие сервисы пользовались годами. Под проверку попали в том числе VPN-боты, и привычная кнопка оплаты в них больше не означает, что все пройдет по старой схеме.



Telegram отключает оплату VPN картой и через СБП в ботах

Telegram начал проверять ботов и мини-приложения, продающие цифровые товары и услуги с внешней оплатой. Разработчикам уже рассылают предупреждения: принимать деньги за такие покупки внутри мессенджера можно только через Telegram Stars. Банковские карты и СБП из этого сценария убирают. Для пользователей в России это означает отключение привычного способа оплачивать VPN-подписки прямо в чате с ботом.

Telegram уже проверяет способы приема платежей, причем проверки продолжатся на этой неделе. Владельцев сервисов предупредили, что второго уведомления о нарушениях не будет. Сохранение прежней оплаты грозит ограничением работы бота, поэтому речь идет о требовании, которое разработчикам придется выполнять.

Для покупателя меняется вполне конкретная вещь: напрямую оплатить картой цифровую подписку в таком боте больше не получится. Раньше вы выбирали срок, видели сумму в рублях и переходили к банковскому платежу. Теперь внутри Telegram для этой покупки остается расчет звездами. Даже если название тарифа и сам бот прежние, платежная часть должна соответствовать правилам платформы.

Отключение касается способа приема денег. Из сообщений о проверках не следует, что все VPN-подписки одновременно аннулируют или что уже оплаченный доступ обязательно пропадет. Но и обещаний сохранить работу каждого конкретного сервиса нет. Тут все зависит от его владельца и того, выполнит ли он требования Telegram.

Новости об ограничениях в приложениях публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС. Там удобно читать короткие сообщения, когда нет времени на подробный разбор.

За отключением стоят правила Apple и Google

Причина связана с продажей цифровых услуг внутри мобильных приложений. Apple и Google предъявляют требования к таким платежам, и Telegram должен учитывать их в своих клиентах. Зависимость мессенджера от магазинов приложений уже была заметна, когда Telegram ненадолго исчез из App Store. Теперь вопрос касается встроенных покупок у сторонних разработчиков.

В официальной документации платежной платформы Telegram прямо закреплено: цифровые товары и услуги внутри ботов и Mini Apps оплачиваются звездами. При использовании другой валюты или стороннего платежного провайдера мессенджер не сможет показывать такой сервис мобильным пользователям. Поэтому обычная банковская форма для подписки больше не подходит.

Сами Stars появились еще в 2024 году. В анонсе внутренней валюты Telegram объяснял ее назначение именно покупками цифровых товаров у ботов и мини-приложений. Так что нынешняя новость связана с проверкой соблюдения требований, у которых уже есть история. Звезды не придумали специально ради VPN.

При этом правило касается цифровых услуг. Покупка вещи с доставкой и доступ к платному боту относятся к разным категориям. Для физических товаров у Telegram предусмотрен отдельный платежный механизм. Поэтому распространять новость на любую оплату в любом боте было бы неправильно: из мессенджера убирают внешние платежи именно за цифровые покупки.

Для российского пользователя последствия заметны на знакомом примере с VPN, но в официальном требовании нет привязки только к России. Это условие работы сервисов внутри Telegram. Формулировка «отключают оплату VPN» описывает один из результатов проверки, а основание у нее общее для цифровых продавцов на платформе.

Вместо рублей в счете остаются только звезды

Telegram Stars представляют собой внутреннюю валюту мессенджера. Бот выставляет счет в звездах, а покупатель подтверждает списание с соответствующего баланса. Цена услуги в таком счете выражается уже не в рублях. Это и есть главное изменение для человека, который привык видеть банковскую форму после выбора подписки.

Платеж и сама услуга при этом остаются разными вещами. Звезды отвечают за расчет внутри платформы, а доступ предоставляет разработчик. Правильная кнопка оплаты еще не гарантирует, что сервис работает быстро и поддержка отвечает вовремя. Telegram задает способ покупки, но сторонний бот от этого не становится продуктом самого мессенджера.

В условиях для разработчиков Telegram ответственность за цифровой товар и исполнение обязательств возложена на владельца сервиса. Он должен разбираться с обращениями покупателей и спорными операциями. Поэтому при проблеме с предоставленным доступом важен контакт продавца, даже когда платеж проходил через встроенный интерфейс Telegram.

Еще одно следствие перехода: старую цену в рублях нельзя автоматически считать новой ценой подписки. Пользователь видит количество звезд, а стоимость их приобретения может зависеть от условий покупки и применимых сборов. Подтвержденного единого процента подорожания для всех VPN-ботов нет. Обещать, что каждый тариф станет дороже на одну и ту же сумму, оснований тоже нет.

Появление Stars в боте означает, что разработчик использует предусмотренную платформой валюту. При этом остаток звезд на счете и срок действия купленной подписки придется различать: это разные показатели. Привычный сценарий с прямым переводом суммы за месяц подписки внутри такого бота заканчивается.

Изменения платежного интерфейса можно обсудить в наших чатах в Telegram или МАКС. Вопросы по конкретной покупке при этом нужно адресовать поддержке самого сервиса.

Под проверку попали и другие платные подписки

VPN оказался самым заметным примером, но список затронутых покупок шире. Проверки касаются платных возможностей ботов и доступа к сторонним нейросетям, а также других цифровых подписок. Если вы пользуетесь несколькими такими сервисами, полезно понимать, где искать списания за подписки: покупка в стороннем боте и подписка, оформленная через учетную запись Apple, могут учитываться по-разному.

Для разработчика выбор теперь сводится к выполнению платежных требований платформы. Продолжать продавать цифровой доступ внутри бота с прежним приемом денег и рассчитывать на повторное предупреждение не получится. Покупатель увидит результат этой проверки у себя в чате: бот либо выставит счет в звездах, либо рискует стать недоступным за нарушение условий.

Общего списка всех затронутых ботов и единого времени отключения для каждого из них в сообщениях источников нет. Поэтому исчезновение банковской кнопки у одного продавца не доказывает, что у остальных она пропадет в ту же минуту. Но требование для этой категории покупок одинаковое: оплата только звездами.

С покупками обычных вещей история другая. Подборки аксессуаров для iPhone и полезных товаров для дома выходят в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. На продажу физических товаров правило об обязательных Stars не распространяется.

А вот рассчитывать на сохранение оплаты картой или через СБП за цифровую подписку внутри Telegram-бота больше не стоит. Мессенджер отключает этот способ расчетов, и для таких покупок в ботах остаются звезды.