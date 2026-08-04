Telegram удалили, а через час вернули в App Store. Что это было?

Утром 4 августа пользователи по всему миру схватились за головы: Telegram пропал из App Store сразу в нескольких странах. Приложение перестало находиться в поиске, и никто толком не понимал, что стряслось. А ведь только недавно мы разбирались, можно ли покупать Premium и звезды в Telegram — и вот вам новый повод понервничать за любимый мессенджер. Забегая вперед: паника оказалась недолгой, но причина удаления заставляет задуматься.



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Почему Telegram пропал из App Store

Первыми тревогу подняли владельцы iPhone и iPad. Утром во вторник поиск по слову Telegram перестал выдавать мессенджер в App Store у части пользователей в разных регионах. Приложение будто испарилось: новые установки недоступны, официальной информации ноль.

При этом те, у кого Telegram уже был установлен, спокойно продолжали переписываться. Доступ для существующих пользователей никуда не делся — пропала только сама карточка в магазине. То есть удалить приложение с концами Apple не пыталась, речь шла именно о выдаче в поиске и странице загрузки.

Любопытная деталь: в Mac App Store Telegram все это время оставался на месте. Версия для Google Play тоже никуда не пропадала, так что владельцев Android происходящее вообще не коснулось. Претензии, судя по всему, касались конкретной сборки для iOS и iPadOS.

Кстати, если вы недавно замечали, что коды подтверждения приходят в МАКС и Telegram, а не по SMS, то временное исчезновение мессенджера из магазина — это отдельная история, никак с этим не связанная. Просто совпало по времени, что добавило нервотрепки.

За что Apple заблокировала Telegram

Молчание длилось несколько часов, а потом Apple выкатила официальный комментарий. Формулировка жесткая: компания обнаружила материалы с сексуальным насилием над детьми (CSAM), а это грубейшее нарушение правил App Store. За такое банят без разговоров.

По словам Apple, приложение вернули в магазин после того, как разработчик оперативно удалил запрещенный контент и заблокировал пользователя, который его выложил. То есть Telegram отреагировал быстро, и вся история заняла считанные часы. Официальное заявление Apple опубликовала примерно через 20 минут после восстановления доступа.

Сам Telegram причину удаления публично не комментировал. Вместо этого команда мессенджера отписалась в свойственной ей манере — ироничным постом в X со словами о том, что слухи о его смерти сильно преувеличены, и яблочным эмодзи на десерт. Такой стиль общения с публикой у Дурова* и его команды давно фирменный.

Тема детской безопасности для Apple — больная мозоль, компания реагирует на подобное максимально жестко. Хотите первыми узнавать о таких историях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем подобные новости по горячим следам.

Все случаи удаления Telegram из App Store

Ветераны платформы такой ситуацией не удивлены. Apple убирала Telegram раньше — и по всему миру, и в отдельных странах. История повторяется с завидной регулярностью.

Первый громкий случай произошел в феврале 2018 года. Тогда Apple временно удалила мессенджер, обнаружив то, что классифицировала как неприемлемый контент. Основатель Telegram Павел Дуров* рассказывал, что компания предупредила его команду о найденных материалах, после чего в приложение добавили дополнительные защитные механизмы и вернули его в магазин. Схема, как видите, почти один в один повторилась и сейчас.

В 2023 году Telegram временно заблокировали в Бразилии: местные власти требовали данные о группах, которые обвиняли в подстрекательстве к насилию в школах. Мессенджер информацию не предоставил, за что и поплатился доступностью в стране.

А в 2024 году приложение вычистили из китайского App Store вместе с WhatsApp, Threads и Signal. Причиной стал приказ местного интернет-регулятора, и этот бан действует до сих пор. Так что для Китая история с исчезновением Telegram — вовсе не разовая акция, а постоянное положение дел.

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Будет ли Telegram работать в России

Для нас с вами главная новость в том, что ничего катастрофического не случилось. Приложение уже вернули, установленные копии работали без перебоев, а причина оказалась технической, а не политической. Просто модерация нашла запрещенный контент, разработчик его убрал — и все встало на свои места.

Но осадок остается. Telegram в России и без того ходит по тонкому льду: периодически всплывают разговоры о его судьбе, а Telegram в России могут признать террористическим — и последствия такого решения коснулись бы каждого пользователя. На этом фоне даже короткое исчезновение из App Store вызывает нервную дрожь.

Мой совет простой: держите под рукой резервный мессенджер и не полагайтесь на один канал связи. МАКС, электронная почта, обычные SMS — все это стоит иметь настроенным заранее. Тогда любой сбой любимого приложения вы переживете спокойно, без метаний и попыток срочно что-то восстановить.

История с CSAM показала важную вещь: Apple реагирует моментально, но и восстанавливает доступ так же быстро, если разработчик исправляется. Это скорее хороший знак — магазин чистят от откровенной мерзости, а честных пользователей стараются не наказывать. Хотя пара часов паники, конечно, никому не пошла на пользу.

Остались вопросы или хотите поделиться своим мнением? Заходите в наш чат в МАКС — обсудим, чем еще может обернуться эта история для владельцев iPhone.

*внесен в перечень террористов и экстремистов