С номера МТС снова можно пополнить российский Apple ID, если у вас есть SIM-карта оператора и подписка МТС Премиум. Если номера МТС или подписки нет, перед списанием за iCloud+ или Apple Music выручит подарочная карта. Вот только за один и тот же номинал в двух магазинах могут попросить почти одинаковую сумму, а на более крупной карте разница доходит до тысячи с лишним. В ноябре у МТС Оплаты еще и временная скидка. Так что ответ на вопрос, где выгоднее купить карту, зависит и от суммы, и от дня покупки.



С промокодом у МТС карта на 500 рублей стоит 618

Для тех, у кого уже есть SIM-карта и Премиум, мы разбирали пополнение Apple ID с номера. У МТС Оплаты есть и отдельная витрина с подарочными картами. Там можно купить код за рубли через СБП с номером любого российского оператора. Подписка Премиум для этого не нужна.

С 17 ноября по 1 декабря включительно МТС Оплата дает скидку 22% по промокоду GUSILEBEDI. Посмотрите на строку «Итого» после применения кода. За карту на 500 рублей с учетом комиссии спишут 618, а в App Store зачислят 500. Переплата остается даже со скидкой.

У МТС девять номиналов, от 500 до 9 000 рублей. Перед покупкой загляните в баланс App Store. Предположим, там осталось 300 рублей, а на подписку нужно 800. В таком случае хватит карты на 500 рублей, хотя сама подписка стоит дороже. Цены остальных карт собрал в таблице ниже.

Откройте страницу App Store на МТС Оплате и выберите регион «Россия». Выберите номинал. В «Данных получателя» оставьте почту, на которую хотите получить код. Введите GUSILEBEDI в поле «Промокод» и нажмите «Применить». Когда под полем появится зеленое сообщение, посмотрите, сколько теперь стоит карта. Сверьте сумму, нажмите «Войти и оплатить», авторизуйтесь и оплатите через СБП. Если покупаете с компьютера, наведите камеру телефона на QR-код из своего заказа и подтвердите сумму в приложении банка.

МТС обещает прислать ваучер примерно за 15 минут. Письмо иногда попадает в «Спам». Когда закончится акция или появится другой способ пополнить российский App Store, об этом можно будет прочитать у нас в Telegram и МАКС.

На ggsel есть карты на 800 и 900 рублей

На ggsel я взял для сравнения магазин nbshop. У него 16 номиналов карт от 500 до 8 000 рублей, в том числе промежуточные суммы вроде 900 и 2 500. Код магазин выдает автоматически, как и в нашей прошлой инструкции по покупке на ggsel. Скидочный код для оформления не нужен. Если будете пополнять счет после 1 декабря, проверьте цену и наличие прямо в карточке.

Откройте карточку подарочной карты nbshop. В названии товара должен быть указан российский регион. Нажмите на нужный номинал и дождитесь, пока обновится цена. Затем нажмите «Купить». Впишите адрес в поле «Почта для получения заказа». Если браузер подставил его сам, проверьте, что у вас есть доступ к этому ящику. Выберите способ оплаты и сверьте итог. На скриншоте выбран СБП. Платеж подтверждается в приложении банка. После оплаты откройте письмо с заказом и скопируйте код карты.

Письмо не пришло? Загляните в «Спам», затем откройте «Заказы» на ggsel. Номер покупки пригодится, если придется писать продавцу через страницу заказа.

На карте в 6 000 рублей разница уже больше тысячи

Номинал в таблице показывает, сколько денег окажется у вас в App Store. Рядом стоит сумма к оплате на 18 ноября 2026 года. Для МТС Оплаты я учел промокод GUSILEBEDI и комиссию СБП. Цены ggsel взял у nbshop. Прочерк означает, что магазин такую карту не продает.

Номинал МТС с промокодом ggsel 500 ₽ 618 ₽ 639 ₽ 700 ₽ 865,20 ₽ 1 009 ₽ 800 ₽ — 1 089 ₽ 900 ₽ — 1 289 ₽ 1 000 ₽ 1 236 ₽ 1 419 ₽ 1 500 ₽ 1 854 ₽ 2 059 ₽ 2 000 ₽ 2 472 ₽ 2 779 ₽ 2 500 ₽ — 3 599 ₽ 3 000 ₽ 3 708 ₽ 4 189 ₽ 3 500 ₽ — 5 179 ₽ 4 000 ₽ — 5 739 ₽ 4 500 ₽ — 6 279 ₽ 5 000 ₽ 6 180 ₽ 7 109 ₽ 6 000 ₽ 7 416 ₽ 8 659 ₽ 7 000 ₽ — 10 039 ₽ 8 000 ₽ — 11 379 ₽ 9 000 ₽ 11 124 ₽ —

У МТС с промокодом дешевле все карты, которые есть на обеих витринах. За номинал 500 рублей экономим всего 21 рубль. Ради такой разницы я бы долго не выбирал. С картой на 6 000 рублей уже другое дело. МТС Оплата просит 7 416 рублей, у nbshop цена 8 659. Разница в 1 243 рубля вполне оправдывает лишнюю минуту на ввод кода.

А если для оплаты подписки не хватает ровно 800 рублей? В МТС Оплате придется подняться до номинала 1 000 и заплатить 1 236 рублей. У nbshop карта на 800 стоит 1 089. Если пополняете счет под одно списание, ggsel сэкономит 147 рублей. Если те 200 рублей вам все равно понадобятся в следующем месяце, у МТС выгоднее цена за рубль на балансе.

В ноябре я бы сначала посмотрел цену с промокодом у МТС, а потом проверил, есть ли у ggsel карта точнее под нужную сумму. После 1 декабря начните с цен, которые видите на витринах в день покупки. Если заодно ищете запасной кабель для айфона, варианты подешевле собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Код из письма вводим в профиле App Store

Код уже в почте? Откройте на айфоне App Store и посмотрите, под каким аккаунтом вошли. Это особенно важно, если вы переключаетесь между двумя Apple ID ради приложений из разных стран. Для карты из этой статьи нужен российский регион аккаунта. Инструкция по погашению от Apple.

Откройте App Store на iPhone или iPad и коснитесь аватарки в правом верхнем углу. Нажмите «Активировать код». В зависимости от версии системы пункт может называться «Погасить подарочную карту или код». Выберите «Ввести код вручную». Вставьте код из письма и нажмите «Активировать». Вернитесь в профиль App Store и проверьте, что баланс увеличился на номинал карты.

Сообщение о другой стране обычно означает, что регион карты и аккаунта не совпадает. Сверьте регион в профиле и в заказе. Если айфон ругается на сам код, вставьте его заново без пробелов по краям. При сообщении «код уже использован» проверьте баланс и, если деньги не появились, напишите продавцу. Текст ошибки можно показать в нашем чате в Telegram или МАКС. Сам код оставьте у себя.

Баланс пополнился, и с него можно оплатить игру, приложение или подписку. Если покупали карту только ради облака, сравните остаток со стоимостью следующего платежа. Тарифы мы собрали в статье о том, как оплатить iCloud+ в России.